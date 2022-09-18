Тур: 5. Стадион: Максимир
История личных встреч
Хорватия
Дания
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марио
|1
|0.25
|Модрич Лука
|1 (1)
|0.25
|Крамарич Андрей
|1 (1)
|0.25
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корнелиус Андреас
|2
|0.5
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.25
|Винд Жонас
|1
|0.25
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.25
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0.25
|Меле Йоаким
|0
|0
|Эриксен Кристиан
|0
|0
Карточки
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вида Домагой
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Винд Жонас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хорватия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3
Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0
Дания
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2
Дания - Сербия 3:0 Голландия - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0
Лига A. Группа 1
Лига A. Группа 1
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Хорватия - Дания
Исход игры
Хорватия
67.3% (33)
Ничья
28.6% (14)
Дания
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.18% (29)
Меньше
40.82% (20)
Обе команды забьют
Да
81.63% (40)
Нет
18.37% (9)
Популярный счёт
2:1 Хорватия
46.9% (23)
1:1 Ничья
22.4% (11)
1:0 Хорватия
10.2% (5)
2:0 Хорватия
6.1% (3)
2:2 Ничья
6.1% (3)
3:2 Хорватия
4.1% (2)
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