В перерыве главные тренеры не сделали никаких изменений и команды продолжают играть в прежних составах. Тем временем Какабадзе нарушает правила против Спировски.

Кварацхелия выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где Какабадзе пробил головой мимо ворот.

Владение мячом сейчас имеет такие цифры 50% на 50%. Можно согласится с такой статистикой, команды катают мяч в центральном круге не уступая своему сопернику в этом показателе.

Ашковски нарушает правила против Квеквескири. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар за подножку соперника в центральной части поля.

Эльмас выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля. Мяч полетел на дальнюю штангу, и после борьбы Северная Македония вновь получила право на угловой.

Ристовски оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля от своего партнёра. Мяч полетел по диагональной траектории, но не к чему это не привело.

Хочолава ударил по ногам Миовски и предотвратил перспективную атаку ценой желтой карточки. Главный судья зафиксировал фол в пользу гостей.

Очередной фол в центре поля. Эльмас в борьбе за мяч нарушил правила против Давиташвили. Главный судья назначил штрафной в пользу хозяев поля.

Какабадзе выполнил подачу со штрафного стандарта на линию чужой штрафной. Мяч был адресован совсем без адресата.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0 Боян Миовски (АГ) Кварацхелия создал отличный момент и вынудил соперника забить гол в свои ворота! Хозяева открывают счёт в этом матче после подачи с углового стандарта!

Алиоски сыграл рукой в момент приёма мяча на чужой половине поля. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар.

Кверквелия выполнил подачу со штрафного стандарта Велкоски отбил мяч, но точно на Зивзивадзе, тот ударил по воротам, но мяч был заблокирован.

33' Димитриевски выполнил подачу со штрафного стандарта. Северная Македония организовала большой натиск в чужой зоне и выжали из этого угловой стандарт.

32' Велкоски выполнил подачу со свободного стандарта на половину поля соперника, где Давиташвили при приёме мяча задел его рукой. Главный судья зафиксировал фол.

31' Кварацхелия оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля за спину защитникам. Игрокам не удалось синхронизировать действия и они оказались в офсайде.

29' Барди выполнил прямой удар со штрафного стандарта! Мяч полетел в левый угол ворот, после чего достался в руки Мамардашвили.

28' Давиташвили нарушает правила против Эльмас. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника на половине поля гостевой команды.

26' Алиоски выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, после чего был нанесён удар головой от Барди, мимо цели.

25' Спировски ударил по воротам с линии штрафной площади после позиционной атаки. Мяч полетел в дальний угол ворот, после чего был отбит Мамардашвили!

23' Процент владения мяча 53% на 47% в пользу команды хозяев по владению мячом, при том что мяч ходит по большей части на половине поля соперника.

22' Барди выполнил подачу со штрафного стандарта на линию штрафной, где Велкоски удалось выполнить удар по воротам, но мяч полетел мимо.