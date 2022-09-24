Приближается концовка матча. Испания переходит на чужую половину поля и ищет варианты для обострения, а публика ведёт себя очень тихо.

Гави досталось по ногам на левом фланге. Судья назначил штрафной в пользу хозяев, которые быстро разыграли стандарт.

Ещё один свисток в пользу Испании прозвучал. Это очень не понравилось Мурату Якину, после чего тренер Швейцарии получил жёлтую карточку за слишком активное выражение эмоций.

Уильямс оказался на газоне после контакта со Штеффеном, однако Клеман Тюрпен показал, что фола не было, поэтому Нико должен подниматься.

Сеферович появляется на поле, меняя Эмболо. Больше замен у Швейцарии нет.

Без права на перестановки остаётся и Испания. Солер меняет Аспиликуэту.

Сильван Видмер до конца сыграл с Нико Уильямсом на правом фланге, заблокировав прострел. Угловой исполнят хозяева.

Нет, сегодня после корнеров забивают только швейцарцы, которые ещё и уверенно действуют в воздухе во время вражеских стандартных положений, как в данном эпизоде.

Борха Иглесиас зарабатывает стандарт, получая по ногам в нескольких метрах от штрафной площадки. Ждём прямой удар по воротам.

Пино взялся за исполнение штрафного, проверив на прочность стенку, после касания с которой круглый ушёл на ещё один корнер.

Сам же Пино исполнил и навес с угла поля, найдя голову соперника, но подбор в очередной раз остаётся за хозяевами.

Брель Эмболо попытался оказать давление на Эрика Гарсию, который вовремя расстался с круглым, выполнив передачу назад на голкипера.

Иглесиас прорвался в штрафную площадку левым краем и пробить не смог, а потом ещё и ошибку в передаче допустил.

В составе Швейцарии произошла ещё одна замена. Вместо Рубена Варгаса на поле вышел Мишель Эбишер.

Видмер разогнал атаку правым флангом и выполнил подачу. Симон ошибся на выходе, не удержав мяч, но ему повезло, что Варгас не сумел нанести акцентированный удар.

А вот и перестановки у Испании, причём сразу три. Вместо Сарабии, Асенсио и Торреса вышли Уильямс, Иглесиас и Пино.

Аканджи выполнил передачу по правому флангу на Видмера, который проиграл верховое единоборство Пау Торресу.

Альба набрал скорость на левом фланге и выполнил высокую подачу, на которую никто из партнёров не откликнулся.

Около своей штрафной площадки гости устроили перепасовку, которая едва не привела к автоголу. Штеффен выполнил передачу в сторону ворот, отправив мяч рядом с левой штангой.

Угловой удар в исполнении Испании ничем интересным не отметился, но она оставила за собой подбор, после чего Уильямс выполнил подачу на левый угол вратарской, откуда пробил Пино, но Зоммер разобрался.

Всё-таки без замен обошёлся в перерыве Луис Энрике, а вот у Швейцарии одна перестановка состоялась. Вместо Рикардо Родригеса вышел Ренато Штеффен.

Ферран Торрес обыграл один в один Ренато Штеффена и выполнил подачу с правого края штрафной. Янн Зоммер сыграл надёжно, забрав мяч.

Рывок Марко Асенсио по левому флангу был остановлен свистком Клемана Тюрпена. Дело в том, что футболист Испании оказался в офсайде.

Торрес прорвался к штрафной по центру и покатил на правый край на Асенсио, который выполнил прострел и нашёл Аканджи.

Ферран Торрес вырезал передачу на дальнюю штангу с правого фланга, где Пабло Сарабия не справился с приёмом, выпустив мяч за лицевую.

Педри решил сменить вектор атаки, выполнив передачу на левый фланг на Альбу, который оказался к этому не готов. В аут ушёл игровой снаряд.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! АЛЬБА!!! Асенсио прорвался к штрафной площадке и выполнил передачу на левый край на Альбу, который сблизился с воротами и пробил под перекладину.

И снова нужно отметить, что перед голом Альбы Испания не создала ни одного опасного момента, но сейчас ей удалось найти пространство.

Аспиликуэта выиграл верховое единоборство у Штеффена, а потом слишком далеко пробросил мяч на ход, позволив Эльведи сыграть на перехвате.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-2!!! ЭМБОЛО!!! Ещё один корнер позволяет Швейцарии забить. Аканджи откликнулся на подачу с угла поля и выполнил пас во вратарскую на Эмболо, который переправил мяч в сетку.

В шоке находится местная публика. Только-только сравняли счёт их любимцы, как снова оказываются в роли догоняющих.

Перед вражеской штрафной площадкой швейцарцы потеряли мяч, а потом Фройлер и Эмболо вступили в отбор и нарушили правила на Бускетсе.

Жорди Альба на сей раз выступил в роли ассистента, выполнив передачу в центр штрафной с левого фланга, но она не прошла.

Первый тайм

— Ничего не добавляет Клеман Тюрпен к основному времени первого тайма, отправляя команды в раздевалки. Пока 1-0 в пользу Швейцарии.

45' Джака нарушил правила на Гави, а жёлтую карточку получил Аканджи, который слишком активно начал спорить с арбитром.

44' ОПАСНО! Шакири ворвался в штрафную площадку правым краем и добежал до лицевой линии, а потом пробил в ближний угол, но Унай Симон среагировал.

43' Янн Зоммер получает мяч и не торопится с ним расставаться. Хозяева не прессингуют, что не нравится трибунам, которые начинают свистеть.

42' Швейцарцы всем составом располагаются за линией мяча, вынуждая испанцев увеличивать количество передач и улучшать процент точности.

41' Не исключаю, что в перерыве в составе Испании произойдут замены, так как у чужих ворот у неё пока ничего не получается, да и ударов очень мало.

40' На своей половине поля хозяева допустили ошибку в передаче, чем воспользовался Рубен Варгас, но радовался недолго, так как быстро был накрыт.

39' Сильван Видмер остановил очередную позиционную атаку Испании, сыграв в отборе, а потом выбил мяч на чужую половину поля.

37' Видмер навесил с правого фланга на дальнюю штангу. Аспиликуэта проиграл воздух Эмболо, но Брель не дотянулся до мяча.

36' С первым корнером справился Пау Торрес, выбив мяч за лицевую, после второго игровой снаряд на ещё один корнер выбил Эрик Гарсия, а третий гости разыграли, после чего Шакири выполнил подачу и попал в спину Гави.

35' Рубен Варгас переводит мяч с левого фланга в штрафную, попадает в Сесара Аспиликуэту и зарабатывает угловой удар.

34' На позиции центрального защитника оказывается Унай Симон, так как ближайший соперник располагается около центрального круга.

33' Перекатывает Испания мяч с фланга на фланг. Швейцария спокойно за этим наблюдает, закрывая зоны и не позволяя выйти на ударную позицию.

32' И снова корнер был разыгран, а после этого хозяева устроили перепасовку, которая завершилась ошибкой в передаче.

31' А теперь с левого края выполнил прострел Асенсио. Попал в соперника и заработал угловой удар.

30' Янн Зоммер снова вступает в игру, забирая игровой снаряд после подачи Марко Асенсио с правого фланга. Пока преимущественно через навесы пробуют действовать испанцы.

29' Аспиликуэта подключается к атаке правым флангом и выполняет подачу на левый край штрафной, откуда в касание мяч в створ направляет Альба, но Зоммер на месте.

28' Сарабия снова перевёл игровой снаряд на левый фланг на Альбу, но на сей раз получилось слишком сильно, круглый пересёк лицевую линию.

27' Пока не идут прострелы у Альбы. Жорди получил мяч от Сарабии и отправил его во вратарскую, а там никого из своих.

26' Варгас нарушил правила на Гави на левом фланге, после чего начали выяснять отношения. Однако Клеман Тюрпен тут же вмешался и конфликт погасил.

25' Сам же Пабло Сарабия выполнил подачу от углового флага, отправив мяч на ближнюю штангу, но партнёров не нашёл.

24' Сарабия входит в штрафную площадку с левого фланга и стреляет в ближний угол - рикошетом от соперника мяч уходит за лицевую.

23' А вот теперь игра обретёт более увлекательный сценарий, так как швейцарцы получат ещё больше шансов для контратак, а испанцы пойдут более активно в атаку.

22' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! АКАНДЖИ!!! Варгас выполняет подачу с углового с левого фланга и находит Аканджи, который пробивает головой в правый угол.

21' Отлично работают защитники сборной Испании, в очередной раз успешно расставляя офсайдную ловушку для атакующих футболистов Швейцарии.

20' Противостояние крайних защитников состоялось около боковой линии. Аспиликуэта не сумел обыграть один в один Родригеса.

19' Эмболо вышел на свидание с Симоном и не переиграл его, а перед этой дуэлью немного залез в положение "вне игры".

18' Гави перестарался в борьбе за мяч на чужой половине поля. Подключил руки и уложил на газон Гранита Джаку.

17' Торрес оказывается на левом фланге и мяч получает, а потом падает после борьбы с Нико Эльведи, но свисток арбитра молчит.

16' Решили разыграть корнер хозяева, а потом Альба выполнил проникающую передачу на правый край штрафной, которая адресата не нашла.

15' А вот и Испания появляется на чужой половине поля. Торрес входит в штрафную с правого фланга и стреляет - рикошетом от Джаки мяч уходит на угловой.

14' Такое ощущение, что швейцарцы начинают перехватывать инициативу. Снова очень быстро они отобрали игровой снаряд и отправились в атаку, заработав аут на правом фланге.

13' А вот и первый удар по воротам состоялся. Его автором стал Джибриль Соу, пробив из штрафной головой, но попасть в створ не удалось. Чуть выше перекладины пролетел круглый.

12' Брель Эмболо проник в штрафную площадку, а потом упал, но судья показал, что нужно подниматься.

11' Гави откликнулся на передачу из глубины поля и едва не вырвался на свидание с Зоммером, но подкат Аканджи остановил атаку Испании.

10' Ферран Торрес не сумел обыграть Рикардо Родригеса на правом фланге, но сохранил мяч у своей команды, заработав штрафной.

9' Жорди Альба поддерживает атаку левым флангом и переводит мяч в центр штрафной, где надёжно действует Нико Эльведи, играя на вынос.

8' Впервые в сегодняшней игре в офсайдную ловушку попали хозяева. Гави оказался в неправильном положении в момент приёма мяча на правом фланге.

7' Пока нет работы у Симона, поэтому Гарсия решает устроить перепасовку с голкипером, чтобы он не скучал.

6' Гости продолжают собирать офсайды. На сей раз на правом фланге раньше времени рывок совершил Сильван Видмер.

5' Ферран Торрес совершил рывок по правому флангу и мяч получил, а вот подачу выполнить не позволил Родригес, поэтому испанцу пришлось сыграть назад.

4' Педри выполнил передачу с левого фланга в центр на Асенсио, который допустил ошибку, решив сыграть в касание.

3' Первая позиционная атака швейцарцев была прервана свистком арбитра. В положении "вне игры" на левом фланге оказался Рубен Варгас.

2' Около боковой линии развязалась борьба за мяч. Победителями из неё вышли испанцы, заработав аут. От Шакири круглый ушёл за пределы поля.