Тур: 1. Стадион: Lower.com Field
1:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаМорейра Стивен
25' Желтая карточкаЧара Йимми
1:0
36' ГолМолино Кевин
45' Желтая карточкаТуилома Билл
66' Желтая карточкаМабьяла Ларрис
68' Желтая карточкаДиас Луис
71' Желтая карточкаSantiago Moreno
90' Желтая карточкаЭрнандес Хуан
1:1
90' ГолSantiago Moreno
90'+7
Ход матча
10'
25'
36'
1:0
45'
66'
68'
71'
83'
90'
90'
1:1
1
Ром
Элой
21
Моррис
Эйдан
13
Молино
Кевин
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
-
30 Will Sands
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Лориа МарвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Tega Ikoba
-
24 David Ayala
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Коламбус Кру
Портленд Тимберс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|9 (1)
|0.3
|Эрнандес Хуан
|9
|0.3
|Этьенн Дерик
|6
|0.2
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.1
|Уртадо Эрик
|3
|0.1
|Диас Луис III
|2
|0.07
|Менса Джонатан
|2
|0.07
|Берри Мигель
|2
|0.07
|Морейра Стивен
|1
|0.03
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|Молино Кевин
|1
|0.03
|Зардес Гьяси
|1
|0.03
|Sean Zawadzki
|1
|0.03
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Незгода Ярослав
|9
|0.28
|Бланко Себастьян
|7 (1)
|0.22
|Santiago Moreno
|7 (3)
|0.22
|Асприлья Дайрон
|7 (4)
|0.22
|Туилома Билл
|6
|0.19
|Чара Йимми
|4
|0.13
|Паредес Кристиан
|3 (1)
|0.09
|Лориа Марвин
|2
|0.06
|Nathan Fogaca
|2
|0.06
|Ванранкин Хосе Карлос
|1
|0.03
|Макгро Зак
|1
|0.03
|Мора Фелипе
|1 (1)
|0.03
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Джонатан
|7
|0
|Морейра Стивен
|7
|0
|Диас Луис III
|5
|1
|Artur Moraes III
|6
|0
|Сантуш Педру
|5
|0
|Этьенн Дерик
|5
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0
|Селараян Лукас
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|2
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Уильямс Джош
|1
|0
|Дегенек Милош
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|Браво Клаудио III
|7
|1
|Чара Диего
|8
|0
|Асприлья Дайрон
|8
|0
|Уильямсон Эрик
|8
|0
|Туилома Билл
|5
|1
|Бланко Себастьян
|6
|0
|Мабьяла Ларрис
|6
|0
|Чара Йимми
|6
|0
|Жупарич Дарио
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Макгро Зак
|5
|0
|Santiago Moreno
|2
|0
|David Ayala
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
23
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
3
14%
1
4%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
1
5%
5
22%
46-60
6
29%
5
22%
61-75
3
14%
6
26%
76-90
Пропущено
11
32
4 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
1
9%
1
3%
1-15
2
18%
6
19%
16-30
1
9%
9
28%
31-45
2
18%
2
6%
46-60
1
9%
4
13%
61-75
4
36%
10
31%
76-90
Забито
23
29
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
13%
1
3%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
3
13%
5
17%
31-45
0
0%
8
28%
46-60
8
35%
5
17%
61-75
6
26%
8
28%
76-90
Пропущено
20
15
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
10%
3
20%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
10
50%
1
7%
76-90
Забито
44
52
20 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 37
16 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
6
14%
2
4%
1-15
8
18%
6
12%
16-30
6
14%
7
13%
31-45
1
2%
13
25%
46-60
14
32%
10
19%
61-75
9
20%
14
27%
76-90
Пропущено
31
47
11 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 25
3
10%
4
9%
1-15
4
13%
7
15%
16-30
4
13%
12
26%
31-45
4
13%
6
13%
46-60
2
6%
7
15%
61-75
14
45%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0
Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|32
|18
|10
|4
|68 - 22
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|31
|11
|12
|8
|56 - 50
|45
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Коламбус Кру
|30
|9
|15
|6
|41 - 34
|42
|8.
|Атланта Юнайтед
|32
|10
|10
|12
|46 - 50
|40
|9.
|Интер Майами
|30
|11
|6
|13
|38 - 50
|39
|10.
|Шарлотт
|31
|12
|2
|17
|38 - 48
|38
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|32
|9
|7
|16
|49 - 61
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|31
|7
|6
|18
|32 - 62
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|32
|16
|7
|9
|64 - 46
|55
|3.
|Даллас
|32
|13
|11
|8
|46 - 35
|50
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|32
|11
|13
|8
|51 - 48
|46
|6.
|Миннесота Юнайтед
|32
|13
|6
|13
|46 - 49
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|32
|11
|10
|11
|39 - 43
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31
|12
|7
|12
|51 - 47
|43
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|11
|7
|14
|38 - 55
|40
|10.
|Колорадо Рэпидс
|32
|10
|9
|13
|44 - 56
|39
|11.
|Сиэтл Саундерс
|31
|12
|3
|16
|44 - 42
|39
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|6
|16
|39 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|31
|7
|10
|14
|46 - 64
|31
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|10.
|Коламбус Кру
|15
|6
|6
|3
|20 - 12
|24
|11.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|9
|3
|4
|23 - 20
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|8
|3
|5
|34 - 24
|27
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|12.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|6
|6
|3
|27 - 24
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|16
|7
|5
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|21 - 26
|21
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|11.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|13.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
|14.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|16
|4
|7
|5
|20 - 21
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 29
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8