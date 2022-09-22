да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черных Фёдор
|1
|0.2
|Ласицкас Юстас
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярталид Йоаннес
|2
|0.4
|Андреасен Якуп
|1
|0.2
|Давидсен Вильормур
|1 (1)
|0.2
|Ольсен Мейнхард
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уткус Эдгарас
|2
|0
|Климавичюс Линас
|1
|0
|Лаукжемис Каролис
|1
|0
|Черных Фёдор
|1
|0
|Баравикас Роландас
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Арманавичюс Вилюс
|1
|0
|Ласицкас Юстас
|1
|0
|Сирвис Пиюс
|1
|0
|Мегелайтис Линас
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Голубицкас Паулюс
|1
|0
|Милашюс Титас
|1
|0
|Петкявичюс Наурис
|1
|0
|Должников Артур
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоэнсен Рене
|1
|1
|Феро Одмар
|2
|0
|Ватнхамар Сольви
|0
|1
|Эдмундссон Йоан
|1
|0
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|Йонссон Видар
|1
|0
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|1:1
|5
|4
|1
|0
|15 - 1
|13
|2.
|Люксембург
|1:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|Фарерские острова
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|4.
|Литва
|0:1
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Фарерские острова
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Люксембург
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Литва
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|1:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Турция
|1:1
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|Фарерские острова
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|4.
|Литва
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Латвия
|Икауниекс Янис
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1