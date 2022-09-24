да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манор Соломон
|2
|0.5
|Вайссман Шон
|2
|0.5
|Абада Лиэль
|1
|0.25
|Перец Дор
|1
|0.25
|Лайднер Дорон
|0
|0
|Каничовски Габи
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|1
|0.33
|Броя Армандо
|1 (1)
|0.33
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перец Дор
|2
|0
|Карзев Эден
|2
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Хазиза Долев
|1
|0
|Менахем Сун
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Джабер Махмуд
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3