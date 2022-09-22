да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марио
|1
|0.2
|Модрич Лука
|1 (1)
|0.2
|Крамарич Андрей
|1 (1)
|0.2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корнелиус Андреас
|2
|0.4
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.2
|Винд Жонас
|1
|0.2
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.2
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0.2
|Меле Йоаким
|0
|0
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вида Домагой
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Винд Жонас
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Латвия
|Икауниекс Янис
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1