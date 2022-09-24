Хозяева с помощью аутов неспешно продвигаются вперёд по левому флангу.

Хюсай слева прострелил вдоль линии вратарской площади, а партнёры стояли как завороженные и ноги вперёд никто не выбросил.

Байрами от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.

У Витора проблемы с задней поверхностью бедра. Снова на поле выбежали медики.

Замена в составе сборной Израиля: вместо Мигела Витора на поле вышел Раз Шломо.

Замена в составе сборной Израиля: вместо Шона Вайсманна на поле вышел Тай Барибо.

Замена в составе сборной Израиля: вместо Дорона Лайднера на поле вышел Дан Глазер.

Замена в составе сборной Израиля: вместо Эдена Карзева на поле вышел Дэнни Групер.

Вайсманн за споры с арбитром получил жёлтую карточку.

Замена в составе сборной Израиля: вместо Лиэля Абады на поле вышел Омер Ацили.

Замена в составе сборной Албании: вместо Сокола Чикалеши на поле вышел Мюрто Узуни.

Замена в составе сборной Израиля: вместо Арлинда Айети на поле вышел Энеа Михай.

Аслани исполнил подачу от углового флага. От ворот мяч выбил Вайсманн.

Чикалеши после остановки игры толкнул Лави, за что тут же получил жёлтую карточку.

Замена в составе сборной Албании: вместо Амира Абраши на поле вышел Юльбер Рамадани.

Замена в составе сборной Албании: вместо Кристьяна Аслани на поле вышел Недим Байрами.

Карзев на правом фланге атаки подтолкнул в спину Айети.

весели справа вывел к воротам Рамадани, чей удар с двенадцати метров под перекладину Глазер отразил.

Угловой удар у гостей опасным не получился. Мяч отправился к центральному кругу.

Весели в центре поля грубо сыграл против Хазизы.

Второй тайм в Тель-Авиве!

В перерыве в составе сборной Албании произошла замена: вместо Ивана Балью на поле вышел Фредерик Весели.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ВАЙСМАНН!!! Каничовски справа перехватил пас Хюсая и прострелил к воротам, где Вайсманн в касание переправил мяч в сетку.

Проверка гола не заняла много времени. Гости уже разыграли мяч из центрального круга и отправились вперёд.

Хазиза справа пытался прострелить к воротам. Мяч срикошетил от ноги Айети и полетел немного выше перекладины.

Хазиза на фланге сбил Абраши и получил жёлтую карточку.

Аслани справа со штрафного навесил на Айети, который головой пробил немного выше ворот.

Навес Дасы справа к дальней штанге получился слишком сильным. Весели аккуратно выбил мяч на противоположный фланг.

Даса не позволил Хюсаю слева исполнить навес к воротам.

Весели справа навесил на Чикалеши, который головой пробил в сантиметрах над перекладиной.

Карзев на чужой половине поля ударил по ногам Абраши.

Аслани от углового флага навесил к ближней штанге, где Витор снова отправил мяч за пределы поля.

Следующая подача Аслани от углового флага последовала на Брою, которому Даса не позволил нанести удар головой.

Лави на фланге ударил по ногам Абраши.

Аслани слева со штрафного решил пробить по воротам. Глазер кулаками выбил мяч за противоположную боковую линию поля.

Хазиза слева навесил к дальней штанге, где Абада в прыжке головой с пары метров послал мяч выше перекладины.

Первый тайм

— Перерыв! Израиль - Албания - 0:0.

45' Даса справа со штрафного навесил к дальней штанге, где партнёрам выиграть борьбу вверху не удалось.

45' Айети у угла штрафной площади сбил Хазизу и получил жёлтую карточку.

45' Броя с пятнадцати метров пробил точно в Глазера.

45' 1 минуту добавил Румсас в первом тайме.

45' Хюсай сделал длинный заброс вперёд на Брою, которому не удалось сделать скидку на Чикалеши.

44' Хозяева спокойно катают мяч у центрального круга.

43' Аслани от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

42' Абада слева с девятнадцати метров пробил выше ворот.

41' Вторая половина тайма проходит уже с преимуществом хозяев. При этом Стракоша серьёзно в игру пока не вступал.

40' Даса откликнулся на заброс Лави в штрафную площадь и головой отправил мяч в руки Стракоше.

39' Даса справа навесил к дальней штанге, где два партнёра пролетели мимо мяча.

38' Даса справа сделал заброс в штрафную площадь на Абаду, который пробил точно в Стракошу.

37' Лайднер на чужой половине поля толкнул в спину Чикалеши.

36' Хазиза в центре поля руками придержал Балью.

35' Абада у центрального круга сыграл рукой.

34' Хазиза слева с двадцати метров не попал в дальний верхний угол ворот.

32' После серии рикошетов Абада справа выскочил к воротам и пробил рядом с дальней штангой.

31' Аслани в центре поля толкнул в спину Каничовски.

30' Карзев разыграл угловой удар с партнёрами. Ляци не позволил Витору справа прорваться к воротам.

29' Хюсай сделал длинный заброс вперёд по центру на Чикалеши. Первым на мяче у линии штрафной площади оказался Глазер.

28' Витор у центрального круга сбил Чикалеши.

27' Удар Абраши с двенадцати метров израильские защитники заблокировали.

26' Хазиза на фланге в подкате аккуратно выбил мяч у Балью.

25' Каничовски справа с дальней дистанции зачем-то решил пробить по воротам. Мяч полетел намного выше цели.

24' Ляци на фланге сбил Каничовски.

23' Хюсай слева забросил мяч т очно в руки Глазеру.

22' Даса с сорока метров пробил немного выше перекладины.

21' Дальний удар Лайднера слева соперники заблокировали.

20' Карзев забрался в офсайд.

19' На заброс Хюсая по центру к штрафной площади никто из партнёров не откликнулся. Глазер у линии спокойно забрал мяч в руки.

18' Чикалеши справа сместился к углу штрафной площади и пробил выше ворот.

16' Броря слева прошёл вперёд, но при входе в штрафную площадь Даса отобрал мяч у Армандо.

15' У Хазизы справа не прошёл мягкий заброс в чужую штрафную площадь.

14' Ляци справа перед штрафной площадью сыграл на подборе, но на укрощение прыгающего мяча Казим потратил слишком много времени.

12' Навес Хюсая слева к воротам хозяева нейтрализовали. В первые минуты просматривается небольшое территориальное преимущество албанской команды.

11' Хозяева неудачно разыграли штрафной удар.

10' Балью на фланге сбил Лайднера.

9' Чикаплеши справа навесил на Абраши, который не смог сделать удачную скидку к воротам на Брою.

8' Броя справа выскочил один на один с голкипером, но послал мяч в Глазера.

7' Вторая подача Аслани от углового флага получилась повыше, и хозяева выбили мяч к центральному кругу.

6' Аслани от углового флага навесил к ближней штанге, где хозяева снова выбили мяч за пределы поля.

4' Каничовски на правом фланге сделал неточную передачу вперёд на ход Дасе.

3' Карзев исполнил первый угловой удар в матче. Стракоша кулаками выбил мяч от ворот.

2' Сборная Израиля играет в голубых футболках и белых трусах, сборная Албании - в красных футболках и чёрных трусах.