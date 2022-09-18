Тур: 5. Стадион: Рейнпарк
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История личных встреч
Лихтенштейн
Андорра
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Ливио
|1
|0.25
|Фрик Ноа
|0
|0
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виейра Марсио
|1
|0.25
|Рубио Хесус II
|1
|0.25
|Алаез Жорди
|1 (1)
|0.25
|Фернандес Рикард
|0
|0
Карточки
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеле Арон
|2
|0
|Грабер Лукас
|2
|0
|Бек Никлас
|2
|0
|Малин Андреас
|1
|0
|Фрик Яник
|1
|0
|Майер Ливио
|1
|0
|Марксер Марко
|1
|0
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Хорди
|1
|0
|Гарсия Кристиан II
|1
|0
|Бернат Виктор
|1
|0
|Рубио Хесус II
|1
|0
|Фернандес Рикард
|1
|0
|Алаез Жорди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2
Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0
Андорра
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0
Мурсия - Андорра 0:0 Леганес - Андорра 0:2 Молдова - Андорра 2:1 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Албания - Андорра 1:0 Андорра - Польша 1:4 Сан-Марино - Андорра 0:3 Андорра - Англия 0:5 Венгрия - Андорра 2:1 Англия - Андорра 4:0 Андорра - Сан-Марино 2:0 Андорра - Гибралтар 0:0
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Молдова
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|Андорра
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|4.
|Лихтенштейн
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Андорра
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Молдова
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Лихтенштейн
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Молдова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Андорра
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|4.
|Лихтенштейн
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Лихтенштейн - Андорра
Исход игры
Лихтенштейн
38.8% (19)
Ничья
28.6% (14)
Андорра
32.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
25.53% (12)
Меньше
74.47% (35)
Обе команды забьют
Да
53.19% (25)
Нет
46.81% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.5% (13)
1:0 Лихтенштейн
20.4% (10)
0:1 Андорра
16.3% (8)
1:2 Андорра
12.2% (6)
2:1 Лихтенштейн
12.2% (6)
2:0 Лихтенштейн
4.1% (2)
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