да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Ливио
|1
|0.2
|Фрик Ноа
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виейра Марсио
|1
|0.2
|Рубио Хесус II
|1
|0.2
|Росас Альберт
|1
|0.2
|Алаез Жорди
|1 (1)
|0.2
|Фернандес Рикард
|0
|0
|Мартинес Алекс II
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеле Арон
|2
|0
|Грабер Лукас
|2
|0
|Бек Никлас
|2
|0
|Малин Андреас
|1
|0
|Фрик Яник
|1
|0
|Майер Ливио
|1
|0
|Марксер Марко
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Хорди
|1
|0
|Гарсия Кристиан II
|1
|0
|Бернат Виктор
|1
|0
|Рубио Хесус II
|1
|0
|Фернандес Рикард
|1
|0
|Алаез Жорди
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Латвия
|Икауниекс Янис
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1