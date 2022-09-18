Тур: 5. Стадион: Национальный стадион (Варшава)
История личных встреч
Польша
Голландия
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|1
|0.25
|Зелиньски Пётр
|1
|0.25
|Свидерски Кароль
|1
|0.25
|Кэш Мэтти
|1
|0.25
|Каминьски Якуб
|1
|0.25
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Голландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|3
|0.75
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.5
|Классен Дэви
|1
|0.25
|Вегхорст Ваут
|1
|0.25
|Бергвейн Стевен
|1
|0.25
|Гакпо Коди
|1
|0.25
|Ланг Ноа
|1
|0.25
|Коопмейнерс Теун
|1
|0.25
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Янссен Винсент
|0
|0
|Де Йонг Френки
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Маласиа Тирелл
|0
|0
Карточки
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
Голландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Де Йонг Френки
|1
|0
|Коопмейнерс Теун
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
4
36%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Польша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Польша - Бельгия 0:1 Голландия - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1
Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0
Голландия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Голландия - Уэльс 3:2 Голландия - Польша 2:2 Уэльс - Голландия 1:2 Бельгия - Голландия 1:4
Голландия - Германия 1:1 Голландия - Дания 4:2 Голландия - Норвегия 2:0 Черногория - Голландия 2:2 Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1 Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Польша - Голландия
Исход игры
Польша
2% (1)
Ничья
18.4% (9)
Голландия
79.6% (39)
Тотал 2.5
Больше
79.17% (38)
Меньше
20.83% (10)
Обе команды забьют
Да
89.58% (43)
Нет
10.42% (5)
Популярный счёт
1:2 Голландия
59.2% (29)
1:1 Ничья
10.2% (5)
2:2 Ничья
6.1% (3)
0:2 Голландия
6.1% (3)
1:3 Голландия
4.1% (2)
2:3 Голландия
4.1% (2)
0:1 Голландия
4.1% (2)
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