Берсант Целина оказался на газоне после борьбы со Стивеном Дэвисом. Судья не сразу, но поставил поединок на паузу.

Постепенно гости переходят на чужую половину поля, затем смещаются на левый фланг и добиваются права на вбрасывание мяча из-за боковой.

Целина отправил мяч в центр штрафной площадки на Мурики, которого опередил Пикок-Фаррелл, вовремя выйдя из ворот.

При помощи заброса хозяева попробовали провести атаку левым флангом, но мяч полетел слишком сильно, вылетев за лицевую линию.

Мурики выиграл воздух в чужой штрафной площадке, а вот выполнить точную скидку на Рашани не получилось.

Эльбасан Рашани оказывается на газоне на правом фланге после борьбы с Томом Флэнаганом.

Разыграли гости стандарт, после чего Целина выполнил высокую подачу на левый край штрафной, где никого из партнёров не оказалось.

Конор Брэдли прорывается в штрафную площадку с правого фланга, подрабатывает под левую и стреляет - Ариянет Мурич свою команду выручает.

Корри Эванс поддержал атаку левым флангом, а вот выполнить точную подачу не смог, отправив мяч за пределы поля.

Макнейр увидел рывок Чарльза по правому флангу и выполнил верховую передачу, которая получилась неточной. В воздухе игровой снаряд пересёк боковую линию.

Бетим Фазлии срезает Корри Эванса на правом фланге, срывая контратаку, после чего видит перед собой карточку жёлтого цвета.

На последней минуте первого тайма гости попробовали провести атаку, но Эльбасан Рашани всё испортил, забравшись в положение "вне игры".

Звучит свисток арбитра, отправляя команды в раздевалки при счёте 0-0.

42' В центре поля хозяева заработали штрафной удар, который быстро разыграли, а потом отправили мяч к воротам соперника, найдя голову Фидана Алити.

41' На ровном месте ошибся Стивен Дэвис. Перевёл мяч на правый фланг, где никого из партнёров не оказалось. Аут для Косово.

40' В концовке первого тайма начали появляться опасные моменты, а всё потому, что футболисты начали бить по воротам, чего в первой половине тайма практически не было.

39' А теперь ирландцы отвечают своим выпадом. Чарльз добирается до штрафной площадки и наносит удар в левый угол, с которым в прыжке справляется Мурич.

38' Целина выполнил подачу с правого фланга на линию вратарской, откуда головой пробил Рашани, избавившись от опеки, но в створ не попал.

37' В результате перепасовки мяч добрался до Мурича, которого сразу же отправился прессинговать Дион Чарльз, но Ариянет разобрался, вовремя расставшись с круглым.

36' Гости увеличивают процент владения мячом, но делают это вдали от владений оппонента, в районе центрального круга.

35' Макнейр набрал скорость на правом фланге, но добрался лишь до центральной линии, а потом был остановлен Ррудхани.

34' Неплохой отрезок выдала Северная Ирландия, проведя несколько атак, но проблема всё та же - отсутствуют удары по воротам.