Тур: 5. Стадион: Синобо
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История личных встреч
Чехия
Португалия
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кухта Ян
|2
|0.5
|Пешек Якуб
|1
|0.25
|Черны Вацлав
|0
|0
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|2
|0.5
|Канселу Жоау
|2
|0.5
|Карвалью Вилльям
|1
|0.25
|Орта Рикарду
|1
|0.25
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.25
|Силва Бернарду
|0
|0
|Жота Диогу
|0
|0
Карточки
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брабец Якуб
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
67%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1
Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0
Португалия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1
Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|Португалия
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|3.
|Чехия
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|4.
|Швейцария
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Испания
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Чехия
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Швейцария
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Португалия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|3.
|Чехия
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|4.
|Швейцария
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Чехия - Португалия
Исход игры
Чехия
3.7% (2)
Ничья
14.8% (8)
Португалия
81.5% (44)
Тотал 2.5
Больше
67.92% (36)
Меньше
32.08% (17)
Обе команды забьют
Да
81.13% (43)
Нет
18.87% (10)
Популярный счёт
1:2 Португалия
53.7% (29)
1:1 Ничья
13% (7)
0:1 Португалия
9.3% (5)
0:2 Португалия
9.3% (5)
1:3 Португалия
5.6% (3)
2:1 Чехия
3.7% (2)
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