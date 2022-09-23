да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|3 (1)
|0.6
|Казаишвили Валерий
|2
|0.4
|Зивзивадзе Буду
|2
|0.4
|Микаутадзе Жорж
|1
|0.2
|Кашия Гурам
|1
|0.2
|Китеишвили Отар
|1
|0.2
|Давиташвили Зурико
|1
|0.2
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|Квеквескири Ника
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барди Энис
|2
|0.4
|Миовски Боян
|2
|0.4
|Николов Бобан
|1
|0.2
|Ристовски Милан
|1
|0.2
|Чурлинов Дарко
|1
|0.2
|Бабунски Дориан
|0
|0
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
|Тодороски Тодор
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кверквелия Соломон
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Хочолава Давид
|1
|0
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабунски Давид
|2
|0
|Велкоски Дарко
|1
|0
|Асковски Стефан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Латвия
|Икауниекс Янис
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1