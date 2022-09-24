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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Северная Ирландия
FIFA #58
0:0
Второй тайм: 54'
Косово
FIFA #113
0'
44' Желтая карточка
Фазлии Бетим

Ход матча

44'
 
Фазлии Бетим

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 128
Северная Ирландия 72.7% (93)
X 21.9% (28)
Косово 5.5% (7)
-1
выиграет Северная Ирландия, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Ирландия
Ничья
Косово
3.10
3.30
3.84
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
17
Макнейр
Пэдди
5
Эванс
Джонни
4
Флэнаган
Том
3
Льюис
Джамал
13
Эванс
Корри
2
Брэдли
Конор
8
Дэвис
Стивен
6
Сэвилл
Джордж
21
Мадженнис
Джош
14
Чарльз
Дион
12
Мурич
Ариянет
2
Хадергьонай
Флорент
5
Фазлии
Бетим
3
Алити
Фидан
21
Ррудхани
Донат
9
Целина
Берсант
20
Дрешевич
Ибрахим
8
Муслия
Флоран
7
Рашица
Милот
18
Мурики
Ведат
11
Рашани
Эльбасан
Северная Ирландия
4-1-3-2
Косово
4-3-3

История личных встреч

Северная Ирландия
Косово

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванс Джонни 1 0.2
Макнейр Пэдди 1 0.2
Лэйвери Шейн 1 0.2
Баллард Дэниэл 1 0.2
Чарльз Дион 0 0
Томпсон Джордан 0 0
Броди Спенсер 0 0
Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 2 (1) 0.4
Бериша Валон 1 0.2
Бютюки Зюмер 1 0.2
Жегрова Эдон 1 0.2
Рашица Милот 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Кастрати Лирим 0 0

Карточки

Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванс Джонни 1 0
Дэвис Стивен 1 0
Макнейр Пэдди 1 0
Уайт Гэвин 1 0
Томпсон Джордан 1 0
Доннелли Лайам 1 0
Лэйвери Шейн 1 0
Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фазлии Бетим 3 0
Алити Фидан 1 1
Дрешевич Ибрахим 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Кастрати Лирим 2 0
Мурич Ариянет 0 1
Ррахмани Амир 1 0
Лосаж Флорьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1
Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1
Косово
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2
Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 4 4 0 0 7 - 0 12
2. Косово 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
3. Северная Ирландия 0:0 5 0 3 2 4 - 6 3
4. Кипр 4 0 2 2 2 - 7 2

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Косово 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Северная Ирландия 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Кипр 2 0 1 1 0 - 2 1

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Косово 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Кипр 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Северная Ирландия 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Разыграли гости стандарт, после чего Целина выполнил высокую подачу на левый край штрафной, где никого из партнёров не оказалось. 
  • Фол, нарушение
    53'
    Эльбасан Рашани оказывается на газоне на правом фланге после борьбы с Томом Флэнаганом. 
  • 52'
    Мурики выиграл воздух в чужой штрафной площадке, а вот выполнить точную скидку на Рашани не получилось. 
  • 51'
    При помощи заброса хозяева попробовали провести атаку левым флангом, но мяч полетел слишком сильно, вылетев за лицевую линию. 
  • 50'
    Целина отправил мяч в центр штрафной площадки на Мурики, которого опередил Пикок-Фаррелл, вовремя выйдя из ворот. 
  • 49'
    Постепенно гости переходят на чужую половину поля, затем смещаются на левый фланг и добиваются права на вбрасывание мяча из-за боковой. 
  • Травма, повреждение
    48'
    Берсант Целина оказался на газоне после борьбы со Стивеном Дэвисом. Судья не сразу, но поставил поединок на паузу. 
  • Опасный момент
    47'
    Конор Брэдли прорывается в штрафную площадку с правого фланга, подрабатывает под левую и стреляет - Ариянет Мурич свою команду выручает. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Поединок возобновляется. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток арбитра, отправляя команды в раздевалки при счёте 0-0. 
  • Офсайд
    45'
    На последней минуте первого тайма гости попробовали провести атаку, но Эльбасан Рашани всё испортил, забравшись в положение "вне игры". 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • Желтая карточка
    45'
    Бетим Фазлии срезает Корри Эванса на правом фланге, срывая контратаку, после чего видит перед собой карточку жёлтого цвета. 
  • 44'
    Макнейр увидел рывок Чарльза по правому флангу и выполнил верховую передачу, которая получилась неточной. В воздухе игровой снаряд пересёк боковую линию. 
  • 43'
    Корри Эванс поддержал атаку левым флангом, а вот выполнить точную подачу не смог, отправив мяч за пределы поля. 
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    • Фол, нарушение
      42'
      В центре поля хозяева заработали штрафной удар, который быстро разыграли, а потом отправили мяч к воротам соперника, найдя голову Фидана Алити. 
    • 41'
      На ровном месте ошибся Стивен Дэвис. Перевёл мяч на правый фланг, где никого из партнёров не оказалось. Аут для Косово. 
    • 40'
      В концовке первого тайма начали появляться опасные моменты, а всё потому, что футболисты начали бить по воротам, чего в первой половине тайма практически не было. 
    • Опасный момент
      39'
      А теперь ирландцы отвечают своим выпадом. Чарльз добирается до штрафной площадки и наносит удар в левый угол, с которым в прыжке справляется Мурич. 
    • Опасный момент
      38'
      Целина выполнил подачу с правого фланга на линию вратарской, откуда головой пробил Рашани, избавившись от опеки, но в створ не попал. 
    • 37'
      В результате перепасовки мяч добрался до Мурича, которого сразу же отправился прессинговать Дион Чарльз, но Ариянет разобрался, вовремя расставшись с круглым. 
    • 36'
      Гости увеличивают процент владения мячом, но делают это вдали от владений оппонента, в районе центрального круга. 
    • 35'
      Макнейр набрал скорость на правом фланге, но добрался лишь до центральной линии, а потом был остановлен Ррудхани. 
    • 34'
      Неплохой отрезок выдала Северная Ирландия, проведя несколько атак, но проблема всё та же - отсутствуют удары по воротам. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Хадергьонай неаккуратно сыграл на правом фланге. По мячу не попал, а вот спину Джамала Льюиса задел. 
    • 32'
      А теперь Дрешевич полезно сыграл в собственной штрафной, преградив путь мячу к воротам после прострела Сэвилла с левого фланга. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Стивен Дэвис совершил тактический фол в центральном круге, уронив на газон Ибрахима Дрешевича. Судья ограничился устным предупреждением. 
    • 30'
      Задумчив Ян Бараклаф. Пока не удаётся его подопечным перехватить инициативу и нанести первый результативный удар, обороняться они вынуждены. 
    • 29'
      Продолжает активничать на правом фланге Хадергьонай, но никак не удаётся ему выполнить точную передачу. Сейчас очередной его кросс был прерван хозяевами. 
    • 27'
      Слишком бесхитростную подачу с угла поля выполнил Флоран Муслия, найдя руки Бэйли Пикок-Фаррелла. 
    • Угловой
      26'
      Джонни Эванс при помощи подката остановил Эльбасана Рашани, выбив игровой снаряд за лицевую линию. 
    • 25'
      Хадергьонай совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу на Рашицу, которого опередил Флэнаган и мяч выбил. 
    • 24'
      Всем составом Северная Ирландия отходит за линию мяча, встречая очередное позиционное наступление оппонента. 
    • 23'
      Гости долго готовились к исполнению стандарта, а потом всё-таки последовал навес на правый край штрафной, откуда пробил Муслия, но Пикок-Фаррелл среагировал. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Флэнаган проиграл позицию Ибрахиму Дрешевичу, после чего вынужден был нарушить правила, чтобы избежать контратаки. 
    • 20'
      Флоран Муслия сместился с правого фланга в центр, а потом завозился с игровым снарядом, позволив соперникам себя обокрасть. 
    • 19'
      Джордж Сэвилл выполнил подачу на линию вратарской, куда вышел Ариянет Мурич и выбил мяч кулаками. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Хадергьонай остановил атаку соперников на правом фланге, нарушив правила на Льюисе. 
    • Угловой
      17'
      И снова стандартное положение ничего не принесло хозяевам. Пока на втором этаже футболисты Косово действуют очень надёжно. 
    • Угловой
      16'
      После исполнения стандарта с правого фланга хозяева проиграли воздух, но добились права на исполнение углового. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Макнейр совершил рывок по правому флангу и ушёл от Муслии, а вот справиться и с Ррудхани не смог, но штрафной заработал. 
    • 14'
      Несколько хороших атак удалось провести Косово, поэтому Северная Ирландия желает успокоить атакующий порыв оппонента, владея мячом на своей части поля. 
    • 13'
      Ведат Мурики откликнулся на подачу с углового с левого фланга и пробил головой, отправив мяч существенно выше ворот. 
    • Угловой
      12'
      Стремительную атаку левым флангом удалось провести гостям, но выжать из неё получилось лишь угловой удар. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Дион Чарльз перестался в борьбе за мяч на чужой половине поля, уронив на газон Корри Эванса. 
    • Угловой
      10'
      Два подряд корнера выполнила Северная Ирландия, но ни один из них не привёл к удару по воротам. 
    • Угловой
      8'
      Фланговая атака хозяев не проходит зря, принося им право на исполнение первого углового удара в матче. 
    • 7'
      Очередной кросс последовал в штрафную площадь Косово, но снова никому из форвардов Северной Ирландии не удалось выиграть верх. 
    • Опасный момент
      6'
      Милот Рашица сместился с левого фланга в центр и нанёс удар в правый нижний угол, с которым в прыжке справился Пикок-Фаррелл. 
    • 5'
      Многовато остановок на первых минутах, причём все они связаны с нарушениями правил. Контактной обещает быть игра. 
    • 4'
      Конор Брэдли встретился с мячом на правом фланге и выполнил подачу, которая получилась слишком сильной. За пределы поля ушёл круглый. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Ведат Мурики вступил в отбор мяча на чужой половине поля, но безуспешно. Игровой снаряд не отобрал, зато правила на Эвансе нарушил. 
    • 2'
      Хозяева начали с центра поля и выполнили пас назад. Флэнаган и Эванс устраивают перепасовку, вытягивая соперников. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Раздался стартовый свисток! 
    • Второй тайм
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Фазлии Бетим получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Северная Ирландия 0:0 Косово

    Исход игры
    Северная Ирландия
    72.7% (93)
    Ничья
    21.9% (28)
    Косово
    5.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.33% (52)
    Меньше
    56.67% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    60.83% (73)
    Нет
    39.17% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Северная Ирландия
    32.8% (42)
    1:0 Северная Ирландия
    19.5% (25)
    1:1 Ничья
    18% (23)
    2:0 Северная Ирландия
    13.3% (17)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:1 Косово
    2.3% (3)
    3:0 Северная Ирландия
    1.6% (2)
    1:2 Косово
    1.6% (2)
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    Северная Ирландия
    Косово
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