да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аймбетов Абат
|3
|0.6
|Дарабаев Аслан
|1
|0.2
|Вороговский Ян
|1
|0.2
|Астанов Эльхан
|1
|0.2
|Тагыберген Асхат
|0
|0
|Габышев Михаил
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малькевич Владислав
|1
|0.2
|Громыко Валерий
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куат Исламбек
|2
|0
|Малый Сергей
|1
|0
|Досмагамбетов Тимур
|1
|0
|Ахметов Елдос
|1
|0
|Марочкин Александр
|1
|0
|Шацкий Игорь
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Каиров Багдат
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Оразов Рамазан
|1
|0
|Шушеначев Артур
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юденков Руслан
|1
|0
|Бегунов Роман
|1
|0
|Малькевич Владислав
|1
|0
|Хадаркевич Руслан
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Эбонг Макс
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1