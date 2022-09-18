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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Болгария
FIFA #70
 
Позже
Гибралтар
FIFA #198
Прогнозы 56
Болгария 100% (56)
X 0% (0)
Гибралтар 0% (0)
0
выиграет Болгария, со счетом 2:0
да
Arii #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Болгария
Ничья
Гибралтар
8.30
9.80
26.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Болгария
Гибралтар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:1
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илиев Атанас 1 0.25
Минчев Георги 1 0.25
Десподов Кирилл 1 0.25
Стефанов Илиян 1 0.25
Миланов Георги 0 0
Неделев Тодор 0 0
Турицов Иван 0 0
Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уолкер Лайам 1 (1) 0.25

Карточки

Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Десподов Кирилл 2 0
Миланов Георги 1 0
Костадинов Георги 1 0
Минчев Георги 1 0
Христов Петко 1 0
Христов Андреа 1 0
Минчев Мартин 1 0
Краев Андриан 1 0
Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолкер Лайам 1 0
Чиполина Джозеф 1 0
Кашаро Ли 1 0
Сержант Джек 1 0
Колинг Дэйл 1 0
Лопеш Бернарду 1 0
Джолли Итан 1 0
Эннсли Лу 1 0
Торилья Грэм 1 0
Бритто Итан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Болгария
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1
Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1 Франция - Болгария 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Словакия - Болгария 1:1 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Италия 0:2 Болгария - Швейцария 1:3 Ирландия - Болгария 0:0
Гибралтар
(20 матчей)
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 поражений
Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0
Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Голландия - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 4 3 1 0 12 - 2 10
2. Северная Македония 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Болгария 4 0 3 1 4 - 7 3
4. Гибралтар 4 0 1 3 1 - 11 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Северная Македония 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Болгария 2 0 1 1 3 - 6 1
4. Гибралтар 2 0 1 1 1 - 3 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Северная Македония 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Болгария 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Гибралтар 2 0 0 2 0 - 8 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болгария - Гибралтар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2022, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 56
    Болгария 100% (56)
    X 0% (0)
    Гибралтар 0% (0)
    0
    выиграет Болгария, со счетом 2:0
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болгария
    Ничья
    Гибралтар
    8.30
    9.80
    26.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Болгария - Гибралтар

    Исход игры
    Болгария
    100% (56)
    Ничья
    0% (0)
    Гибралтар
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (32)
    Меньше
    41.82% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    20% (11)
    Нет
    80% (44)
    Популярный счёт
    2:0 Болгария
    33.9% (19)
    3:0 Болгария
    21.4% (12)
    4:0 Болгария
    14.3% (8)
    3:1 Болгария
    8.9% (5)
    2:1 Болгария
    8.9% (5)
    1:0 Болгария
    7.1% (4)
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    Гибралтар
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