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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Лихтенштейн
FIFA #190
 
Позже
Андорра
FIFA #153
Прогнозы 49
Лихтенштейн 38.8% (19)
X 28.6% (14)
Андорра 32.7% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лихтенштейн
Ничья
Андорра
4.20
3.85
2.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лихтенштейн
Андорра

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:1
ТМС
0:1
ММ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Ливио 1 0.25
Фрик Ноа 0 0
Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виейра Марсио 1 0.25
Рубио Хесус II 1 0.25
Алаез Жорди 1 (1) 0.25
Фернандес Рикард 0 0

Карточки

Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеле Арон 2 0
Грабер Лукас 2 0
Бек Никлас 2 0
Малин Андреас 1 0
Фрик Яник 1 0
Майер Ливио 1 0
Марксер Марко 1 0
Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Хорди 1 0
Гарсия Кристиан II 1 0
Бернат Виктор 1 0
Рубио Хесус II 1 0
Фернандес Рикард 1 0
Алаез Жорди 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2
Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0
Андорра
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0
Мурсия - Андорра 0:0 Леганес - Андорра 0:2 Молдова - Андорра 2:1 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Албания - Андорра 1:0 Андорра - Польша 1:4 Сан-Марино - Андорра 0:3 Андорра - Англия 0:5 Венгрия - Андорра 2:1 Англия - Андорра 4:0 Андорра - Сан-Марино 2:0 Андорра - Гибралтар 0:0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Молдова 4 2 1 1 6 - 5 7
3. Андорра 4 1 1 2 3 - 6 4
4. Лихтенштейн 4 0 0 4 1 - 7 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Андорра 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Молдова 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Лихтенштейн 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Молдова 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Андорра 2 0 0 2 1 - 5 0
4. Лихтенштейн 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лихтенштейн - Андорра от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2022, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Лихтенштейн 38.8% (19)
    X 28.6% (14)
    Андорра 32.7% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лихтенштейн
    Ничья
    Андорра
    4.20
    3.85
    2.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лихтенштейн - Андорра онлайн

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    Прогнозы на матч Лихтенштейн - Андорра

    Исход игры
    Лихтенштейн
    38.8% (19)
    Ничья
    28.6% (14)
    Андорра
    32.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.53% (12)
    Меньше
    74.47% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    53.19% (25)
    Нет
    46.81% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.5% (13)
    1:0 Лихтенштейн
    20.4% (10)
    0:1 Андорра
    16.3% (8)
    1:2 Андорра
    12.2% (6)
    2:1 Лихтенштейн
    12.2% (6)
    2:0 Лихтенштейн
    4.1% (2)
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    Лихтенштейн
    Андорра
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