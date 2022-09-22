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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Хорватия
FIFA #18
0:0
Первый тайм: 25'
Дания
FIFA #10
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 143
Хорватия 58% (83)
X 31.5% (45)
Дания 10.5% (15)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Дания
2.92
3.25
3.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ливакович
Доминик
22
Юранович
Йосип
5
Шутало
Йосип
20
Гвардиол
Йошко
19
Соса
Борна
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
8
Ковачич
Матео
15
Пашалич
Марио
9
Крамарич
Андрей
4
Перишич
Иван
1
Шмейхель
Каспер
2
Андерсен
Йоаким
4
Кьяер
Симон
6
Кристенсен
Андреас
18
Васс
Даниэль
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
8
Дилейни
Томас
5
Меле
Йоаким
11
Сков-Ольсен
Андреас
9
Брайтвайт Мартин
10
Эриксен
Кристиан
Хорватия
4-3-3
Дания
3-4-3

История личных встреч

Хорватия
Дания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:1
ЧМПФ2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 1 0.2
Модрич Лука 1 (1) 0.2
Крамарич Андрей 1 (1) 0.2
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корнелиус Андреас 2 0.4
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.2
Винд Жонас 1 0.2
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.2
Сков-Ольсен Андреас 1 0.2
Меле Йоаким 0 0
Эриксен Кристиан 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вида Домагой 1 0
Брозович Марсело 1 0
Будимир Анте 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Станишич Йосип 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Андреас 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Винд Жонас 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3
Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0
Дания
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2
Дания - Сербия 3:0 Голландия - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 5 3 1 1 6 - 3 10
2. Хорватия 0:0 5 2 2 1 3 - 4 8
3. Австрия 0:0 5 1 2 2 5 - 5 5
4. Франция 0:0 5 0 3 2 3 - 5 3

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
2. Хорватия 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
3. Франция 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
4. Австрия 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Хорватия 0:0 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Австрия 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Франция 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Латвия Икауниекс Янис 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    25'
    Васс с двадцати метров пробил немного выше перекладины.
  • 24'
    Перишич слева с восемнадцати метров пробил намного выше ворот.
  • Фол, нарушение
    23'
    Меле у центрального круга сбил Юрановича.
  • Фол, нарушение
    22'
    Брозович у чужой штрафной площади ударил по ногам Хёйбьерга.
  • 21'
    Перишич грудью сделал скидку на Ливаковича после подачи соперников слева к воротам.
  • 20'
    Шмейхель забрал мяч в руки после подачи Юрановича справа.
  • 19'
    Хорваты прижали соперников к штрафной площади, но преодолеть массированные линии обороны не могут.
  • 18'
    Подачу Сосы слева в штрафную площадь прервал вверху Кьяер.
  • Угловой
    17'
    Эриксен от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Юранович.
  • 16'
    Прострел Модрича слева в штрафную площадь соперники перехватили.
  • 15'
    Ливакович поиграл в пас с партнёрами у своей штрафной площади. К активным действиям никто не переходит.
  • 14'
    Хорваты включились в активный прессинг на чужой половине поля, который ничего хозяевам не принёс.
  • 13'
    Дилейни сделал заброс налево в штрафную площадь, где Меле неудачно сыграл при  приёме.
  • 12'
    Гости выдали продолжительный отрезок с владением мяча на чужой половине поля. Всё проходит без попыток обостряющих передач вперёд.
  • 11'
    Васс справа прошёл вперёд, но доставлять мяч к воротам не стал. последовала передача Даниэля назад на Эриксена.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      10'
      Шутало на чужой половине поля сбил Меле. Датчане не торопятся с мячом отправляться на чужую половину поля.
    • 9'
      Прострел Пашалича справа к воротам перехватил Кьяер.
    • 8'
      Прострел Перишича слева пришёлся в руки Шмейхелю. Первые минуты встречи проходят с преимуществом хорватов. Гости пока заняты только обороной.
    • 7'
      Брозович справа с с двадцати семи метров пробил значительно левее ворот.
    • Офсайд
      6'
      Брайтвайт оказался в офсайде.
    • Опасный момент
      5'
      После подачи слева Шутало головой пробил рядом с правой штангой.
    • Угловой
      4'
      Модрич от углового флага навесил к дальней штанге, где Крамарич не смог подстроиться под отскок мяча от газона.
    • 3'
      Модрич по правому флангу прорвался вперёд и заработал первый угловой удар в матче.
    • 2'
      Сборная Хорватии играет в "шашечных" бело-красных футболках и белых трусах, сборная Дании - в чёрной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Максимире"!
    • До матча
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    Прогнозы на матч Хорватия 0:0 Дания

    Исход игры
    Хорватия
    58% (83)
    Ничья
    31.5% (45)
    Дания
    10.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.07% (63)
    Меньше
    47.93% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    82.64% (100)
    Нет
    17.36% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Хорватия
    33.6% (48)
    1:1 Ничья
    25.9% (37)
    1:0 Хорватия
    9.8% (14)
    2:2 Ничья
    4.2% (6)
    2:0 Хорватия
    2.8% (4)
    3:2 Хорватия
    2.8% (4)
    1:2 Дания
    2.1% (3)
    3:1 Хорватия
    1.4% (2)
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