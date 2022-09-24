да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванс Джонни
|1
|0.2
|Макнейр Пэдди
|1
|0.2
|Лэйвери Шейн
|1
|0.2
|Баллард Дэниэл
|1
|0.2
|Чарльз Дион
|0
|0
|Томпсон Джордан
|0
|0
|Броди Спенсер
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|2 (1)
|0.4
|Бериша Валон
|1
|0.2
|Бютюки Зюмер
|1
|0.2
|Жегрова Эдон
|1
|0.2
|Рашица Милот
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Кастрати Лирим
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эванс Джонни
|1
|0
|Дэвис Стивен
|1
|0
|Макнейр Пэдди
|1
|0
|Уайт Гэвин
|1
|0
|Томпсон Джордан
|1
|0
|Доннелли Лайам
|1
|0
|Лэйвери Шейн
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Алити Фидан
|1
|1
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|0
|Кастрати Лирим
|2
|0
|Мурич Ариянет
|0
|1
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1