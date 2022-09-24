да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|1
|0.2
|Стоянович Петар
|1
|0.2
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.2
|Куртич Ясмин
|0
|0
|Шпорар Андраж
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|5 (2)
|1
|Сорлот Александр
|1
|0.2
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|2
|0
|Зайц Миха
|2
|0
|Блажич Миха
|0
|1
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Сикошек Грегор
|1
|0
|Карничник Зан
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1