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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион:
Ди Си Юнайтед
2:3
Конец матча
Интер Майами
0'
1:0
22' Гол
Бентеке Кристиан
1:1
39' Гол
Кампана Леонардо
43' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
1:2
53' Гол
Кампана Леонардо
2:2
58' Гол
Фунтас Таксиархис
62' Желтая карточка
Лоу Дэмион
62' Желтая карточка
Фунтас Таксиархис
68' Желтая карточка
Грегоре
2:3
90' Гол
Игуаин Гонсало
90' Желтая карточка
Васильев Индиана
90'+9
32
Очоа
Дэвид
3
Одои-Атсем
Крис
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
14
Найяр
Энди
49
Моррисон
Равел
8
Дуркин
Кристофер
44
Палссон
Виктор
77
Martín
Rodríguez1
11
Фунтас
Таксиархис
20
Бентеке
Кристиан
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
12
Aime
Mabika
31
Лоу
Дэмион
4
Маквей
Кристофер
26
Грегоре
7
Jean
Mota
9
Кампана
Леонардо
8
Посуэло
Алехандро
22
Дюк
Брайс
10
Игуаин
Гонсало
Ди Си Юнайтед
4-4-2
Интер Майами
4-2-3-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Интер Майами

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
2:2
М
1:0
М
0:3
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 12 0.38
Камара Ола 9 (1) 0.28
Эстрада Майкл 4 (1) 0.13
Бирнбом Стив 2 0.06
Дуркин Кристофер 1 0.03
Nigel Robertha 1 0.03
Каноуз Расселл 1 0.03
Смит Кимарни 1 0.03
Бентеке Кристиан 1 0.03
Моррисон Равел 1 0.03
Флорес Эдисон 1 0.03
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Drew Skundrich 0 0
Martín Rodríguez1 0 0
Jackson Hopkins 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 13 (4) 0.42
Кампана Леонардо 10 0.32
Ласситер Ариэль 3 0.1
Тейлор Роберт 3 0.1
Jean Mota 2 0.06
Васильев Индиана 2 0.06
Emerson Rodriguez 2 0.06
Дюк Брайс 1 0.03
Лоу Дэмион 1 0.03
Маквей Кристофер 1 0.03
Робинсон Робби 1 0.03
Йедлин Деандре 0 0
Грегоре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Жан Корентен 0 0
Aime Mabika 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бирнбом Стив 6 1
Дуркин Кристофер 5 1
Найяр Энди 6 0
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Каноуз Расселл 4 0
Одои-Атсем Крис 4 0
Jackson Hopkins 4 0
Sofiane Djeffal 3 0
Камара Ола 1 1
Моррисон Равел 2 0
Фунтас Таксиархис 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Очоа Дэвид 2 0
Drew Skundrich 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Бентеке Кристиан 1 0
Ромо Рафаэль 1 0
Палссон Виктор 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Пинс Донован 1 0
Martín Rodríguez1 1 0
Смит Кимарни 1 0
Sami Guediri 1 0
Kristian Fletcher 1 0
Matai Akinmboni 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 11 0
Лоу Дэмион 8 1
Jean Mota 5 1
Йедлин Деандре 5 0
Дюк Брайс 5 0
Маквей Кристофер 4 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Васильев Индиана 3 0
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Кампана Леонардо 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ryan Sailor 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
1
5%
2
15%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
7
35%
2
15%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
5
38%
76-90

Пропущено

29
27
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
5
17%
4
15%
1-15
0
0%
7
26%
16-30
8
28%
2
7%
31-45
3
10%
3
11%
46-60
3
10%
8
30%
30%
61-75
10
34%
3
11%
76-90

Забито

16
29
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 18
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
8
28%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
4
25%
2
7%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
4
25%
9
31%
76-90

Пропущено

34
24
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
6%
3
13%
1-15
6
18%
3
13%
16-30
6
18%
7
29%
29%
31-45
7
21%
2
8%
46-60
10
29%
29%
4
17%
61-75
3
9%
5
21%
76-90

Забито

36
42
17 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 10
14 Не забивали 8
5
14%
2
5%
1-15
4
11%
10
24%
16-30
8
22%
8
19%
31-45
8
22%
4
10%
46-60
3
8%
4
10%
61-75
8
22%
14
33%
76-90

Пропущено

63
51
27 В 1-м тайме 26
36 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 25
7
11%
7
14%
1-15
6
10%
10
20%
16-30
14
22%
9
18%
31-45
10
16%
5
10%
46-60
13
21%
12
24%
61-75
13
21%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1
Интер Майами
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1
Интер Майами - Торонто 2:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 31 11 12 8 56 - 50 45
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Коламбус Кру 30 9 15 6 41 - 34 42
8. Интер Майами 31 12 6 13 41 - 52 42
9. Атланта Юнайтед 32 10 10 12 46 - 50 40
10. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
11. Нью-Инглэнд Революшн 32 9 11 12 44 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 32 9 7 16 49 - 61 34
14. Ди Си Юнайтед 32 7 6 19 34 - 65 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 32 16 7 9 64 - 46 55
3. Даллас 32 13 11 8 46 - 35 50
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
6. Миннесота Юнайтед 32 13 6 13 46 - 49 45
7. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 31 12 7 12 51 - 47 43
9. Ванкувер Уайткэпс 32 11 7 14 38 - 55 40
10. Колорадо Рэпидс 32 10 9 13 44 - 56 39
11. Сиэтл Саундерс 31 12 3 16 44 - 42 39
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 31 9 6 16 39 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 31 7 10 14 46 - 64 31

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 6 4 20 - 15 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
10. Коламбус Кру 15 6 6 3 20 - 12 24
11. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Ванкувер Уайткэпс 16 9 3 4 23 - 20 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 6 6 3 27 - 24 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Цинциннати 15 5 6 4 21 - 26 21
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Интер Майами 16 3 3 10 12 - 28 12
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
13. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 16 4 7 5 20 - 21 19
5. Миннесота Юнайтед 16 6 1 9 21 - 29 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 4 4 7 17 - 23 16
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Дуркин Кристофер получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Кампана Леонардо бьет в цель!
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Бентеке Кристиан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 2:3 Интер Майами онлайн

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