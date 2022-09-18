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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Польша
FIFA #23
 
Позже
Голландия
FIFA #11
Прогнозы 49
Польша 2% (1)
X 18.4% (9)
Голландия 79.6% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Голландия
3.85
3.65
3.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Польша
Голландия

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛНУ
2:2
ЛНУ
1:2
ЛНУ
1:0
ТМС
1:2
ММ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 0.25
Зелиньски Пётр 1 0.25
Свидерски Кароль 1 0.25
Кэш Мэтти 1 0.25
Каминьски Якуб 1 0.25
Франковски Пшемыслав 0 0
Шиманьски Себастиан 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Залевски Никола 0 0
Голландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 3 0.75
Дюмфрис Дензел 2 0.5
Классен Дэви 1 0.25
Вегхорст Ваут 1 0.25
Бергвейн Стевен 1 0.25
Гакпо Коди 1 0.25
Ланг Ноа 1 0.25
Коопмейнерс Теун 1 0.25
Блинд Дэйли 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Янссен Винсент 0 0
Де Йонг Френки 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Маласиа Тирелл 0 0

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 2 0
Журковски Шимон 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Беднарек Ян 1 0
Голландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергёйс Стивен 1 0
Инди Мартинс 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Де Йонг Френки 1 0
Коопмейнерс Теун 1 0
Тезе Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
4
36%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Польша - Бельгия 0:1 Голландия - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1
Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0
Голландия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Голландия - Уэльс 3:2 Голландия - Польша 2:2 Уэльс - Голландия 1:2 Бельгия - Голландия 1:4
Голландия - Германия 1:1 Голландия - Дания 4:2 Голландия - Норвегия 2:0 Черногория - Голландия 2:2 Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1 Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 4 3 1 0 11 - 6 10
2. Бельгия 4 2 1 1 9 - 6 7
3. Польша 4 1 1 2 5 - 10 4
4. Уэльс 4 0 1 3 5 - 8 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 2 1 1 0 5 - 4 4
2. Бельгия 2 1 0 1 7 - 5 3
3. Польша 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Уэльс 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Бельгия 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Польша 2 0 1 1 3 - 8 1
4. Уэльс 2 0 0 2 3 - 5 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Голландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2022, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Польша 2% (1)
    X 18.4% (9)
    Голландия 79.6% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Польша
    Ничья
    Голландия
    3.85
    3.65
    3.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Польша - Голландия онлайн

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    Прогнозы на матч Польша - Голландия

    Исход игры
    Польша
    2% (1)
    Ничья
    18.4% (9)
    Голландия
    79.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.17% (38)
    Меньше
    20.83% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    89.58% (43)
    Нет
    10.42% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Голландия
    59.2% (29)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    0:2 Голландия
    6.1% (3)
    1:3 Голландия
    4.1% (2)
    2:3 Голландия
    4.1% (2)
    0:1 Голландия
    4.1% (2)
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    Польша
    Голландия
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