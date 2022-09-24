Совсем плохи дела у шведов, никаких шансов соперник им не оставляет, не Митровичем единым.

Машович прерывает прострел с левого фланга, мяч мог укатиться на угловой, но Милинкович-Савич остановил его на лицевой линии.

Ничего интересного на поле снова не происходит, ничего толкового впереди у шведов не получается.

Сербы при таком раскладе догоняют сборную Норвегии, однако у скандинавов есть преимущество по личным встречам, потому во вторник их устроит ничья. Шведам же нужна будет победа над Словенией.

Олссон задумал неплохую "стенку" с партнером на входе в штрафную, но мяч жестко отскочил от Кристоффера и стал добычей Милинковича-Савича.

Позиционную атаку проводят футболисты сборной Сербии, завершается она ударом Влаховича, который оказывается заблокирован.

Энтони Эланга появляется на поле вместо Виктора Классона, а Робин Кайсон меняет Виктора Дьёкереша.

Олссон довольно жестко обошелся с Милинковичем-Савичем, штрафной в 27 метрах от чужих ворот готовят хозяева.

Тадич со штрафного исполнил заброс в гущу игроков, однако борьба на втором этаже осталась за игроками сборной Швеции.

Милинкович-Савич получает предупреждение за жесткий фол против Олссона на чужой половине поля.

Попытка Олссона пробить из-за пределов штрафной оказалась слишком предсказуемой, на месте защитники сербов.

Сванберг после передачи Кулушевски пробивает с линии штрафной - мяч летит выше перекладины.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:1! САША ЛУКИЧ! Лазович от правой бровки исполнил передачу на угол штрафной, Лукич подработал под правую со смещением к центру и нанес неотразимый обводящий удар!

Второй тайм начался! Кристоффер Олссон появился на поле вместо Йенса Каюсте. Дарко Лазович вступил в игру вместо Андрии Живковича.

Лукич ударил по ногам Форсберга, не сумев остановить лидера шведской сборной чисто.

Влахович приближается к штрафной соперника и исполняет проникающий диагональный пас на Митровича, который в касание посылает мяч в сетку, однако гол не засчитан после вмешательства бокового арбитра!

Впрочем, момент с офсайдом у Митровича требует дополнительной проверки, ВАР в деле.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1! АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЧ! После просмотра видео арбитр указывает на центр, форвард "Фулхэма" и сборной Сербии оформляет хет-трик!

В непростом положении оказывается сборная Швеции, отыграть два мяча на поле сербов представляется тяжелейшей задачей, так что вопрос по сохранению места в Лиге В придется решать в очном матче со Словенией.

Влахович попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной, однако Линделеф накрыл попытку форварда "Ювентуса".

Митрович ворвался в штрафную с правого края и пробил по воротам низом, однако Ольсен угрозу парировал.

Мало что получается впереди у шведов, спокойно Сербия ведет дело к победе. Победитель группы будет определяться в Норвегии 27 сентября.

Форсберг получает мяч на левом краю штрафной и остро простреливает во вратарскую, однако вмешательство Машовича позволило избежать больших неприятностей.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЧ!

Тадич с углового с левого фланга исполнил подачу практически к линии вратарской, а Митрович головой отправил мяч в сетку!

45' Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

44' Дьёкереш ворвался в штрафную хозяев с правого края и мощно пальнул в ближний угол - мяч прошел мимо створа.

42' Милинкович-Савч после передачи Костича пробивает с левой метров с 18, однако мяч летит над перекладиной.

41' Никаких интересных событий в последние минуты не происходит, первая половина тайма была в этом плане гораздо интереснее.

39' Дьёкереш оказался с мячом на левом краю штрафной, однако поле закончилось, не успел шведский нападающий исполнить прострел.

37' Форсберг в момент диагонального перевода от партнера оказывается в положении "вне игры".

36' С преимуществом шведов проходят последние минуты встречи, не желают скандинавы вылетать в Лигу С.

34' Аугустинссон получает мяч на левом краю штрафной и мощно стреляет с 14 метров, однако в ближний угол не попадает.

33' Сербы вынесли мяч после подачи с фланга, Форсберг пытался вернуть снаряд в штрафную, но защитники были на месте.

32' Влахович ворвался в штрафную с левого края и пробил с угла вратарской, Ольсен отбил мяч перед собой, а потом поймал снаряд после добивания от Тадича!

30' Полчаса отыграли команды, после быстрого обмена голов сложно понять, кто же сегодня может победить.

28' Кулушевски с угла штрафной попытался пробить по воротам, однако мяч зацепил ногу Бабича и пришел в руки голкиперу.

26' С углового Форсберг подал на дальнюю штангу, где Дьёкереш не сумел обработать пришедший к нему мяч.

25' Форсберг со штрафного подает на набегающих партнеров, однако Влахович обстановку разряжает, отправляя мяч за лицевую.

24' Живкович прихватил Форсберга на правом фланге обороны и получил желтую карточку.

23' Сванберг нашел момент для удара из-за пределов штрафной из центральной зоны, но мяч прилетел точно в руки Милинковичу-Савичу.

21' Костич прорвался по левому флангу и исполнил прострел в штрафную, на дальней штанге Влахович в падении пытался пробить по воротам, однако не попал в ближний угол!

20' Снова идут в атаку хозяева поля, Влахович и Митрович комбинируют буквально в пределах штрафной, но всё же шведам удается разрядить обстановку.

18' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЧ!

Живкович с правого фланга с левой исполняет подачу на дальний угол вратарской, Митрович переигрывает в воздухе защитника и пробивает головой в дальний угол!

17' Заброс по правому флангу исполняют хозяева поля, однако Ольсен своевременно выходит к границе штрафной и забирает мяч.

15' ГОЛ! 0:1! ВИКТОР КЛАССОН!

Кулушевски в борьбе с защитником сумел протолкнуть мяч на Классона, тот ворвался в штрафную по центру и покатил снаряд мимо голкипера!

14' Тадич с левого края штрафной исполняет зрячую подачу на дальнюю штангу, Живкович пробивает с нескольких метров, однако посылает мяч над перекладиной!

13' Тадич исполняет угловой с левого фланга, но верховая борьба в центре штрафной остается за гостями.

12' Подачу с правого фланга исполняет Митрович, однако оборона сборной Швеции справляется.

11' Первую позиционную атаку в этой встрече провели шведы, однако Форсберг не рискнул входить в штрафную, и момент быстро иссяк.

9' Подача Тадича со штрафного получается неудачной, мяч прилетает в игрока, который обозначал "стенку".

8' Хиен получает желтую карточку за фол против Влаховича на своей половине поля.

7' Сборная Швеции пока в этой группе занимает последнее место, после победы над Словакией "тре крунур" помимо Сербии дважды уступили Норвегии.

6' Снова позиционно атакуют сербы, однако перевод Тадича на левый фланг был прерван одним из защитников.

5' Неплохую атаку проводят сербы, однако из штрафной пробить по воротам хозяевам не удалось, а удар Милинковича-Савича заблокировал Хиен.

4' Первый угловой сегодня исполнили сербы, однако с подачей Тадича оборона гостей справляется.

3' Матч первого круга в Сольне завершилась победой сербов с минимальным счётом, единственный гол перед перерывом оформил Лука Йович.

2' Сегодня чуть раньше Норвегия уступила Словении, сербы в случае победы догонят скандинавов по очкам в борьбе за лидерство.