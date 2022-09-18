да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илиев Атанас
|1
|0.25
|Минчев Георги
|1
|0.25
|Десподов Кирилл
|1
|0.25
|Стефанов Илиян
|1
|0.25
|Миланов Георги
|0
|0
|Неделев Тодор
|0
|0
|Турицов Иван
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уолкер Лайам
|1 (1)
|0.25
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Миланов Георги
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Минчев Георги
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
|Христов Андреа
|1
|0
|Минчев Мартин
|1
|0
|Краев Андриан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолкер Лайам
|1
|0
|Чиполина Джозеф
|1
|0
|Кашаро Ли
|1
|0
|Сержант Джек
|1
|0
|Колинг Дэйл
|1
|0
|Лопеш Бернарду
|1
|0
|Джолли Итан
|1
|0
|Эннсли Лу
|1
|0
|Торилья Грэм
|1
|0
|Бритто Итан
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|Северная Македония
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|3.
|Болгария
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|4.
|Гибралтар
|4
|0
|1
|3
|1 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Северная Македония
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|Болгария
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|4.
|Гибралтар
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Северная Македония
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Болгария
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Гибралтар
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1