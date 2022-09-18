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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Северная Ирландия
FIFA #58
 
Позже
Косово
FIFA #113
Прогнозы 59
Северная Ирландия 81.4% (48)
X 18.6% (11)
Косово 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Северная Ирландия
Ничья
Косово
3.00
3.30
3.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Северная Ирландия
Косово

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванс Джонни 1 0.25
Макнейр Пэдди 1 0.25
Лэйвери Шейн 1 0.25
Баллард Дэниэл 1 0.25
Чарльз Дион 0 0
Томпсон Джордан 0 0
Броди Спенсер 0 0
Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 2 (1) 0.5
Бериша Валон 1 0.25
Бютюки Зюмер 1 0.25
Жегрова Эдон 1 0.25
Рашица Милот 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Кастрати Лирим 0 0

Карточки

Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванс Джонни 1 0
Дэвис Стивен 1 0
Макнейр Пэдди 1 0
Уайт Гэвин 1 0
Томпсон Джордан 1 0
Доннелли Лайам 1 0
Лэйвери Шейн 1 0
Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алити Фидан 1 1
Дрешевич Ибрахим 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Фазлии Бетим 2 0
Кастрати Лирим 2 0
Мурич Ариянет 0 1
Ррахмани Амир 1 0
Лосаж Флорьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1
Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1
Косово
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2
Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 4 4 0 0 7 - 0 12
2. Косово 4 2 0 2 5 - 5 6
3. Кипр 4 0 2 2 2 - 7 2
4. Северная Ирландия 4 0 2 2 4 - 6 2

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Косово 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Кипр 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Северная Ирландия 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Косово 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Кипр 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Северная Ирландия 2 0 1 1 2 - 3 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Северная Ирландия - Косово от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2022, осталось 2 дня 10 часов 50 минут.



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    • Прогнозы 59
    Северная Ирландия 81.4% (48)
    X 18.6% (11)
    Косово 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Северная Ирландия
    Ничья
    Косово
    3.00
    3.30
    3.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Северная Ирландия - Косово

    Исход игры
    Северная Ирландия
    81.4% (48)
    Ничья
    18.6% (11)
    Косово
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (28)
    Меньше
    50.88% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    59.65% (34)
    Нет
    40.35% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Северная Ирландия
    39% (23)
    2:0 Северная Ирландия
    23.7% (14)
    1:0 Северная Ирландия
    13.6% (8)
    1:1 Ничья
    11.9% (7)
    2:2 Ничья
    5.1% (3)
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    Северная Ирландия
    Косово
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