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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Лихтенштейн
FIFA #190
0:1
Первый тайм: 27'
Андорра
FIFA #153
0'
0:1
4' Гол
Росас Альберт
23' Желтая карточка
Мартинес Алекс
25' Желтая карточка
Люхингер Зимон

Ход матча

4'
0:1
Росас Альберт
(Мартинес Алекс II)
23'
 
Мартинес Алекс
25'
Люхингер Зимон
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 125
Лихтенштейн 28% (35)
X 25.6% (32)
Андорра 46.4% (58)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лихтенштейн
Ничья
Андорра
4.60
5.04
2.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бюхель
Бенджамин
23
Хофер
Йенс
6
Малин
Андреас
4
Трабер
Ларс
5
Грабер
Лукас
3
Гёппель
Максимилиан
17
Фроммельт
Ноах
7
Люхингер
Зимон
18
Хаслер
Николас
14
Майер
Ливио
19
Филипп
Гасснер
12
Альварес
Икер
18
Рубио
Хесус
II
20
Льовера
Макс
15
Алаведра
Альберт
17
Сервос
Жоан
9
Фернандес
Рикард
3
Валес
Марк
6
Вьейра
Шавьер
16
Мартинес
Алекс
II
7
Пуйоль
Марк
11
Росас
Альберт
Лихтенштейн
3-4-2-1
Андорра
4-4-2

История личных встреч

Лихтенштейн
Андорра

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:1
ТМС
0:1
ММ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Ливио 1 0.2
Фрик Ноа 0 0
Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виейра Марсио 1 0.2
Рубио Хесус II 1 0.2
Росас Альберт 1 0.2
Алаез Жорди 1 (1) 0.2
Фернандес Рикард 0 0
Мартинес Алекс II 0 0

Карточки

Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеле Арон 2 0
Грабер Лукас 2 0
Бек Никлас 2 0
Малин Андреас 1 0
Фрик Яник 1 0
Майер Ливио 1 0
Марксер Марко 1 0
Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Хорди 1 0
Гарсия Кристиан II 1 0
Бернат Виктор 1 0
Рубио Хесус II 1 0
Фернандес Рикард 1 0
Алаез Жорди 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2
Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0
Андорра
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0
Мурсия - Андорра 0:0 Леганес - Андорра 0:2 Молдова - Андорра 2:1 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Албания - Андорра 1:0 Андорра - Польша 1:4 Сан-Марино - Андорра 0:3 Андорра - Англия 0:5 Венгрия - Андорра 2:1 Англия - Андорра 4:0 Андорра - Сан-Марино 2:0 Андорра - Гибралтар 0:0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Молдова 5 3 1 1 8 - 6 10
3. Андорра 1:0 5 2 1 2 4 - 6 7
4. Лихтенштейн 0:1 5 0 0 5 1 - 8 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Андорра 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Молдова 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Лихтенштейн 0:1 3 0 0 3 0 - 5 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Молдова 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Латвия 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Андорра 1:0 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Лихтенштейн 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Латвия Икауниекс Янис 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    24'
    Хофер на левом фланге нарушил правила. Очередной срыв атаки, который едва не привел к "горчичнику" под №3. Так и до удаления соперники доиграются.
  • Желтая карточка
    23'
    Середина первого тайма идет у нас. Люхингер снес оппонента на газон на правом фланге. За свои деяния футболист был наказан карточкой желтого цвета.
  • 21'
    Гёппель с правого фланга выполнял передачу в штрафную соперника, но слишком сильной была его подача. Мяч полетел намного выше головы адресата.
  • Желтая карточка
    20'
    Мартинес получает от рефери карточку желтого цвета. Завалил он на газон своего соперника, после чего увидел от рефери "горчичник". Причем заслуженный.
  • 18'
    Пока слишком много нарушений в нашем матче. Есть, правда, и удары по воротам, но их относительно немного. Да и не таят они в себе особо угрозы.
  • Опасный момент
    17'
    МОМЕНТ! Росас отдал передачу сейчас на Мартинеса, и тот нанес мощный удар в левую "девятку". Сфера просвистела рядом с "крестовиной".
  • Фол, нарушение
    15'
    Штрафной удар заработали гости на левом фланге. Готовятся они ввести сферу в игру. Посмотрим, что из этого получится.
  • Фол, нарушение
    14'
    Вьейра теперь сам пострадал в борьбе с соперником. У рефери в кармашке не находится карточки желтого цвета.
  • Фол, нарушение
    13'
    Вьейра толкнул соперника на газон. Сбил он оппонента. Штрафной удар по итогу заработали хозяева. Посмотрим, что из этого получится.
  • 11'
    10 минут уже соперники отыграли. С мячом сейчас хозяева поля, которые пытаются подобраться к воротам оппонента. Пока безрезультатно.
  • 9'
    Фанатов крайне мало на стадионе. Можно даже расслышать, что от бровки кричат наставники. Все-таки играют два карликовых государства.
  • Фол, нарушение
    8'
    Росас вновь в центре внимания. По ноге он получает от соперника. Желтой карточки футболист не увидел перед собой.
  • 7'
    Росас снова рвался к воротам соперника. Попытался он нанести удар по воротам, но мяч был послан крайне неточно футболистом.
  • 5'
    Уверенно начали игру футболисты сборной Андорры, которые перекатывают сферу с фланга на фланг. Пытаются гости забить второй мяч.
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! РОСАС! 
    Подача с левого края в центр штрафной. Голову подставляет 11-й номер гостевой команды, переправляя сферу в сетку!
  • Бонусы букмекеров
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    • 3'
      Хозяева перекатывают мяч с фланга на фланг. Никуда Лихтенштейн не торопится. Но фаворитами встречи являются гости.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала!
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    Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:1 Андорра

    Исход игры
    Лихтенштейн
    28% (35)
    Ничья
    25.6% (32)
    Андорра
    46.4% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.66% (35)
    Меньше
    70.34% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    51.69% (61)
    Нет
    48.31% (57)
    Популярный счёт
    0:1 Андорра
    26.4% (33)
    1:1 Ничья
    20.8% (26)
    1:2 Андорра
    15.2% (19)
    2:1 Лихтенштейн
    11.2% (14)
    1:0 Лихтенштейн
    11.2% (14)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    2:0 Лихтенштейн
    2.4% (3)
    0:2 Андорра
    2.4% (3)
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    Лихтенштейн
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