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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Испания
FIFA #7
 
Позже
Швейцария
FIFA #14
Прогнозы 54
Испания 96.3% (52)
X 3.7% (2)
Швейцария 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Швейцария
7.50
4.65
8.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Испания
Швейцария

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
0:1
Е2
1:1
ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:0
ЧМ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарабия Пабло 2 0.5
Мората Альваро 1 0.25
Иньиго Мартинес 1 0.25
Солер Карлос 1 0.25
Гави 1 0.25
Асенсио Марко 0 0
Родри Эрнандес 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Торрес Ферран 0 0
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеферович Харис 1 0.25
Окафор Ноа 1 0.25
Видмер Сильван 0 0

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарабия Пабло 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Льоренте Диего 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сеферович Харис 1 0
Видмер Сильван 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Эльведи Нико 1 0
Эмболо Брель 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Омлин Йонас 1 0
Соу Джибриль 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1
Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0
Швейцария
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1
Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Швейцария - США 2:1

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 4 2 2 0 6 - 3 8
2. Португалия 4 2 1 1 7 - 2 7
3. Чехия 4 1 1 2 4 - 7 4
4. Швейцария 4 1 0 3 2 - 7 3

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Испания 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Чехия 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Швейцария 2 1 0 1 1 - 1 3

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Португалия 2 0 1 1 1 - 2 1
3. Чехия 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Швейцария 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Швейцария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2022, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Испания 96.3% (52)
    X 3.7% (2)
    Швейцария 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Швейцария
    7.50
    4.65
    8.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Испания - Швейцария онлайн

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    Прогнозы на матч Испания - Швейцария

    Исход игры
    Испания
    96.3% (52)
    Ничья
    3.7% (2)
    Швейцария
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.49% (31)
    Меньше
    41.51% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    60.38% (32)
    Нет
    39.62% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Испания
    42.6% (23)
    2:0 Испания
    31.5% (17)
    3:1 Испания
    9.3% (5)
    1:0 Испания
    5.6% (3)
    3:2 Испания
    3.7% (2)
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    Испания
    Швейцария
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