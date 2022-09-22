Бачуайи врывается в штрафную гостей и пытается пробить низом, однако попадает в ногу Родона.

Теперь Тилеманс попробовал свои силы ударом из-за пределов штрафной, однако снова на пути мяча возник Родон.

Де Брёйне от центральной линии исполняет диагональ на дальний край штрафной, однако Хеннесси сопроводил мяч за лицевую линию.

Де Брёйне получил мяч от Азара на дуге штрафной, развернулся и нанес удар с правой - снаряд прошел чуть выше перекладины.

Азар оказался с мячом в центральном круге, где его ударил по ногам Мур. Без фола отобрать мяч у бельгийцев крайне проблематично.

Де Брёйне врывается в штрафную с левого края и покатил мяч мимо Хеннесси, однако защитники вынесли снаряд из вратарской.

Теперь Карраско на левом краю штрафной убрал соперника на замахе и пробил с левой, однако Робертс попытку соперника заблокировал.

14' Карраско разобрался с двумя соперниками на левом краю штрафной и прострелил на Тилеманса, который из центра штрафной пробил мимо дальнего угла.

13' Вертикальный заброс в направлении Джонсона исполняют валлийцы, однако мяч улетает за пределы поля. Следом неудачно навесил с левого фланга один из игроков гостей.

11' Первый же момент в сегодняшнем матче приводит к забитому мячу, правда, в параллельном матче голландцы также забивают полякам, сохраняя статус-кво от соседей.

10' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КЕВИН ДЕ БРЁЙНЕ!

Бачуайи с правого фланга покатил мяч к линии штрафной, а набежавший Де Брёйне в касание левой ногой щёчкой попал точно в ближний угол!

9' Интересно, что сборная Уэльса в истории ни разу не побеждала в Бельгии - три ничьих и четыре поражения.

8' Мур после длинного аута от Робертса добрался до верхового мяча, однако акцентированного удара головой у форварда гостей не получилось.

7' Робертс успешно вступил в единоборство с Де Брёйне на краю штрафной, организовав удар от ворот.