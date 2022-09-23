Сореску чуть сместился с левого фланга и снова попытался пробить, на этот раз его удар быстро был заблокирован.

Теперь Банку приложился по воротам с левой стороны и запустил мяч над перекладиной.

Адриан Рус отработал на правом фланге на своей половине, выбив мяч в аут, после чего вернулся в центр защиты.

Рус смачно срубил Уронена, опять придя на правый фланг, и получил за это жёлтую карточку.

Свисток на перерыв. 1:0. Первый тайм не выдался ярким, зато финны забили гол, а румыны дважды попали в каркас ворот за полминуты. Отдыхаем, потом вернёмся.

Хозяева владеют мячом в центре поля, обстановка спокойная, ничего не предвещает игровых взрывов.

Тэнасе уложил на газон Камара около чужой штрафной, арбитр обошёлся без жёлтой карточки.

Ух, сейчас прямо двойная острота возникла у ворот Румынии. А до этого там относительно спокойно было.

Адриан Рус подтолкнул сзади Йенсена на чужой половине поля на правом фланге.

В целом по игре, накалу и т.д. получается стандартный матч среднестатистических европейских сборных.

Румыны катают мяч в центре поля, пока ничего интересного, переводить игру к чужой штрафной не спешат.

Обилием голевых моментов и не пахнет, надо это признать. В целом игра примерно равная.

Хотя румыны, наверно, всё-таки побольше атакуют, но в любом случае это для финнов совсем не критично.

Адриан Рус немного негативно отметился на половине соперника, мелко сфолив на Йенссене.

Сореску выполнил заброс своему партнёру по левому полуфлангу, но тот был надёжно прикрыт, и мяч ускакал за пределы поля.

Мариус Марин примерно с линии штрафной опускающимся ударом по центру ворот отправил мяч в руки Градецки.

Денис Алибек добежал по центру до чужой штрафной, утратил контроль над мячом и упал, судья не отреагировал.

У финнов всего было два опасных удара, один из которых стал голом, а у румынов более-менее острых ситуаций впереди вроде как ещё не было.

19' И как раз Рус выиграл верх в своей штрафной на подаче стандарта, в котором он был "виновен".

18' Адриан Рус обхватил сзади и уложил на газон Теему Пукки на левом фланге обороны.

17' Сореску пытался прострелить от лицевой с левого полуфланга, но Вяйсянен подкатился столь искусно, что мяч отправился за лицевую от атаковавшего игрока.

16' Алхо открывался на правом краю под закидушку Вяйсянена, однако мяч двигался быстрее и в итоге ушёл за лицевую.

15' Тэнасе исполнил слишком сильную подачу с левого фланга, в результате чего мяч покинул пределы поля.

14' Если ещё вернуться к моменту с голом, то там ошибся Банку, выкативший из своей штрафной мяч на ногу Валакари.

13' Значит, ждём теперь увеличения активности со стороны сборной Румынии.

12' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Теему Пукки!

Финский голеадор Пукки здорово приложился с подступов к штрафной в левый нижний угол после выката слева от Валакари.

11' Шуллер в центре поля сделал заброс на Камара, но это незначительное событие, ибо атака хозяев спокойная и размеренная.

10' Румыны застряли в позиционной атаке, где пробуют пробиться в центре и слева, и справа, но пока безрезультатно.

9' Это играют команды, занимающие места во второй половине группы 3 Лиги В Лиги наций.

8' Николай Алхо подал слева с углового на ближнюю штангу, и мяч прилетел на голову Тэнасе, логично совершившего вынос.

7' Потолкались футболисты внутри штрафной, упал Йенсен, и будет новый корнер хозяев... А теперь уже третий подряд.

6' Удалось хозяевам заработать угловой на левом фланге, потому что мяч ушёл за лицевую от Адриана Руса.

6' Финны тоже могли бы играть в синей форме, учитывая, какие у них цвета национального флага, поэтому не перепутайте, у кого какая сегодня цветовая гамма.

5' Есть и определённый высокий прессинг со стороны обоих соперников. Ну это нормально, что в начале матча у игроков много сил.

4' Ионуц Раду вышел к линии своей штрафной, чтобы зафиксировать мяч и разрядить обстановку.

4' Стартовые минуты получились отнюдь не острыми, но при этом обе команды уже успели приблизиться каждая к чужой для себя штрафной.

3' Деян Сореску делал невысокий заброс с левого фланга в чужую штрафную, и мяч отбил защитник финнов.

2' Пока видим, что мяч держится у команды хозяев, но без остроты для чужих ворот. Сейчас вот Валакари мелко фолит возле чужой штрафной против Банку.