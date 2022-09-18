Тур: 1. Стадион: Audi Field
2:3
Конец матча
0'
1:0
22' ГолБентеке Кристиан
1:1
39' ГолКампана Леонардо
43' Желтая карточкаДуркин Кристофер
1:2
53' ГолКампана Леонардо
2:2
58' ГолФунтас Таксиархис
62' Желтая карточкаЛоу Дэмион
62' Желтая карточкаФунтас Таксиархис
68' Желтая карточкаГрегоре
2:3
90' ГолИгуаин Гонсало
90' Желтая карточкаВасильев Индиана
90'+9
Ход матча
22'
39'
1:1
43'
53'
58'
62'
68'
90'
2:3
90'
32
Очоа
Дэвид
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
14
Найяр
Энди
12
Aime
Mabika
31
Лоу
Дэмион
26
Грегоре
22
Дюк
Брайс
- Основной состав
-
32 Очоа ДэвидВратарь
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Берри МигельНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Aime MabikaЗащитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинНападающий
-
-
-
45 Ryan Sailor
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Интер Майами
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|12
|0.38
|Камара Ола
|9 (1)
|0.28
|Эстрада Майкл
|4 (1)
|0.13
|Бирнбом Стив
|2
|0.06
|Дуркин Кристофер
|1
|0.03
|Nigel Robertha
|1
|0.03
|Каноуз Расселл
|1
|0.03
|Смит Кимарни
|1
|0.03
|Бентеке Кристиан
|1
|0.03
|Моррисон Равел
|1
|0.03
|Флорес Эдисон
|1
|0.03
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
|Martín Rodríguez1
|0
|0
|Jackson Hopkins
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игуаин Гонсало
|13 (4)
|0.42
|Кампана Леонардо
|10
|0.32
|Ласситер Ариэль
|3
|0.1
|Тейлор Роберт
|3
|0.1
|Jean Mota
|2
|0.06
|Васильев Индиана
|2
|0.06
|Emerson Rodriguez
|2
|0.06
|Дюк Брайс
|1
|0.03
|Лоу Дэмион
|1
|0.03
|Маквей Кристофер
|1
|0.03
|Робинсон Робби
|1
|0.03
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Жан Корентен
|0
|0
|Aime Mabika
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бирнбом Стив
|6
|1
|Дуркин Кристофер
|5
|1
|Найяр Энди
|6
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|5
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|Одои-Атсем Крис
|4
|0
|Jackson Hopkins
|4
|0
|Sofiane Djeffal
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Моррисон Равел
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Смит Брэд
|2
|0
|Nigel Robertha
|2
|0
|Очоа Дэвид
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Бентеке Кристиан
|1
|0
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Альфаро Тони
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
|Martín Rodríguez1
|1
|0
|Смит Кимарни
|1
|0
|Sami Guediri
|1
|0
|Kristian Fletcher
|1
|0
|Matai Akinmboni
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|11
|0
|Лоу Дэмион
|8
|1
|Jean Mota
|5
|1
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Дюк Брайс
|5
|0
|Маквей Кристофер
|4
|0
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Васильев Индиана
|3
|0
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Коллендер Дрейк
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
|Ryan Sailor
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
1
5%
2
15%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
7
35%
2
15%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
5
38%
76-90
Пропущено
29
27
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
5
17%
4
15%
1-15
0
0%
7
26%
16-30
8
28%
2
7%
31-45
3
10%
3
11%
46-60
3
10%
8
30%
30%
61-75
10
34%
3
11%
76-90
Забито
16
29
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 18
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
8
28%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
4
25%
2
7%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
4
25%
9
31%
76-90
Пропущено
34
24
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
6%
3
13%
1-15
6
18%
3
13%
16-30
6
18%
7
29%
29%
31-45
7
21%
2
8%
46-60
10
29%
29%
4
17%
61-75
3
9%
5
21%
76-90
Забито
36
42
17 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 10
14 Не забивали 8
5
14%
2
5%
1-15
4
11%
10
24%
16-30
8
22%
8
19%
31-45
8
22%
4
10%
46-60
3
8%
4
10%
61-75
8
22%
14
33%
76-90
Пропущено
63
51
27 В 1-м тайме 26
36 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 25
7
11%
7
14%
1-15
6
10%
10
20%
16-30
14
22%
9
18%
31-45
10
16%
5
10%
46-60
13
21%
12
24%
61-75
13
21%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1
Интер Майами
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1
Интер Майами - Торонто 2:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|32
|18
|10
|4
|68 - 22
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|31
|11
|12
|8
|56 - 50
|45
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Коламбус Кру
|30
|9
|15
|6
|41 - 34
|42
|8.
|Интер Майами
|31
|12
|6
|13
|41 - 52
|42
|9.
|Атланта Юнайтед
|32
|10
|10
|12
|46 - 50
|40
|10.
|Шарлотт
|31
|12
|2
|17
|38 - 48
|38
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|32
|9
|7
|16
|49 - 61
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|32
|7
|6
|19
|34 - 65
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|32
|16
|7
|9
|64 - 46
|55
|3.
|Даллас
|32
|13
|11
|8
|46 - 35
|50
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|32
|11
|13
|8
|51 - 48
|46
|6.
|Миннесота Юнайтед
|32
|13
|6
|13
|46 - 49
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|32
|11
|10
|11
|39 - 43
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31
|12
|7
|12
|51 - 47
|43
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|11
|7
|14
|38 - 55
|40
|10.
|Колорадо Рэпидс
|32
|10
|9
|13
|44 - 56
|39
|11.
|Сиэтл Саундерс
|31
|12
|3
|16
|44 - 42
|39
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|6
|16
|39 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|31
|7
|10
|14
|46 - 64
|31
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|10.
|Коламбус Кру
|15
|6
|6
|3
|20 - 12
|24
|11.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|9
|3
|4
|23 - 20
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|8
|3
|5
|34 - 24
|27
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|12.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|6
|6
|3
|27 - 24
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|16
|7
|5
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|21 - 26
|21
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Интер Майами
|16
|3
|3
|10
|12 - 28
|12
|11.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|16
|4
|7
|5
|20 - 21
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 29
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8