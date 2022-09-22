Первый тайм

24' Хофер на левом фланге нарушил правила. Очередной срыв атаки, который едва не привел к "горчичнику" под №3. Так и до удаления соперники доиграются.

23' Середина первого тайма идет у нас. Люхингер снес оппонента на газон на правом фланге. За свои деяния футболист был наказан карточкой желтого цвета.

21' Гёппель с правого фланга выполнял передачу в штрафную соперника, но слишком сильной была его подача. Мяч полетел намного выше головы адресата.

20' Мартинес получает от рефери карточку желтого цвета. Завалил он на газон своего соперника, после чего увидел от рефери "горчичник". Причем заслуженный.

18' Пока слишком много нарушений в нашем матче. Есть, правда, и удары по воротам, но их относительно немного. Да и не таят они в себе особо угрозы.

17' МОМЕНТ! Росас отдал передачу сейчас на Мартинеса, и тот нанес мощный удар в левую "девятку". Сфера просвистела рядом с "крестовиной".