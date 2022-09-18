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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Финляндия
FIFA #60
 
Позже
Румыния
FIFA #41
Прогнозы 58
Финляндия 55.2% (32)
X 36.2% (21)
Румыния 8.6% (5)
0
выиграет Румыния, со счетом 1:3
да
Arii #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Румыния
3.20
3.40
3.46
Все Коэффициенты

История личных встреч

Финляндия
Румыния

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:0
ТМС
2:0
Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 2 (1) 0.5
Похьянпало Йоэль 2 0.5
Кялльман Беньямин 1 0.25
Лингман Лукас 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банку Никусор 1 0.25
Пушкаш Георге 0 0

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алхо Николай 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Лам Томас 1 0
Вяйсянен Саули 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0
Ниссилья Урхо 1 0
Иванов Роберт 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурка Андрей 2 0
Ницэ Флорин 1 0
Пушкаш Георге 1 0
Маня Кристьян 1 0
Марин Рэзван 1 0
Банку Никусор 1 0
Марин Мариус 1 0
Eduard Iordanescu 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1
Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1
Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0
Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 4 2 2 0 6 - 4 8
2. Черногория 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Финляндия 4 1 1 2 5 - 5 4
4. Румыния 4 1 0 3 1 - 6 3

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Финляндия 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Черногория 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Румыния 2 1 0 1 1 - 3 3

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория 2 1 0 1 3 - 2 3
2. Босния и Герцеговина 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Румыния 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Финляндия 2 0 0 2 2 - 4 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Финляндия - Румыния от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2022, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Финляндия 55.2% (32)
    X 36.2% (21)
    Румыния 8.6% (5)
    0
    выиграет Румыния, со счетом 1:3
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Финляндия
    Ничья
    Румыния
    3.20
    3.40
    3.46
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Финляндия - Румыния онлайн

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    Прогнозы на матч Финляндия - Румыния

    Исход игры
    Финляндия
    55.2% (32)
    Ничья
    36.2% (21)
    Румыния
    8.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.71% (20)
    Меньше
    64.29% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (38)
    Нет
    32.14% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (18)
    1:0 Финляндия
    25.9% (15)
    2:1 Финляндия
    20.7% (12)
    2:2 Ничья
    5.2% (3)
    1:2 Румыния
    5.2% (3)
    2:0 Финляндия
    3.4% (2)
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    Финляндия
    Румыния
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