Стартовала вторая половина встречи у нас. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Понеслась!

Холлан сумел получить сферу на правом фланге, после чего выполнить передачу на Эльюнуси, однако последний выстрелил крайне неточно.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХОЛАНН! 0:1! Облак неудачно выбил мяч сейчас на Карничника. Сфера попала в Эльюнусси. От последнего сфера прилетела в центр штрафной, у Холанну, который спокойно переправил сферу в сетку.

Кстати говоря, замен в перерыве не случилось. В прежних составах вышли на футбольный газон игроки. Посмотрим, как дело будет обстоять с заменом в нынешней обстановке.

В офсайде сейчас оказывается команда гостей. Кстати говоря, по положениям "вне игры" в нас 2:3. Впереди "викинги", и с этим сложно поспорить. Атакует чаще коллектив из Норвегии.

Ничего не получается у Словении с выходом из обороны в атаку. Совсем скоро прозвучит свисток на перерыв.

Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:0. Пока ничья в нашей встрече.

МОМЕНТ! Карничник, смещаясь на скорости с правого края в центр, сумел нанести удар по рамке соперника, но сфера полетела чуть левее цели!

Бийол разгонял атаку своей команды по центру. Отдал он передачу сейчас на Шпорара, которому в касание выполнил прострел в штрафную соперника не удалось.

МОМЕНТ! Холлан! Классно на скорости он принял сферу, после чего с левого края нанес в левую "девятку", и сфера, как кажется, даже в "крестовину" попала, после чего вылетела в поле.

Торстведт получает карточку желтого цвета получает после того, как наступает на ногу Блажичу. Очередной "горчичник" в поединке.

Активно поддерживает сейчас свой коллектив сектор болельщиков сборной Словении. Трибуны ведут себя просто невероятным образом.

Сикошек попытался догнать мяч на левом фланге после небрежной передачи от партнера, но даже подкат ему не позволил оставить сферу в игре.

Сборная Норвегии еще один угловой разыграла. Подача с правого края в центр штрафной соперника. Торстведт пробивает в касание по рамке противника, но попадает в защитника, после чего сфера на угловой улетает.

По 4 угловых к этому моменту успели подать соперники. "Викинги" сейчас смогли выполнить навес на дальний угол вратарской, где Холанн в борьбе нарушил правила.

Вербича сбили на газон соперники. С криком упал на газон футболист, получив удар по ногам. Нарушение правил имело место быть.

Стоянович забрасывал мяч в штрафную соперника, но на выходе играл в очередной раз голкипер, у которого пока немало работы на стадионе.

Сорлот с левого края выполнял подачу на дальнюю штангу. Кто-то из соперников головой сыграл за пределы поля. С правого края будет подавать Норвегия.

Снова подача от Эдегора, где разом стояли игроки сборной Словении, которым удалось выбить сферу подальше от футбольного снаряда.

Берге сейчас Шпорара сносит в центре поля. Желтой карточки снова рефери не показывает, хотя нарушение правил было весьма опасным.

Словенцы активнее играют в первом тайме. Причем не только в обороне, но в атаке. Того и гляди, "трехцветным" удастся забить гол в рамку противника.

Эстигор сейчас сумел добраться до мяча после подачи с правого края. Головой пробил игрок сборной Норвегии под перекладину - вратарь на месте.

Если Норвегия выиграет дивизион В, то это не будет ни для кого сенсацией, ведь сейчас скандинавы имеют поистине сильный состав, с которым команда может решать самые серьезные задачи.

Холанн активнейшим образом предлагает себя, но мяч нападающий "Манчестер Сити" пока получает крайне редко. Все дело в том, что в движении действует очень солидно коллектив хозяев.

Свистят трибуны, поскольку со снарядом игроки сборной Норвегии. Такой сценарий априори не нравится фанатам, которые ждут активной игры от словенцев.

19' По проценту владения мячом далеко впереди Норвегия - 37% против 63%. Уверенно "викинги" превосходят своего противника. Очень здорово и надежно они играют на всех участках футбольного поля.

18' Холлан после передачи с левого края снова попытался нанести удар по воротам противника. Мяч прямиком в руки противника прилетела. Вратарь на выходе действовал.

16' Шпорар получил мяч на правом фланге. Выполнял передачу игрок в центр штрафной, и Сеско на долю секунды сумел опередить защитник.

15' С мячом сейчас сборная Словении. Уверенно она контролирует сферу в районе центрального круга и пока никуда не торопится, несмотря на свет на табло.

14' Два кряду угловых сейчас смогли подать футболисты сборной Словении. С левого и правого края следовала подача - вратарь уверенно играл на выходе.

12' Уверенно и здраво действуют сейчас в своей штрафной игроки сборной Словении. Мяч выбит за пределы футбольного газон. Точно в аут.

11' Шпорар не лучшим образом сейчас обработать снаряд на скорости, войдя в чужую штрафную. Паузой воспользовался защитник, который выбил сферу на угловой.

10' Холлан получил мяч на правом краю штрафной соперника, после чего выполнил подачу на дальнюю штангу, где были только футболисты сборной Словении.

9' ГО-О-О-О-ОЛ! ЭСТИГОР! Забивает он гол в ворота соперника, но не был зафиксирован мяч. Офсайда не было, но что это? Фол в атаке тогда?

7' Холлан сейчас сместился с левого края в центр штрафной, после чего нанес удар по воротам соперника, но сфера полетел намного выше цели.

6' МОМЕНТ! После подачи с левого края Шпорар сумел выиграть у соперника борьбу за позицию. Пробил он в ближний угол, но угодил в штангу!

5' Как и положено хозяевам, они давят на ворота соперника. Удается "трехцветным" заработать угловой удар. С левого края последует навесная передача.

3' Шпорар продирался к воротам соперника. Но правда в руки Нюланду сфера прилетела. Мяч был схвачен игроком рамки норвежцев.

2' Футболисты сборной Словении вышли на поле в белых цветах. В красных футболках и синих трусах на газоне оказались норвежцы.