Интересно, что после розыгрыша штрафного довели дело до удара итальянцы. Ачерби последний касался снаряда в центр штрафной, но не увидели рикошета судьи. Угловой для Англии не состоялся.

А вот тут уже первый в матче угловой удар зарабатывает Англия. Передача на Стерлинга, который выполняет навес в центр штрафной, но попадает в игрока соперника. Будет еще один корнер.

5 минут остается играть соперникам до конца первого тайма. Не похоже, что до конца игрового отрезка кто-то из команд сможет вырваться вперед.

И снова у нас отрезок первого тайма, когда итальянцы показывают тотальное доминирование на поле над англичанами. Правда, оно исчисляется исключительно временем, проведенным с мячом.

Ворвался Кейн сейчас в штрафную соперника, однако явно переоценил свои возможности, послав сферу куда-то в сторону трибун. Крайне неточно получилось.

Беллингем в центре поля получил удар по ногам. Судейская бригада снова определяет нарушение правил против игрока сборной Англии. Розыгрыш стандарта ни к чему не приводит.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока соперники голов не забивали в этой встрече.

Доннарумма пока без работы. Помню, как в матче 1/2 финала продвижения против Северной Македонии у его рамки также не было моментов. Расслабленным был вратарь "скуадры адзурры", но пропустил гол в свои ворота, и он стал для итальянцев фатальным. ЧМ в Катаре будет без итальянцев.

Беллингем на Распадори фолит сейчас. Нападающий "Наполи" получает по опорной ноге, и Хесус Хиль Мансано тут же дает свисток. Смотрим за розыгрышем стандартного положения.

Барелла получил мяч от Димарко. Попытался Федерико выполнить прострельный пас в центр штрафной, где Кейн на долю секунды опередил Скамакку.

В Джеймса попадает мяч после прострела от игрока сборной Италии. Очередной угловой для "скуадры адзурры". Димарко готовится выполнить навес.

Борьбы за мяч не будет. Спокойно Димарко навесил с левого края, и прямо в руки Поупу сфера приземлилась. Как будто так было задуманно изначально.

Толой явно толкнул Стерлинга на газон. Фол в этой ситуации имел место быть, так что нарушивший правила футболист не имел претензий к рефери.

10 минут до конца первого тайма остается. Тот редкий момент, когда Англия позиционно контролирует мяч в центре поля, и пока никуда не продвигается.

Стерлингу продолжает прилетать по ногам. На сей раз его Ди Лоренцо на левом фланге снес. Фоден готовится выполнить подачу со штрафного. Смотрим.

27' Бонуччи успел в подкате сыграть против Стерлинга, который был готов уже убежать по центру в атаку, но не сложилось. Удачно сыграла защита итальянцев.

25' В атаке слишком активно сейчас действовал Рахим Стерлинг. Буквально двумя руками он завалил на газон одного из защитников. Испанский рефери дал свисток, зафиксировав фол в атаке.

24' По фолам в два раза превосходит соперника Италия. По этому показателю у нас - 6:3. Впереди "скуадра адзурра", но пока без желтых карточек соперники обходятся.

23' Беллингем по правому флангу прошел со снарядом. Выполнил он прострел в центр штрафной, куда подключался Кейн, но до снаряда первым добрался Бонуччи, который головой выбил мяч в сторону аута.

22' Близится середина в первом тайме. Поуп пока играет здорово за английскую сборную. Немало он вступал в игру в начале первого тайма, но пока толку от этого немало.

20' Беллингем снова забегал в атаку. Выполнена была передача на него, и с правого края футболист сборной Англии отдал пас Бонуччи. Вынос!

19' Кристанте снова нарушает правила. Беллингем пострадал, получив удар по ногам. Продолжает футболист эту встречу, хотя фол был довольно опасным.

17' Ничего себе! Венгры в параллельной встрече забили немцам! Вышли они вперед. Вот это новости, дамы и господа! Неужели смогут они выиграть такой невероятный квартет?

16' Еще один угловой заработала Италия. Снова подача в гущу игроков, где Бонуччи позволяет себе прихватить соперника за майку. Штрафной удар.