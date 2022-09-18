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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Литва
FIFA #135
 
Позже
Фарерские острова
FIFA #116
Прогнозы 49
Литва 71.4% (35)
X 22.4% (11)
Фарерские острова 6.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Литва
Ничья
Фарерские острова
2.16
3.50
4.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Литва
Фарерские острова

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:1
ТМС
2:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черных Фёдор 1 0.25
Ласицкас Юстас 0 0
Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярталид Йоаннес 2 0.5
Андреасен Якуп 1 0.25
Давидсен Вильормур 1 (1) 0.25
Ольсен Мейнхард 0 0

Карточки

Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уткус Эдгарас 2 0
Климавичюс Линас 1 0
Лаукжемис Каролис 1 0
Черных Фёдор 1 0
Баравикас Роландас 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Арманавичюс Вилюс 1 0
Ласицкас Юстас 1 0
Сирвис Пиюс 1 0
Мегелайтис Линас 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Голубицкас Паулюс 1 0
Милашюс Титас 1 0
Петкявичюс Наурис 1 0
Должников Артур 1 0
Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоэнсен Рене 1 1
Феро Одмар 2 0
Ватнхамар Сольви 0 1
Эдмундссон Йоан 1 0
Ханссон Халлюр 1 0
Йонссон Видар 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
33%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Литва
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2
Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2 Беларусь - Литва 2:0
Фарерские острова
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0
Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 4 4 0 0 14 - 0 12
2. Люксембург 4 2 1 1 5 - 4 7
3. Фарерские острова 4 1 1 2 4 - 8 4
4. Литва 4 0 0 4 1 - 12 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Фарерские острова 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Люксембург 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Литва 2 0 0 2 0 - 8 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Люксембург 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Фарерские острова 2 0 1 1 2 - 6 1
4. Литва 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Литва - Фарерские острова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2022, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Литва 71.4% (35)
    X 22.4% (11)
    Фарерские острова 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Литва
    Ничья
    Фарерские острова
    2.16
    3.50
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Литва - Фарерские острова онлайн

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    Прогнозы на матч Литва - Фарерские острова

    Исход игры
    Литва
    71.4% (35)
    Ничья
    22.4% (11)
    Фарерские острова
    6.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (24)
    Нет
    50% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Литва
    24.5% (12)
    1:0 Литва
    20.4% (10)
    2:0 Литва
    16.3% (8)
    1:1 Ничья
    16.3% (8)
    3:0 Литва
    8.2% (4)
    1:2 Фарерские острова
    4.1% (2)
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    Литва
    Фарерские острова
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