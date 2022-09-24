  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2022

Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Испания
FIFA #7
1:2
Второй тайм: 88'
Швейцария
FIFA #14
0'
0:1
21' Гол
Аканджи Мануэль
44' Желтая карточка
Аканджи Мануэль
1:1
55' Гол
Альба Жорди
1:2
58' Гол
Эмболо Брель

Ход матча

21'
0:1
Аканджи Мануэль
(Варгас Рубен)
44'
 
Аканджи Мануэль
46'
 
Штеффен Ренато
Родригес Рикардо
55'
Альба Жорди
(Асенсио Марко)
1:1
58'
1:2
Эмболо Брель
(Аканджи Мануэль)
63'
Уильямс Нико
Сарабия Пабло
 
63'
Пино Йереми
Асенсио Марко
 
63'
Иглесиас Борха
Торрес Ферран
 
68'
 
Закария Денис
Соу Джибриль
68'
 
Ндой Дан
Шакири Джердан
70'
Льоренте Маркос
Педри
 
79'
 
Эбишер Мишель
Варгас Рубен
87'
 
Сеферович Харис
Эмболо Брель
87'
Солер Карлос
Аспиликуэта Сесар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 139
Испания 92.8% (129)
X 6.5% (9)
Швейцария 0.7% (1)
-1
выиграет Испания, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Швейцария
7.35
4.47
7.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Унай
Симон
2
Аспиликуэта
Сесар
3
Гарсия
Эрик
4
Торрес
Пау
II
18
Альба
Жорди
9
Гави
5
Бускетс
Серхио
21
Педри
11
Торрес
Ферран
10
Асенсио
Марко
22
Сарабия
Пабло
1
Зоммер
Янн
3
Видмер
Сильван
5
Аканджи
Мануэль
4
Эльведи
Нико
13
Родригес
Рикардо
8
Фройлер
Ремо
10
Джака
Гранит
23
Шакири
Джердан
15
Соу
Джибриль
17
Варгас
Рубен
7
Эмболо
Брель
Испания
4-3-3
Швейцария
4-2-3-1

История личных встреч

Испания
Швейцария

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
0:1
Е2
1:1
ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:0
ЧМ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарабия Пабло 2 0.4
Альба Жорди 1 0.2
Мората Альваро 1 0.2
Иньиго Мартинес 1 0.2
Солер Карлос 1 0.2
Гави 1 0.2
Асенсио Марко 0 0
Родри Эрнандес 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Торрес Ферран 0 0
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аканджи Мануэль 1 0.2
Сеферович Харис 1 0.2
Эмболо Брель 1 0.2
Окафор Ноа 1 0.2
Видмер Сильван 0 0
Варгас Рубен 0 0

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарабия Пабло 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Льоренте Диего 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сеферович Харис 1 0
Видмер Сильван 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Эльведи Нико 1 0
Эмболо Брель 1 0
Омлин Йонас 1 0
Соу Джибриль 1 0
Murat Yakin 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1
Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0
Швейцария
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1
Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Швейцария - США 2:1

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 3:0 5 3 1 1 10 - 2 10
2. Испания 1:2 5 2 2 1 7 - 5 8
3. Швейцария 2:1 5 2 0 3 4 - 8 6
4. Чехия 0:3 5 1 1 3 4 - 10 4

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 3:0 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Испания 1:2 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Чехия 0:3 3 1 1 1 4 - 6 4
4. Швейцария 2:1 2 1 0 1 1 - 1 3

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 3:0 3 1 1 1 4 - 2 4
2. Испания 1:2 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Швейцария 2:1 3 1 0 2 3 - 7 3
4. Чехия 0:3 2 0 0 2 0 - 4 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    87'
    Без права на перестановки остаётся и Испания. Солер меняет Аспиликуэту. 
  • Замена
    86'
    Сеферович появляется на поле, меняя Эмболо. Больше замен у Швейцарии нет. 
  • 85'
    Нико Уильямс сместился с правого фланга ближе к центру и нанёс удар, который принял на себя Нико Эльведи. 
  • 84'
    Уильямс оказался на газоне после контакта со Штеффеном, однако Клеман Тюрпен показал, что фола не было, поэтому Нико должен подниматься. 
  • Желтая карточка
    83'
    Ещё один свисток в пользу Испании прозвучал. Это очень не понравилось Мурату Якину, после чего тренер Швейцарии получил жёлтую карточку за слишком активное выражение эмоций. 
  • Фол, нарушение
    82'
    Гави досталось по ногам на левом фланге. Судья назначил штрафной в пользу хозяев, которые быстро разыграли стандарт. 
  • 81'
    Приближается концовка матча. Испания переходит на чужую половину поля и ищет варианты для обострения, а публика ведёт себя очень тихо. 
  • Замена
    80'
    В составе Швейцарии произошла ещё одна замена. Вместо Рубена Варгаса на поле вышел Мишель Эбишер. 
  • 79'
    Иглесиас прорвался в штрафную площадку левым краем и пробить не смог, а потом ещё и ошибку в передаче допустил. 
  • 78'
    Брель Эмболо попытался оказать давление на Эрика Гарсию, который вовремя расстался с круглым, выполнив передачу назад на голкипера. 
  • Угловой
    77'
    Сам же Пино исполнил и навес с угла поля, найдя голову соперника, но подбор в очередной раз остаётся за хозяевами. 
  • 76'
    Пино взялся за исполнение штрафного, проверив на прочность стенку, после касания с которой круглый ушёл на ещё один корнер. 
  • Фол, нарушение
    75'
    Борха Иглесиас зарабатывает стандарт, получая по ногам в нескольких метрах от штрафной площадки. Ждём прямой удар по воротам. 
  • 74'
    Нет, сегодня после корнеров забивают только швейцарцы, которые ещё и уверенно действуют в воздухе во время вражеских стандартных положений, как в данном эпизоде. 
  • Угловой
    73'
    Сильван Видмер до конца сыграл с Нико Уильямсом на правом фланге, заблокировав прострел. Угловой исполнят хозяева. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      72'
      Замена и у Испании. Педри ушёл, Маркос Льоренте вместо него. 
    • Замена
      71'
      Двойная замена произошла в составе Швейцарии. Вместо Соу и Шакири вышли Закария и Ндой. 
    • Угловой
      70'
      Угловой удар в исполнении Испании ничем интересным не отметился, но она оставила за собой подбор, после чего Уильямс выполнил подачу на левый угол вратарской, откуда пробил Пино, но Зоммер разобрался. 
    • Опасный момент
      69'
      Около своей штрафной площадки гости устроили перепасовку, которая едва не привела к автоголу. Штеффен выполнил передачу в сторону ворот, отправив мяч рядом с левой штангой. 
    • 68'
      Нико Уильямс проник в штрафную площадку с правого фланга, а потом увлёкся дриблингом и игрового снаряда лишился. 
    • 67'
      Альба набрал скорость на левом фланге и выполнил высокую подачу, на которую никто из партнёров не откликнулся. 
    • 66'
      Аканджи выполнил передачу по правому флангу на Видмера, который проиграл верховое единоборство Пау Торресу. 
    • Замена
      65'
      А вот и перестановки у Испании, причём сразу три. Вместо Сарабии, Асенсио и Торреса вышли Уильямс, Иглесиас и Пино. 
    • Опасный момент
      64'
      Видмер разогнал атаку правым флангом и выполнил подачу. Симон ошибся на выходе, не удержав мяч, но ему повезло, что Варгас не сумел нанести акцентированный удар. 
    • 63'
      Янн Зоммер вступает в игру, забирая игровой снаряд после удара Марко Асенсио с левого края штрафной площадки. 
    • 62'
      Жорди Альба на сей раз выступил в роли ассистента, выполнив передачу в центр штрафной с левого фланга, но она не прошла. 
    • Фол, нарушение
      61'
      Перед вражеской штрафной площадкой швейцарцы потеряли мяч, а потом Фройлер и Эмболо вступили в отбор и нарушили правила на Бускетсе. 
    • 60'
      В шоке находится местная публика. Только-только сравняли счёт их любимцы, как снова оказываются в роли догоняющих. 
    • Описание гола
      59'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-2!!! ЭМБОЛО!!! Ещё один корнер позволяет Швейцарии забить. Аканджи откликнулся на подачу с угла поля и выполнил пас во вратарскую на Эмболо, который переправил мяч в сетку. 
    • Офсайд
      58'
      Джердан Шакири завершил атаку ударом из пределов штрафной площадки и задел штангу, но всё это сопровождалось положением "вне игры". 
    • 57'
      Аспиликуэта выиграл верховое единоборство у Штеффена, а потом слишком далеко пробросил мяч на ход, позволив Эльведи сыграть на перехвате. 
    • 56'
      И снова нужно отметить, что перед голом Альбы Испания не создала ни одного опасного момента, но сейчас ей удалось найти пространство. 
    • Описание гола
      55'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! АЛЬБА!!! Асенсио прорвался к штрафной площадке и выполнил передачу на левый край на Альбу, который сблизился с воротами и пробил под перекладину. 
    • 54'
      Педри решил сменить вектор атаки, выполнив передачу на левый фланг на Альбу, который оказался к этому не готов. В аут ушёл игровой снаряд. 
    • 53'
      Ферран Торрес вырезал передачу на дальнюю штангу с правого фланга, где Пабло Сарабия не справился с приёмом, выпустив мяч за лицевую. 
    • 52'
      Торрес прорвался к штрафной по центру и покатил на правый край на Асенсио, который выполнил прострел и нашёл Аканджи. 
    • Офсайд
      51'
      Рывок Марко Асенсио по левому флангу был остановлен свистком Клемана Тюрпена. Дело в том, что футболист Испании оказался в офсайде. 
    • 50'
      Ферран Торрес обыграл один в один Ренато Штеффена и выполнил подачу с правого края штрафной. Янн Зоммер сыграл надёжно, забрав мяч. 
    • 49'
      Активно берётся за дело Испания после перерыва, забирая игровой снаряд под контроль. Но опасные моменты по-прежнему отсутствуют. 
    • 48'
      Марко Асенсио устремился к штрафной площадке после передачи из глубины поля, но его опередил Янн Зоммер, вовремя выйдя из ворот. 
    • Замена
      47'
      Всё-таки без замен обошёлся в перерыве Луис Энрике, а вот у Швейцарии одна перестановка состоялась. Вместо Рикардо Родригеса вышел Ренато Штеффен. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Испания и Швейцария продолжают противостояние. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего не добавляет Клеман Тюрпен к основному времени первого тайма, отправляя команды в раздевалки. Пока 1-0 в пользу Швейцарии. 
    • Желтая карточка
      45'
      Джака нарушил правила на Гави, а жёлтую карточку получил Аканджи, который слишком активно начал спорить с арбитром. 
    • Опасный момент
      44'
      ОПАСНО! Шакири ворвался в штрафную площадку правым краем и добежал до лицевой линии, а потом пробил в ближний угол, но Унай Симон среагировал. 
    • 43'
      Янн Зоммер получает мяч и не торопится с ним расставаться. Хозяева не прессингуют, что не нравится трибунам, которые начинают свистеть. 
    • 42'
      Швейцарцы всем составом располагаются за линией мяча, вынуждая испанцев увеличивать количество передач и улучшать процент точности. 
    • 41'
      Не исключаю, что в перерыве в составе Испании произойдут замены, так как у чужих ворот у неё пока ничего не получается, да и ударов очень мало. 
    • 40'
      На своей половине поля хозяева допустили ошибку в передаче, чем воспользовался Рубен Варгас, но радовался недолго, так как быстро был накрыт. 
    • 39'
      Сильван Видмер остановил очередную позиционную атаку Испании, сыграв в отборе, а потом выбил мяч на чужую половину поля. 
    • 37'
      Видмер навесил с правого фланга на дальнюю штангу. Аспиликуэта проиграл воздух Эмболо, но Брель не дотянулся до мяча. 
    • Угловой
      36'
      С первым корнером справился Пау Торрес, выбив мяч за лицевую, после второго игровой снаряд на ещё один корнер выбил Эрик Гарсия, а третий гости разыграли, после чего Шакири выполнил подачу и попал в спину Гави. 
    • Угловой
      35'
      Рубен Варгас переводит мяч с левого фланга в штрафную, попадает в Сесара Аспиликуэту и зарабатывает угловой удар. 
    • 34'
      На позиции центрального защитника оказывается Унай Симон, так как ближайший соперник располагается около центрального круга. 
    • 33'
      Перекатывает Испания мяч с фланга на фланг. Швейцария спокойно за этим наблюдает, закрывая зоны и не позволяя выйти на ударную позицию. 
    • 32'
      И снова корнер был разыгран, а после этого хозяева устроили перепасовку, которая завершилась ошибкой в передаче. 
    • Угловой
      31'
      А теперь с левого края выполнил прострел Асенсио. Попал в соперника и заработал угловой удар. 
    • 30'
      Янн Зоммер снова вступает в игру, забирая игровой снаряд после подачи Марко Асенсио с правого фланга. Пока преимущественно через навесы пробуют действовать испанцы. 
    • 29'
      Аспиликуэта подключается к атаке правым флангом и выполняет подачу на левый край штрафной, откуда в касание мяч в створ направляет Альба, но Зоммер на месте. 
    • 28'
      Сарабия снова перевёл игровой снаряд на левый фланг на Альбу, но на сей раз получилось слишком сильно, круглый пересёк лицевую линию. 
    • 27'
      Пока не идут прострелы у Альбы. Жорди получил мяч от Сарабии и отправил его во вратарскую, а там никого из своих. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Варгас нарушил правила на Гави на левом фланге, после чего начали выяснять отношения. Однако Клеман Тюрпен тут же вмешался и конфликт погасил. 
    • Угловой
      25'
      Сам же Пабло Сарабия выполнил подачу от углового флага, отправив мяч на ближнюю штангу, но партнёров не нашёл. 
    • Опасный момент
      24'
      Сарабия входит в штрафную площадку с левого фланга и стреляет в ближний угол - рикошетом от соперника мяч уходит за лицевую. 
    • 23'
      А вот теперь игра обретёт более увлекательный сценарий, так как швейцарцы получат ещё больше шансов для контратак, а испанцы пойдут более активно в атаку. 
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! АКАНДЖИ!!! Варгас выполняет подачу с углового с левого фланга и находит Аканджи, который пробивает головой в правый угол. 
    • Офсайд
      21'
      Отлично работают защитники сборной Испании, в очередной раз успешно расставляя офсайдную ловушку для атакующих футболистов Швейцарии. 
    • 20'
      Противостояние крайних защитников состоялось около боковой линии. Аспиликуэта не сумел обыграть один в один Родригеса. 
    • Офсайд
      19'
      Эмболо вышел на свидание с Симоном и не переиграл его, а перед этой дуэлью немного залез в положение "вне игры". 
    • Фол, нарушение
      18'
      Гави перестарался в борьбе за мяч на чужой половине поля. Подключил руки и уложил на газон Гранита Джаку. 
    • Судья
      17'
      Торрес оказывается на левом фланге и мяч получает, а потом падает после борьбы с Нико Эльведи, но свисток арбитра молчит. 
    • 16'
      Решили разыграть корнер хозяева, а потом Альба выполнил проникающую передачу на правый край штрафной, которая адресата не нашла. 
    • Угловой
      15'
      А вот и Испания появляется на чужой половине поля. Торрес входит в штрафную с правого фланга и стреляет - рикошетом от Джаки мяч уходит на угловой. 
    • 14'
      Такое ощущение, что швейцарцы начинают перехватывать инициативу. Снова очень быстро они отобрали игровой снаряд и отправились в атаку, заработав аут на правом фланге. 
    • Опасный момент
      13'
      А вот и первый удар по воротам состоялся. Его автором стал Джибриль Соу, пробив из штрафной головой, но попасть в створ не удалось. Чуть выше перекладины пролетел круглый. 
    • Судья
      12'
      Брель Эмболо проник в штрафную площадку, а потом упал, но судья показал, что нужно подниматься.
    • 11'
      Гави откликнулся на передачу из глубины поля и едва не вырвался на свидание с Зоммером, но подкат Аканджи остановил атаку Испании. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Ферран Торрес не сумел обыграть Рикардо Родригеса на правом фланге, но сохранил мяч у своей команды, заработав штрафной. 
    • 9'
      Жорди Альба поддерживает атаку левым флангом и переводит мяч в центр штрафной, где надёжно действует Нико Эльведи, играя на вынос. 
    • Офсайд
      8'
      Впервые в сегодняшней игре в офсайдную ловушку попали хозяева. Гави оказался в неправильном положении в момент приёма мяча на правом фланге. 
    • 7'
      Пока нет работы у Симона, поэтому Гарсия решает устроить перепасовку с голкипером, чтобы он не скучал. 
    • Офсайд
      6'
      Гости продолжают собирать офсайды. На сей раз на правом фланге раньше времени рывок совершил Сильван Видмер. 
    • 5'
      Ферран Торрес совершил рывок по правому флангу и мяч получил, а вот подачу выполнить не позволил Родригес, поэтому испанцу пришлось сыграть назад. 
    • 4'
      Педри выполнил передачу с левого фланга в центр на Асенсио, который допустил ошибку, решив сыграть в касание. 
    • Офсайд
      3'
      Первая позиционная атака швейцарцев была прервана свистком арбитра. В положении "вне игры" на левом фланге оказался Рубен Варгас. 
    • 2'
      Около боковой линии развязалась борьба за мяч. Победителями из неё вышли испанцы, заработав аут. От Шакири круглый ушёл за пределы поля. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен даёт свисток - начинаем! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio la Romareda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Испания 1:2 Швейцария онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Испания 1:2 Швейцария

    Исход игры
    Испания
    92.8% (129)
    Ничья
    6.5% (9)
    Швейцария
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.18% (60)
    Меньше
    50.82% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (61)
    Нет
    50% (61)
    Популярный счёт
    2:0 Испания
    30.2% (42)
    2:1 Испания
    28.8% (40)
    1:0 Испания
    11.5% (16)
    3:1 Испания
    9.4% (13)
    3:2 Испания
    2.2% (3)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Испания
    Швейцария
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     