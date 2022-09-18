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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Латвия
FIFA #136
 
Позже
Молдова
FIFA #181
Прогнозы 51
Латвия 64.7% (33)
X 21.6% (11)
Молдова 13.7% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Латвия
Ничья
Молдова
1.68
3.80
5.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Латвия
Молдова

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:4
ЧМОМ
3:2
ЧМОМ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутковский Владислав 4 1
Икауниекс Янис 3 (1) 0.75
Робертс Улдрикис 2 0.5
Зюзин Артур 1 0.25
Савалниекс Робертс 0 0
Цыганик Андрей 0 0
Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 3 (3) 0.75
Болохан Вадим 1 0.25
Моцпан Никита 1 0.25
Каймаков Михаил 1 (1) 0.25
Армаш Игорь 0 0
Раца Вадим 0 0

Карточки

Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюзин Артур 2 0
Цыганик Андрей 1 0
Юрковскис Райвис 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0
Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раца Вадим 2 0
Штиня Виктор 0 1
Болохан Вадим 1 0
Армаш Игорь 1 0
Кожокару Максим 1 0
Дрос Кристиан 1 0
Рябчук Олег 1 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0
Каймаков Михаил 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
4
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
10%
2
33%
1-15
4
40%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Латвия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0
Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5
Молдова
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2
Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Молдова 4 2 1 1 6 - 5 7
3. Андорра 4 1 1 2 3 - 6 4
4. Лихтенштейн 4 0 0 4 1 - 7 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Андорра 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Молдова 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Лихтенштейн 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Молдова 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Андорра 2 0 0 2 1 - 5 0
4. Лихтенштейн 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Латвия - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2022, осталось 2 дня 10 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 51
    Латвия 64.7% (33)
    X 21.6% (11)
    Молдова 13.7% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Латвия
    Ничья
    Молдова
    1.68
    3.80
    5.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Латвия - Молдова онлайн

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    Прогнозы на матч Латвия - Молдова

    Исход игры
    Латвия
    64.7% (33)
    Ничья
    21.6% (11)
    Молдова
    13.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (20)
    Меньше
    60% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (30)
    Нет
    40% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Латвия
    29.4% (15)
    1:0 Латвия
    23.5% (12)
    1:1 Ничья
    19.6% (10)
    2:0 Латвия
    9.8% (5)
    1:2 Молдова
    7.8% (4)
    0:2 Молдова
    3.9% (2)
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    Латвия
    Молдова
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