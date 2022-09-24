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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Кипр
FIFA #103
1:0
Второй тайм: 87'
Греция
FIFA #47
0'
8' Желтая карточка
Сиопис Манолис
1:0
18' Гол
Ционис Маринос
1
Панайи
Костас
19
Андреу
Стелиос
14
Роберж
Валентин
5
Кателарис
Фанос
4
Иоанну
Николас
8
Кириаку
Хараламбос
20
Кастанос
Григорис
18
Артиматас
Костакис
17
Лойзу
Лойзос
10
Сотириу
Пиерос
21
Ционис
Маринос
1
Влаходимос
Одиссеас
2
Бэлдок
Джордж
4
Мавропанос
Константинос
17
Хацидиакос
Пантелис
21
Цимикас
Костас
11
Бакасетас
Тасос
23
Сиопис
Манолис
6
Курбелис
Димитрис
7
Масурас
Гиоргос
9
Дувикас
Анастасиос
10
Пелкас
Димитрис
Кипр
4-3-3
Греция
4-3-3

История личных встреч

Кипр
Греция

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
3:0
ТМС
2:1
ОМЧ2Е
1:2
ОМЧ2Е
2:0
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Какулис Андроникос 2 0.4
Ционис Маринос 1 0.2
Кириаку Хараламбос 0 0
Кастанос Григорис 0 0
Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 3 0.6
Манталос Петрос 1 0.2
Лимниос Димитрис 1 0.2
Якумакис Георгиос 1 0.2
Павлидис Вангелис 1 0.2

Карточки

Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайфис Константинос 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 2 0
Якумакис Георгиос 2 0
Сиопис Манолис 2 0
Влаходимос Одиссеас 1 0
Курбелис Димитрис 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кипр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2
Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1
Греция
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1
Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 0:1 5 4 0 1 7 - 1 12
2. Косово 5 2 0 3 6 - 7 6
3. Кипр 1:0 5 1 2 2 3 - 7 5
4. Северная Ирландия 5 1 2 2 6 - 7 5

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 0:1 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Кипр 1:0 3 1 1 1 1 - 2 4
3. Северная Ирландия 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Косово 2 1 0 1 3 - 3 3

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 0:1 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Косово 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Кипр 1:0 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Северная Ирландия 2 0 1 1 2 - 3 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 84'
    Хадзийованис в составе Греции отважился на дальний удар слёту. Мяч свалился с ноги и не дошёл до цели. 
  • 83'
    И делают это хозяева подальше от своих ворот. Пока удачно. 
  • Фол, нарушение
    82'
    За 2 минуты хозяева дважды нарушили правили. Сначала Роберж, а затем Гогич. Сборная Кипра начинает играть на удержание счёта. 
  • 80'
    Сборная Греции идёт ва-банк. Команда активизировалась в линии нападения. 
  • Замена
    78'
    Замена у сборной Греции. Вместо Пелкаса - на зелёный газон вышел Александропулос. 
  • Замена
    77'
    Рокировка и в составе сборной Греции. Курбелис - с поля. Хадзийованис - на поле. 
  • Замена
    77'
    Вместо защитника Иоанну - на поле вышел Антониадес. 
  • Замена
    76'
    Кипр. Сотириу покидает поле. Какулис вступает в игру
  • 75'
    Сборная Кипра проводит тройную замену в матче. 
  • Замена
    75'
    Замена в составе сборной Кипра. Вместо Кастаноса игру продолжит Гогич.
  • 74'
    Игра снова проходит на встречных курсах. Команды стали чаще атаковать, у вратарей по сравнению с первой половиной встречи, стало больше работы 
  • Угловой
    73'
    Розыгрыш штрафного завершается подачей углового. Цимикас будет разыгрывать стандартное положение. 
  • Фол, нарушение
    72'
    Сборная Кипра нарушает правила. Хараламбус фолит. 
  • Опасный момент
    72'
    Сотириу мог делать счёт 2:0 и отправить в нокдаун греков. Но на пути мяч встал кипер Влаходимос. 
  • Опасный момент
    70'
    Розыгрыш стандартного положения. Роберж на Кастаноса. Полузащитник наносит удар, но его удар блокируют защитники Греции. 
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    • Фол, нарушение
      69'
      Ответная атака со стороны хозяев. Пелкас нарушает правила. Сборная Кипра зарабатывает штрафной удар
    • 68'
      Пелкас наносит удар по воротам, но мимо
    • 66'
      Время работает на сборную Кипра. У Греции пока ничего не получается в атаке
    • Замена
      64'
      Ещё одна замена у киприотов. Вместо Циониса - автора пока единственного гола в этом поединке, на поле выходит Каро. 
    • Опасный момент
      63'
      МОМЕНТИЩЕ! Греция могла сравнивать. Вратарь Кипра Панайи отбивает мяч прямо в каркас ворот. 
    • 63'
      Играть еще полчаса, так что греки могут ещё избежать неудачи. 
    • 61'
      Полчаса игрового времени позади. Сборная Кипра продолжает сенсационно обыгрывать лидера группы. 
    • Замена
      60'
      Первая замена у сборной Кипра. Нападающего Лойзу поменял полузащитник Хараламбус. 
    • Замена
      59'
      Да, футболисту понадобилась замена. Бакасетаса на поле поменяет Яннидис
    • Травма, повреждение
      58'
      Фол против Бакасетаса. Ему нужна помощь медико. Похоже на повреждение.
    • 57'
      Киприоты пытаются прорваться через оборону соперника, но пока защитные редуты греков играют на высоте. 
    • 55'
      Идет позиционная борьа в центре поля 
    • 55'
      Арбитр встречи пока не раздает игрокам карточки. Судья контролирует ход игры. 
    • Фол, нарушение
      53'
      И снова нарушение правил. Все фолы проходят в основном в центре поля. 
    • Фол, нарушение
      53'
      Сборная Кипра нарушает правила. 
    • 53'
      Мавропанос будет исполнять стандартное положение. 
    • 52'
      Игра снова проходит на встречных курсах 
    • 50'
      Кастанос бьет по воротам. Его удар блокируют.
    • Замена
      46'
      Тактическая замена. Вместо Сиописа - на поле Бухалакис
    • Замена
      46'
      Двойная замена в составе сборной Греции. Вместо Дувикаса на поле вышел Таксиархис Фунтас.
    • 46'
      Посмотрим, удастся ли Греции поразить ворота киприотов. 
    • Второй тайм начался
      45'
      Команды отдохнули - впереди вторая половина матча. У сборной Греции остаётся 45 минут, чтобы перевернуть ход игры. Второй тайм начался.  
    • Первый тайм
    • Второй тайм вот-вот начнётся. Интересно, какие слова своим футболистам подобрал рулевой греческой сборной, чтобы спасти этот матч. Изменения в составе точно будут. Вот кого выпустит на поле Густаво Пойет - скоро узнаем. 
    • Первый тайм запомнился жёстким и бескомпромиссным. Сборная Кипра и Греции на двоих заработали 19 фолов. Главный арбитр встречи Алексей Кульбаков пока лоялен к футболистами. За 45 минут он показал лишь 1 жёлтую карточку. 
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. Команды уходят на 15-ти минутный отдых. 
    • Дополнительное время
      45'
      К первому тайму добавленно 2 минуты
    • Фол, нарушение
      45'
      Верховая борьба. Правила нарушает игрок сборной Кипра.
    • Опасный момент
      45'
      Удар! Пелкас мог сравнивать счёт. Его выстрел парирует Панайи. 
    • 44'
      После розыгрыша штрафного на высоте сыграла защита сборной Греции. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Масурас в составе сборной Греции нарушает правила. Пробивать штрафной будет Ционис. Опасное стандартное положениею До ворот метров 25.
    • 41'
      Много сегодня работы у защиты сборной Кипра и Греции. 
    • 40'
      Близится к завершению первый тайм. Футболистам остаётся играть 5 минут, плюс то, что добавит арбитр. Счёт пока не изменился. Сборная Кипра впреди со счётом 1:0. 
    • Опасный момент
      39'
      В игру снова вступает вратарь Кипра Панайи.
    • Опасный момент
      38'
      Ударрррррр! Бакасетас был близок к тому, чтобы сравнять счёт. Но его удар блокировал центральный защитник сборной Кипра Роберж. 
    • 37'
      С игроком всё в порядке. Игра продолжается. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Очередной фол со стороны Греции. И опять в центральном круге. На газоне лежит Ционис Маринос. 
    • 35'
      Киприоты владеют мячом на своей половине поля. Гости пытаются пытаются прессинговать. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Очередной фол со стороны греческой команды. На этот раз в центральном круге. 
    • 32'
      Напомним, что сборной Кипра в этом матче победа куда нужнее. Команда борется за выживание в Лиге С. Сегодня киприотам нужно зарабатывать 3 очка. По игре видно, ккиприоты очень заряжены на победу. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Снова нарушение правил. На этот раз со стороны сборной Греции. Роберж исполняет штрафной удар. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Сборная Кипра нарушается правила. Для сборной Греции стандартное положение зарабатывает Болдок. 
    • 28'
      Шикарный футбол демонстрируют соперники. До гола команды присматривались друг к другу. Теперь игра идёт на встречных курсах, в центре поля мяч особо не задерживается. 
    • Опасный момент
      25'
      Сотириу Пиерос мог удваивать преимущество своей команды. С острого угла киприот наносит удар. Его парирует голкипер сборной Греции Влаходимос.  
    • Угловой
      24'
      После пропущенного гола сборная Греции прибрала инициативу в свои руки. Команда зарабатывает угловой. Его подает капитан Бакасетас. 
    • Опасный момент
      20'
      МОМЕНТИЩЕ! Сборная Греции тут же могла сравнять счёт. Пелкас пробивает с пары метров и попадает во вратаря. 
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЦИОНИС! 1:0!
      Сборная Кипра выходит вперёд. Голевую передачу делает Кастанос. Передача из глубины поля и Ционис Маринос буквально катнул мяч в левый угол ворот.
    • Фол, нарушение
      18'
      Ответный фол со стороны гостей. Курбелис нарушает правила. 
    • 17'
      Главный бомбардир сборной Греции Бакасетас наносит удар, однако в створ не попадает. После его удара мяч проходит рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Сотириу, футболисты сборной Кипра нарушает правила на Курбелисе. Исполнять стандартное положение идёт Цимикас. 
    • Угловой
      14'
      Первый угловой в поединке. Зарабатывают футболисты сборной Греции. Цимикас подаёт со стандартного положения. Безрезультатно. Киприоты перехватили мяч, сыграв отлично в отборе. 
    • 12'
      Игра пока проходит без опасных моментов у ворот как одной, так и другой сборной. 
    • 10'
      Соперники практически отыграли 10 минут игрового времени. Довольно жёсткую игру демонстрируют обе команды. 
       
    • Желтая карточка
      8'
      "Горчичник" в матче получает футболист сборной Греции Сиопис Манолис. Игрок пошёл в жёсткий подкат в центре поля и буквально снёс Ионну Николаса.
    • 7'
      Для сборной Греции этот матч ничего не решает с турнирной точки зрения. Команды выиграла свою группу и получила повышение в классе. Слудеющйи  розыгрыша Лиги Наций греки начнут в Лиге В.
    • 5'
      Первый момент у ворота соперника создают футболисты сборной Греции. Дувикас не попадает в створ ворот
    • 3'
      Матч проходит преимущественно в центре поля. Сборная Кипра сегодня играет в белой форме. Греция - в синей. 
    • Первый тайм начался
      Итак, матч начался. Поехали. 
    • До матча
    • Добрый вечер. Приветствуем любителей футбола на матче Лиги Наций. Лига С. Аутсайдер группы 2 сборная Кипра принимает лидера - команду Греции. Для вас текстовую трансляцию проведёт Соколов Василий. Добро пожаловать на игру.  
    • До стартового свистка остаётся менее трёх минут. Команды уже выходят на поле. Матч стартует с минуты на минуту. 
    • Сборная Греции в Лиге Наций показывает сумасшедший результат. Команда в этом розыгрыше одержала 4 победы в 4-х матчах. Разница мячей также впечатляет. Футболисты Густаво Пойета забили 7 голов, а свои ворота сохранили на замке. В графе пропущенные красуется цифра 0. Греки не пропускают уже более 360 минут игрового времени. 
      • Прогнозы 131
      Кипр 6.9% (9)
      X 13% (17)
      Греция 80.2% (105)
      -1
      выиграет Греция, со счетом 1:3
      да
      Arii #
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Кипр
      Ничья
      Греция
      6.80
      3.99
      7.70
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Ционис Маринос бьет в цель!
    • Желтая карточка
      8'
      Сиопис Манолис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Кипр 1:0 Греция онлайн

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    Прогнозы на матч Кипр 1:0 Греция

    Исход игры
    Кипр
    6.9% (9)
    Ничья
    13% (17)
    Греция
    80.2% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.84% (47)
    Меньше
    61.16% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    48.76% (59)
    Нет
    51.24% (62)
    Популярный счёт
    1:2 Греция
    27.5% (36)
    0:1 Греция
    24.4% (32)
    0:2 Греция
    17.6% (23)
    1:1 Ничья
    10.7% (14)
    1:0 Кипр
    3.1% (4)
    2:1 Кипр
    2.3% (3)
    1:3 Греция
    2.3% (3)
    0:3 Греция
    1.5% (2)
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