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США: МЛС
2022


Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
4:1
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
22' Гол
Бругман Гастон
26' Желтая карточка
Гутьеррес Фелипе
2:0
28' Гол
Эдвардс Рахим
3:0
31' Гол
Чичарито
34' Желтая карточка
Абубакар Лалас
4:0
52' Гол
Бругман Гастон
60' Желтая карточка
Бейташур Стивен
62' Красная карточка
Коста Дуглас
63' Желтая карточка
Барриос Майкл
65' Желтая карточка
Max Alves
4:1
90' Гол
Николсон Сэм
90'+4
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
22
Касерес
Мартин
44
Эдвардс
Рахим
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
6
Пуч
Рикард
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
11
Грандсир
Самуэль
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
33
Бейташур
Стивен
19
Прайс
Джек
13
Гутьеррес
Фелипе
7
Льюис
Джонатан
11
Рубио
Диего
15
Николсон
Сэм
29
Зардес
Гьяси
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-1-2
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
58.8%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

35 матчей

37.1%
20%
42.9%
13 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
34.3%
37.1%
10 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

М
2:0
М
1:1
М
1:2
М
0:2
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
3:0
М
1:3
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
0:0
М
1:0
М
1:3
М
1:1
М
6:0
М
3:4
М
1:0
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
1:1
М
2:0
М
1:0
М
1:3
М
1:3
М
0:1
М
1:1
М
2:3
ТМС
1:2
М
3:2
М
3:2
М
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 15 (3) 0.48
Йовелич Деян 10 (2) 0.32
Грандсир Самуэль 3 0.1
Альварес Эфраин 3 0.1
Равелсон Райан 3 0.1
Коста Дуглас 3 0.1
Васкес Виктор II 2 0.06
Пуч Рикард 2 (1) 0.06
Дельгадо Марко 2 (1) 0.06
Бругман Гастон 2 0.06
Эдвардс Рахим 1 0.03
Кабрал Кевин 1 0.03
Кьестан Саша 1 (1) 0.03
Daniel Aguirre 1 0.03
Кулибали Сега 1 0.03
Араухо Хулиан 0 0
Касерес Мартин 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 14 (4) 0.44
Зардес Гьяси 9 (1) 0.28
Льюис Джонатан 5 0.16
Абубакар Лалас 4 0.13
Кайе Марк-Энтони 3 0.09
Барриос Майкл 2 0.06
Розенберри Киган 2 0.06
Эстевес Лукас 1 0.03
Уорнер Коллен 1 0.03
Николсон Сэм 1 0.03
Шиньяшики Андре 1 0.03
Dantouma Toure 1 0.03
Бейташур Стивен 0 0
Гутьеррес Фелипе 0 0
Акоста Бриан 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Прайс Джек 0 0
Max Alves 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 8 0
Уильямс Дэррик 7 0
Коста Дуглас 3 2
Депай Ник 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Чичарито 5 0
Эдвардс Рахим 5 0
Гаспер Чейз 5 0
Араухо Хулиан 5 0
Васкес Виктор II 4 0
Равелсон Райан 4 0
Бругман Гастон 3 0
Грандсир Самуэль 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Альварес Эфраин 2 0
Леердам Келвин 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Завалета Эрик 1 0
Пуч Рикард 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 9 1
Рубио Диего 8 1
Абубакар Лалас 9 0
Уилсон Дэнни 8 0
Эстевес Лукас 5 1
Трасти Остон 4 1
Барриос Майкл 5 0
Max Alves 5 0
Вальесилья Эксон 3 1
Розенберри Киган 4 0
Льюис Джонатан 4 0
Уорнер Коллен 3 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Бейташур Стивен 2 0
Гутьеррес Фелипе 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Присо-Мбонге Ральф 2 0
Зардес Гьяси 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Dantouma Toure 1 0
Япи Даррен 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
16
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
6
18%
1
6%
1-15
4
12%
3
19%
16-30
5
15%
4
25%
31-45
4
12%
0
0%
46-60
3
9%
2
13%
61-75
12
35%
6
38%
76-90

Пропущено

24
41
13 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
6
25%
4
10%
1-15
2
8%
8
20%
16-30
5
21%
8
20%
31-45
3
13%
7
17%
46-60
5
21%
6
15%
61-75
3
13%
8
20%
76-90

Забито

16
28
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
5
31%
3
11%
1-15
1
6%
9
32%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
3
19%
5
18%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
7
44%
4
14%
76-90

Пропущено

24
15
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
8%
5
33%
1-15
5
21%
3
20%
16-30
3
13%
4
27%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
5
21%
2
13%
76-90

Забито

50
44
21 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
11
22%
4
9%
1-15
5
10%
12
27%
16-30
5
10%
7
16%
31-45
7
14%
5
11%
46-60
3
6%
6
14%
61-75
19
38%
10
23%
76-90

Пропущено

48
56
23 В 1-м тайме 32
25 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
8
17%
9
16%
1-15
7
15%
11
20%
16-30
8
17%
12
21%
31-45
6
13%
8
14%
46-60
11
23%
6
11%
61-75
8
17%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1
Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 31 11 12 8 56 - 50 45
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Коламбус Кру 29 9 14 6 40 - 33 41
8. Атланта Юнайтед 32 10 10 12 46 - 50 40
9. Интер Майами 30 11 6 13 38 - 50 39
10. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
11. Нью-Инглэнд Революшн 32 9 11 12 44 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 32 9 7 16 49 - 61 34
14. Ди Си Юнайтед 31 7 6 18 32 - 62 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 32 16 7 9 64 - 46 55
3. Даллас 32 13 11 8 46 - 35 50
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 32 13 6 13 46 - 49 45
7. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 31 12 7 12 51 - 47 43
9. Ванкувер Уайткэпс 32 11 7 14 38 - 55 40
10. Колорадо Рэпидс 32 10 9 13 44 - 56 39
11. Сиэтл Саундерс 31 12 3 16 44 - 42 39
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 31 9 6 16 39 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 31 7 10 14 46 - 64 31

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 6 4 20 - 15 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
10. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
11. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Ванкувер Уайткэпс 16 9 3 4 23 - 20 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 6 6 3 27 - 24 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Цинциннати 15 5 6 4 21 - 26 21
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
11. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
12. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
13. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10
14. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 16 4 7 5 20 - 21 19
5. Миннесота Юнайтед 16 6 1 9 21 - 29 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 4 4 7 17 - 23 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Весь список
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