Тур: 5. Стадион: Даугава
История личных встреч
Латвия
Молдова
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутковский Владислав
|4
|1
|Икауниекс Янис
|3 (1)
|0.75
|Робертс Улдрикис
|2
|0.5
|Зюзин Артур
|1
|0.25
|Савалниекс Робертс
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
Молдова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николаеску Йон
|3 (3)
|0.75
|Болохан Вадим
|1
|0.25
|Моцпан Никита
|1
|0.25
|Каймаков Михаил
|1 (1)
|0.25
|Армаш Игорь
|0
|0
|Раца Вадим
|0
|0
Карточки
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зюзин Артур
|2
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Юрковскис Райвис
|1
|0
|Черномордийс Антонийс
|1
|0
Молдова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раца Вадим
|2
|0
|Штиня Виктор
|0
|1
|Болохан Вадим
|1
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Кожокару Максим
|1
|0
|Дрос Кристиан
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
4
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
10%
2
33%
1-15
4
40%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Латвия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0
Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5
Молдова
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2
Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Молдова
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|Андорра
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|4.
|Лихтенштейн
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Андорра
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Молдова
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Лихтенштейн
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Молдова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Андорра
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|4.
|Лихтенштейн
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Латвия - Молдова
Исход игры
Латвия
64.7% (33)
Ничья
21.6% (11)
Молдова
13.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
40% (20)
Меньше
60% (30)
Обе команды забьют
Да
60% (30)
Нет
40% (20)
Популярный счёт
2:1 Латвия
29.4% (15)
1:0 Латвия
23.5% (12)
1:1 Ничья
19.6% (10)
2:0 Латвия
9.8% (5)
1:2 Молдова
7.8% (4)
0:2 Молдова
3.9% (2)
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