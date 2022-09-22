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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Бельгия
FIFA #1
1:0
Первый тайм: 24'
Уэльс
FIFA #19
0'
1:0
11' Гол
Де Брёйне Кевин

Ход матча

11'
Де Брёйне Кевин
(Бачуайи Миши)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 148
Бельгия 93.9% (139)
X 4.7% (7)
Уэльс 1.4% (2)
-1
выиграет Бельгия, со счетом 3:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Уэльс
5.50
9.49
9.61
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
4
Дебас
Зено
2
Алдервейрельд
Тоби
5
Вертонген
Ян
15
Мёнье
Тома
11
Карраско
Янник
8
Тилеманс
Юри
6
Витсель
Аксель
7
Де
Брёйне
Кевин
10
Азар
Эден
23
Бачуайи
Миши
1
Хеннесси
Уэйн
5
Мефам
Крис
6
Родон
Джо
17
Норрингтон-Дэвис
Рис
14
Робертс
Коннор
II
3
Уильямс
Неко
15
Ампаду
Этан
8
Смит
Мэтт
9
Джонсон
Бреннан
20
Джеймс
Дэниэл
13
Мур
Киффер
Бельгия
3-4-2-1
Уэльс
3-4-2-1

История личных встреч

Бельгия
Уэльс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:1
ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
3:1
Е2
3:1
Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
0:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 2 0.4
Де Брёйне Кевин 2 0.4
Троссар Леандро 2 0.4
Тилеманс Юри 1 0.2
Витсель Аксель 1 0.2
Дендонкер Леандер 1 0.2
Опенда Луис 1 0.2
Азар Эден 0 0
Алдервейрельд Тоби 0 0
Азар Торган 0 0
Карраско Янник 0 0
Кастань Тимоти 0 0
Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 2 0.4
Уильямс Джонатан 1 0.2
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0.2
Бэйл Гарет 1 (1) 0.2
Ремзи Аарон 0 0
Уилсон Гарри 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Матондо Рабби 0 0

Карточки

Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витсель Аксель 1 0
Мертенс Дрис 1 0
Карраско Янник 1 0
Теате Артур 1 0
Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норрингтон-Дэвис Рис 2 0
Робертс Коннор II 1 0
Родон Джо 1 0
Моррелл Джозефф 1 0
Ампаду Этан 1 0
Мефам Крис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
60%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Голландия 1:4
Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1
Уэльс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Голландия - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Голландия 1:2 Уэльс - Украина 1:0
Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 1:0 5 4 1 0 12 - 6 13
2. Бельгия 1:0 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Польша 0:1 5 1 1 3 5 - 11 4
4. Уэльс 0:1 5 0 1 4 5 - 9 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 1:0 3 2 0 1 8 - 5 6
2. Голландия 1:0 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Польша 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
4. Уэльс 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 1:0 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Бельгия 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Польша 0:1 2 0 1 1 3 - 8 1
4. Уэльс 0:1 3 0 0 3 3 - 6 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Латвия Икауниекс Янис 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Теперь Карраско на левом краю штрафной убрал соперника на замахе и пробил с левой, однако Робертс попытку соперника заблокировал.
  • 23'
    Де Брёйне врывается в штрафную с левого края и покатил мяч мимо Хеннесси, однако защитники вынесли снаряд из вратарской.
  • Фол, нарушение
    22'
    Азар оказался с мячом в центральном круге, где его ударил по ногам Мур. Без фола отобрать мяч у бельгийцев крайне проблематично.
  • 20'
    Де Брёйне получил мяч от Азара на дуге штрафной, развернулся и нанес удар с правой - снаряд прошел чуть выше перекладины.
  • 18'
    Де Брёйне от центральной линии исполняет диагональ на дальний край штрафной, однако Хеннесси сопроводил мяч за лицевую линию.
  • 17'
    Теперь Тилеманс попробовал свои силы ударом из-за пределов штрафной, однако снова на пути мяча возник Родон.
  • 16'
    Бачуайи врывается в штрафную гостей и пытается пробить низом, однако попадает в ногу Родона.
  • 14'
    Карраско разобрался с двумя соперниками на левом краю штрафной и прострелил на Тилеманса, который из центра штрафной пробил мимо дальнего угла.
  • 13'
    Вертикальный заброс в направлении Джонсона исполняют валлийцы, однако мяч улетает за пределы поля. Следом неудачно навесил с левого фланга один из игроков гостей.
  • 11'
    Первый же момент в сегодняшнем матче приводит к забитому мячу, правда, в параллельном матче голландцы также забивают полякам, сохраняя статус-кво от соседей.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КЕВИН ДЕ БРЁЙНЕ!
    Бачуайи с правого фланга покатил мяч к линии штрафной, а набежавший Де Брёйне в касание левой ногой щёчкой попал точно в ближний угол!
  • 9'
    Интересно, что сборная Уэльса в истории ни разу не побеждала в Бельгии - три ничьих и четыре поражения.
  • 8'
    Мур после длинного аута от Робертса добрался до верхового мяча, однако акцентированного удара головой у форварда гостей не получилось.
  • 7'
    Робертс успешно вступил в единоборство с Де Брёйне на краю штрафной, организовав удар от ворот.
  • 6'
    Пытается сборная Бельгии размеренно раскачивать оборонительные порядки гостей, пока всё происходит в центре поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Первые минуты встречи активнее провели валлийцы, но сейчас постепенно инициатива переходит к хозяевам поля.
    • 3'
      Бельгийцы же стартовали с поражения от голландцев 1:4, затем разгромили Польшу 6:1, а после ничьей в Кардиффе команда Роберто Мартинеса обыграла поляков в гостях. Отставание от голландцев составляет 3 очка.
    • 2'
      Матч первого круга в Уэльсе завершился со счётом 1:1, при этом валлийцы отыгрались за несколько минут до конца встречи. Это единственный балл команды Роберта Пэйджа в текущем розыгрыше.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Boudewijnstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Бельгия 1:0 Уэльс

    Исход игры
    Бельгия
    93.9% (139)
    Ничья
    4.7% (7)
    Уэльс
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.02% (69)
    Меньше
    42.98% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    51.24% (62)
    Нет
    48.76% (59)
    Популярный счёт
    2:0 Бельгия
    29.1% (43)
    3:1 Бельгия
    21.6% (32)
    2:1 Бельгия
    16.2% (24)
    3:0 Бельгия
    5.4% (8)
    1:0 Бельгия
    4.7% (7)
    4:1 Бельгия
    1.4% (2)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
    3:2 Бельгия
    1.4% (2)
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    Бельгия
    Уэльс
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