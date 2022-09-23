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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Болгария
FIFA #70
2:1
Перерыв
Гибралтар
FIFA #198

Ход матча

23'
Антов Валентин
(Крастев Филип)
1:0
26'
1:1
Чиполина Рой
(Бритто Итан)
36'
Десподов Кирилл
(Стефанов Илиян)
2:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 80 Владение мячом, % 20
Прогнозы 129
Болгария 97.7% (126)
X 1.6% (2)
Гибралтар 0.8% (1)
+1
выиграет Болгария, со счетом 2:0
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болгария
Ничья
Гибралтар
7.30
9.20
29.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Наумов
Даниел
23
Антов
Валентин
15
Христов
Петко
14
Недялков
Антон
2
Турицов
Иван
16
Петков
Марин
4
Груев
Илия
20
Крастев
Филип
22
Стефанов
Илиян
10
Кирилов
Радослав
11
Десподов
Кирилл
23
Колинг
Дэйл
14
Чиполина
Рой
15
Лопеш
Бернарду
12
Оливейро
Джэйси
6
Уайзмэн
Скотт
20
Бритто
Итан
17
Ронан
Киан
5
Эннсли
Лу
22
Торилья
Грэм
10
Уолкер
Лайам
7
Кашаро
Ли
Болгария
3-4-1-2
Гибралтар
5-4-1

История личных встреч

Болгария
Гибралтар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:1
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 2 0.4
Илиев Атанас 1 0.2
Стефанов Илиян 1 0.2
Минчев Георги 1 0.2
Антов Валентин 1 0.2
Миланов Георги 0 0
Неделев Тодор 0 0
Крастев Филип 0 0
Турицов Иван 0 0
Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чиполина Рой 1 0.2
Уолкер Лайам 1 (1) 0.2
Бритто Итан 0 0

Карточки

Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Десподов Кирилл 2 0
Миланов Георги 1 0
Костадинов Георги 1 0
Минчев Георги 1 0
Христов Петко 1 0
Христов Андреа 1 0
Минчев Мартин 1 0
Краев Андриан 1 0
Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолкер Лайам 1 0
Чиполина Джозеф 1 0
Кашаро Ли 1 0
Сержант Джек 1 0
Колинг Дэйл 1 0
Лопеш Бернарду 1 0
Джолли Итан 1 0
Эннсли Лу 1 0
Торилья Грэм 1 0
Бритто Итан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Болгария
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1
Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1 Франция - Болгария 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Словакия - Болгария 1:1 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Италия 0:2 Болгария - Швейцария 1:3 Ирландия - Болгария 0:0
Гибралтар
(20 матчей)
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 поражений
Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0
Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Голландия - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 5 4 1 0 14 - 2 13
2. Северная Македония 5 2 1 2 7 - 6 7
3. Болгария 2:1 5 1 3 1 6 - 8 6
4. Гибралтар 1:2 5 0 1 4 2 - 13 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Болгария 2:1 3 1 1 1 5 - 7 4
3. Северная Македония 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Гибралтар 1:2 2 0 1 1 1 - 3 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Северная Македония 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Болгария 2:1 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Гибралтар 1:2 3 0 0 3 1 - 10 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Ничего интересного в компенсированные минуты не происходит, заканчивает тайм Болгария в свою пользу.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет чешский арбитр к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Штрафной практически в 30 метрах от чужих ворот заработали хозяева, Десподов направил мяч в ближний угол, но Колинг свои ворота спас.
  • Травма, повреждение
    43'
    Лопесу досталось в верховой борьбе с Крастевым, помощь врачей требуется защитнику гостей.
  • Угловой
    42'
    А теперь Крастев навесил уже с правого фланга по уходящей от вратаря траектории, но оборона Гибралтара справилась.
  • Угловой
    41'
    Еще раз Крастев практикуется в подаче с угла поля, в этот раз борьбу выигрывает Груев, но мяч летит очень высоко.
  • Фол, нарушение
    39'
    Десподов на правом полуфланге ловит на финте Кашаро и вынуждает седовласового игрока гостей нарушить правила.
  • Угловой
    38'
    Новый угловой слева заработали хозяева поля, после навеса Крастева случился заблокированный удар Стефанова.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! КИРИЛЛ ДЕСПОДОВ!
    Стефанов не лучшим образом обработал мяч в штрафной после паса с фланга, однако в падении опередил защитника, протолкнув снаряд чуть левее, а Десподов без помех расстрелял цель!
  • 34'
    Редкая позиционная атака гостей завершается дальним ударом в исполнении Уокера - мимо цели.
  • 33'
    Десподов оттянулся в глубину, откуда попытался исполнить тонкий пас на партнера, однако мяч укатился за лицевую линию.
  • Угловой
    32'
    Угловой на левом фланге заработали болгары, однако повторить свой успех 9-минутной давности Крастеву не удалось, гости выбили мяч.
  • 31'
    Крастев получил мяч на радиусе штрафной и с левой пробил по воротам гостей - Колинг со второй попытки снаряд накрыл.
  • 30'
    Красноречива статистика успешных передач - 190 на 30, преимущество болгар просто подавляющее, но на табло равенство.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      А теперь Чиполина не позволяет сопернику принять мяч на линии штрафной, просто и надежно разряжая обстановку.
    • 28'
      Автор голевой передачи Бритто сейчас грамотно отработал в обороне, заблокировав перспективный навес с фланга.
    • 27'
      Только болгарам в этой Лиге Наций и удается забить Гибралтару, второй гол карлика в текущем розыгрыше и первый не с пенальти.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! РОЙ ЧИПОЛИНА!
      После навеса Уокера с углового Бритто продлил полёт мяча, а капитану гостей никто не помешал пробить головой точно под перекладину!
    • Опасный момент
      25'
      Уокер со штрафного исполнил диагональ на дальнюю штангу, партнер прострелил мимо вратаря во вратарскую, но защитник хозяев обстановку разрядил!
    • 24'
      Первый гол за сборную забивает 21-летний защитник, представляющий клуб Серии А "Монца". Посмотрим, найдется ли ответ у гостей?
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ВАЛЕНТИН АНТОВ!
      Крастев исполнил подачу с углового с левого фланга, Антов легко переиграл в воздухе Уайзмена и головой отправил мяч точно в дальний угол!
    • 22'
      Подача с правого фланга от болгар получилась не самой расчётливой, однако защитники гостей придумали не самый обязательный угловой.
    • 21'
      Удар Кирилова из пределов штрафной оказался заблокирован Лопесом, мяч вылетел на дугу штрафной, откуда Стефанов мощно пальнул в касание - снаряд просвистел чуть выше перекладины.
    • 19'
      Стефанов после навеса с правого фланга хорошо открывается между защитников и головой пробивает в створ, но Колинг справляется без особых проблем.
    • 18'
      В следующем эпизоде ситуация повторяется. Откуда у гостей набралось 24 процента владения, решительно непонятно.
    • 17'
      Проблемы у Гибралтара даже с началом атак - голкипер Колинг от ворот просто выносит мяч за боковую линию.
    • 16'
      Теперь болгары простреливают в штрафную низом, два игрока пробегают мимо, третий отдает за пределы штрафной, в итоге Груев стреляет с 25 метров очень высоко.
    • 14'
      Теперь через правый фланг атакуют хозяева, Турицов успел исполнить подачу от лицевой линии, но в штрафной партнеры к мячу не успели.
    • 12'
      Груев ворвался в штрафную гостей с левого края и исполнил прострел во вратарскую, однако мяч стал легкой добычей Колинга.
    • 11'
      Подача Десподова со штрафного вышла не самой опасной, вторым темпом кто-то из болгар перевел мяч на левый край штрафной, а Кирилов в касание пробил над перекладиной.
    • Фол, нарушение
      10'
      Петков подбирает мяч в центральной зоне и ловит на себе фол Лопеса, первый интересный штрафной готовят хозяева.
    • 9'
      По-прежнему темп встречи крайне низкий, антураж на трибунах также нулевой, всё-таки Гибралтар не является серьезным раздражителем. Другое дело, что болгары выступают неудачно, они ближе к Лиге D, нежели к Лиге В.
    • Травма, повреждение
      7'
      Петков в верховой борьбе жестковато атаковал Ронана, помощь врачей требуется игроку сборной Гибралтара.
    • 6'
      В 2020 году команды встречались еще и в товарищеском матче, тогда Болгария добилась уверенной победы со счётом 3:0.
    • 5'
      Пока ничего интересного на поле не происходит, сборная Болгарии владеет мячом безраздельно, но с обостряющими действиями впереди пока всё безрадостно.
    • 3'
      В первом круге в июне соперники сыграли вничью 1:1, этот балл остается единственным в активе Гибралтара, а вот болгары три из четырех матчей свели вничью.
    • 2'
      Победу в четвертой группе Лиги С заранее обеспечила себе сборная Грузии, которая обыграла дома Северную Македонию. Болгария и Гибралтар сражаются за то, чтобы не вылететь в Лигу D.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Десподов Кирилл бьет в цель!
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Чиполина Рой бьет в цель!
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Антов Валентин бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Болгария 2:1 Гибралтар

    Исход игры
    Болгария
    97.7% (126)
    Ничья
    1.6% (2)
    Гибралтар
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (66)
    Меньше
    45.45% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    13.22% (16)
    Нет
    86.78% (105)
    Популярный счёт
    2:0 Болгария
    36.4% (47)
    3:0 Болгария
    24.8% (32)
    4:0 Болгария
    11.6% (15)
    2:1 Болгария
    7% (9)
    1:0 Болгария
    6.2% (8)
    3:1 Болгария
    4.7% (6)
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    Гибралтар
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