Стадион: Би-Си Плэйс
2:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаРольдан Александер
1:0
29' ГолPedro Vite
2:0
37' ГолГрессель Юлиан
81' Желтая карточкаЛодейро Николас
82' Желтая карточкаГрессель Юлиан
2:1
89' ГолБрюин Уилл
90'+5
Ход матча
29'
1:0
37'
2:0
81'
82'
89'
2:1
20
Кубас
Андрес
14
Мартинш
Луиш
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
45
Pedro
Vite
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
75
Лейва
Дэнни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мартинш ЛуишПолузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
45 Pedro ViteНападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роу КелинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
-
-
23 Leo Chu
-
99 Dylan Teves
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
68.8%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
62.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 16 побед
35 матчей
22.9%
28.6%
48.5%
8 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|8 (2)
|0.25
|Голд Райан
|7 (2)
|0.22
|Рикеттс Тосайн
|4
|0.13
|Уайт Брайан
|4
|0.13
|Дахоме Кристиан
|2
|0.06
|Грессель Юлиан
|2
|0.06
|Pedro Vite
|2
|0.06
|Рапосо Райан
|2
|0.06
|Кайседо Дейбер
|1
|0.03
|Веселинович Ранко
|1
|0.03
|Годой Эрик
|1
|0.03
|Кубас Андрес
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|1
|0.03
|Браун Джавейн
|1
|0.03
|Simon Becher
|1
|0.03
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Кроппер Коди
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|9 (1)
|0.29
|Моррис Джордан
|7
|0.23
|Лодейро Николас
|5 (4)
|0.16
|Ролдан Кристиан
|4
|0.13
|Монтеро Фреди
|3 (1)
|0.1
|Брюин Уилл
|3
|0.1
|Руснак Альберт
|3
|0.1
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Толо Нуху
|1
|0.03
|Роу Келин
|1
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
|Joao Paulo I
|1
|0.03
|Арреага Хавьер
|1
|0.03
|Dylan Teves
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|8
|1
|Дахоме Кристиан
|4
|1
|Тейберт Расселл
|5
|0
|Голд Райан
|5
|0
|Веселинович Ранко
|5
|0
|Берхальтер Себастьян
|5
|0
|Блэкмон Тристан
|4
|0
|Браун Джавейн
|4
|0
|Юнгвирт Флориан
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Кубас Андрес
|2
|0
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|Бальдисимо Майкл
|2
|0
|Pedro Vite
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Грессель Юлиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Кроппер Коди
|1
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Овусу Леонард
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рольдан Александер
|7
|1
|Роу Келин
|6
|1
|Лодейро Николас
|6
|0
|Jackson Ragen
|4
|1
|Толо Нуху
|5
|0
|Obed Vargas
|5
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Арреага Хавьер
|3
|0
|Лейва Дэнни
|3
|0
|Монтеро Фреди
|2
|0
|Руснак Альберт
|2
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
16
5 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
1
4%
2
13%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
3
13%
4
25%
46-60
5
22%
3
19%
61-75
10
43%
1
6%
76-90
Пропущено
20
28
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
10%
2
7%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
2
10%
7
25%
31-45
3
15%
5
18%
46-60
3
15%
5
18%
61-75
8
40%
6
21%
76-90
Забито
15
25
10 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
6
40%
4
16%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
20%
4
16%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
2
13%
6
24%
61-75
3
20%
5
20%
76-90
Пропущено
35
17
22 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
8
23%
2
12%
1-15
9
26%
4
24%
16-30
5
14%
3
18%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
4
11%
3
18%
61-75
6
17%
4
24%
76-90
Забито
38
41
15 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
7
18%
6
15%
1-15
2
5%
5
12%
16-30
6
16%
7
17%
31-45
3
8%
8
20%
46-60
7
18%
9
22%
61-75
13
34%
6
15%
76-90
Пропущено
55
45
28 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
10
18%
4
9%
1-15
11
20%
7
16%
16-30
7
13%
10
22%
31-45
6
11%
6
13%
46-60
7
13%
8
18%
61-75
14
25%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|32
|18
|10
|4
|68 - 22
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|31
|11
|12
|8
|56 - 50
|45
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Коламбус Кру
|29
|9
|14
|6
|40 - 33
|41
|8.
|Атланта Юнайтед
|32
|10
|10
|12
|46 - 50
|40
|9.
|Интер Майами
|30
|11
|6
|13
|38 - 50
|39
|10.
|Шарлотт
|31
|12
|2
|17
|38 - 48
|38
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|32
|9
|7
|16
|49 - 61
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|31
|7
|6
|18
|32 - 62
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|32
|16
|7
|9
|64 - 46
|55
|3.
|Даллас
|32
|13
|11
|8
|46 - 35
|50
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|32
|13
|6
|13
|46 - 49
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|32
|11
|10
|11
|39 - 43
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31
|12
|7
|12
|51 - 47
|43
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|11
|7
|14
|38 - 55
|40
|10.
|Колорадо Рэпидс
|32
|10
|9
|13
|44 - 56
|39
|11.
|Сиэтл Саундерс
|31
|12
|3
|16
|44 - 42
|39
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|6
|16
|39 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|31
|7
|10
|14
|46 - 64
|31
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|10.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|9
|3
|4
|23 - 20
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|8
|3
|5
|34 - 24
|27
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|12.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|6
|6
|3
|27 - 24
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|16
|7
|5
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|21 - 26
|21
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|11.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|13.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
|14.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|16
|4
|7
|5
|20 - 21
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 29
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8