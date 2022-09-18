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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Хорватия
FIFA #18
 
Позже
Дания
FIFA #10
Прогнозы 49
Хорватия 67.3% (33)
X 28.6% (14)
Дания 4.1% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Дания
2.90
3.25
3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Хорватия
Дания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:1
ЧМПФ2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 1 0.25
Модрич Лука 1 (1) 0.25
Крамарич Андрей 1 (1) 0.25
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корнелиус Андреас 2 0.5
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.25
Винд Жонас 1 0.25
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.25
Сков-Ольсен Андреас 1 0.25
Меле Йоаким 0 0
Эриксен Кристиан 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вида Домагой 1 0
Брозович Марсело 1 0
Будимир Анте 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Станишич Йосип 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Андреас 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Винд Жонас 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3
Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0
Дания
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2
Дания - Сербия 3:0 Голландия - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Хорватия 4 2 1 1 3 - 4 7
3. Австрия 4 1 1 2 5 - 5 4
4. Франция 4 0 2 2 3 - 5 2

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2 1 0 1 2 - 1 3
2. Австрия 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Хорватия 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Франция 2 0 0 2 1 - 3 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Дания 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Австрия 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Франция 2 0 2 0 2 - 2 2

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Дания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2022, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 49
    Хорватия 67.3% (33)
    X 28.6% (14)
    Дания 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Дания
    2.90
    3.25
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хорватия - Дания онлайн

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    Прогнозы на матч Хорватия - Дания

    Исход игры
    Хорватия
    67.3% (33)
    Ничья
    28.6% (14)
    Дания
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.18% (29)
    Меньше
    40.82% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    81.63% (40)
    Нет
    18.37% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Хорватия
    46.9% (23)
    1:1 Ничья
    22.4% (11)
    1:0 Хорватия
    10.2% (5)
    2:0 Хорватия
    6.1% (3)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    3:2 Хорватия
    4.1% (2)
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    Дания
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