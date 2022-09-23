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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Босния и Герцеговина
FIFA #56
1:0
Перерыв
Черногория
FIFA #73
0'
10' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
22' Желтая карточка
Савичевич Вукан
28' Желтая карточка
Пьянич Миралем
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Демирович Эрмедин
1:0
45' Гол
Демирович Эрмедин

Ход матча

10'
Демирович Эрмедин
 
22'
 
Савичевич Вукан
28'
Пьянич Миралем
 
32'
Демирович Эрмедин
 
45'
Демирович Эрмедин
(Джеко Эдин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 129
Босния и Герцеговина 74.4% (96)
X 20.9% (27)
Черногория 4.7% (6)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Черногория
4.70
5.77
6.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Шехич
Ибрагим
21
Дедич
Амар
3
Хаджикадунич
Деннис
6
Саничанин
Синиша
5
Колашинац
Сеад
10
Пьянич
Миралем
7
Бешич
Мухамед
18
Хаджиахметович
Амир
20
Стеванович
Мирослав
11
Джеко
Эдин
23
Демирович
Эрмедин
1
Миятович
Милан
7
Вешович
Марко
5
Вуячич
Игор
6
Томашевич
Зарко
3
Радунович
Ристо
23
Марушич
Адам
8
Янкович
Марко
19
Шчекич
Александар
14
Савичевич
Вукан
10
Йоветич
Стеван
20
Осмаич
Милутин
Босния и Герцеговина
4-3-3
Черногория
4-4-2

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Черногория

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:1
ТМС
0:0
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 2 0.4
Превляк Смаил 2 0.4
Пьянич Миралем 1 (1) 0.2
Менало Лука 1 0.2
Демирович Эрмедин 1 0.2
Крунич Раде 0 0
Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мугоша Стефан 4 0.8
Вукчевич Марко 1 0.2
Марушич Адам 1 0.2
Янкович Марко 0 0
Хакшабанович Сеад 0 0
Вуячич Игор 0 0
Крстович Никола 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьянич Миралем 2 0
Прчич Саньин 2 0
Хотич Дино 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Гояк Амер 1 0
Превляк Смаил 1 0
Чивич Эльдар 1 0
Дулевич Харис 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Ивайло Петев 1 0
Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовович Владимир 2 0
Божович Драшко 1 0
Томашевич Зарко 1 0
Савичевич Вукан 1 0
Марушич Адам 1 0
Миятович Милан 1 0
Шипчич Никола 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1
Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2
Черногория
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0
Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 1:0 5 3 2 0 7 - 4 11
2. Финляндия 1:0 5 2 1 2 6 - 5 7
3. Черногория 0:1 5 2 1 2 6 - 4 7
4. Румыния 0:1 5 1 0 4 1 - 7 3

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 1:0 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Финляндия 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Черногория 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Румыния 0:1 2 1 0 1 1 - 3 3

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
2. Босния и Герцеговина 1:0 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Финляндия 1:0 2 0 0 2 2 - 4 0
4. Румыния 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! Демирович!!! Розыгрыш стандарта на правом фланге, подача... Скидка от Джеко, удар в касание в нижний угол от Демировича!
  • Угловой
    44'
    Пьянич подачу исполнил, выше всех выпрыгнул   Хаджикадунич, пробил головой, но мяч мимо цели прошёл. 
  • 43'
    Угловой удар для боснийцев. Казалось, что нарушение правил было со стороны  Дедича, но нет. 
  • 42'
     Миятович выбил мяч подальше от своих ворот, но игровой снаряд покинул пределы поля, уйдя за боковую. 
  • 41'
    Первый тайм в Балканском дерби подходит к концу. Пока счёт не открыт, но результат на табло наверняка изменится во втором тайме. 
  • Угловой
    40'
    Пьянич подачу исполнил, пробить только некому. 
  • 39'
    Снова момент для Джеко, но в этот раз мяч задел кого-то из черногорцев и ушёл за лицевую. Ждём угловой. 
  • 37'
    Если Джеко так продолжит бить, то наверняка добьётся своего. Черногорцам следует его сразу же накрывать, а не следить за ударами главной ударной силы боснийцев.
  • 36'
    Очень высоко играет Колашинац, который в очередной раз принял мяч на левом фланге, сместился в центр, сыграл на Джеко, удар! Ух, опасно было, но снова мимо цели!
  • 35'
    Десять минут до перерыва. Боснийцы, казалось, забили, но офсайд помешал их планам. Предстоит теперь доказывать, что сильнее хозяева в следующем моменте. 
  • Офсайд
    33'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л??? 1:0??? Демирович? Быстрая атака боснийцев, потеря, перехват от Пьянича, передача на правый край, прострел  Стевановича и в касание переправил игровой снаряд в ворота Демирович! Однако нет, ВАР подсказал, что было положение вне игры! 
  • 33'
    Осмаич бежал на перехват, но не удалось ему мячом завладеть. 
  • 32'
    На левом фланге с мячом Колашинац, прострел пошёл... Через всех пролетел игровой снаряд. 
  • 30'
    Мяч остался у боснийцев, попал перед этим игровой снаряд в руку  Вешовичу. Но атака у боснийцев захлебнулась. 
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    • 29'
      Пьянич с мячом, быстро сыграл назад,  Миятович вперёд игровой снаряд отправил. 
    • 28'
      Штрафной удар разыграли черногорцы, подача к линии штрафной площади, в кучу игроков, пошла, но отбились боснийцы.
    • Желтая карточка
      27'
      Пьянич грубо встретил соперника. Жёлтая карточка и пропуск следующего матча. 
    • 26'
       Хаджиахметович получил оперативный простор, нашёл возможность для удара, но... Мимо цели.
    • 25'
      Середина первого тайма. Счёт равный. Преимущество на стороне Боснии и Герцоговины. 
    • 23'
      Джеко нашёл возможность для удара, но пробил точно в руки Миятовичу. А удар неплохой был, но правильно выбрал позицию голкипер. 
    • 22'
       Пьянич разыграл стандарт, забросив мяч по краю, но потеря. Пришлось тут же включать прессинг хозяевам и отбирать игровой снаряд. 
    • Желтая карточка
      21'
       Савичевич за грубую игру получил жёлтую карточку. 
    • Угловой
      20'
      Угловой удар для боснийцев, пробить? А некому пробить. Нарушение правил в атаке. 
    • 19'
      Нарушение правил в центре поля зафиксировал рефери. Йоветич на ударной позиции, в падении отразил мяч в сторону Шехич. 
    • 17'
      Боснийцы вновь с мячом, серия передач в обороне. Не спешат выходить со своей половины поля хозяева. 
    • 16'
      В центре поля за мяч зацепились игроки Боснии и Герцоговины.  Пьянич с мячом, сыграл чуть назад. 
    • 15'
      В центре поля перехватили мяч черногорцы, бросили в прорыв Осмаича, который к мячу не успел. Обограл его вышедший из ворот Шехич.
    • 14'
      Колашинац ввёл мяч в игру, тут же игровой снаряд вновь ушёл за пределы поля. Аут для Черногории. 
    • 13'
      От ворот разыграл Миятович. В районе центрального круга достался игровой снаряд черногорцам.  Вешович за мяч зацепился, но аут. Самому же  Вешовичу придётся его бросать. 
    • 12'
      Чаще и чаще с мячом оказываются боснийцы, перевод налево пошёл, прострела не последовало. Не успел за мячом  Колашинац
    • Угловой
      11'
      Подача в район центра линии вратарской, удара нет. Нарушение в атаке зафиксировал рефери у Джеко, который врезался в кого-то из черногорцев. 
    • Желтая карточка
      11'
      Грубая игра.  Демирович жёлтую карточку получил. 
    • 10'
       Дедич бросил аут на левом фланге, мяч протащили по краю, упустили его за пределы поля. Угловой для боснийцев.
    • 9'
      С мячом на своей половине поля боснийцы, серия передач в обороне. С мячом  Хаджикадунич, длинный перевод налево пошёл. 
    • 8'
      Черногорцы в атаке, прострел с левого фланга... А замкнуть? Да и был там только один Йоветич, который мимо мяча пробежал.
    • 6'
      Йоветич полез в грубый отбор. Правила нарушил. Боснийцы разыграли стандарт на своей половине поля.
    • 4'
      На своей половине поля с мячом игроки хозяев, пока что нет продолжения атаки. 
    • 3'
      Томашевич быстро мяч перехватил, но сам начать атаку не сумел. 
    • 2'
      С мячом на своей половине поля хозяева, перевод на правый край пошёл. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
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    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 1:0 Черногория

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    74.4% (96)
    Ничья
    20.9% (27)
    Черногория
    4.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (55)
    Меньше
    54.55% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    58.68% (71)
    Нет
    41.32% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Босния и Герцеговина
    33.3% (43)
    1:0 Босния и Герцеговина
    27.9% (36)
    1:1 Ничья
    12.4% (16)
    2:0 Босния и Герцеговина
    7.8% (10)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    1:2 Черногория
    3.1% (4)
    0:1 Черногория
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Босния и Герцеговина
    Черногория
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