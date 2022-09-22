Хорваты прижали соперников к штрафной площади, но преодолеть массированные линии обороны не могут.

Шмейхель забрал мяч в руки после подачи Юрановича справа.

Перишич грудью сделал скидку на Ливаковича после подачи соперников слева к воротам.

Брозович у чужой штрафной площади ударил по ногам Хёйбьерга.

Васс с двадцати метров пробил немного выше перекладины.

Васс справа прошёл вперёд, но доставлять мяч к воротам не стал. последовала передача Даниэля назад на Эриксена.

Гости выдали продолжительный отрезок с владением мяча на чужой половине поля. Всё проходит без попыток обостряющих передач вперёд.

Дилейни сделал заброс налево в штрафную площадь, где Меле неудачно сыграл при приёме.

Хорваты включились в активный прессинг на чужой половине поля, который ничего хозяевам не принёс.

Ливакович поиграл в пас с партнёрами у своей штрафной площади. К активным действиям никто не переходит.

Эриксен от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Юранович.

10' Шутало на чужой половине поля сбил Меле. Датчане не торопятся с мячом отправляться на чужую половину поля.

9' Прострел Пашалича справа к воротам перехватил Кьяер.

8' Прострел Перишича слева пришёлся в руки Шмейхелю. Первые минуты встречи проходят с преимуществом хорватов. Гости пока заняты только обороной.

7' Брозович справа с с двадцати семи метров пробил значительно левее ворот.

6' Брайтвайт оказался в офсайде.

5' После подачи слева Шутало головой пробил рядом с правой штангой.

4' Модрич от углового флага навесил к дальней штанге, где Крамарич не смог подстроиться под отскок мяча от газона.

3' Модрич по правому флангу прорвался вперёд и заработал первый угловой удар в матче.

2' Сборная Хорватии играет в "шашечных" бело-красных футболках и белых трусах, сборная Дании - в чёрной форме.