Тур: 5. Стадион: ЛФФ
История личных встреч
Литва
Фарерские острова
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Литва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черных Фёдор
|1
|0.25
|Ласицкас Юстас
|0
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярталид Йоаннес
|2
|0.5
|Андреасен Якуп
|1
|0.25
|Давидсен Вильормур
|1 (1)
|0.25
|Ольсен Мейнхард
|0
|0
Карточки
Литва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уткус Эдгарас
|2
|0
|Климавичюс Линас
|1
|0
|Лаукжемис Каролис
|1
|0
|Черных Фёдор
|1
|0
|Баравикас Роландас
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Арманавичюс Вилюс
|1
|0
|Ласицкас Юстас
|1
|0
|Сирвис Пиюс
|1
|0
|Мегелайтис Линас
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Голубицкас Паулюс
|1
|0
|Милашюс Титас
|1
|0
|Петкявичюс Наурис
|1
|0
|Должников Артур
|1
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоэнсен Рене
|1
|1
|Феро Одмар
|2
|0
|Ватнхамар Сольви
|0
|1
|Эдмундссон Йоан
|1
|0
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|Йонссон Видар
|1
|0
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
33%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Литва
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2
Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2 Беларусь - Литва 2:0
Фарерские острова
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0
Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|4
|4
|0
|0
|14 - 0
|12
|2.
|Люксембург
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|Фарерские острова
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|4.
|Литва
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Фарерские острова
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Люксембург
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Литва
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Люксембург
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Фарерские острова
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|Литва
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Литва - Фарерские острова
Исход игры
Литва
71.4% (35)
Ничья
22.4% (11)
Фарерские острова
6.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (20)
Меньше
58.33% (28)
Обе команды забьют
Да
50% (24)
Нет
50% (24)
Популярный счёт
2:1 Литва
24.5% (12)
1:0 Литва
20.4% (10)
2:0 Литва
16.3% (8)
1:1 Ничья
16.3% (8)
3:0 Литва
8.2% (4)
1:2 Фарерские острова
4.1% (2)
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