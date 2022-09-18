Тур: 5. Стадион: Стожице
История личных встреч
Словения
Норвегия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|1
|0.25
|Стоянович Петар
|1
|0.25
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.25
|Куртич Ясмин
|0
|0
|Шпорар Андраж
|0
|0
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|5 (2)
|1.25
|Сорлот Александр
|1
|0.25
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
Карточки
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|2
|0
|Зайц Миха
|2
|0
|Блажич Миха
|0
|1
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Сикошек Грегор
|1
|0
|Карничник Зан
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Словения
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2
Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1
Норвегия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1
Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Голландия - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0
Лига B. Группа 4
Лига B. Группа 4
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Словения - Норвегия
Исход игры
Словения
19.3% (11)
Ничья
31.6% (18)
Норвегия
49.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (30)
Меньше
46.43% (26)
Обе команды забьют
Да
76.79% (43)
Нет
23.21% (13)
Популярный счёт
1:2 Норвегия
33.3% (19)
1:1 Ничья
22.8% (13)
2:1 Словения
8.8% (5)
1:3 Норвегия
5.3% (3)
0:2 Норвегия
5.3% (3)
0:0 Ничья
5.3% (3)
2:0 Словения
5.3% (3)
1:0 Словения
3.5% (2)
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