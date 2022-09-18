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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Словения
FIFA #64
 
Позже
Норвегия
FIFA #37
Прогнозы 57
Словения 19.3% (11)
X 31.6% (18)
Норвегия 49.1% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Норвегия
4.30
3.65
3.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Словения
Норвегия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
0:0
ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:0
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 1 0.25
Стоянович Петар 1 0.25
Гнезда-Черин Адам 1 0.25
Куртич Ясмин 0 0
Шпорар Андраж 0 0
Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 (2) 1.25
Сорлот Александр 1 0.25
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 2 0
Зайц Миха 2 0
Блажич Миха 0 1
Куртич Ясмин 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Горенц-Станкович Йон 1 0
Сикошек Грегор 1 0
Карничник Зан 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
Эурснес Фредрик 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Берге Сандер 1 0
Эстигор Лео 1 0
Торстведт Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2
Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1
Норвегия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1
Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Голландия - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Сербия 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Швеция 4 1 0 3 5 - 6 3
4. Словения 4 0 2 2 3 - 8 2

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Сербия 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Словения 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Швеция 2 0 0 2 1 - 3 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сербия 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Швеция 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Словения 2 0 1 1 1 - 4 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словения - Норвегия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2022, осталось 2 дня 10 часов 50 минут.



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    • Прогнозы 57
    Словения 19.3% (11)
    X 31.6% (18)
    Норвегия 49.1% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Норвегия
    4.30
    3.65
    3.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Словения - Норвегия онлайн

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    Прогнозы на матч Словения - Норвегия

    Исход игры
    Словения
    19.3% (11)
    Ничья
    31.6% (18)
    Норвегия
    49.1% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (30)
    Меньше
    46.43% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    76.79% (43)
    Нет
    23.21% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Норвегия
    33.3% (19)
    1:1 Ничья
    22.8% (13)
    2:1 Словения
    8.8% (5)
    1:3 Норвегия
    5.3% (3)
    0:2 Норвегия
    5.3% (3)
    0:0 Ничья
    5.3% (3)
    2:0 Словения
    5.3% (3)
    1:0 Словения
    3.5% (2)
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    Словения
    Норвегия
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