да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васильев Константин
|1
|0.5
|Аниер Хенри
|1
|0.5
|Тамм Йоонас
|1
|0.5
|Кирсс Роберт
|1
|0.5
|Зенёв Сергей
|0
|0
|Синявский Василий
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийомье Мэтью
|1
|0.33
|Мускат Зак
|1
|0.33
|Бусуттиль Жан
|1
|0.33
|Корболан Хуан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зенёв Сергей
|1
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мбонг Джозеф
|1
|0
|Гийомье Мэтью
|1
|0
|Пайбер Брэндон
|1
|0
|Сатариано Александер
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстония
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Мальта
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Сан-Марино
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстония
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Мальта
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Сан-Марино
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстония
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Мальта
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сан-Марино
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1