да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутковский Владислав
|4
|0.8
|Икауниекс Янис
|3 (1)
|0.6
|Робертс Улдрикис
|2
|0.4
|Зюзин Артур
|1
|0.2
|Савалниекс Робертс
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николаеску Йон
|3 (3)
|0.6
|Болохан Вадим
|1
|0.2
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0.2
|Моцпан Никита
|1
|0.2
|Каймаков Михаил
|1 (1)
|0.2
|Армаш Игорь
|0
|0
|Раца Вадим
|0
|0
|Плэтикэ Сергиу
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зюзин Артур
|2
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Юрковскис Райвис
|1
|0
|Черномордийс Антонийс
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раца Вадим
|2
|0
|Штиня Виктор
|0
|1
|Болохан Вадим
|1
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Кожокару Максим
|1
|0
|Дрос Кристиан
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Молдова
|Николаеску Йон
|7
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1