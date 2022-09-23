Еще раз Крастев практикуется в подаче с угла поля, в этот раз борьбу выигрывает Груев, но мяч летит очень высоко.

А теперь Крастев навесил уже с правого фланга по уходящей от вратаря траектории, но оборона Гибралтара справилась.

Лопесу досталось в верховой борьбе с Крастевым, помощь врачей требуется защитнику гостей.

Штрафной практически в 30 метрах от чужих ворот заработали хозяева, Десподов направил мяч в ближний угол, но Колинг свои ворота спас.

2 минуты добавляет чешский арбитр к основному времени первого тайма.

Ничего интересного в компенсированные минуты не происходит, заканчивает тайм Болгария в свою пользу.

Красноречива статистика успешных передач - 190 на 30, преимущество болгар просто подавляющее, но на табло равенство.

Крастев получил мяч на радиусе штрафной и с левой пробил по воротам гостей - Колинг со второй попытки снаряд накрыл.

Угловой на левом фланге заработали болгары, однако повторить свой успех 9-минутной давности Крастеву не удалось, гости выбили мяч.

Десподов оттянулся в глубину, откуда попытался исполнить тонкий пас на партнера, однако мяч укатился за лицевую линию.

Редкая позиционная атака гостей завершается дальним ударом в исполнении Уокера - мимо цели.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! КИРИЛЛ ДЕСПОДОВ! Стефанов не лучшим образом обработал мяч в штрафной после паса с фланга, однако в падении опередил защитника, протолкнув снаряд чуть левее, а Десподов без помех расстрелял цель!

Десподов на правом полуфланге ловит на финте Кашаро и вынуждает седовласового игрока гостей нарушить правила.

29' А теперь Чиполина не позволяет сопернику принять мяч на линии штрафной, просто и надежно разряжая обстановку.

28' Автор голевой передачи Бритто сейчас грамотно отработал в обороне, заблокировав перспективный навес с фланга.

27' Только болгарам в этой Лиге Наций и удается забить Гибралтару, второй гол карлика в текущем розыгрыше и первый не с пенальти.

26' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! РОЙ ЧИПОЛИНА!

После навеса Уокера с углового Бритто продлил полёт мяча, а капитану гостей никто не помешал пробить головой точно под перекладину!

25' Уокер со штрафного исполнил диагональ на дальнюю штангу, партнер прострелил мимо вратаря во вратарскую, но защитник хозяев обстановку разрядил!

24' Первый гол за сборную забивает 21-летний защитник, представляющий клуб Серии А "Монца". Посмотрим, найдется ли ответ у гостей?

23' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ВАЛЕНТИН АНТОВ!

Крастев исполнил подачу с углового с левого фланга, Антов легко переиграл в воздухе Уайзмена и головой отправил мяч точно в дальний угол!

22' Подача с правого фланга от болгар получилась не самой расчётливой, однако защитники гостей придумали не самый обязательный угловой.

21' Удар Кирилова из пределов штрафной оказался заблокирован Лопесом, мяч вылетел на дугу штрафной, откуда Стефанов мощно пальнул в касание - снаряд просвистел чуть выше перекладины.