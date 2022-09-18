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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Италия
FIFA #4
 
Позже
Англия
FIFA #5
Прогнозы 59
Италия 44.1% (26)
X 45.8% (27)
Англия 10.2% (6)
0
выиграет Италия, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Англия
2.96
3.38
3.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Италия
Англия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
0:0
Е2
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ЧМ2
1:2
ММ
2:1
Е2
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 2 0.5
Ньонто Вильфред 1 0.25
Барелла Николо 1 0.25
Бастони Алессандро 1 0.25
Димарко Федерико 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Политано Маттео 0 0
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 1 (1) 0.25

Карточки

Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Барелла Николо 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Гатти Федерико 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоунс Джон 1 1
Уокер Кайл 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Грилиш Джек 1 0
Джеймс Рис II 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
3
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1
Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0 Италия - Швейцария 3:0
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0
Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венгрия 4 2 1 1 7 - 3 7
2. Германия 4 1 3 0 8 - 5 6
3. Италия 4 1 2 1 5 - 7 5
4. Англия 4 0 2 2 1 - 6 2

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Италия 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Венгрия 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Англия 2 0 1 1 0 - 4 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венгрия 2 1 0 1 5 - 2 3
2. Германия 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Англия 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Италия 2 0 1 1 2 - 5 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2022, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Италия 44.1% (26)
    X 45.8% (27)
    Англия 10.2% (6)
    0
    выиграет Италия, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Англия
    2.96
    3.38
    3.15
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Италия - Англия онлайн

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    Прогнозы на матч Италия - Англия

    Исход игры
    Италия
    44.1% (26)
    Ничья
    45.8% (27)
    Англия
    10.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (28)
    Меньше
    50% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (49)
    Нет
    12.5% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.6% (21)
    2:1 Италия
    33.9% (20)
    2:2 Ничья
    6.8% (4)
    1:0 Италия
    5.1% (3)
    1:2 Англия
    5.1% (3)
    0:1 Англия
    5.1% (3)
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