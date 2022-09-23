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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Грузия
FIFA #93
1:0
Второй тайм: 47'
Северная Македония
FIFA #74
0'
14' Желтая карточка
Муслиу Визар
29' Желтая карточка
Хочолава Давид
1:0
35' Гол в свои ворота
Миовски Боян

Ход матча

14'
 
Муслиу Визар
29'
Хочолава Давид
 
35'
Миовски Боян
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 139
Грузия 69.8% (97)
X 19.4% (27)
Северная Македония 10.8% (15)
-1
выиграет Северная Македония, со счетом 1:3
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Северная Македония
3.10
4.15
4.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Мамардашвили
Георгий
5
Кверквелия
Соломон
4
Кашия
Гурам
3
Хочолава
Давид
2
Какабадзе
Отар
6
Абурджания
Георгий
16
Квеквескири
Ника
19
Цитаишвили
Георгий
9
Давиташвили
Зурико
18
Зивзивадзе
Буду
7
Кварацхелия
Хвича
1
Димитриевски
Столе
5
Зайков
Джоко
6
Муслиу
Визар
14
Велкоски
Дарко
8
Алиоски
Эгзиян
7
Элмас
Эльиф
10
Барди
Энис
20
Спировски
Стефан
3
Асковски
Стефан
23
Миовски
Боян
19
Ристовски
Милан
Грузия
3-4-3
Северная Македония
4-4-2

История личных встреч

Грузия
Северная Македония

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
0:3
ЛНУ
0:1
ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 3 (1) 0.6
Казаишвили Валерий 2 0.4
Зивзивадзе Буду 2 0.4
Микаутадзе Жорж 1 0.2
Кашия Гурам 1 0.2
Китеишвили Отар 1 0.2
Давиташвили Зурико 1 0.2
Лобжанидзе Саба 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Квеквескири Ника 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барди Энис 2 0.4
Миовски Боян 2 0.4
Николов Бобан 1 0.2
Ристовски Милан 1 0.2
Чурлинов Дарко 1 0.2
Бабунски Дориан 0 0
Алиоски Эгзиян 0 0
Тодороски Тодор 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кверквелия Соломон 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Хочолава Давид 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабунски Давид 2 0
Велкоски Дарко 1 0
Асковски Стефан 1 0
Николов Бобан 1 0
Муслиу Визар 1 0
Барди Энис 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
18%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0
Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2
Северная Македония
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1
Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 1:0 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Северная Македония 0:1 5 2 1 2 7 - 5 7
3. Болгария 4 0 3 1 4 - 7 3
4. Гибралтар 4 0 1 3 1 - 11 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 1:0 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Северная Македония 0:1 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Болгария 2 0 1 1 3 - 6 1
4. Гибралтар 2 0 1 1 1 - 3 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 1:0 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Северная Македония 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Болгария 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Гибралтар 2 0 0 2 0 - 8 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Латвия Икауниекс Янис 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    В перерыве главные тренеры не сделали никаких изменений и команды продолжают играть в прежних составах. Тем временем Какабадзе нарушает правила против Спировски.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм. Погнали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток об окончании первого тайма!
  • Фол, нарушение
    45'
    Ашковски нарушает правила против Квеквескири. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар за подножку соперника в центральной части поля.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил главный судья к первому тайму.
  • 44'
    Владение мячом сейчас имеет такие цифры 50% на 50%. Можно согласится с такой статистикой, команды катают мяч в центральном круге не уступая своему сопернику в этом показателе.
  • 43'
    Кварацхелия выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где Какабадзе пробил головой мимо ворот.
  • 42'
    Кверквелия выполнил подачу со штрафного стандарта Велкоски отбил мяч, но точно на Зивзивадзе, тот ударил по воротам, но мяч был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    41'
    Алиоски сыграл рукой в момент приёма мяча на чужой половине поля. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар.
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0 Боян Миовски (АГ)
    Кварацхелия создал отличный момент и вынудил соперника забить гол в свои ворота! Хозяева открывают счёт в этом матче после подачи с углового стандарта!
  • 39'
    Какабадзе выполнил подачу со штрафного стандарта на линию чужой штрафной. Мяч был адресован совсем без адресата.
  • Фол, нарушение
    38'
    Очередной фол в центре поля. Эльмас в борьбе за мяч нарушил правила против Давиташвили. Главный судья назначил штрафной в пользу хозяев поля.
  • Желтая карточка
    37'
    Хочолава ударил по ногам Миовски и предотвратил перспективную атаку ценой желтой карточки. Главный судья зафиксировал фол в пользу гостей.
  • Офсайд
    35'
    Ристовски оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля от своего партнёра. Мяч полетел по диагональной траектории, но не к чему это не привело.
  • Угловой
    34'
    Эльмас выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля. Мяч полетел на дальнюю штангу, и после борьбы Северная Македония вновь получила право на угловой.
  • Бонусы букмекеров
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    • 33'
      Димитриевски выполнил подачу со штрафного стандарта. Северная Македония организовала большой натиск в чужой зоне и выжали из этого угловой стандарт.
    • Фол, нарушение
      32'
      Велкоски выполнил подачу со свободного стандарта на половину поля соперника, где Давиташвили при приёме мяча задел его рукой. Главный судья зафиксировал фол.
    • Офсайд
      31'
      Кварацхелия оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля за спину защитникам. Игрокам не удалось синхронизировать действия и они оказались в офсайде.
    • 29'
      Барди выполнил прямой удар со штрафного стандарта! Мяч полетел в левый угол ворот, после чего достался в руки Мамардашвили.
    • Фол, нарушение
      28'
      Давиташвили нарушает правила против Эльмас. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника на половине поля гостевой команды.
    • Угловой
      26'
      Алиоски выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, после чего был нанесён удар головой от Барди, мимо цели.
    • Опасный момент
      25'
      Спировски ударил по воротам с линии штрафной площади после позиционной атаки. Мяч полетел в дальний угол ворот, после чего  был отбит Мамардашвили!
    • 23'
      Процент владения мяча 53% на 47% в пользу команды хозяев по владению мячом, при том что мяч ходит по большей части на половине поля соперника.
    • 22'
      Барди выполнил подачу со штрафного стандарта на линию штрафной, где Велкоски удалось выполнить удар по воротам, но мяч полетел мимо.
    • Фол, нарушение
      20'
      Хочолава нарушает правила против Зайкова. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначил штрафной в пользу гостей.
    • Угловой
      19'
      Кварацхелия выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где был выбит игроком защиты.
    • 17'
      Квеквескири выполнил передачу с штрафного стандарта, передача получилась на левый фланг, после чего хозяева заработали угловой стандарт.
    • Желтая карточка
      16'
      Первая жёлтая карточка в матче. Муслиу прерывает опасную атаку, ударив по ногам Давиташвили. Главный судья зафиксировал фол с карточкой.
    • 14'
      Не получилось у Мамардашвили выполнить точную передачу со штрафного стандарта. Мяч полетел к линии штрафной после чего был выбит защитником.
    • Фол, нарушение
      13'
      Штрафной удар фиксирует арбитр. Миовски ударил по ногам Хочолава и арбитр назначает штрафной в пользу хозяев поля.
    • 11'
      Гости играют в атакующий футбол и демонстрируют очередную атаку на ворота соперника. Спировски ударил по воротам, но Мамардашвили отбивает мяч в сторону.
    • 10'
      Северная Македония организовала хорошую позиционную атаку и Алиоски выполнил удар по воротам, но мяч попал в спину защитника, а после чего был подбор за хозяевами.
    • Угловой
      8'
      Гости заработали угловой стандарт на правом фланге поля. Барди отправил мяч в штрафную площадь, но Цитаишвили надёжно играет в обороне.
    • 7'
      Кварацхелия выполнил подачу со штрафного стандарта с левого фланга поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, но был отбит игроком защиты.
    • Фол, нарушение
      5'
      Спировски нарушает правила против Зивзивадзе. Главный судья зафиксировал фол за подножку соперника и назначил штрафной удар.
    • 4'
      Матч проходит в Грузии город Тблиси. Сегодня вполне комфортная погода для футбола +18°C. Надеемся команды покажут яркий футбол!
    • 2'
      Мач с центра поля развели хозяева поля и игра началась в атакующей футбол со стороны сборной Грузии. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Звучит стартовый свисток и игра началась!
    • Второй тайм
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Миовски Боян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      29'
      Хочолава Давид получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Муслиу Визар получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boris Paichadze Dinamo Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Грузия 1:0 Северная Македония

    Исход игры
    Грузия
    69.8% (97)
    Ничья
    19.4% (27)
    Северная Македония
    10.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.42% (60)
    Меньше
    49.58% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    66.39% (79)
    Нет
    33.61% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Грузия
    28.1% (39)
    1:0 Грузия
    20.9% (29)
    1:1 Ничья
    14.4% (20)
    1:2 Северная Македония
    7.2% (10)
    2:0 Грузия
    6.5% (9)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    3:2 Грузия
    1.4% (2)
    3:1 Грузия
    1.4% (2)
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    Грузия
    Северная Македония
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