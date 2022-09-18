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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион:
Коламбус Кру
1:1
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
10' Желтая карточка
Морейра Стивен
25' Желтая карточка
Чара Йимми
1:0
36' Гол
Молино Кевин
45' Желтая карточка
Туилома Билл
66' Желтая карточка
Мабьяла Ларрис
68' Желтая карточка
Диас Луис
71' Желтая карточка
Santiago Moreno
90' Желтая карточка
Эрнандес Хуан
1:1
90' Гол
Santiago Moreno
90'+7
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
3
Уильямс
Джош
5
Дегенек
Милош
7
Сантуш
Педру
21
Моррис
Эйдан
6
Нэйджби
Дарлингтон
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
13
Молино
Кевин
9
Эрнандес
Хуан
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
13
Жупарич
Дарио
33
Мабьяла
Ларрис
21
Чара
Диего
10
Бланко
Себастьян
19
Уильямсон
Эрик
23
Чара
Йимми
5
Браво
Клаудио
III
27
Асприлья
Дайрон
30
Santiago
Moreno
Коламбус Кру
4-2-3-1
Портленд Тимберс
3-1-4-2

История личных встреч

Коламбус Кру
Портленд Тимберс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

М
1:3
М
3:2
М
3:2
М
2:1
М
1:2
М
1:2
М
3:3
М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 9 (1) 0.3
Эрнандес Хуан 9 0.3
Этьенн Дерик 6 0.2
Нэйджби Дарлингтон 3 0.1
Уртадо Эрик 3 0.1
Диас Луис III 2 0.07
Менса Джонатан 2 0.07
Берри Мигель 2 0.07
Морейра Стивен 1 0.03
Сантуш Педру 1 0.03
Молино Кевин 1 0.03
Зардес Гьяси 1 0.03
Sean Zawadzki 1 0.03
Jacen Russell-Rowe 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Will Sands 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Незгода Ярослав 9 0.28
Бланко Себастьян 7 (1) 0.22
Santiago Moreno 7 (3) 0.22
Асприлья Дайрон 7 (4) 0.22
Туилома Билл 6 0.19
Чара Йимми 4 0.13
Паредес Кристиан 3 (1) 0.09
Лориа Марвин 2 0.06
Nathan Fogaca 2 0.06
Ванранкин Хосе Карлос 1 0.03
Макгро Зак 1 0.03
Мора Фелипе 1 (1) 0.03
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0
Браво Клаудио III 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Джонатан 7 0
Морейра Стивен 7 0
Диас Луис III 5 1
Artur Moraes III 6 0
Сантуш Педру 5 0
Этьенн Дерик 5 0
Нэйджби Дарлингтон 3 0
Селараян Лукас 3 0
Эрнандес Хуан 2 0
Уртадо Эрик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Ром Элой 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Йебоа Яв 1 0
Уильямс Джош 1 0
Дегенек Милош 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 8 2
Браво Клаудио III 7 1
Чара Диего 8 0
Асприлья Дайрон 8 0
Уильямсон Эрик 8 0
Туилома Билл 5 1
Бланко Себастьян 6 0
Мабьяла Ларрис 6 0
Чара Йимми 6 0
Жупарич Дарио 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Макгро Зак 5 0
Santiago Moreno 2 0
David Ayala 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Justin Rasmussen 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
23
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
3
14%
1
4%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
1
5%
5
22%
46-60
6
29%
5
22%
61-75
3
14%
6
26%
76-90

Пропущено

11
32
4 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
1
9%
1
3%
1-15
2
18%
6
19%
16-30
1
9%
9
28%
31-45
2
18%
2
6%
46-60
1
9%
4
13%
61-75
4
36%
10
31%
76-90

Забито

23
29
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
13%
1
3%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
3
13%
5
17%
31-45
0
0%
8
28%
46-60
8
35%
5
17%
61-75
6
26%
8
28%
76-90

Пропущено

20
15
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
10%
3
20%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
10
50%
1
7%
76-90

Забито

44
52
20 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 37
16 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
6
14%
2
4%
1-15
8
18%
6
12%
16-30
6
14%
7
13%
31-45
1
2%
13
25%
46-60
14
32%
10
19%
61-75
9
20%
14
27%
76-90

Пропущено

31
47
11 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 25
3
10%
4
9%
1-15
4
13%
7
15%
16-30
4
13%
12
26%
31-45
4
13%
6
13%
46-60
2
6%
7
15%
61-75
14
45%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0
Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 31 11 12 8 56 - 50 45
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Коламбус Кру 30 9 15 6 41 - 34 42
8. Атланта Юнайтед 32 10 10 12 46 - 50 40
9. Интер Майами 30 11 6 13 38 - 50 39
10. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
11. Нью-Инглэнд Революшн 32 9 11 12 44 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 32 9 7 16 49 - 61 34
14. Ди Си Юнайтед 31 7 6 18 32 - 62 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 32 16 7 9 64 - 46 55
3. Даллас 32 13 11 8 46 - 35 50
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
6. Миннесота Юнайтед 32 13 6 13 46 - 49 45
7. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 31 12 7 12 51 - 47 43
9. Ванкувер Уайткэпс 32 11 7 14 38 - 55 40
10. Колорадо Рэпидс 32 10 9 13 44 - 56 39
11. Сиэтл Саундерс 31 12 3 16 44 - 42 39
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 31 9 6 16 39 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 31 7 10 14 46 - 64 31

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 6 4 20 - 15 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
10. Коламбус Кру 15 6 6 3 20 - 12 24
11. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Ванкувер Уайткэпс 16 9 3 4 23 - 20 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 6 6 3 27 - 24 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Цинциннати 15 5 6 4 21 - 26 21
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
11. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
12. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
13. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10
14. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 16 4 7 5 20 - 21 19
5. Миннесота Юнайтед 16 6 1 9 21 - 29 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 4 4 7 17 - 23 16
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Туилома Билл получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Молино Кевин бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Чара Йимми получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Морейра Стивен получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Коламбус Кру 1:1 Портленд Тимберс онлайн

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