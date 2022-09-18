Стадион: Dignity Health Sports Park
4:1
Конец матча
0'
1:0
22' ГолБругман Гастон
26' Желтая карточкаГутьеррес Фелипе
2:0
28' ГолЭдвардс Рахим
3:0
31' ГолЧичарито
34' Желтая карточкаАбубакар Лалас
4:0
52' ГолБругман Гастон
60' Желтая карточкаБейташур Стивен
62' Красная карточкаКоста Дуглас
63' Желтая карточкаБарриос Майкл
65' Желтая карточкаMax Alves
4:1
90' ГолНиколсон Сэм
90'+4
Ход матча
22'
26'
28'
2:0
31'
3:0
34'
52'
4:0
60'
62'
63'
64'
64'
65'
69'
90'
4:1
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
19
Прайс
Джек
11
Рубио
Диего
15
Николсон
Сэм
29
Зардес
Гьяси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Йовелич ДеянПолузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
-
15 Николсон СэмПолузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
58.8%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед
35 матчей
37.1%
20%
42.9%
13 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
34.3%
37.1%
10 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|15 (3)
|0.48
|Йовелич Деян
|10 (2)
|0.32
|Грандсир Самуэль
|3
|0.1
|Альварес Эфраин
|3
|0.1
|Равелсон Райан
|3
|0.1
|Коста Дуглас
|3
|0.1
|Васкес Виктор II
|2
|0.06
|Пуч Рикард
|2 (1)
|0.06
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.06
|Бругман Гастон
|2
|0.06
|Эдвардс Рахим
|1
|0.03
|Кабрал Кевин
|1
|0.03
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.03
|Daniel Aguirre
|1
|0.03
|Кулибали Сега
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Касерес Мартин
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|14 (4)
|0.44
|Зардес Гьяси
|9 (1)
|0.28
|Льюис Джонатан
|5
|0.16
|Абубакар Лалас
|4
|0.13
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.09
|Барриос Майкл
|2
|0.06
|Розенберри Киган
|2
|0.06
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Уорнер Коллен
|1
|0.03
|Николсон Сэм
|1
|0.03
|Шиньяшики Андре
|1
|0.03
|Dantouma Toure
|1
|0.03
|Бейташур Стивен
|0
|0
|Гутьеррес Фелипе
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Прайс Джек
|0
|0
|Max Alves
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|8
|0
|Уильямс Дэррик
|7
|0
|Коста Дуглас
|3
|2
|Депай Ник
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Чичарито
|5
|0
|Эдвардс Рахим
|5
|0
|Гаспер Чейз
|5
|0
|Араухо Хулиан
|5
|0
|Васкес Виктор II
|4
|0
|Равелсон Райан
|4
|0
|Бругман Гастон
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|1
|1
|Альварес Эфраин
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Пуч Рикард
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|9
|1
|Рубио Диего
|8
|1
|Абубакар Лалас
|9
|0
|Уилсон Дэнни
|8
|0
|Эстевес Лукас
|5
|1
|Трасти Остон
|4
|1
|Барриос Майкл
|5
|0
|Max Alves
|5
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|1
|Розенберри Киган
|4
|0
|Льюис Джонатан
|4
|0
|Уорнер Коллен
|3
|0
|Прайс Джек
|3
|0
|Ярброуг Вильям
|3
|0
|Бейташур Стивен
|2
|0
|Гутьеррес Фелипе
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
16
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
6
18%
1
6%
1-15
4
12%
3
19%
16-30
5
15%
4
25%
31-45
4
12%
0
0%
46-60
3
9%
2
13%
61-75
12
35%
6
38%
76-90
Пропущено
24
41
13 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
6
25%
4
10%
1-15
2
8%
8
20%
16-30
5
21%
8
20%
31-45
3
13%
7
17%
46-60
5
21%
6
15%
61-75
3
13%
8
20%
76-90
Забито
16
28
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
5
31%
3
11%
1-15
1
6%
9
32%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
3
19%
5
18%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
7
44%
4
14%
76-90
Пропущено
24
15
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
8%
5
33%
1-15
5
21%
3
20%
16-30
3
13%
4
27%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
5
21%
2
13%
76-90
Забито
50
44
21 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
11
22%
4
9%
1-15
5
10%
12
27%
16-30
5
10%
7
16%
31-45
7
14%
5
11%
46-60
3
6%
6
14%
61-75
19
38%
10
23%
76-90
Пропущено
48
56
23 В 1-м тайме 32
25 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
8
17%
9
16%
1-15
7
15%
11
20%
16-30
8
17%
12
21%
31-45
6
13%
8
14%
46-60
11
23%
6
11%
61-75
8
17%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1
Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|32
|18
|10
|4
|68 - 22
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|31
|11
|12
|8
|56 - 50
|45
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Коламбус Кру
|29
|9
|14
|6
|40 - 33
|41
|8.
|Атланта Юнайтед
|32
|10
|10
|12
|46 - 50
|40
|9.
|Интер Майами
|30
|11
|6
|13
|38 - 50
|39
|10.
|Шарлотт
|31
|12
|2
|17
|38 - 48
|38
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|32
|9
|7
|16
|49 - 61
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|31
|7
|6
|18
|32 - 62
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|32
|16
|7
|9
|64 - 46
|55
|3.
|Даллас
|32
|13
|11
|8
|46 - 35
|50
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|32
|13
|6
|13
|46 - 49
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|32
|11
|10
|11
|39 - 43
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31
|12
|7
|12
|51 - 47
|43
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|11
|7
|14
|38 - 55
|40
|10.
|Колорадо Рэпидс
|32
|10
|9
|13
|44 - 56
|39
|11.
|Сиэтл Саундерс
|31
|12
|3
|16
|44 - 42
|39
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|6
|16
|39 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|31
|7
|10
|14
|46 - 64
|31
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|10.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|9
|3
|4
|23 - 20
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|8
|3
|5
|34 - 24
|27
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|12.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|6
|6
|3
|27 - 24
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|16
|7
|5
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|21 - 26
|21
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|11.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|13.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
|14.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|16
|4
|7
|5
|20 - 21
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 29
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8