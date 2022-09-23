да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|2
|0.4
|Илиев Атанас
|1
|0.2
|Стефанов Илиян
|1
|0.2
|Минчев Георги
|1
|0.2
|Антов Валентин
|1
|0.2
|Миланов Георги
|0
|0
|Неделев Тодор
|0
|0
|Крастев Филип
|0
|0
|Турицов Иван
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чиполина Рой
|1
|0.2
|Уолкер Лайам
|1 (1)
|0.2
|Бритто Итан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Миланов Георги
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Минчев Георги
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
|Христов Андреа
|1
|0
|Минчев Мартин
|1
|0
|Краев Андриан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолкер Лайам
|1
|0
|Чиполина Джозеф
|1
|0
|Кашаро Ли
|1
|0
|Сержант Джек
|1
|0
|Колинг Дэйл
|1
|0
|Лопеш Бернарду
|1
|0
|Джолли Итан
|1
|0
|Эннсли Лу
|1
|0
|Торилья Грэм
|1
|0
|Бритто Итан
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1