да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Какулис Андроникос
|2
|0.4
|Ционис Маринос
|1
|0.2
|Кириаку Хараламбос
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|3
|0.6
|Манталос Петрос
|1
|0.2
|Лимниос Димитрис
|1
|0.2
|Якумакис Георгиос
|1
|0.2
|Павлидис Вангелис
|1
|0.2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манталос Петрос
|2
|0
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|Сиопис Манолис
|2
|0
|Влаходимос Одиссеас
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3