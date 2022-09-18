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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Чехия
FIFA #31
 
Позже
Португалия
FIFA #8
Прогнозы 54
Чехия 3.7% (2)
X 14.8% (8)
Португалия 81.5% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Португалия
5.01
3.70
5.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Чехия
Португалия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
Е2
0:1
ЧЕ2(2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кухта Ян 2 0.5
Пешек Якуб 1 0.25
Черны Вацлав 0 0
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 2 0.5
Канселу Жоау 2 0.5
Карвалью Вилльям 1 0.25
Орта Рикарду 1 0.25
Гуэдеш Гонсалу 1 0.25
Силва Бернарду 0 0
Жота Диогу 0 0

Карточки

Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брабец Якуб 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Матею Алеш 1 0
Соучек Томаш 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Пепе Кеплер 1 0
Фернандеш Бруну 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Силва Бернарду 1 0
Данилу Перейра 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Луис Матеус II 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
67%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1
Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0
Португалия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1
Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 4 2 2 0 6 - 3 8
2. Португалия 4 2 1 1 7 - 2 7
3. Чехия 4 1 1 2 4 - 7 4
4. Швейцария 4 1 0 3 2 - 7 3

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Испания 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Чехия 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Швейцария 2 1 0 1 1 - 1 3

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Португалия 2 0 1 1 1 - 2 1
3. Чехия 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Швейцария 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2022, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 54
    Чехия 3.7% (2)
    X 14.8% (8)
    Португалия 81.5% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чехия
    Ничья
    Португалия
    5.01
    3.70
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Чехия - Португалия

    Исход игры
    Чехия
    3.7% (2)
    Ничья
    14.8% (8)
    Португалия
    81.5% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.92% (36)
    Меньше
    32.08% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    81.13% (43)
    Нет
    18.87% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Португалия
    53.7% (29)
    1:1 Ничья
    13% (7)
    0:1 Португалия
    9.3% (5)
    0:2 Португалия
    9.3% (5)
    1:3 Португалия
    5.6% (3)
    2:1 Чехия
    3.7% (2)
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    Чехия
    Португалия
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