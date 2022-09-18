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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Израиль
FIFA #80
 
Позже
Албания
FIFA #63
Прогнозы 55
Израиль 85.5% (47)
X 9.1% (5)
Албания 5.5% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Израиль
Ничья
Албания
3.10
3.34
3.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Израиль
Албания

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:2
ЛНУ
2:0
ЛНУ
1:0
ОМЧ2Е
0:3
ОМЧ2Е
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манор Соломон 2 0.67
Абада Лиэль 1 0.33
Перец Дор 1 0.33
Вайссман Шон 1 0.33
Лайднер Дорон 0 0
Даса Элазар 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 1 0.5
Броя Армандо 1 (1) 0.5

Карточки

Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перец Дор 2 0
Карзев Эден 2 0
Сафури Рамиз 1 0
Менахем Сун 1 0
Джабер Махмуд 1 0
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 1 0
Балью Иван 1 0
Цекици Эндри 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2
Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3
Албания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0
Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Израиль 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Исландия 3 0 3 0 5 - 5 3
3. Албания 2 0 1 1 2 - 3 1
4. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Исландия 2 0 2 0 3 - 3 2
2. Израиль 1 0 1 0 2 - 2 1
3. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Албания 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Израиль 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Албания 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Исландия 1 0 1 0 2 - 2 1
4. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Израиль - Албания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2022, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Израиль 85.5% (47)
    X 9.1% (5)
    Албания 5.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Израиль
    Ничья
    Албания
    3.10
    3.34
    3.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Израиль - Албания онлайн

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    Прогнозы на матч Израиль - Албания

    Исход игры
    Израиль
    85.5% (47)
    Ничья
    9.1% (5)
    Албания
    5.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (32)
    Меньше
    40.74% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    68.52% (37)
    Нет
    31.48% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Израиль
    50.9% (28)
    2:0 Израиль
    16.4% (9)
    1:0 Израиль
    14.5% (8)
    1:1 Ничья
    9.1% (5)
    1:2 Албания
    3.6% (2)
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    Израиль
    Албания
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