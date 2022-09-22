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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Литва
FIFA #135
0:1
Первый тайм: 27'
Фарерские острова
FIFA #116
0'
0:1
22' Гол
Андреасен Якуп

Ход матча

22'
0:1
Андреасен Якуп
(Бьярталид Йоаннес)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 124
Литва 75% (93)
X 21% (26)
Фарерские острова 4% (5)
+1
выиграет Литва, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Литва
Ничья
Фарерские острова
2.30
3.30
4.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Барткус
Джюгас
13
Миколюнас
Салюнас
4
Гирдвайнис
Эдвинас
2
Климавичюс
Линас
21
Бараускас
Доминикас
14
Сливка
Выкинтас
15
Мегелайтис
Линас
17
Ласицкас
Юстас
11
Новиковас
Арвидас
18
Голубицкас
Паулюс
10
Черных
Фёдор
1
Нильсен
Гуннар
14
Ролантссон
Гилли
13
Аскхам
Хердур
16
Ванхамар
Гуннар
3
Давидсен
Вильормур
7
Бьярталид
Йоаннес
22
Андреасен
Якуп
20
Йоэнсен
Рене
18
Ольсен
Мейнхард
9
Эдмундссон
Йоан
11
Ольсен
Клеминт
Литва
4-2-3-1
Фарерские острова
4-4-2

История личных встреч

Литва
Фарерские острова

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:1
ТМС
2:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черных Фёдор 1 0.2
Ласицкас Юстас 0 0
Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярталид Йоаннес 2 0.4
Андреасен Якуп 1 0.2
Давидсен Вильормур 1 (1) 0.2
Ольсен Мейнхард 0 0

Карточки

Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уткус Эдгарас 2 0
Климавичюс Линас 1 0
Лаукжемис Каролис 1 0
Черных Фёдор 1 0
Баравикас Роландас 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Арманавичюс Вилюс 1 0
Ласицкас Юстас 1 0
Сирвис Пиюс 1 0
Мегелайтис Линас 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Голубицкас Паулюс 1 0
Милашюс Титас 1 0
Петкявичюс Наурис 1 0
Должников Артур 1 0
Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоэнсен Рене 1 1
Феро Одмар 2 0
Ватнхамар Сольви 0 1
Эдмундссон Йоан 1 0
Ханссон Халлюр 1 0
Йонссон Видар 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
33%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Литва
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2
Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2 Беларусь - Литва 2:0
Фарерские острова
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0
Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 1:1 5 4 1 0 15 - 1 13
2. Люксембург 1:1 5 2 2 1 6 - 5 8
3. Фарерские острова 1:0 5 2 1 2 5 - 8 7
4. Литва 0:1 5 0 0 5 1 - 13 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 1:1 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Фарерские острова 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Люксембург 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Литва 0:1 3 0 0 3 0 - 9 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург 1:1 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Турция 1:1 2 2 0 0 8 - 0 6
3. Фарерские острова 1:0 3 1 1 1 3 - 6 4
4. Литва 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Латвия Икауниекс Янис 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    У гостей тактика растягивать каждую паузу в матче: на вбрасывание даже аута в середине поля они тратят достаточно много времени.
  • 26'
    Левым флангом литовцы попытались пойти вперёд, но выронили мяч за боковую линию. В комбинационном плане эта игра пока очень плоха.
  • 25'
    Гости не намереваются добровольно менять тактику и отходить в оборону большими силами, стараясь продолжать чаще играть с мячом.
  • 24'
    Начали уже свистеть литовские болельщики на трибунах. Не такого развития событий они ожидали в этой встрече. Но ничего не поделать - надо подстёгивать свою команду на совершение камбека.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Якуп Андреасен!!!
    Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали гости. Со стандарта последовала отличная подача от Бьярталида к линии вратарской площади, откуда Андреасен головой пробил точно в цель.
  • Опасный момент
    22'
    А вот и первый удар в створ ворот! Мейнхард Ольсен с левого фланга сместился в центр и палил, но мяч полетел по центру ворот, где и находился Барткус.
  • Опасный момент
    21'
    Левым флангом провели контратаку островитяне, откуда прошла передача на линию штрафной площади на Бьярталида, который пробивал с ходу, но мяч полетел намного выше ворот. С большой натяжкой назовём это первым острым моментом в матче.
  • Угловой
    20'
    Свой первый угловой с правого фланга подали хозяева поля, но особых дивидендов он им не принёс - в своей штрафной площади фарерцы были на высоте.
  • 19'
    А теперь прошла уже прострельная передача в штрафную площадку гостей, но Ванхамару удалось практически в шпагате отбить мяч за лицевую линию поля.
  • 18'
    Только сейчас литовцы впервые подошли к чужой штрафной площади, стараясь обострить игру правым флангом, но дело закончилось простой потерей мяча.
  • 17'
    40 на 60 - такова статистика по владению мячом в процентном соотношении на данный момент.
  • Фол, нарушение
    16'
    Продолжают звучать свистки практически каждую минуту матча. Фарерцы при этом постоянно долго лежат на газоне после остановки игры.
  • 15'
    Ролантссон оступился в середине поля, едва не обрезавшись, но успел он лёжа выбить мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    14'
    Теперь уже фарерцы нарушили правила на чужой половине поля. С таким количеством мелких фолов развесёлый матч мы с Вами, увы, не увидим.
  • Фол, нарушение
    13'
    Климавичюс в середине поля грубо атаковал соперника. Арбитр решил на первый раз ограничиться устным внушением для нарушителя. В следующий раз это может быть жёлтая карточка.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 12'
      Букмекеры перед матчем называли фаворитом встречи литовцев, но по первым минутам матча подтверждения этому мы с вами не видим.
    • 11'
      В своих атаках сборная Фарерских островов не стремится придумывать что-то особенное, предпочитая просто забрасывать мяч к чужим воротам наудачу.
    • 10'
      Аут на правом фланге заработали теперь островитяне. Вбрасывание последовало в штрафную площадку, но защитники хозяев продолжают уверенно играть на "втором этаже".
    • 9'
      Литовцам пока что не удаётся с мячом даже центральную линию пересечь - соперники очень активно работают в высоком командном прессинге.
    • Фол, нарушение
      8'
      На левом фланге атаки фарерцы потеряли мяч, после чего при попытке ответного отбора были нарушены правила.
    • Угловой
      7'
      Первый угловой с правого фланга подали гости. Подача следовала на дальнюю штангу, но там борьбу в воздухе выиграли литовские защитники.
    • Травма, повреждение
      6'
      В районе центрального круга Клеминт Ольсен получил в ухо. Неприятно нападающему островитян, но всё не настолько критично, чтобы приглашать на поле медицинскую бригаду.
    • 5'
      Фарерцы продолжают попытки атак левым флангом. Аут сейчас был заработан гостями, но дальнее вбрасывание в штрафную площадку ни к чему опасному не привело.
    • 4'
      Немало болельщиков на стадионе в Вильнюсе собрались, но ведут они себя не очень активно - большинство просто молча наблюдают за вознёй в середине поля.
    • 3'
      Хозяева поля не настроены на ударный старт матча, без сопротивления отдав контроль мяча сопернику, сконцентрировавшись пока что только на обороне собственных владений.
    • 2'
      Левым флангом гости попытались провести первую атаку, но Мейнхард Ольсен не успел выполнить прострельную передачу, прежде чем мяч выйдет за лицевую линию поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Андреасен Якуп бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium, Vilnius. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Литва 0:1 Фарерские острова

    Исход игры
    Литва
    75.4% (95)
    Ничья
    20.6% (26)
    Фарерские острова
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.82% (45)
    Меньше
    62.18% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    50.42% (60)
    Нет
    49.58% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Литва
    26.2% (33)
    1:0 Литва
    24.6% (31)
    1:1 Ничья
    15.9% (20)
    2:0 Литва
    15.1% (19)
    3:0 Литва
    3.2% (4)
    1:2 Фарерские острова
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Литва
    Фарерские острова
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