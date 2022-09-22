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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Казахстан
FIFA #125
0:0
Первый тайм: 23'
Беларусь
FIFA #95
0'
10' Желтая карточка
Зайнутдинов Бактиёр
12
Шацкий
Игорь
2
Малый
Сергей
22
Марочкин
Александр
3
Алип
Нуралы
16
Габышев
Михаил
11
Вороговский
Ян
20
Оразов
Рамазан
8
Тагыберген
Асхат
7
Дарабаев
Аслан
19
Зайнутдинов
Бактиёр
17
Аймбетов
Абат
1
Хаткевич
Егор
5
Поляков
Денис
3
Швецов
Максим
15
Юденков
Руслан
2
Печенин
Кирилл
4
Шевченко
Глеб
21
Климович
Владислав
14
Яблонский
Евгений
9
Эбонг
Макс
11
Богомольский
Егор
8
Савицкий
Павел
Казахстан
5-4-1
Беларусь
4-4-2

История личных встреч

Казахстан
Беларусь

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

История матчей

ЛНУ
1:1
ЛНУ
2:0
ЛНУ
1:2
ТМС
1:1
ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аймбетов Абат 3 0.6
Дарабаев Аслан 1 0.2
Вороговский Ян 1 0.2
Астанов Эльхан 1 0.2
Тагыберген Асхат 0 0
Габышев Михаил 0 0
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малькевич Владислав 1 0.2
Громыко Валерий 0 0

Карточки

Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куат Исламбек 2 0
Малый Сергей 1 0
Досмагамбетов Тимур 1 0
Ахметов Елдос 1 0
Марочкин Александр 1 0
Шацкий Игорь 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Каиров Багдат 1 0
Алип Нуралы 1 0
Оразов Рамазан 1 0
Шушеначев Артур 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юденков Руслан 1 0
Бегунов Роман 1 0
Малькевич Владислав 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0
Волков Захар 1 0
Эбонг Макс 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0
Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0 Беларусь - Казахстан 2:0
Беларусь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1
Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Бельгия - Беларусь 8:0 Беларусь - Эстония 4:2 Беларусь - Гондурас 1:1 Албания - Беларусь 3:2 Беларусь - Литва 2:0 Румыния - Беларусь 5:3

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 0:0 5 3 2 0 6 - 2 11
2. Словакия 4 2 0 2 3 - 3 6
3. Азербайджан 4 1 1 2 2 - 3 4
4. Беларусь 0:0 5 0 3 2 1 - 4 3

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Азербайджан 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Беларусь 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Словакия 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словакия 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Казахстан 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Азербайджан 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Беларусь 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Печенин выполнил подачу со штрафного, но не сумел должным образом поднять игровой снаряд, позволив Дарабаеву сыграть на вынос. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Верховое единоборство с участием Шевченко и Алипа завершилось в пользу Глеба, который заработал штрафной, получив удар в голову. 
  • 21'
    Вороговский часто встречается с мячом на левом фланге, но пока никакой остроты от него не идёт. То в соперника попадёт, пытаясь выполнить подачу, то руки Хаткевича найдёт. 
  • 20'
    Рамазан Оразов берёт игру на себя, добирается до штрафной площадки и пробивает низом - слишком неточно получается. 
  • 18'
    Кирилл Печенин подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу в центр штрафной площадки, где никого из партнёров не оказалось. 
  • 17'
    Ян Вороговоский получает пространство на левом фланге и выполняет подачу, которая получается крайне неудачной - в руках Егора Хаткевича мяч. 
  • 16'
    Казахстан попытался организовать наступление левым флангом. На чужую половину поля перешёл, а потом был остановлен, но аут заработал. 
  • Угловой
    15'
    Второй корнер в матче исполнила Беларусь. Мяч был доставлен на ближнюю штангу, откуда неточно головой пробил Руслан Юденков. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Аслан Дарабаев оказался в окружении троих соперников в центральном круге, и сумел сохранить мяч, заработав штрафной удар. 
  • Травма, повреждение
    13'
    Медицинская бригада Беларуси появилась на поле, чтобы оказать помощь голкиперу. Неприятное столкновение, но Хаткевич должен продолжить поединок. 
  • Желтая карточка
    12'
    Первая жёлтая карточка в нашем поединке. Её получает Бактиёр Зайнутдинов за то, что врезался в Егора Хаткевича, не добравшись до круглого. 
  • 11'
    Руслан Юденков подключился к атаке и завершил её дальним ударом, после которого круглый сильно разминулся со створом ворот.
  • 9'
    Егор Богомольский убежал в контратаку по левому флангу, вошёл в штрафную площадку и нанёс удар, который принял на себя Александр Марочкин. 
  • 8'
    Печенин выполнил передачу по левому флангу на Эбонга, но мяч полетел слишком сильно, отправившись за боковую линию. 
  • 7'
    На своей половине поля защитники Казахстана устраивают перепасовку, а гости отказываются от высокого прессинга, начиная встречать в районе центрального круга. 
  • Бонусы букмекеров
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    • 6'
      Без центра поля играют команды на первых минутах, но чуть больше с игровым снарядом встречается Беларусь, однако пока без ударов по воротам. 
    • Фол, нарушение
      5'
      А теперь и после стандарта хозяев ничего интересного не случилось, а судья снова зафиксировал фол в атаке. Сергей Малый нарушил правила на втором этаже. 
    • Угловой
      4'
      Казахстан отправляется в атаку левым флангом и добивается права на исполнение своего первого корнера в матче. 
    • Угловой
      3'
      С левого фланга гости выполнили угловой, после которого не смогли навязать борьбу в воздухе, да ещё и правила нарушили. 
    • 2'
      Макс Эбонг встретился с мячом на левом фланге и сразу же его потерял, не сумев обыграть один в один Михаила Габышева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Astana Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Казахстан 0:0 Беларусь

    Исход игры
    Казахстан
    72.6% (106)
    Ничья
    20.5% (30)
    Беларусь
    6.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.46% (56)
    Меньше
    52.54% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    64.41% (76)
    Нет
    35.59% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Казахстан
    30.1% (44)
    1:0 Казахстан
    22.6% (33)
    1:1 Ничья
    14.4% (21)
    1:2 Беларусь
    4.1% (6)
    2:0 Казахстан
    4.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.7% (4)
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    Казахстан
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