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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Латвия
FIFA #136
0:2
Перерыв
Молдова
FIFA #181
0'
22' Желтая карточка
Икауниекс Янис
0:1
26' Гол
Ревенко Иоан-Кэлин
0:2
45' Гол
Николаеску Йон
1
Стейнбор
Павел
11
Савалниекс
Робертс
5
Черномордийс
Антонийс
4
Дубра
Каспар
13
Юрковскис
Райвис
16
Яунземс
Алвис
8
Эмсис
Эдуард
3
Кристерс
Тоберс
14
Цыганик
Андрей
10
Икауниекс
Янис
9
Гутковский
Владислав
1
Челядник
Дмитрий
14
Крачун
Артур
5
Посмак
Вячеслав
4
Армаш
Игорь
21
Ревенко
Иоан-Кэлин
20
Плэтикэ
Сергиу
13
Каймаков
Михаил
7
Ионице
Артур
8
Моцпан
Никита
9
Николаеску
Йон
11
Домашкан
Виталий
Латвия
4-4-2
Молдова
3-4-1-2

История личных встреч

Латвия
Молдова

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:4
ЧМОМ
3:2
ЧМОМ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутковский Владислав 4 0.8
Икауниекс Янис 3 (1) 0.6
Робертс Улдрикис 2 0.4
Зюзин Артур 1 0.2
Савалниекс Робертс 0 0
Цыганик Андрей 0 0
Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 3 (3) 0.6
Болохан Вадим 1 0.2
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0.2
Моцпан Никита 1 0.2
Каймаков Михаил 1 (1) 0.2
Армаш Игорь 0 0
Раца Вадим 0 0
Плэтикэ Сергиу 0 0

Карточки

Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюзин Артур 2 0
Цыганик Андрей 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Юрковскис Райвис 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0
Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раца Вадим 2 0
Штиня Виктор 0 1
Болохан Вадим 1 0
Армаш Игорь 1 0
Кожокару Максим 1 0
Дрос Кристиан 1 0
Рябчук Олег 1 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0
Каймаков Михаил 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
4
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
10%
2
33%
1-15
4
40%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Латвия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0
Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5
Молдова
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2
Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 0:2 5 4 0 1 10 - 4 12
2. Молдова 2:0 5 3 1 1 8 - 5 10
3. Андорра 4 1 1 2 3 - 6 4
4. Лихтенштейн 4 0 0 4 1 - 7 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 0:2 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Андорра 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Молдова 2:0 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Лихтенштейн 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Молдова 2:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Латвия 0:2 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Андорра 2 0 0 2 1 - 5 0
4. Лихтенштейн 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Молдова Николаеску Йон 7
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Угловой в исполнении сборной Латвии опасным не получился, а вторым темпом после навеса с левого фланга Дубра пробил головой выше перекладины.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлено к основному времени первого тайма.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ЙОН НИКОЛАЕСКУ!
    После навеса Каймакова с углового Стейнбор на выходе не дотянулся до мяча, круглый отскочил к углу вратарской, а Николаеску головой по дуге перебросил голкипера и страховавших его полевых игроков!
  • 44'
    Домашкан завершает атаку сборной Молдовы ударом с острого угла после "стенки" с партнером - Стейнбор отбил мяч в партнера, круглый отскочил на угловой.
  • Желтая карточка
    42'
    Недовольство на скамейке сборной Молдовы, в итоге португальский рефери показывает желтую карточку Сергею Клещенко.
  • Опасный момент
    41'
    Николаеску ворвался в штрафную с правого края и прострелил на Моцпана, который с 10 метров низом пробил мимо дальнего угла!
  • Травма, повреждение
    40'
    Медицинская пауза в нашем матче, требуется помощь врачей заметному Каймакову.
  • 38'
    Домашкан на левом фланге атаки заработал штрафной в борьбе с Эмсисом, однако подача Каймакова со штрафного получилась совсем неудачной.
  • 37'
    Ничего интересного на поле в последние минуты не происходит, удается гостям немного отодвинуть игру от своих ворот.
  • 35'
    10 минут остается до перерыва, после гола игра полностью под контролем сборной Латвии, но пока реальных угроз воротам Челядника мы не видим.
  • Угловой
    34'
    Теперь Савальниекс подает угловой с левого фланга, однако Челядник на выходе мяч спокойно забирает.
  • Угловой
    33'
    После навеса с углового Черномордийс попытался пробить головой, однако мяч зацепил соперника и прошел мимо створа. 
  • 32'
    Позиционная атака латышей приводит к угловому на правом фланге, подачу Яунземса защитники заблокировали.
  • 30'
    Савальниекс со штрафного пробивает не лучшим образом, мяч летит в паре метров над перекладиной ворот Челядника.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      29'
      Теперь уже сам Каймаков фолит против Икауниекса неподалеку от своей штрафной. До ворот около 24 метров, мяч установлен левее центра.
    • 28'
      Цыганик срывает попытку контратаки со стороны сборной Молдовы фолом против Каймакова, однако желтой карточки игрок хозяев избежал.
    • 27'
      Породистый гол забивают гости, один латераль ассистировал другому. Чем ответит сборная Латвии?
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ИОАН-КЭЛИН РЕВЕНКО!
      Плэтикэ с левого фланга исполняет подачу к 11-метровой отметке, Ревенко же пробивает головой точно в ближний угол без шансов для Стейнбора!
    • 25'
      Эмсис протащил мяч по центральной зоне, но поддержки не дождался, а пас вперед был прерван защитниками.
    • Фол, нарушение
      23'
      Николаеску после передачи из глубины имел шанс выскочить на оперативный простор, однако попутно форвард гостей сфолил против Дубры.
    • Травма, повреждение
      22'
      Посмаку же нужна помощь врачей после предыдущего единоборства, врачи гостевой команды на поле.
    • Желтая карточка
      21'
      Икауниекс получает желтую карточку за жесткий фол против Посмака на чужой половине поля.
    • 20'
      Гутковский стал адресатом передачи с левого фланга, но Посмак опередил соперника, а мяч по дуге прилетел в руки Челяднику.
    • 19'
      Теперь штрафной на чужой половине поля исполнили хозяева, однако остроты у ворот Челядника в этом моменте не возникло.
    • 18'
      62 процента игрового времени мячом владеет сборная Молдовы, намерена команда Сергея Клещенко сегодня победить и сохранить шансы на первое место.
    • 17'
      Каймаков исполнил подачу со штрафного с левого фланга, Посмак головой пробил по воротам, однако в дальний угол не попал.
    • 16'
      Неплохую контратаку провели хозяева поля, Цыганик простреливал с левого фланга в штрафную, однако у Яунземса не получился удар в касание.
    • Угловой
      15'
      Ионице после навеса Каймакова с углового добрался до верхового мяча, но пробил в землю, а на отскоке первым был голкипер хозяев.
    • 14'
      Моцпан со штрафного исполняет подачу на дальнюю штангу, где Эмсис опережает соперника, отправляя мяч на угловой.
    • 13'
      Эмсис нарушает правила против Каймакова неподалеку от собственной штрафной, до ворот порядка 30 метров, но прямого удара исключать нельзя.
    • Опасный момент
      11'
      Первый угловой сегодня заработали хозяева поля, после навеса Савалниекса Тоберс с ближней штанги пробил головой в дальний угол - мяч попал в перекладину!
    • 9'
      Яунземс с правого полуфланга простреливает в штрафную гостей, однако партнеров в той зоне не нашлось.
    • 8'
      Молдова же, помимо осечки в игре с Латвией, не смогла на выезде обыграть Андорру - 0:0. В итоге отставание от латышей составляет 7 очков.
    • 7'
      Встреча первого круга в Кишинёве завершилась волевой победой сборной Латвии, которая пропустила на 5-й минуте с пенальти, затем забила трижды, позволила сопернику сократить отставание, но гол Яниса Икауниекса установил окончательный счёт - 2:4.
    • 6'
      Домашкан вошел в штрафную с левого края и после обманного движения пробил из-под защитника - мяч угодил в сетку с внешней стороны.
    • 5'
      Домашкан с левого края штрафной то ли прострелил, то ли пробил, но мяч в любом случае прошел мимо ближнего угла.
    • 4'
      Первая атака латышей правым флангом завершается прострелом в штрафную, где Посмак сыграл достаточно надежно.
    • 3'
      Дождливым получается сегодняшний вечер в Риге, посмотрим, скажутся ли погодные условия на ходе встречи.
    • 2'
      Сборная Латвии пока не теряла очков в розыгрыше Лиги Наций, если сегодня команда Дайниса Казакевича не проиграет, то обеспечит себе первое место и путевку в Лигу С.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Николаеску Йон бьет в цель!
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Ревенко Иоан-Кэлин бьет в цель!
    • Желтая карточка
      22'
      Икауниекс Янис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Латвия 0:2 Молдова онлайн

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    Прогнозы на матч Латвия 0:2 Молдова

    Исход игры
    Латвия
    76.9% (103)
    Ничья
    13.4% (18)
    Молдова
    9.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (51)
    Меньше
    58.54% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    50.41% (62)
    Нет
    49.59% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Латвия
    28.4% (38)
    2:1 Латвия
    26.9% (36)
    2:0 Латвия
    11.9% (16)
    1:1 Ничья
    11.2% (15)
    1:2 Молдова
    5.2% (7)
    3:0 Латвия
    2.2% (3)
    3:1 Латвия
    1.5% (2)
    0:2 Молдова
    1.5% (2)
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    Молдова
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