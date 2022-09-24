Рокировка и в составе сборной Греции. Курбелис - с поля. Хадзийованис - на поле.

Замена у сборной Греции. Вместо Пелкаса - на зелёный газон вышел Александропулос.

За 2 минуты хозяева дважды нарушили правили. Сначала Роберж, а затем Гогич. Сборная Кипра начинает играть на удержание счёта.

И делают это хозяева подальше от своих ворот. Пока удачно.

Хадзийованис в составе Греции отважился на дальний удар слёту. Мяч свалился с ноги и не дошёл до цели.

Розыгрыш стандартного положения. Роберж на Кастаноса. Полузащитник наносит удар, но его удар блокируют защитники Греции.

Сотириу мог делать счёт 2:0 и отправить в нокдаун греков. Но на пути мяч встал кипер Влаходимос.

Игра снова проходит на встречных курсах. Команды стали чаще атаковать, у вратарей по сравнению с первой половиной встречи, стало больше работы

Фол против Бакасетаса. Ему нужна помощь медико. Похоже на повреждение.

Да, футболисту понадобилась замена. Бакасетаса на поле поменяет Яннидис

Играть еще полчаса, так что греки могут ещё избежать неудачи.

Ещё одна замена у киприотов. Вместо Циониса - автора пока единственного гола в этом поединке, на поле выходит Каро.

Время работает на сборную Кипра. У Греции пока ничего не получается в атаке

Пелкас наносит удар по воротам, но мимо

Команды отдохнули - впереди вторая половина матча. У сборной Греции остаётся 45 минут, чтобы перевернуть ход игры. Второй тайм начался.

Двойная замена в составе сборной Греции. Вместо Дувикаса на поле вышел Таксиархис Фунтас.

Кастанос бьет по воротам. Его удар блокируют.

Игра снова проходит на встречных курсах

И снова нарушение правил. Все фолы проходят в основном в центре поля.

Арбитр встречи пока не раздает игрокам карточки. Судья контролирует ход игры.

Киприоты пытаются прорваться через оборону соперника, но пока защитные редуты греков играют на высоте.

Первый тайм

— Второй тайм вот-вот начнётся. Интересно, какие слова своим футболистам подобрал рулевой греческой сборной, чтобы спасти этот матч. Изменения в составе точно будут. Вот кого выпустит на поле Густаво Пойет - скоро узнаем.

— Первый тайм запомнился жёстким и бескомпромиссным. Сборная Кипра и Греции на двоих заработали 19 фолов. Главный арбитр встречи Алексей Кульбаков пока лоялен к футболистами. За 45 минут он показал лишь 1 жёлтую карточку.

— Свисток на перерыв. Команды уходят на 15-ти минутный отдых.

45' К первому тайму добавленно 2 минуты

45' Верховая борьба. Правила нарушает игрок сборной Кипра.

45' Удар! Пелкас мог сравнивать счёт. Его выстрел парирует Панайи.

44' После розыгрыша штрафного на высоте сыграла защита сборной Греции.

43' Масурас в составе сборной Греции нарушает правила. Пробивать штрафной будет Ционис. Опасное стандартное положениею До ворот метров 25.

41' Много сегодня работы у защиты сборной Кипра и Греции.

40' Близится к завершению первый тайм. Футболистам остаётся играть 5 минут, плюс то, что добавит арбитр. Счёт пока не изменился. Сборная Кипра впреди со счётом 1:0.

39' В игру снова вступает вратарь Кипра Панайи.

38' Ударрррррр! Бакасетас был близок к тому, чтобы сравнять счёт. Но его удар блокировал центральный защитник сборной Кипра Роберж.

37' С игроком всё в порядке. Игра продолжается.

36' Очередной фол со стороны Греции. И опять в центральном круге. На газоне лежит Ционис Маринос.

35' Киприоты владеют мячом на своей половине поля. Гости пытаются пытаются прессинговать.

34' Очередной фол со стороны греческой команды. На этот раз в центральном круге.

32' Напомним, что сборной Кипра в этом матче победа куда нужнее. Команда борется за выживание в Лиге С. Сегодня киприотам нужно зарабатывать 3 очка. По игре видно, ккиприоты очень заряжены на победу.

31' Снова нарушение правил. На этот раз со стороны сборной Греции. Роберж исполняет штрафной удар.

29' Сборная Кипра нарушается правила. Для сборной Греции стандартное положение зарабатывает Болдок.

28' Шикарный футбол демонстрируют соперники. До гола команды присматривались друг к другу. Теперь игра идёт на встречных курсах, в центре поля мяч особо не задерживается.

25' Сотириу Пиерос мог удваивать преимущество своей команды. С острого угла киприот наносит удар. Его парирует голкипер сборной Греции Влаходимос.

24' После пропущенного гола сборная Греции прибрала инициативу в свои руки. Команда зарабатывает угловой. Его подает капитан Бакасетас.

20' МОМЕНТИЩЕ! Сборная Греции тут же могла сравнять счёт. Пелкас пробивает с пары метров и попадает во вратаря.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЦИОНИС! 1:0!

Сборная Кипра выходит вперёд. Голевую передачу делает Кастанос. Передача из глубины поля и Ционис Маринос буквально катнул мяч в левый угол ворот.

18' Ответный фол со стороны гостей. Курбелис нарушает правила.

17' Главный бомбардир сборной Греции Бакасетас наносит удар, однако в створ не попадает. После его удара мяч проходит рядом со штангой.

14' Сотириу, футболисты сборной Кипра нарушает правила на Курбелисе. Исполнять стандартное положение идёт Цимикас.

14' Первый угловой в поединке. Зарабатывают футболисты сборной Греции. Цимикас подаёт со стандартного положения. Безрезультатно. Киприоты перехватили мяч, сыграв отлично в отборе.

12' Игра пока проходит без опасных моментов у ворот как одной, так и другой сборной.

10' Соперники практически отыграли 10 минут игрового времени. Довольно жёсткую игру демонстрируют обе команды.



8' "Горчичник" в матче получает футболист сборной Греции Сиопис Манолис. Игрок пошёл в жёсткий подкат в центре поля и буквально снёс Ионну Николаса.

7' Для сборной Греции этот матч ничего не решает с турнирной точки зрения. Команды выиграла свою группу и получила повышение в классе. Слудеющйи розыгрыша Лиги Наций греки начнут в Лиге В.

5' Первый момент у ворота соперника создают футболисты сборной Греции. Дувикас не попадает в створ ворот

3' Матч проходит преимущественно в центре поля. Сборная Кипра сегодня играет в белой форме. Греция - в синей.