Тур: 1. Стадион: Banc of California Stadium
2:1
Перерыв
0'
7' Желтая карточкаДорси Гриффин
1:0
8' ПенальтиВела Карлос
1:1
25' ГолБэрд Кори
2:1
45' ПенальтиВела Карлос
Ход матча
8'
1:0
25'
45'
2:1
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
12
Кларк
Стив
22
Вера
Матиас
11
Бэрд
Кори
10
Пико
Фабрис
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
11 Бэйл ГаретНападающий
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
- Защитник
-
37 Зе КарлосЗащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kenny Bundy
История личных встреч
Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|16 (1)
|0.52
|Вела Карлос
|11 (4)
|0.35
|Сифуэнтес Хосе
|7
|0.23
|Опоку Квадво
|7
|0.23
|Холлингсхед Райан
|5
|0.16
|Акоста Келлин
|2
|0.06
|Мурильо Хесус
|2
|0.06
|Родригес Брайан II
|2
|0.06
|Мусовски Дэниел
|2
|0.06
|Бэйл Гарет
|2
|0.06
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.06
|Паласиос Диего
|1
|0.03
|Эскобар Франко
|1
|0.03
|Фалл Мамаду
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|10 (1)
|0.31
|Кинтеро Дарвин
|8 (1)
|0.25
|Пико Фабрис
|7 (2)
|0.22
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.06
|Бэрд Кори
|2
|0.06
|Стирс Дэниэл
|2
|0.06
|Пашер Тайлер
|2
|0.06
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0.06
|Хадебе Тинейдж
|2
|0.06
|Thor Ulfarsson
|2
|0.06
|Дорси Гриффин
|1
|0.03
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Эррера Эктор
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сифуэнтес Хосе
|8
|0
|Акоста Келлин
|7
|0
|Мурильо Хесус
|7
|0
|Паласиос Диего
|7
|0
|Санчес Илье
|5
|1
|Фалл Мамаду
|6
|0
|Аранго Кристиан
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|1
|Крепо Максим
|3
|0
|Эскобар Франко
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Вела Карлос
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Сегура Эдди
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскилья Адальберто
|9
|1
|Хадебе Тинейдж
|9
|1
|Серен Дарвин
|7
|1
|Вера Матиас
|7
|1
|Дорси Гриффин
|7
|0
|Лундквист Адам
|5
|1
|Стирс Дэниэл
|5
|0
|Родригес Мемо
|5
|0
|Пико Фабрис
|5
|0
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Паркер Тим
|4
|0
|Эррера Эктор
|3
|0
|Зе Карлос
|3
|0
|Roberto Avila
|3
|0
|Thorleif Ulfarsson
|3
|0
|Кларк Стив
|2
|0
|Carlos Ferreira III
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Micael
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
37
17
13 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 20
3
8%
3
18%
1-15
4
11%
1
6%
16-30
6
16%
2
12%
31-45
7
19%
4
24%
46-60
9
24%
3
18%
61-75
8
22%
4
24%
76-90
Пропущено
12
29
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 14
3
25%
1
3%
1-15
2
17%
3
10%
16-30
2
17%
6
21%
31-45
1
8%
9
31%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
3
25%
8
28%
76-90
Забито
23
24
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
1
4%
4
17%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
3
13%
5
21%
31-45
6
26%
3
13%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
7
30%
6
25%
76-90
Пропущено
22
18
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
18%
2
11%
1-15
2
9%
6
33%
16-30
7
32%
3
17%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
1
5%
5
28%
61-75
4
18%
2
11%
76-90
Забито
60
41
21 В 1-м тайме 18
39 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 15
2 Не забивали 8
4
7%
7
17%
1-15
8
13%
4
10%
16-30
9
15%
7
17%
31-45
13
22%
7
17%
46-60
11
18%
6
15%
61-75
15
25%
10
24%
76-90
Пропущено
34
47
20 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 25
7
21%
3
6%
1-15
4
12%
9
19%
16-30
9
26%
9
19%
31-45
5
15%
9
19%
46-60
2
6%
7
15%
61-75
7
21%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1
Остин - Лос-Анджелес 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|32
|18
|10
|4
|68 - 22
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|31
|11
|12
|8
|56 - 50
|45
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Коламбус Кру
|30
|9
|15
|6
|41 - 34
|42
|8.
|Интер Майами
|31
|12
|6
|13
|41 - 52
|42
|9.
|Атланта Юнайтед
|32
|10
|10
|12
|46 - 50
|40
|10.
|Шарлотт
|31
|12
|2
|17
|38 - 48
|38
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|32
|9
|7
|16
|49 - 61
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|32
|7
|6
|19
|34 - 65
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2:1
|31
|19
|4
|8
|61 - 36
|61
|2.
|Остин
|32
|16
|7
|9
|64 - 46
|55
|3.
|Даллас
|32
|13
|11
|8
|46 - 35
|50
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|32
|11
|13
|8
|51 - 48
|46
|6.
|Миннесота Юнайтед
|32
|13
|6
|13
|46 - 49
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|32
|11
|10
|11
|39 - 43
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31
|12
|7
|12
|51 - 47
|43
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|11
|7
|14
|38 - 55
|40
|10.
|Колорадо Рэпидс
|32
|10
|9
|13
|44 - 56
|39
|11.
|Сиэтл Саундерс
|31
|12
|3
|16
|44 - 42
|39
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|32
|9
|6
|17
|40 - 51
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|31
|7
|10
|14
|46 - 64
|31
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|10.
|Коламбус Кру
|15
|6
|6
|3
|20 - 12
|24
|11.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2:1
|16
|13
|2
|1
|38 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|9
|3
|4
|23 - 20
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|8
|3
|5
|34 - 24
|27
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|12.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|6
|6
|3
|27 - 24
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|16
|7
|5
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|21 - 26
|21
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Интер Майами
|16
|3
|3
|10
|12 - 28
|12
|11.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|2:1
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|16
|4
|7
|5
|20 - 21
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 29
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|16
|3
|1
|12
|17 - 32
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8