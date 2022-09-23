Первый тайм в Балканском дерби подходит к концу. Пока счёт не открыт, но результат на табло наверняка изменится во втором тайме.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! Демирович!!! Розыгрыш стандарта на правом фланге, подача... Скидка от Джеко, удар в касание в нижний угол от Демировича!

39' Снова момент для Джеко, но в этот раз мяч задел кого-то из черногорцев и ушёл за лицевую. Ждём угловой.

37' Если Джеко так продолжит бить, то наверняка добьётся своего. Черногорцам следует его сразу же накрывать, а не следить за ударами главной ударной силы боснийцев.

36' Очень высоко играет Колашинац, который в очередной раз принял мяч на левом фланге, сместился в центр, сыграл на Джеко, удар! Ух, опасно было, но снова мимо цели!

35' Десять минут до перерыва. Боснийцы, казалось, забили, но офсайд помешал их планам. Предстоит теперь доказывать, что сильнее хозяева в следующем моменте.

33' Однако нет, ВАР подсказал, что было положение вне игры! Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л??? 1:0??? Демирович ? Быстрая атака боснийцев, потеря, перехват от Пьянича, передача на правый край, прострел Стеванович а и в касание переправил игровой снаряд в ворота Демирович!

33' Осмаич бежал на перехват, но не удалось ему мячом завладеть.

32' На левом фланге с мячом Колашинац, прострел пошёл... Через всех пролетел игровой снаряд.