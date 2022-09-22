Николаеску ворвался в штрафную с правого края и прострелил на Моцпана, который с 10 метров низом пробил мимо дальнего угла!

Недовольство на скамейке сборной Молдовы, в итоге португальский рефери показывает желтую карточку Сергею Клещенко.

Домашкан завершает атаку сборной Молдовы ударом с острого угла после "стенки" с партнером - Стейнбор отбил мяч в партнера, круглый отскочил на угловой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ЙОН НИКОЛАЕСКУ! После навеса Каймакова с углового Стейнбор на выходе не дотянулся до мяча, круглый отскочил к углу вратарской, а Николаеску головой по дуге перебросил голкипера и страховавших его полевых игроков!

2 минуты добавлено к основному времени первого тайма.

Угловой в исполнении сборной Латвии опасным не получился, а вторым темпом после навеса с левого фланга Дубра пробил головой выше перекладины.

Савальниекс со штрафного пробивает не лучшим образом, мяч летит в паре метров над перекладиной ворот Челядника.

Позиционная атака латышей приводит к угловому на правом фланге, подачу Яунземса защитники заблокировали.

После навеса с углового Черномордийс попытался пробить головой, однако мяч зацепил соперника и прошел мимо створа.

Теперь Савальниекс подает угловой с левого фланга, однако Челядник на выходе мяч спокойно забирает.

10 минут остается до перерыва, после гола игра полностью под контролем сборной Латвии, но пока реальных угроз воротам Челядника мы не видим.

Ничего интересного на поле в последние минуты не происходит, удается гостям немного отодвинуть игру от своих ворот.

Домашкан на левом фланге атаки заработал штрафной в борьбе с Эмсисом, однако подача Каймакова со штрафного получилась совсем неудачной.

29' Теперь уже сам Каймаков фолит против Икауниекса неподалеку от своей штрафной. До ворот около 24 метров, мяч установлен левее центра.

28' Цыганик срывает попытку контратаки со стороны сборной Молдовы фолом против Каймакова, однако желтой карточки игрок хозяев избежал.

27' Породистый гол забивают гости, один латераль ассистировал другому. Чем ответит сборная Латвии?

26' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ИОАН-КЭЛИН РЕВЕНКО!

Плэтикэ с левого фланга исполняет подачу к 11-метровой отметке, Ревенко же пробивает головой точно в ближний угол без шансов для Стейнбора!

25' Эмсис протащил мяч по центральной зоне, но поддержки не дождался, а пас вперед был прерван защитниками.

23' Николаеску после передачи из глубины имел шанс выскочить на оперативный простор, однако попутно форвард гостей сфолил против Дубры.

22' Посмаку же нужна помощь врачей после предыдущего единоборства, врачи гостевой команды на поле.

21' Икауниекс получает желтую карточку за жесткий фол против Посмака на чужой половине поля.

20' Гутковский стал адресатом передачи с левого фланга, но Посмак опередил соперника, а мяч по дуге прилетел в руки Челяднику.