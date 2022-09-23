да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.4
|Ньонто Вильфред
|1
|0.2
|Барелла Николо
|1
|0.2
|Бастони Алессандро
|1
|0.2
|Димарко Федерико
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Политано Маттео
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|1 (1)
|0.2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тонали Сандро
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоунс Джон
|1
|1
|Уокер Кайл
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Джеймс Рис II
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1