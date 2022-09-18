Тур: 5. Стадион: Уиндзор Парк
История личных встреч
Северная Ирландия
Косово
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванс Джонни
|1
|0.25
|Макнейр Пэдди
|1
|0.25
|Лэйвери Шейн
|1
|0.25
|Баллард Дэниэл
|1
|0.25
|Чарльз Дион
|0
|0
|Томпсон Джордан
|0
|0
|Броди Спенсер
|0
|0
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|2 (1)
|0.5
|Бериша Валон
|1
|0.25
|Бютюки Зюмер
|1
|0.25
|Жегрова Эдон
|1
|0.25
|Рашица Милот
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Кастрати Лирим
|0
|0
Карточки
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эванс Джонни
|1
|0
|Дэвис Стивен
|1
|0
|Макнейр Пэдди
|1
|0
|Уайт Гэвин
|1
|0
|Томпсон Джордан
|1
|0
|Доннелли Лайам
|1
|0
|Лэйвери Шейн
|1
|0
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алити Фидан
|1
|1
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|0
|Фазлии Бетим
|2
|0
|Кастрати Лирим
|2
|0
|Мурич Ариянет
|0
|1
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1
Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1
Косово
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2
Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0
Лига C. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Греция
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|Косово
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|3.
|Кипр
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|4.
|Северная Ирландия
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Лига C. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Греция
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Косово
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Кипр
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|Северная Ирландия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Лига C. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Греция
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Косово
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Кипр
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|Северная Ирландия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Северная Ирландия - Косово
Исход игры
Северная Ирландия
81.4% (48)
Ничья
18.6% (11)
Косово
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (28)
Меньше
50.88% (29)
Обе команды забьют
Да
59.65% (34)
Нет
40.35% (23)
Популярный счёт
2:1 Северная Ирландия
39% (23)
2:0 Северная Ирландия
23.7% (14)
1:0 Северная Ирландия
13.6% (8)
1:1 Ничья
11.9% (7)
2:2 Ничья
5.1% (3)
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