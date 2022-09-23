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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Италия
FIFA #4
0:0
Перерыв
Англия
FIFA #5
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 159
Италия 30.2% (48)
X 47.8% (76)
Англия 22% (35)
-1
выиграет Италия, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Англия
3.53
3.45
3.18
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Доннарумма
Джанлуиджи
4
Толой
Рафаэл
19
Бонуччи
Леонардо
15
Ачерби
Франческо
2
Ди
Лоренцо
Джованни
3
Димарко
Федерико
18
Барелла
Николо
8
Жоржиньо
II
16
Кристанте
Бриан
9
Скамакка
Джанлука
10
Распадори
Джакомо
1
Поуп
Ник
2
Уокер
Кайл
5
Дайер
Эрик
6
Магуайр
Гарри
3
Джеймс
Рис
II
8
Беллингем
Джуд
4
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
11
Фоден
Фил
9
Кейн
Гарри
10
Стерлинг
Рахим
Италия
3-5-2
Англия
3-4-3

История личных встреч

Италия
Англия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
0:0
Е2
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ЧМ2
1:2
ММ
2:1
Е2
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 2 0.4
Ньонто Вильфред 1 0.2
Барелла Николо 1 0.2
Бастони Алессандро 1 0.2
Димарко Федерико 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Политано Маттео 0 0
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 1 (1) 0.2

Карточки

Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Барелла Николо 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Гатти Федерико 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоунс Джон 1 1
Уокер Кайл 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Грилиш Джек 1 0
Джеймс Рис II 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
3
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1
Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0 Италия - Швейцария 3:0
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0
Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венгрия 1:0 5 3 1 1 8 - 3 10
2. Германия 0:1 5 1 3 1 8 - 6 6
3. Италия 0:0 5 1 3 1 5 - 7 6
4. Англия 0:0 5 0 3 2 1 - 6 3

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Венгрия 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Германия 0:1 3 1 1 1 6 - 4 4
4. Англия 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венгрия 1:0 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Англия 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
3. Германия 0:1 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Италия 0:0 2 0 1 1 2 - 5 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока соперники голов не забивали в этой встрече.
  • Фол, нарушение
    44'
    Беллингем в центре поля получил удар по ногам. Судейская бригада снова определяет нарушение правил против игрока сборной Англии. Розыгрыш стандарта ни к чему не приводит.
  • 42'
    Ворвался Кейн сейчас в штрафную соперника, однако явно переоценил свои возможности, послав сферу куда-то в сторону трибун. Крайне неточно получилось.
  • 41'
    И снова у нас отрезок первого тайма, когда итальянцы показывают тотальное доминирование на поле над англичанами. Правда, оно исчисляется исключительно временем, проведенным с мячом.
  • 40'
    5 минут остается играть соперникам до конца первого тайма. Не похоже, что до конца игрового отрезка кто-то из команд сможет вырваться вперед.
  • Угловой
    38'
    А вот тут уже первый в матче угловой удар зарабатывает Англия. Передача на Стерлинга, который выполняет навес в центр штрафной, но попадает в игрока соперника. Будет еще один корнер.
  • 37'
    Интересно, что после розыгрыша штрафного довели дело до удара итальянцы. Ачерби последний касался снаряда в центр штрафной, но не увидели рикошета судьи. Угловой для Англии не состоялся.
  • Фол, нарушение
    36'
    Стерлингу продолжает прилетать по ногам. На сей раз его Ди Лоренцо на левом фланге снес. Фоден готовится выполнить подачу со штрафного. Смотрим.
  • 35'
    10 минут до конца первого тайма остается. Тот редкий момент, когда Англия позиционно контролирует мяч в центре поля, и пока никуда не продвигается.
  • Фол, нарушение
    34'
    Толой явно толкнул Стерлинга на газон. Фол в этой ситуации имел место быть, так что нарушивший правила футболист не имел претензий к рефери.
  • 33'
    Борьбы за мяч не будет. Спокойно Димарко навесил с левого края, и прямо в руки Поупу сфера приземлилась. Как будто так было задуманно изначально.
  • Угловой
    32'
    В Джеймса попадает мяч после прострела от игрока сборной Италии. Очередной угловой для "скуадры адзурры". Димарко готовится выполнить навес.
  • Фол, нарушение
    31'
    Барелла получил мяч от Димарко. Попытался Федерико выполнить прострельный пас в центр штрафной, где Кейн на долю секунды опередил Скамакку.
  • Фол, нарушение
    29'
    Беллингем на Распадори фолит сейчас. Нападающий "Наполи" получает по опорной ноге, и Хесус Хиль Мансано тут же дает свисток. Смотрим за розыгрышем стандартного положения.
  • Анонс
    28'
    Доннарумма пока без работы. Помню, как в матче 1/2 финала продвижения против Северной Македонии у его рамки также не было моментов. Расслабленным был вратарь "скуадры адзурры", но пропустил гол в свои ворота, и он стал для итальянцев фатальным. ЧМ в Катаре будет без итальянцев.
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    • 27'
      Бонуччи успел в подкате сыграть против Стерлинга, который был готов уже убежать по центру в атаку, но не сложилось. Удачно сыграла защита итальянцев.
    • Фол, нарушение
      25'
      В атаке слишком активно сейчас действовал Рахим Стерлинг. Буквально двумя руками он завалил на газон одного из защитников. Испанский рефери дал свисток, зафиксировав фол в атаке.
    • Фол, нарушение
      24'
      По фолам в два раза превосходит соперника Италия. По этому показателю у нас - 6:3. Впереди "скуадра адзурра", но пока без желтых карточек соперники обходятся.
    • 23'
      Беллингем по правому флангу прошел со снарядом. Выполнил он прострел в центр штрафной, куда подключался Кейн, но до снаряда первым добрался Бонуччи, который головой выбил мяч в сторону аута.
    • 22'
      Близится середина в первом тайме. Поуп пока играет здорово за английскую сборную. Немало он вступал в игру в начале первого тайма, но пока толку от этого немало.
    • 20'
      Беллингем снова забегал в атаку. Выполнена была передача на него, и с правого края футболист сборной Англии отдал пас Бонуччи. Вынос!
    • Фол, нарушение
      19'
      Кристанте снова нарушает правила. Беллингем пострадал, получив удар по ногам. Продолжает футболист эту встречу, хотя фол был довольно опасным.
    • 17'
      Ничего себе! Венгры в параллельной встрече забили немцам! Вышли они вперед. Вот это новости, дамы и господа! Неужели смогут они выиграть такой невероятный квартет?
    • Угловой
      16'
      Еще один угловой заработала Италия. Снова подача в гущу игроков, где Бонуччи позволяет себе прихватить соперника за майку. Штрафной удар.
    • Анонс
      15'
      Неожиданно лидирует в этой группе Венгрия. Вполне могут и выиграть ее "трехцветные". Победа в матче с Германией и осечка Италии в игре с Англией гарантирует венграм первую строчку в группе 3.
    • 14'
      Многие перед этой игрой предполагали, что встреча получится гиперактивной, но сейчас уже никто так не думает, особенно после того, как мы с вами практически 15 минут встречи посмотрели.
    • 12'
      Ачерби с левого фланга забрасывал мяч в штрафную Англии, и Поуп снова действовал очень надежно на выходе, прибрав сферу к своим рукам.
    • 11'
      Активно сейчас Англия прессинговать начала оппонента. Как будто почувствовала она, что может соперника дожать и забить быстрый мяч.
    • 10'
      Англичане активно прессингуют соперника впереди. Дважды уже в подкате играли против соперника гости, прерывая проходы итальянцев по флангам.
    • 8'
      Скамакка метров с 30-ти сейчас попытался нанести удар по воротам соперника, однако забить ему в этой ситуации было крайне нелегко. Намного выше цели сфера полетела.
    • Угловой
      7'
      Бонуччи после подачи от углового флага пытался сыграть головой и направить сферу в ворота. Успевает один из защитников "трех львов" подставить голову и выбить сферу за боковую линию.
    • Опасный момент
      6'
      МОМЕНТ! Скамакка после подачи с фланга успел опередить английского защитника и направил сферу в сторону ворот. Поуп дотягивается до снаряда, выбивая его за пределы поля.
    • Офсайд
      5'
      МОМЕНТ! Распадори сейчас получил мяч на чужой половине поля, убежал к воротам и нанес выстрел по рамке соперника. Мяч просвистел рядом с перекладиной. Правда, еще и в офсайде был футболист итальянской команды.
    • 3'
      Повтор финала последнего чемпионата Европы мы с вами сегодня смотрим. Фаворитом встречи является Англия, но смогут ли "три льва" реализовать свое преимущество на табло.
    • Фол, нарушение
      2'
      Грубовато Кристанте на первых минутах встречи влетел в Фодена. Интересно, что сразу же обратиться к своему судейскому кармашку рефери не решился.
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча между Италией и Англией стартовала тем временем. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    Прогнозы на матч Италия 0:0 Англия

    Исход игры
    Италия
    30.2% (48)
    Ничья
    47.8% (76)
    Англия
    22% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (51)
    Меньше
    57.5% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    88.33% (106)
    Нет
    11.67% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.6% (55)
    2:1 Италия
    16.4% (26)
    1:2 Англия
    9.4% (15)
    2:2 Ничья
    5% (8)
    1:0 Италия
    3.1% (5)
    0:1 Англия
    3.1% (5)
    0:0 Ничья
    1.9% (3)
    3:2 Италия
    1.3% (2)
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