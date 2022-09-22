Казахстан попытался организовать наступление левым флангом. На чужую половину поля перешёл, а потом был остановлен, но аут заработал.

Ян Вороговоский получает пространство на левом фланге и выполняет подачу, которая получается крайне неудачной - в руках Егора Хаткевича мяч.

Кирилл Печенин подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу в центр штрафной площадки, где никого из партнёров не оказалось.

Рамазан Оразов берёт игру на себя, добирается до штрафной площадки и пробивает низом - слишком неточно получается.

Вороговский часто встречается с мячом на левом фланге, но пока никакой остроты от него не идёт. То в соперника попадёт, пытаясь выполнить подачу, то руки Хаткевича найдёт.

Верховое единоборство с участием Шевченко и Алипа завершилось в пользу Глеба, который заработал штрафной, получив удар в голову.

Печенин выполнил подачу со штрафного, но не сумел должным образом поднять игровой снаряд, позволив Дарабаеву сыграть на вынос.

15' Второй корнер в матче исполнила Беларусь. Мяч был доставлен на ближнюю штангу, откуда неточно головой пробил Руслан Юденков.

14' Аслан Дарабаев оказался в окружении троих соперников в центральном круге, и сумел сохранить мяч, заработав штрафной удар.

13' Медицинская бригада Беларуси появилась на поле, чтобы оказать помощь голкиперу. Неприятное столкновение, но Хаткевич должен продолжить поединок.

12' Первая жёлтая карточка в нашем поединке. Её получает Бактиёр Зайнутдинов за то, что врезался в Егора Хаткевича, не добравшись до круглого.

11' Руслан Юденков подключился к атаке и завершил её дальним ударом, после которого круглый сильно разминулся со створом ворот.

9' Егор Богомольский убежал в контратаку по левому флангу, вошёл в штрафную площадку и нанёс удар, который принял на себя Александр Марочкин.

8' Печенин выполнил передачу по левому флангу на Эбонга, но мяч полетел слишком сильно, отправившись за боковую линию.