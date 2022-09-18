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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Турция
FIFA #39
 
Позже
Люксембург
FIFA #94
Прогнозы 49
Турция 100% (49)
X 0% (0)
Люксембург 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Турция
Ничья
Люксембург
1.29
5.82
13.04
Все Коэффициенты

История личных встреч

Турция
Люксембург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:2
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурсун Сердар 4 (1) 1
Дервисоглу Халил 2 0.5
Чалханоглу Хакан 2 (2) 0.5
Синик Догукан 2 0.5
Юндер Дженгиз 1 0.25
Акгюн Юнус 1 0.25
Айхан Кан 1 0.25
Демирал Мерих 1 0.25
Актюркоглу Мухаммед 0 0
Унал Энес 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0
Кекчю Оркун 0 0
Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синани Данел 2 0.5
Родригес Жерсон 2 (2) 0.5
Баррейро Леандро 1 0.25
Пинту Мика 0 0
Олесен Матиас 0 0
Боргес Санчес Ивандро 0 0

Карточки

Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шано Максим 1 0
Родригес Жерсон 1 0
Баррейро Леандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
6
43%
1
20%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0
Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3
Люксембург
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2
Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 4 4 0 0 14 - 0 12
2. Люксембург 4 2 1 1 5 - 4 7
3. Фарерские острова 4 1 1 2 4 - 8 4
4. Литва 4 0 0 4 1 - 12 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Фарерские острова 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Люксембург 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Литва 2 0 0 2 0 - 8 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Люксембург 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Фарерские острова 2 0 1 1 2 - 6 1
4. Литва 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Люксембург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2022, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 49
    Турция 100% (49)
    X 0% (0)
    Люксембург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Люксембург
    1.29
    5.82
    13.04
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Турция - Люксембург онлайн

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    Прогнозы на матч Турция - Люксембург

    Исход игры
    Турция
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Люксембург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (31)
    Меньше
    35.42% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    22.92% (11)
    Нет
    77.08% (37)
    Популярный счёт
    3:0 Турция
    30.6% (15)
    2:0 Турция
    30.6% (15)
    3:1 Турция
    18.4% (9)
    4:0 Турция
    8.2% (4)
    1:0 Турция
    4.1% (2)
    2:1 Турция
    4.1% (2)
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    Турция
    Люксембург
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