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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Финляндия
FIFA #60
1:0
Второй тайм: 46'
Румыния
FIFA #41
0'
1:0
12' Гол
Пукки Теэму
41' Желтая карточка
Рус Адриан

Ход матча

12'
Пукки Теэму
(Валакари Онни)
1:0
41'
 
Рус Адриан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 131
Финляндия 58% (76)
X 34.4% (45)
Румыния 7.6% (10)
-1
выиграет Румыния, со счетом 1:3
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Румыния
3.80
4.50
8.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
2
Вяйсянен
Лео
4
Иванов
Роберт
3
Йенсен
Ричард
17
Алхо
Николай
18
Уронен
Йере
16
Валакари
Онни
11
Шуллер
Расмус
6
Камара
Глен
9
Йенсен
Фредрик
10
Пукки
Теэму
1
Ионуц
Андрей
Раду
2
Ратиу
Андрей
17
Рус
Адриан
5
Неделчару
Ионуц
11
Банку
Никусор
18
Марин
Рэзван
14
Марин
Мариус
19
Тэнасе
Флорин
20
Ман
Деннис
7
Алибек
Денис
13
Сореску
Деян
Финляндия
5-3-2
Румыния
4-3-3

История личных встреч

Финляндия
Румыния

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:0
ТМС
2:0
Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 3 (1) 0.6
Похьянпало Йоэль 2 0.4
Кялльман Беньямин 1 0.2
Лингман Лукас 0 0
Валакари Онни 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банку Никусор 1 0.2
Пушкаш Георге 0 0

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алхо Николай 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Лам Томас 1 0
Вяйсянен Саули 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0
Ниссилья Урхо 1 0
Иванов Роберт 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурка Андрей 2 0
Ницэ Флорин 1 0
Пушкаш Георге 1 0
Маня Кристьян 1 0
Марин Рэзван 1 0
Банку Никусор 1 0
Марин Мариус 1 0
Рус Адриан 1 0
Eduard Iordanescu 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1
Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1
Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0
Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 1:0 5 3 2 0 7 - 4 11
2. Финляндия 1:0 5 2 1 2 6 - 5 7
3. Черногория 0:1 5 2 1 2 6 - 4 7
4. Румыния 0:1 5 1 0 4 1 - 7 3

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 1:0 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Финляндия 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Черногория 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Румыния 0:1 2 1 0 1 1 - 3 3

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
2. Босния и Герцеговина 1:0 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Финляндия 1:0 2 0 0 2 2 - 4 0
4. Румыния 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 1:0. Первый тайм не выдался ярким, зато финны забили гол, а румыны дважды попали в каркас ворот за полминуты. Отдыхаем, потом вернёмся.
  • 44'
    Попытались хозяева это осуществить, только вот упустили мяч в центральной трети поля.
  • 43'
    Потеряли мяч румыны возле чужой штрафной, и теперь вопрос, организуют ли финны быструю контратаку.
  • Желтая карточка
    42'
    Рус смачно срубил Уронена, опять придя на правый фланг, и получил за это жёлтую карточку.
  • 40'
    Адриан Рус отработал на правом фланге на своей половине, выбив мяч в аут, после чего вернулся в центр защиты.
  • 39'
    Теперь Банку приложился по воротам с левой стороны и запустил мяч над перекладиной.
  • 39'
    Сореску чуть сместился с левого фланга и снова попытался пробить, на этот раз его удар быстро был заблокирован.
  • 38'
    Румыны катают мяч в центре поля, пока ничего интересного, переводить игру к чужой штрафной не спешат.
  • 37'
    В целом по игре, накалу и т.д. получается стандартный матч среднестатистических европейских сборных.
  • Фол, нарушение
    36'
    Адриан Рус подтолкнул сзади Йенсена на чужой половине поля на правом фланге.
  • 34'
    Ух, сейчас прямо двойная острота возникла у ворот Румынии. А до этого там относительно спокойно было.
  • Штанга
    33'
    Теперь Ратиу с противоположной стороны отправил мяч в левую штангу.
  • Штанга
    32'
    А вот и момент гостей! Сореску с левого полуфланга попал в ближнюю стойку ворот, нанеся плотный удар.
  • Фол, нарушение
    31'
    Тэнасе уложил на газон Камара около чужой штрафной, арбитр обошёлся без жёлтой карточки.
  • 29'
    Хозяева владеют мячом в центре поля, обстановка спокойная, ничего не предвещает игровых взрывов.
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    • 28'
      У финнов всего было два опасных удара, один из которых стал голом, а у румынов более-менее острых ситуаций впереди вроде как ещё не было.
    • 27'
      Денис Алибек добежал по центру до чужой штрафной, утратил контроль над мячом и упал, судья не отреагировал.
    • 26'
      Мариус Марин примерно с линии штрафной опускающимся ударом по центру ворот отправил мяч в руки Градецки.
    • Опасный момент
      25'
      Пукки подхватил мяч после неловкого сброса Банку и размашисто пробил рядом с правой штангой, это было вполне опасно. 
    • 24'
      Сореску выполнил заброс своему партнёру по левому полуфлангу, но тот был надёжно прикрыт, и мяч ускакал за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      23'
      Адриан Рус немного негативно отметился на половине соперника, мелко сфолив на Йенссене.
    • 23'
      Хотя румыны, наверно, всё-таки побольше атакуют, но в любом случае это для финнов совсем не критично.
    • 22'
      Обилием голевых моментов и не пахнет, надо это признать. В целом игра примерно равная.
    • 21'
      Лукаш Градецки легко ловит высокую подачу с правого фланга - он сделал то, что и должен был сделать.
    • Фол, нарушение
      20'
      Николай Алхо допустил небольшой фол против Деяна Сореску в окрестностях чужой штрафной.
    • 19'
      И как раз Рус выиграл верх в своей штрафной на подаче стандарта, в котором он был "виновен".
    • Фол, нарушение
      18'
      Адриан Рус обхватил сзади и уложил на газон Теему Пукки на левом фланге обороны.
    • 17'
      Сореску пытался прострелить от лицевой с левого полуфланга, но Вяйсянен подкатился столь искусно, что мяч отправился за лицевую от атаковавшего игрока.
    • 16'
      Алхо открывался на правом краю под закидушку Вяйсянена, однако мяч двигался быстрее и в итоге ушёл за лицевую.
    • 15'
      Тэнасе исполнил слишком сильную подачу с левого фланга, в результате чего мяч покинул пределы поля.
    • 14'
      Если ещё вернуться к моменту с голом, то там ошибся Банку, выкативший из своей штрафной мяч на ногу Валакари.
    • 13'
      Значит, ждём теперь увеличения активности со стороны сборной Румынии.
    • Описание гола
      12'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Теему Пукки!
      Финский голеадор Пукки здорово приложился с подступов к штрафной в левый нижний угол после выката слева от Валакари.
    • 11'
      Шуллер в центре поля сделал заброс на Камара, но это незначительное событие, ибо атака хозяев спокойная и размеренная.
    • 10'
      Румыны застряли в позиционной атаке, где пробуют пробиться в центре и слева, и справа, но пока безрезультатно.
    • 9'
      Это играют команды, занимающие места во второй половине группы 3 Лиги В Лиги наций.
    • 8'
      Николай Алхо подал слева с углового на ближнюю штангу, и мяч прилетел на голову Тэнасе, логично совершившего вынос.
    • Угловой
      7'
      Потолкались футболисты внутри штрафной, упал Йенсен, и будет новый корнер хозяев... А теперь уже третий подряд. 
    • Угловой
      6'
      Удалось хозяевам заработать угловой на левом фланге, потому что мяч ушёл за лицевую от Адриана Руса.
    • 6'
      Финны тоже могли бы играть в синей форме, учитывая, какие у них цвета национального флага, поэтому не перепутайте, у кого какая сегодня цветовая гамма. 
    • 5'
      Есть и определённый высокий прессинг со стороны обоих соперников. Ну это нормально, что в начале матча у игроков много сил.
    • 4'
      Ионуц Раду вышел к линии своей штрафной, чтобы зафиксировать мяч и разрядить обстановку.
    • 4'
      Стартовые минуты получились отнюдь не острыми, но при этом обе команды уже успели приблизиться каждая к чужой для себя штрафной.
    • 3'
      Деян Сореску делал невысокий заброс с левого фланга в чужую штрафную, и мяч отбил защитник финнов.
    • Фол, нарушение
      2'
      Пока видим, что мяч держится у команды хозяев, но без остроты для чужих ворот. Сейчас вот Валакари мелко фолит возле чужой штрафной против Банку.
    • 1'
      Сборная Финляндии играет в белой форме, а команда Румынии вышла в синей.
    • Второй тайм
    • 47'
      Румыния контролирует мяч.
    • 46'
      Марин Мариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Йенсен Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Финляндия 1:0 Румыния

    Исход игры
    Финляндия
    58% (76)
    Ничья
    34.4% (45)
    Румыния
    7.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.83% (37)
    Меньше
    69.17% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (75)
    Нет
    37.5% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29% (38)
    1:0 Финляндия
    29% (38)
    2:1 Финляндия
    18.3% (24)
    1:2 Румыния
    4.6% (6)
    2:0 Финляндия
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    1:3 Румыния
    1.5% (2)
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    Румыния
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