Первый тайм

27' У гостей тактика растягивать каждую паузу в матче: на вбрасывание даже аута в середине поля они тратят достаточно много времени.

26' Левым флангом литовцы попытались пойти вперёд, но выронили мяч за боковую линию. В комбинационном плане эта игра пока очень плоха.

25' Гости не намереваются добровольно менять тактику и отходить в оборону большими силами, стараясь продолжать чаще играть с мячом.

24' Начали уже свистеть литовские болельщики на трибунах. Не такого развития событий они ожидали в этой встрече. Но ничего не поделать - надо подстёгивать свою команду на совершение камбека.

23' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Якуп Андреасен!!!

Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали гости. Со стандарта последовала отличная подача от Бьярталида к линии вратарской площади, откуда Андреасен головой пробил точно в цель.

22' А вот и первый удар в створ ворот! Мейнхард Ольсен с левого фланга сместился в центр и палил, но мяч полетел по центру ворот, где и находился Барткус.