Тур: 5. Стадион: Башакшехир Фатих Терим
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История личных встреч
Турция
Люксембург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурсун Сердар
|4 (1)
|1
|Дервисоглу Халил
|2
|0.5
|Чалханоглу Хакан
|2 (2)
|0.5
|Синик Догукан
|2
|0.5
|Юндер Дженгиз
|1
|0.25
|Акгюн Юнус
|1
|0.25
|Айхан Кан
|1
|0.25
|Демирал Мерих
|1
|0.25
|Актюркоглу Мухаммед
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|Кекчю Оркун
|0
|0
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синани Данел
|2
|0.5
|Родригес Жерсон
|2 (2)
|0.5
|Баррейро Леандро
|1
|0.25
|Пинту Мика
|0
|0
|Олесен Матиас
|0
|0
|Боргес Санчес Ивандро
|0
|0
Карточки
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шано Максим
|1
|0
|Родригес Жерсон
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
6
43%
1
20%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Турция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0
Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3
Люксембург
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2
Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|4
|4
|0
|0
|14 - 0
|12
|2.
|Люксембург
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|Фарерские острова
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|4.
|Литва
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Фарерские острова
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Люксембург
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Литва
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Люксембург
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Фарерские острова
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|Литва
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Турция - Люксембург
Исход игры
Турция
100% (49)
Ничья
0% (0)
Люксембург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (31)
Меньше
35.42% (17)
Обе команды забьют
Да
22.92% (11)
Нет
77.08% (37)
Популярный счёт
3:0 Турция
30.6% (15)
2:0 Турция
30.6% (15)
3:1 Турция
18.4% (9)
4:0 Турция
8.2% (4)
1:0 Турция
4.1% (2)
2:1 Турция
4.1% (2)
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