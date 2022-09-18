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США: МЛС
2022


Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
2:1
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
25' Желтая карточка
Рольдан Александер
1:0
29' Гол
Pedro Vite
2:0
37' Гол
Грессель Юлиан
81' Желтая карточка
Лодейро Николас
82' Желтая карточка
Грессель Юлиан
2:1
89' Гол
Брюин Уилл
90'+5
1
Хасал
Томас
28
Нервински
Джейк
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
19
Грессель
Юлиан
20
Кубас
Андрес
31
Тейберт
Расселл
14
Мартинш
Луиш
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
45
Pedro
Vite
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
75
Лейва
Дэнни
84
Атенсио
Джошуа
13
Моррис
Джордан
10
Лодейро
Николас
11
Руснак
Альберт
9
Руидиас
Рауль
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс

16 матчей

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
68.8%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
62.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 16 побед

35 матчей

22.9%
28.6%
48.5%
8 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

М
4:0
М
1:1
М
4:1
М
2:2
М
0:2
М
3:1
М
3:0
М
1:0
М
0:0
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
3:0
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
1:0
М
1:2
ЛЧК
3:0
М
0:3
ЛЧК
1:1
М
0:3
М
0:2
М
0:1
М
1:0
М
2:2
М
1:4
М
2:0
М
3:2
М
0:0
М
2:0
М
2:2
М
1:3
М
2:2
USL
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 8 (2) 0.25
Голд Райан 7 (2) 0.22
Рикеттс Тосайн 4 0.13
Уайт Брайан 4 0.13
Дахоме Кристиан 2 0.06
Грессель Юлиан 2 0.06
Pedro Vite 2 0.06
Рапосо Райан 2 0.06
Кайседо Дейбер 1 0.03
Веселинович Ранко 1 0.03
Годой Эрик 1 0.03
Кубас Андрес 1 0.03
Блэкмон Тристан 1 0.03
Браун Джавейн 1 0.03
Simon Becher 1 0.03
Гутьеррес Кристиан 0 0
Кроппер Коди 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 9 (1) 0.29
Моррис Джордан 7 0.23
Лодейро Николас 5 (4) 0.16
Ролдан Кристиан 4 0.13
Монтеро Фреди 3 (1) 0.1
Брюин Уилл 3 0.1
Руснак Альберт 3 0.1
Рольдан Александер 1 0.03
Толо Нуху 1 0.03
Роу Келин 1 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Joao Paulo I 1 0.03
Арреага Хавьер 1 0.03
Dylan Teves 1 0.03
Медранда Джимми 0 0
Leo Chu 0 0
Лейва Дэнни 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 8 1
Дахоме Кристиан 4 1
Тейберт Расселл 5 0
Голд Райан 5 0
Веселинович Ранко 5 0
Берхальтер Себастьян 5 0
Блэкмон Тристан 4 0
Браун Джавейн 4 0
Юнгвирт Флориан 3 0
Нервински Джейк 1 1
Кубас Андрес 2 0
Кайседо Дейбер 2 0
Бальдисимо Майкл 2 0
Pedro Vite 2 0
Александр Кайо 2 0
Рапосо Райан 2 0
Мартинш Луиш 1 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Грессель Юлиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Шёпф Алессандро 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Уайт Брайан 1 0
Овусу Леонард 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рольдан Александер 7 1
Роу Келин 6 1
Лодейро Николас 6 0
Jackson Ragen 4 1
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Гомес Еймар 4 0
Арреага Хавьер 3 0
Лейва Дэнни 3 0
Монтеро Фреди 2 0
Руснак Альберт 2 0
Моррис Джордан 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Брюин Уилл 1 0
Медранда Джимми 1 0
Joao Paulo I 1 0
Атенсио Джошуа 1 0
Leo Chu 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
16
5 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
1
4%
2
13%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
3
13%
4
25%
46-60
5
22%
3
19%
61-75
10
43%
1
6%
76-90

Пропущено

20
28
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
10%
2
7%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
2
10%
7
25%
31-45
3
15%
5
18%
46-60
3
15%
5
18%
61-75
8
40%
6
21%
76-90

Забито

15
25
10 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
6
40%
4
16%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
20%
4
16%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
2
13%
6
24%
61-75
3
20%
5
20%
76-90

Пропущено

35
17
22 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
8
23%
2
12%
1-15
9
26%
4
24%
16-30
5
14%
3
18%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
4
11%
3
18%
61-75
6
17%
4
24%
76-90

Забито

38
41
15 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
7
18%
6
15%
1-15
2
5%
5
12%
16-30
6
16%
7
17%
31-45
3
8%
8
20%
46-60
7
18%
9
22%
61-75
13
34%
6
15%
76-90

Пропущено

55
45
28 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
10
18%
4
9%
1-15
11
20%
7
16%
16-30
7
13%
10
22%
31-45
6
11%
6
13%
46-60
7
13%
8
18%
61-75
14
25%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 31 11 12 8 56 - 50 45
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Коламбус Кру 29 9 14 6 40 - 33 41
8. Атланта Юнайтед 32 10 10 12 46 - 50 40
9. Интер Майами 30 11 6 13 38 - 50 39
10. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
11. Нью-Инглэнд Революшн 32 9 11 12 44 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 32 9 7 16 49 - 61 34
14. Ди Си Юнайтед 31 7 6 18 32 - 62 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 32 16 7 9 64 - 46 55
3. Даллас 32 13 11 8 46 - 35 50
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 32 13 6 13 46 - 49 45
7. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 31 12 7 12 51 - 47 43
9. Ванкувер Уайткэпс 32 11 7 14 38 - 55 40
10. Колорадо Рэпидс 32 10 9 13 44 - 56 39
11. Сиэтл Саундерс 31 12 3 16 44 - 42 39
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 31 9 6 16 39 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 31 7 10 14 46 - 64 31

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 6 4 20 - 15 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
10. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
11. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Ванкувер Уайткэпс 16 9 3 4 23 - 20 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 6 6 3 27 - 24 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Цинциннати 15 5 6 4 21 - 26 21
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
11. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
12. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
13. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10
14. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 16 4 7 5 20 - 21 19
5. Миннесота Юнайтед 16 6 1 9 21 - 29 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 4 4 7 17 - 23 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Хулиан Грессел бьет в цель!
    • 33'
      Кубас Андрес уходит с поля. Леонард Овусу выходит вместо него
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Pedro Vite бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Рольдан Александер получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сиэтл Саундерс онлайн

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