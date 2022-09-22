да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|2
|0.4
|Де Брёйне Кевин
|2
|0.4
|Троссар Леандро
|2
|0.4
|Тилеманс Юри
|1
|0.2
|Витсель Аксель
|1
|0.2
|Дендонкер Леандер
|1
|0.2
|Опенда Луис
|1
|0.2
|Азар Эден
|0
|0
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|2
|0.4
|Уильямс Джонатан
|1
|0.2
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0.2
|Бэйл Гарет
|1 (1)
|0.2
|Ремзи Аарон
|0
|0
|Уилсон Гарри
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Матондо Рабби
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витсель Аксель
|1
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норрингтон-Дэвис Рис
|2
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Родон Джо
|1
|0
|Моррелл Джозефф
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Латвия
|Икауниекс Янис
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1