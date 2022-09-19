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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион:
Лос-Анджелес
3:1
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
7' Желтая карточка
Дорси Гриффин
1:0
8' Пенальти
Вела Карлос
1:1
24' Гол
Бэрд Кори
2:1
45' Пенальти
Вела Карлос
3:1
52' Гол
Холлингсхед Райан
90'+4
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
4
Сегура
Эдди
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
20
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
99
Буанга
Денис
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
5
Паркер
Тим
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
22
Вера
Матиас
20
Карраскилья
Адальберто
11
Бэрд
Кори
23
Кинтеро
Дарвин
10
Пико
Фабрис
9
Carlos
Ferreira
III
Лос-Анджелес
4-3-3
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:1
М
3:3
М
3:1
М
1:3
М
4:2
ОК
3:3
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 16 (1) 0.52
Вела Карлос 11 (4) 0.35
Сифуэнтес Хосе 7 0.23
Опоку Квадво 7 0.23
Холлингсхед Райан 6 0.19
Акоста Келлин 2 0.06
Мурильо Хесус 2 0.06
Родригес Брайан II 2 0.06
Мусовски Дэниел 2 0.06
Бэйл Гарет 2 0.06
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.06
Паласиос Диего 1 0.03
Эскобар Франко 1 0.03
Фалл Мамаду 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Кьеллини Джорджо 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 10 (1) 0.31
Кинтеро Дарвин 8 (1) 0.25
Пико Фабрис 7 (2) 0.22
Карраскилья Адальберто 2 0.06
Бэрд Кори 2 0.06
Стирс Дэниэл 2 0.06
Пашер Тайлер 2 0.06
Thorleif Ulfarsson 2 0.06
Хадебе Тинейдж 2 0.06
Thor Ulfarsson 2 0.06
Дорси Гриффин 1 0.03
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Эррера Эктор 0 0
Зе Карлос 0 0
Джункуа Сэм 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сифуэнтес Хосе 8 0
Акоста Келлин 7 0
Мурильо Хесус 7 0
Паласиос Диего 7 0
Санчес Илье 5 1
Фалл Мамаду 6 0
Аранго Кристиан 5 0
Холлингсхед Райан 3 1
Крепо Максим 3 0
Эскобар Франко 3 0
Ибеага Себастьен 3 0
Анри Дониэл 2 0
Вела Карлос 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Сегура Эдди 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскилья Адальберто 9 1
Хадебе Тинейдж 9 1
Серен Дарвин 7 1
Вера Матиас 7 1
Дорси Гриффин 7 0
Лундквист Адам 5 1
Стирс Дэниэл 5 0
Родригес Мемо 5 0
Пико Фабрис 5 0
Кинтеро Дарвин 4 0
Паркер Тим 4 0
Эррера Эктор 3 0
Зе Карлос 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Кларк Стив 2 0
Carlos Ferreira III 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Micael 1 0
Бэрд Кори 1 0

Голы по времени матча

Забито

40
18
15 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
15 Не забивали 20
4
10%
3
17%
1-15
4
10%
2
11%
16-30
7
18%
2
11%
31-45
8
20%
4
22%
46-60
9
23%
3
17%
61-75
8
20%
4
22%
76-90

Пропущено

13
32
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 15
3
23%
2
6%
1-15
3
23%
3
9%
16-30
2
15%
7
22%
31-45
1
8%
10
31%
46-60
1
8%
2
6%
61-75
3
23%
8
25%
76-90

Забито

23
24
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
1
4%
4
17%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
3
13%
5
21%
31-45
6
26%
3
13%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
7
30%
6
25%
76-90

Пропущено

22
18
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
18%
2
11%
1-15
2
9%
6
33%
16-30
7
32%
3
17%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
1
5%
5
28%
61-75
4
18%
2
11%
76-90

Забито

63
42
23 В 1-м тайме 19
40 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 15
2 Не забивали 8
5
8%
7
17%
1-15
8
13%
5
12%
16-30
10
16%
7
17%
31-45
14
22%
7
17%
46-60
11
17%
6
14%
61-75
15
24%
10
24%
76-90

Пропущено

35
50
21 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 26
7
20%
4
8%
1-15
5
14%
9
18%
16-30
9
26%
10
20%
31-45
5
14%
10
20%
46-60
2
6%
7
14%
61-75
7
20%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1
Остин - Лос-Анджелес 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 31 11 12 8 56 - 50 45
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Коламбус Кру 30 9 15 6 41 - 34 42
8. Интер Майами 31 12 6 13 41 - 52 42
9. Атланта Юнайтед 32 10 10 12 46 - 50 40
10. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
11. Нью-Инглэнд Революшн 32 9 11 12 44 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 32 9 7 16 49 - 61 34
14. Ди Си Юнайтед 32 7 6 19 34 - 65 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 4 8 62 - 36 61
2. Остин 32 16 7 9 64 - 46 55
3. Даллас 32 13 11 8 46 - 35 50
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
6. Миннесота Юнайтед 32 13 6 13 46 - 49 45
7. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 31 12 7 12 51 - 47 43
9. Ванкувер Уайткэпс 32 11 7 14 38 - 55 40
10. Колорадо Рэпидс 32 10 9 13 44 - 56 39
11. Сиэтл Саундерс 31 12 3 16 44 - 42 39
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 31 7 10 14 46 - 64 31

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 6 4 20 - 15 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
10. Коламбус Кру 15 6 6 3 20 - 12 24
11. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Ванкувер Уайткэпс 16 9 3 4 23 - 20 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 6 6 3 27 - 24 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Цинциннати 15 5 6 4 21 - 26 21
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Интер Майами 16 3 3 10 12 - 28 12
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
13. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 16 4 7 5 20 - 21 19
5. Миннесота Юнайтед 16 6 1 9 21 - 29 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 4 4 7 17 - 23 16
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Вела Карлос из команды Лос-Анджелес забивает с точки!
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