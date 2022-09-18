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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Эстония
FIFA #105
 
Позже
Мальта
FIFA #173
Прогнозы 55
Эстония 76.4% (42)
X 12.7% (7)
Мальта 10.9% (6)
0
выиграет Эстония, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эстония
Ничья
Мальта
1.86
3.30
4.82
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эстония
Мальта

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:2
ТМС
0:3
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васильев Константин 1 0.5
Аниер Хенри 1 0.5
Тамм Йоонас 1 0.5
Кирсс Роберт 1 0.5
Зенёв Сергей 0 0
Синявский Василий 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийомье Мэтью 1 0.33
Мускат Зак 1 0.33
Бусуттиль Жан 1 0.33
Корболан Хуан 0 0

Карточки

Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенёв Сергей 1 0
Кяйт Маттиас 1 0
Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбонг Джозеф 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Пайбер Брэндон 1 0
Сатариано Александер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эстония
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0
Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0
Мальта
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1
Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0 Словакия - Мальта 2:2 Мальта - РОССИЯ 1:3 Мальта - Фарерские острова 1:1 Мальта - Андорра 3:1

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстония 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Мальта 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Сан-Марино 3 0 0 3 0 - 5 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстония 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Мальта 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Сан-Марино 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстония 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Мальта 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сан-Марино 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эстония - Мальта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2022, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 55
    Эстония 76.4% (42)
    X 12.7% (7)
    Мальта 10.9% (6)
    0
    выиграет Эстония, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эстония
    Ничья
    Мальта
    1.86
    3.30
    4.82
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эстония - Мальта онлайн

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    Прогнозы на матч Эстония - Мальта

    Исход игры
    Эстония
    76.4% (42)
    Ничья
    12.7% (7)
    Мальта
    10.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.19% (19)
    Меньше
    64.81% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    40.74% (22)
    Нет
    59.26% (32)
    Популярный счёт
    1:0 Эстония
    29.1% (16)
    2:0 Эстония
    21.8% (12)
    2:1 Эстония
    20% (11)
    1:1 Ничья
    9.1% (5)
    1:2 Мальта
    5.5% (3)
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    Эстония
    Мальта
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