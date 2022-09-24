да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарабия Пабло
|2
|0.4
|Альба Жорди
|1
|0.2
|Мората Альваро
|1
|0.2
|Иньиго Мартинес
|1
|0.2
|Солер Карлос
|1
|0.2
|Гави
|1
|0.2
|Асенсио Марко
|0
|0
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Торрес Ферран
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аканджи Мануэль
|1
|0.2
|Сеферович Харис
|1
|0.2
|Эмболо Брель
|1
|0.2
|Окафор Ноа
|1
|0.2
|Видмер Сильван
|0
|0
|Варгас Рубен
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Сеферович Харис
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Омлин Йонас
|1
|0
|Соу Джибриль
|1
|0
|Murat Yakin
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3