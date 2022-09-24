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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Израиль
FIFA #80
1:0
Второй тайм: 87'
Албания
FIFA #63
0'
45' Желтая карточка
Айети Арлинд
1:0
46' Гол
Вайссман Шон
52' Желтая карточка
Хазиза Долев
65' Желтая карточка
Чикалеши Сокол
74' Желтая карточка
Вайссман Шон

Ход матча

45'
 
Айети Арлинд
46'
 
Весели Фредерик
Балью Иван
46'
Вайссман Шон
(Каничовски Габи)
1:0
52'
Хазиза Долев
 
65'
 
Чикалеши Сокол
67'
 
Рамадани Юльбер
Абраши Амир
67'
 
Байрами Недим
Аслани Кристьян
73'
Глазер Дан
Лайднер Дорон
 
73'
Групер Дэнни
Карзев Эден
 
74'
Вайссман Шон
 
77'
Ацили Омер
Абада Лиэль
 
78'
 
Узуни Мюрто
Чикалеши Сокол
78'
 
Михай Энеа
Айети Арлинд
86'
Барибо Тай
Вайссман Шон
 
87'
Raz Shlomo
Витор Мигел
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 130
Израиль 89.2% (116)
X 7.7% (10)
Албания 3.1% (4)
+1
выиграет Израиль, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Израиль
Ничья
Албания
3.65
5.75
3.79
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Глазер
Омри
2
Даса
Элазар
4
Витор
Мигел
13
Гольдберг
Шон
19
Лайднер
Дорон
16
Каничовски
Габи
12
Лави
Нета
22
Карзев
Эден
8
Хазиза
Долев
9
Вайссман
Шон
11
Абада
Лиэль
23
Стракоша
Томас
2
Балью
Иван
18
Исмайли
Ардиан
6
Айети
Арлинд
22
Абраши
Амир
4
Хюсай
Эльсейд
15
Аслани
Кристьян
8
Гьясула
Клаус
14
Ляци
Казим
9
Броя
Армандо
16
Чикалеши
Сокол
Израиль
4-3-3
Албания
3-5-2

История личных встреч

Израиль
Албания

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:2
ЛНУ
2:0
ЛНУ
1:0
ОМЧ2Е
0:3
ОМЧ2Е
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манор Соломон 2 0.5
Вайссман Шон 2 0.5
Абада Лиэль 1 0.25
Перец Дор 1 0.25
Лайднер Дорон 0 0
Каничовски Габи 0 0
Даса Элазар 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 1 0.33
Броя Армандо 1 (1) 0.33

Карточки

Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перец Дор 2 0
Карзев Эден 2 0
Сафури Рамиз 1 0
Хазиза Долев 1 0
Менахем Сун 1 0
Вайссман Шон 1 0
Джабер Махмуд 1 0
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 1 0
Балью Иван 1 0
Айети Арлинд 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Цекици Эндри 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2
Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3
Албания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0
Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Израиль 1:0 4 2 2 0 7 - 5 8
2. Исландия 3 0 3 0 5 - 5 3
3. Албания 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
4. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Израиль 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Исландия 2 0 2 0 3 - 3 2
3. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Албания 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Израиль 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Албания 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
3. Исландия 1 0 1 0 2 - 2 1
4. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    89'
    Замена в составе сборной Израиля: вместо Шона Вайсманна на поле вышел Тай Барибо.
  • Замена
    88'
    Замена в составе сборной Израиля: вместо Мигела Витора на поле вышел Раз Шломо.
  • Травма, повреждение
    87'
    У Витора проблемы с задней поверхностью бедра. Снова на поле выбежали медики.
  • Угловой
    86'
    Байрами от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.
  • 85'
    Хюсай слева прострелил вдоль линии вратарской площади, а партнёры стояли как завороженные и ноги вперёд никто не выбросил.
  • 84'
    Хозяева с помощью аутов неспешно продвигаются вперёд по левому флангу.
  • Травма, повреждение
    83'
    Вайсманну требуется помощь медиков.
  • Замена
    82'
    Замена в составе сборной Израиля: вместо Арлинда Айети на поле вышел Энеа Михай.
  • Замена
    81'
    Замена в составе сборной Албании: вместо Сокола Чикалеши на поле вышел Мюрто Узуни.
  • 80'
    Албанцы контролируют мяч на чужой половине поля.
  • Замена
    79'
    Замена в составе сборной Израиля: вместо Лиэля Абады на поле вышел Омер Ацили.
  • Травма, повреждение
    78'
    Абаде потребовалась помощь медиков.
  • Желтая карточка
    77'
    Вайсманн за споры с арбитром получил жёлтую карточку.
  • Замена
    76'
    Замена в составе сборной Израиля: вместо Эдена Карзева на поле вышел Дэнни Групер.
  • Замена
    75'
    Замена в составе сборной Израиля: вместо Дорона Лайднера на поле вышел Дан Глазер.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 74'
      Даса с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      73'
      Весели в центре поля грубо сыграл против Хазизы.
    • Угловой
      72'
      Угловой удар у гостей опасным не получился. Мяч отправился к центральному кругу.
    • Опасный момент
      71'
      весели справа вывел к воротам Рамадани, чей удар с двенадцати метров под перекладину Глазер отразил.
    • Фол, нарушение
      70'
      Карзев на правом фланге атаки подтолкнул в спину Айети.
    • Замена
      69'
      Замена в составе сборной Албании: вместо Кристьяна Аслани на поле вышел Недим Байрами.
    • Замена
      68'
      Замена в составе сборной Албании: вместо Амира Абраши на поле вышел Юльбер Рамадани.
    • Желтая карточка
      67'
      Чикалеши после остановки игры толкнул Лави, за что тут же получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      66'
      Аслани исполнил подачу от углового флага. От ворот мяч выбил Вайсманн.
    • 65'
      Прострел Ляци справа к воротам прервал Гольдберг.
    • Опасный момент
      64'
      Хазиза слева навесил к дальней штанге, где Абада в прыжке головой с пары метров послал мяч выше перекладины.
    • 63'
      Аслани слева со штрафного решил пробить по воротам. Глазер кулаками выбил мяч за противоположную боковую линию поля.
    • Фол, нарушение
      62'
      Лави на фланге ударил по ногам Абраши.
    • Угловой
      61'
      Следующая подача Аслани от углового флага последовала на Брою, которому Даса не позволил нанести удар головой.
    • Угловой
      60'
      Аслани от углового флага навесил к ближней штанге, где Витор снова отправил мяч за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      59'
      Карзев на чужой половине поля ударил по ногам Абраши.
    • Опасный момент
      58'
      Весели справа навесил на Чикалеши, который головой пробил в сантиметрах над перекладиной.
    • 56'
      Даса не позволил Хюсаю слева исполнить навес к воротам.
    • Угловой
      55'
      Хозяева разыграли угловой удар. Навес Карзева справа к воротам соперники перехватили.
    • 54'
      Навес Дасы справа к дальней штанге получился слишком сильным. Весели аккуратно выбил мяч на противоположный фланг.
    • 53'
      Аслани справа со штрафного навесил на Айети, который головой пробил немного выше ворот.
    • Желтая карточка
      52'
      Хазиза на фланге сбил Абраши и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      51'
      Хозяева разыграли угловой удар. Навес слева в штрафную площадь перехватил Гьясула.
    • Опасный момент
      50'
      Хазиза справа пытался прострелить к воротам. Мяч срикошетил от ноги Айети и полетел немного выше перекладины.
    • 49'
      Заброс Витора вперёд на Вайсманна перехватил Исмайли.
    • Видеоповтор
      48'
      Проверка гола не заняла много времени. Гости уже разыграли мяч из центрального круга и отправились вперёд.
    • Описание гола
      46'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ВАЙСМАНН!!! Каничовски справа перехватил пас Хюсая и прострелил к воротам, где Вайсманн в касание переправил мяч в сетку.
    • Замена
      46'
      В перерыве в составе сборной Албании произошла замена: вместо Ивана Балью на поле вышел Фредерик Весели.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Тель-Авиве!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! Израиль - Албания - 0:0.
    • 45'
      Даса справа со штрафного навесил к дальней штанге, где партнёрам выиграть борьбу вверху не удалось.
    • Желтая карточка
      45'
      Айети у угла штрафной площади сбил Хазизу и получил жёлтую карточку.
    • 45'
      Броя с пятнадцати метров пробил точно в Глазера.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Румсас в первом тайме.
    • 45'
      Хюсай сделал длинный заброс вперёд на Брою, которому не удалось сделать скидку на Чикалеши.
    • 44'
      Хозяева спокойно катают мяч у центрального круга.
    • Угловой
      43'
      Аслани от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
    • 42'
      Абада слева с девятнадцати метров пробил выше ворот.
    • 41'
      Вторая половина тайма проходит уже с преимуществом хозяев. При этом Стракоша серьёзно в игру пока не вступал.
    • 40'
      Даса откликнулся на заброс Лави в штрафную площадь и головой отправил мяч в руки Стракоше.
    • 39'
      Даса справа навесил к дальней штанге, где два партнёра пролетели мимо мяча.
    • 38'
      Даса справа сделал заброс в штрафную площадь на Абаду, который пробил точно в Стракошу.
    • Фол, нарушение
      37'
      Лайднер на чужой половине поля толкнул в спину Чикалеши.
    • Фол, нарушение
      36'
      Хазиза в центре поля руками придержал Балью.
    • Фол, нарушение
      35'
      Абада у центрального круга сыграл рукой.
    • 34'
      Хазиза слева с двадцати метров не попал в дальний верхний угол ворот.
    • Опасный момент
      32'
      После серии рикошетов Абада справа выскочил к воротам и пробил рядом с дальней штангой.
    • Фол, нарушение
      31'
      Аслани в центре поля толкнул в спину Каничовски.
    • Угловой
      30'
      Карзев разыграл угловой удар с партнёрами. Ляци не позволил Витору справа прорваться к воротам.
    • 29'
      Хюсай сделал длинный заброс вперёд по центру на Чикалеши. Первым на мяче у линии штрафной площади оказался Глазер.
    • Фол, нарушение
      28'
      Витор у центрального круга сбил Чикалеши.
    • 27'
      Удар Абраши с двенадцати метров израильские защитники заблокировали.
    • 26'
      Хазиза на фланге в подкате аккуратно выбил мяч у Балью.
    • 25'
      Каничовски справа с дальней дистанции зачем-то решил пробить по воротам. Мяч полетел намного выше цели.
    • Фол, нарушение
      24'
      Ляци на фланге сбил Каничовски.
    • 23'
      Хюсай слева забросил мяч т очно в руки Глазеру.
    • Опасный момент
      22'
      Даса с сорока метров пробил немного выше перекладины.
    • 21'
      Дальний удар Лайднера слева соперники заблокировали.
    • Офсайд
      20'
      Карзев забрался в офсайд.
    • 19'
      На заброс Хюсая по центру к штрафной площади никто из партнёров не откликнулся. Глазер у линии спокойно забрал мяч в руки.
    • 18'
      Чикалеши справа сместился к углу штрафной площади и пробил выше ворот.
    • 16'
      Броря слева прошёл вперёд, но при входе в штрафную площадь Даса отобрал мяч у Армандо.
    • 15'
      У Хазизы справа не прошёл мягкий заброс в чужую штрафную площадь.
    • 14'
      Ляци справа перед штрафной площадью сыграл на подборе, но на укрощение прыгающего мяча Казим потратил слишком много времени.
    • 12'
      Навес Хюсая слева к воротам хозяева нейтрализовали. В первые минуты просматривается небольшое территориальное преимущество албанской команды.
    • 11'
      Хозяева неудачно разыграли штрафной удар.
    • Фол, нарушение
      10'
      Балью на фланге сбил Лайднера.
    • 9'
      Чикаплеши справа навесил на Абраши, который не смог сделать удачную скидку к воротам на Брою.
    • Опасный момент
      8'
      Броя справа выскочил один на один с голкипером, но послал мяч в Глазера.
    • Угловой
      7'
      Вторая подача Аслани от углового флага получилась повыше, и хозяева выбили мяч к центральному кругу.
    • Угловой
      6'
      Аслани от углового флага навесил к ближней штанге, где хозяева снова выбили мяч за пределы поля.
    • 4'
      Каничовски на правом фланге сделал неточную передачу вперёд на ход Дасе.
    • Угловой
      3'
      Карзев исполнил первый угловой удар в матче. Стракоша кулаками выбил мяч от ворот.
    • 2'
      Сборная Израиля играет в голубых футболках и белых трусах, сборная Албании - в красных футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Блумфилде"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bloomfield Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Израиль 1:0 Албания

    Исход игры
    Израиль
    89.2% (116)
    Ничья
    7.7% (10)
    Албания
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.02% (69)
    Меньше
    42.98% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    65.29% (79)
    Нет
    34.71% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Израиль
    44.6% (58)
    1:0 Израиль
    17.7% (23)
    2:0 Израиль
    14.6% (19)
    1:1 Ничья
    7.7% (10)
    3:2 Израиль
    3.1% (4)
    3:1 Израиль
    3.1% (4)
    1:2 Албания
    1.5% (2)
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    Албания
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