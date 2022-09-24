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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Словения
FIFA #64
0:1
Второй тайм: 53'
Норвегия
FIFA #37
0'
37' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
0:1
47' Гол
Холанн Эрлинг

Ход матча

37'
 
Торстведт Кристиан
47'
0:1
Холанн Эрлинг
(Эльюнусси Мохамед)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 132
Словения 14.4% (19)
X 31.1% (41)
Норвегия 54.5% (72)
-1
выиграет Словения, со счетом 2:0
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Норвегия
5.42
4.60
2.09
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Облак
Ян
2
Карничник
Зан
4
Блажич
Миха
6
Бийол
Яка
18
Сикошек
Грегор
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
14
Куртич
Ясмин
21
Вербич
Беньямин
9
Шпорар
Андраж
11
Сеско
Бенджамин
1
Нюланд
Эрьян
22
Рюэрсон
Юлиан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
15
Эстигор
Лео
5
Мелинг
Биргер
10
Эдегор
Мартин
8
Берге
Сандер
18
Торстведт
Кристиан
19
Сорлот
Александр
9
Холанн
Эрлинг
11
Эльюнусси
Мохамед
Словения
4-4-2
Норвегия
4-3-3

История личных встреч

Словения
Норвегия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
0:0
ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:0
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 1 0.2
Стоянович Петар 1 0.2
Гнезда-Черин Адам 1 0.2
Куртич Ясмин 0 0
Шпорар Андраж 0 0
Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 (2) 1
Сорлот Александр 1 0.2
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 2 0
Зайц Миха 2 0
Блажич Миха 0 1
Куртич Ясмин 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Горенц-Станкович Йон 1 0
Сикошек Грегор 1 0
Карничник Зан 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торстведт Кристиан 2 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
Эурснес Фредрик 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Берге Сандер 1 0
Эстигор Лео 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2
Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1
Норвегия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1
Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Голландия - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 1:0 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Сербия 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Швеция 4 1 0 3 5 - 6 3
4. Словения 0:1 5 0 2 3 3 - 9 2

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Сербия 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Словения 0:1 3 0 1 2 2 - 5 1
4. Швеция 2 0 0 2 1 - 3 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Сербия 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Швеция 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Словения 0:1 2 0 1 1 1 - 4 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Кстати говоря, замен в перерыве не случилось. В прежних составах вышли на футбольный газон игроки. Посмотрим, как дело будет обстоять с заменом в нынешней обстановке.
  • Описание гола
    48'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХОЛАНН! 0:1!
    Облак неудачно выбил мяч сейчас на Карничника. Сфера попала в Эльюнусси. От последнего сфера прилетела в центр штрафной, у Холанну, который спокойно переправил сферу в сетку.
  • 47'
    Холлан сумел получить сферу на правом фланге, после чего выполнить передачу на Эльюнуси, однако последний выстрелил крайне неточно.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина встречи у нас. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Понеслась!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:0. Пока ничья в нашей встрече.
  • 44'
    Ничего не получается у Словении с выходом из обороны в атаку. Совсем скоро прозвучит свисток на перерыв.
  • Офсайд
    43'
    В офсайде сейчас оказывается команда гостей. Кстати говоря, по положениям "вне игры" в нас 2:3. Впереди "викинги", и с этим сложно поспорить. Атакует чаще коллектив из Норвегии.
  • 42'
    По 4 угловых к этому моменту успели подать соперники. "Викинги" сейчас смогли выполнить навес на дальний угол вратарской, где Холанн в борьбе нарушил правила.
  • Угловой
    40'
    Сборная Норвегии еще один угловой разыграла. Подача с правого края в центр штрафной соперника. Торстведт пробивает в касание по рамке противника, но попадает в защитника, после чего сфера на угловой улетает.
  • 39'
    Сикошек попытался догнать мяч на левом фланге после небрежной передачи от партнера, но даже подкат ему не позволил оставить сферу в игре.
  • 38'
    Активно поддерживает сейчас свой коллектив сектор болельщиков сборной Словении. Трибуны ведут себя просто невероятным образом.
  • Желтая карточка
    37'
    Торстведт получает карточку желтого цвета получает после того, как наступает на ногу Блажичу. Очередной "горчичник" в поединке.
  • Штанга
    35'
    МОМЕНТ! Холлан! Классно на скорости он принял сферу, после чего с левого края нанес в левую "девятку", и сфера, как кажется, даже в "крестовину" попала, после чего вылетела в поле. 
  • 34'
    Бийол разгонял атаку своей команды по центру. Отдал он передачу сейчас на Шпорара, которому в касание выполнил прострел в штрафную соперника не удалось.
  • Опасный момент
    33'
    МОМЕНТ! Карничник, смещаясь на скорости с правого края в центр, сумел нанести удар по рамке соперника, но сфера полетела чуть левее цели!
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    • 32'
      Свистят трибуны, поскольку со снарядом игроки сборной Норвегии. Такой сценарий априори не нравится фанатам, которые ждут активной игры от словенцев.
    • 30'
      Холанн активнейшим образом предлагает себя, но мяч нападающий "Манчестер Сити" пока получает крайне редко. Все дело в том, что в движении действует очень солидно коллектив хозяев.
    • 29'
      Если Норвегия выиграет дивизион В, то это не будет ни для кого сенсацией, ведь сейчас скандинавы имеют поистине сильный состав, с которым команда может решать самые серьезные задачи.
    • Опасный момент
      28'
      Эстигор сейчас сумел добраться до мяча после подачи с правого края. Головой пробил игрок сборной Норвегии под перекладину - вратарь на месте.
    • 27'
      Словенцы активнее играют в первом тайме. Причем не только в обороне, но в атаке. Того и гляди, "трехцветным" удастся забить гол в рамку противника.
    • Фол, нарушение
      25'
      Берге сейчас Шпорара сносит в центре поля. Желтой карточки снова рефери не показывает, хотя нарушение правил было весьма опасным.
    • 24'
      Снова подача от Эдегора, где разом стояли игроки сборной Словении, которым удалось выбить сферу подальше от футбольного снаряда.
    • Угловой
      23'
      Сорлот с левого края выполнял подачу на дальнюю штангу. Кто-то из соперников головой сыграл за пределы поля. С правого края будет подавать Норвегия.
    • 21'
      Стоянович забрасывал мяч в штрафную соперника, но на выходе играл в очередной раз голкипер, у которого пока немало работы на стадионе.
    • Фол, нарушение
      20'
      Вербича сбили на газон соперники. С криком упал на газон футболист, получив удар по ногам. Нарушение правил имело место быть.
    • 19'
      По проценту владения мячом далеко впереди Норвегия - 37% против 63%. Уверенно "викинги" превосходят своего противника. Очень здорово и надежно они играют на всех участках футбольного поля.
    • 18'
      Холлан после передачи с левого края снова попытался нанести удар по воротам противника. Мяч прямиком в руки противника прилетела. Вратарь на выходе действовал.
    • 16'
      Шпорар получил мяч на правом фланге. Выполнял передачу игрок в центр штрафной, и Сеско на долю секунды сумел опередить защитник.
    • 15'
      С мячом сейчас сборная Словении. Уверенно она контролирует сферу в районе центрального круга и пока никуда не торопится, несмотря на свет на табло.
    • Угловой
      14'
      Два кряду угловых сейчас смогли подать футболисты сборной Словении. С левого и правого края следовала подача - вратарь уверенно играл на выходе.
    • 12'
      Уверенно и здраво действуют сейчас в своей штрафной игроки сборной Словении. Мяч выбит за пределы футбольного газон. Точно в аут.
    • Угловой
      11'
      Шпорар не лучшим образом сейчас обработать снаряд на скорости, войдя в чужую штрафную. Паузой воспользовался защитник, который выбил сферу на угловой.
    • 10'
      Холлан получил мяч на правом краю штрафной соперника, после чего выполнил подачу на дальнюю штангу, где были только футболисты сборной Словении.
    • Фол, нарушение
      9'
      ГО-О-О-О-ОЛ! ЭСТИГОР! Забивает он гол в ворота соперника, но не был зафиксирован мяч. Офсайда не было, но что это? Фол в атаке тогда?
    • 7'
      Холлан сейчас сместился с левого края в центр штрафной, после чего нанес удар по воротам соперника, но сфера полетел намного выше цели.
    • Штанга
      6'
      МОМЕНТ! После подачи с левого края Шпорар сумел выиграть у соперника борьбу за позицию. Пробил он в ближний угол, но угодил в штангу!
    • Угловой
      5'
      Как и положено хозяевам, они давят на ворота соперника. Удается "трехцветным" заработать угловой удар. С левого края последует навесная передача.
    • 3'
      Шпорар продирался к воротам соперника. Но правда в руки Нюланду сфера прилетела. Мяч был схвачен игроком рамки норвежцев.
    • 2'
      Футболисты сборной Словении вышли на поле в белых цветах. В красных футболках и синих трусах на газоне оказались норвежцы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • Второй тайм
    • 53'
      Словения вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Эстигор Лео из команды Норвегия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Мелинг Биргер из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Стоянович Петар
    • 51'
      Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе
    • 51'
      Удар от ворот произведет Словения
    • 51'
      Холанн Эрлинг из команды Норвегия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 50'
      Словения вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Словения: 40%, Норвегия: 60%.
    • 50'
      Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Норвегия пытается что-то создать.
    • 49'
      Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 49'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норвегия будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      48'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 47'
      Эльюнусси Мохамед сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Холанн Эрлинг забивает с правой ноги!
    • 47'
      Карничник Зан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Словения
    • 46'
      Норвегия пытается что-то создать.
    • 46'
      Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Норвегия контролирует мяч.
    • 46'
      Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Словения 0:1 Норвегия

    Исход игры
    Словения
    14.4% (19)
    Ничья
    31.1% (41)
    Норвегия
    54.5% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.11% (57)
    Меньше
    52.89% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (88)
    Нет
    27.27% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Норвегия
    31.1% (41)
    1:1 Ничья
    23.5% (31)
    0:1 Норвегия
    9.8% (13)
    0:2 Норвегия
    6.8% (9)
    2:1 Словения
    6.1% (8)
    0:0 Ничья
    3% (4)
    2:0 Словения
    3% (4)
    2:2 Ничья
    3% (4)
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    Словения
    Норвегия
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