Тур: 5. Стадион: Ромареда
История личных встреч
Испания
Швейцария
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарабия Пабло
|2
|0.5
|Мората Альваро
|1
|0.25
|Иньиго Мартинес
|1
|0.25
|Солер Карлос
|1
|0.25
|Гави
|1
|0.25
|Асенсио Марко
|0
|0
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Торрес Ферран
|0
|0
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеферович Харис
|1
|0.25
|Окафор Ноа
|1
|0.25
|Видмер Сильван
|0
|0
Карточки
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Сеферович Харис
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Омлин Йонас
|1
|0
|Соу Джибриль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1
Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0
Швейцария
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1
Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Швейцария - США 2:1
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|Португалия
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|3.
|Чехия
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|4.
|Швейцария
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Испания
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Чехия
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Швейцария
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Португалия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|3.
|Чехия
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|4.
|Швейцария
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Испания - Швейцария
Исход игры
Испания
96.3% (52)
Ничья
3.7% (2)
Швейцария
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.49% (31)
Меньше
41.51% (22)
Обе команды забьют
Да
60.38% (32)
Нет
39.62% (21)
Популярный счёт
2:1 Испания
42.6% (23)
2:0 Испания
31.5% (17)
3:1 Испания
9.3% (5)
1:0 Испания
5.6% (3)
3:2 Испания
3.7% (2)
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