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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Сербия
FIFA #25
4:1
Второй тайм: 83'
Швеция
FIFA #17
0'
8' Желтая карточка
Хиен Исак
0:1
15' Гол
Классон Виктор
1:1
18' Гол
Митрович Александар
24' Желтая карточка
Живкович Андрия
2:1
45' Гол
Митрович Александар
3:1
48' Гол
Митрович Александар
67' Желтая карточка
Милинкович-Савич Сергей
4:1
70' Гол
Лукич Саша

Ход матча

8'
 
Хиен Исак
15'
0:1
Классон Виктор
(Кулушевски Деян)
18'
Митрович Александар
(Живкович Андрия)
1:1
24'
Живкович Андрия
 
45'
Митрович Александар
(Тадич Душан)
2:1
46'
 
Олссон Кристоффер
Каюсте Йенс
46'
Лазович Дарко
Живкович Андрия
 
48'
Митрович Александар
(Влахович Душан)
3:1
64'
 
Эланга Энтони
Классон Виктор
64'
 
Кайсон Робин
Дьёкереш Виктор
67'
Милинкович-Савич Сергей
 
70'
Лукич Саша
(Лазович Дарко)
4:1
72'
Рачич Урош
Митрович Александар
 
74'
 
Карлстрём Йеспер
Форсберг Эмиль

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 128
Сербия 58.6% (75)
X 28.9% (37)
Швеция 12.5% (16)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
Швеция
3.75
3.86
92.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
6
Машович
Эрхан
13
Митрович
Стефан
4
Бабич
Срджян
14
Живкович
Андрия
17
Костич
Филип
10
Тадич
Душан
16
Лукич
Саша
20
Милинкович-Савич
Сергей
18
Влахович
Душан
9
Митрович
Александар
1
Ольсен
Робин
15
Сундгрен
Даниэль
4
Хиен
Исак
3
Линделоф
Виктор
7
Классон
Виктор
19
Сванберг
Маттиас
8
Каюсте
Йенс
6
Аугустинссон
Людвиг
21
Кулушевски
Деян
16
Дьёкереш
Виктор
10
Форсберг
Эмиль
Сербия
3-5-2
Швеция
3-4-3

История личных встреч

Сербия
Швеция

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
0:1
ММ
1:2
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 5 1
Йович Лука 2 0.4
Живкович Андрия 1 0.2
Милинкович-Савич Сергей 1 0.2
Лукич Саша 1 0.2
Радоньич Неманья 1 0.2
Тадич Душан 0 0
Лазович Дарко 0 0
Младенович Филип 0 0
Влахович Душан 0 0
Павлович Страхиня 0 0
Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форсберг Эмиль 2 (1) 0.4
Кулушевски Деян 1 0.2
Классон Виктор 1 0.2
Дьёкереш Виктор 1 0.2
Эланга Энтони 1 0.2
Сванберг Маттиас 0 0

Карточки

Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрович Александар 2 0
Милинкович-Савич Сергей 2 0
Райкович Предраг 0 1
Джуричич Филип 1 0
Гудель Неманья 1 0
Живкович Андрия 1 0
Груйич Марко 1 0
Рачич Урош 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крафт Эмиль 3 0
Кулушевски Деян 3 0
Олссон Кристоффер 2 0
Сванберг Маттиас 2 0
Ольсен Робин 1 0
Исак Александр 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Хиен Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
3
60%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сербия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1
Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0
Швеция
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2
Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 5 3 1 1 7 - 5 10
2. Сербия 4:1 5 3 1 1 11 - 5 10
3. Словения 5 1 2 2 5 - 9 5
4. Швеция 1:4 5 1 0 4 6 - 10 3

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия 4:1 3 2 0 1 8 - 3 6
2. Словения 3 1 1 1 4 - 5 4
3. Норвегия 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Швеция 1:4 2 0 0 2 1 - 3 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Сербия 4:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Швеция 1:4 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Словения 2 0 1 1 1 - 4 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 81'
    Олссон задумал неплохую "стенку" с партнером на входе в штрафную, но мяч жестко отскочил от Кристоффера и стал добычей Милинковича-Савича.
  • 79'
    Сербы при таком раскладе догоняют сборную Норвегии, однако у скандинавов есть преимущество по личным встречам, потому во вторник их устроит ничья. Шведам же нужна будет победа над Словенией.
  • 77'
    Ничего интересного на поле снова не происходит, ничего толкового впереди у шведов не получается.
  • 75'
    Машович прерывает прострел с левого фланга, мяч мог укатиться на угловой, но Милинкович-Савич остановил его на лицевой линии.
  • Замена
    73'
    Йеспер Карлстрём появляется на поле вместо Эмиля Форсберга.
  • Замена
    72'
    Вместо получившего повреждение Александара Митровича на поле появляется Урош Рачич.
  • 71'
    Совсем плохи дела у шведов, никаких шансов соперник им не оставляет, не Митровичем единым.
  • Описание гола
    70'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:1! САША ЛУКИЧ!
    Лазович от правой бровки исполнил передачу на угол штрафной, Лукич подработал под правую со смещением к центру и нанес неотразимый обводящий удар!
  • 69'
    Сванберг после передачи Кулушевски пробивает с линии штрафной - мяч летит выше перекладины.
  • 68'
    Попытка Олссона пробить из-за пределов штрафной оказалась слишком предсказуемой, на месте защитники сербов.
  • Желтая карточка
    67'
    Милинкович-Савич получает предупреждение за жесткий фол против Олссона на чужой половине поля.
  • 66'
    Тадич со штрафного исполнил заброс в гущу игроков, однако борьба на втором этаже осталась за игроками сборной Швеции.
  • Фол, нарушение
    65'
    Олссон довольно жестко обошелся с Милинковичем-Савичем, штрафной в 27 метрах от чужих ворот готовят хозяева.
  • Замена
    64'
    Энтони Эланга появляется на поле вместо Виктора Классона, а Робин Кайсон меняет Виктора Дьёкереша.
  • 63'
    Позиционную атаку проводят футболисты сборной Сербии, завершается она ударом Влаховича, который оказывается заблокирован.
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    • 60'
      Форсберг получает мяч на левом краю штрафной и остро простреливает во вратарскую, однако вмешательство Машовича позволило избежать больших неприятностей.
    • 58'
      Мало что получается впереди у шведов, спокойно Сербия ведет дело к победе. Победитель группы будет определяться в Норвегии 27 сентября.
    • 56'
      Митрович ворвался в штрафную с правого края и пробил по воротам низом, однако Ольсен угрозу парировал.
    • 54'
      Влахович попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной, однако Линделеф накрыл попытку форварда "Ювентуса".
    • 52'
      В непростом положении оказывается сборная Швеции, отыграть два мяча на поле сербов представляется тяжелейшей задачей, так что вопрос по сохранению места в Лиге В придется решать в очном матче со Словенией.
    • 3 гола - хет-трик!
      50'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1! АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЧ!
      После просмотра видео арбитр указывает на центр, форвард "Фулхэма" и сборной Сербии оформляет хет-трик!
    • Видеоповтор
      49'
      Впрочем, момент с офсайдом у Митровича требует дополнительной проверки, ВАР в деле.
    • Офсайд
      48'
      Влахович приближается к штрафной соперника и исполняет проникающий диагональный пас на Митровича, который в касание посылает мяч в сетку, однако гол не засчитан после вмешательства бокового арбитра!
    • Фол, нарушение
      47'
      Лукич ударил по ногам Форсберга, не сумев остановить лидера шведской сборной чисто.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Кристоффер Олссон появился на поле вместо Йенса Каюсте. Дарко Лазович вступил в игру вместо Андрии Живковича.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 2 гола - дубль!
      45'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЧ!
      Тадич с углового с левого фланга исполнил подачу практически к линии вратарской, а Митрович головой отправил мяч в сетку!
    • Дополнительное время
      45'
      Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Дьёкереш ворвался в штрафную хозяев с правого края и мощно пальнул в ближний угол - мяч прошел мимо створа.
    • 42'
      Милинкович-Савч после передачи Костича пробивает с левой метров с 18, однако мяч летит над перекладиной.
    • 41'
      Никаких интересных событий в последние минуты не происходит, первая половина тайма была в этом плане гораздо интереснее.
    • 39'
      Дьёкереш оказался с мячом на левом краю штрафной, однако поле закончилось, не успел шведский нападающий исполнить прострел.
    • Офсайд
      37'
      Форсберг в момент диагонального перевода от партнера оказывается в положении "вне игры".
    • 36'
      С преимуществом шведов проходят последние минуты встречи, не желают скандинавы вылетать в Лигу С.
    • 34'
      Аугустинссон получает мяч на левом краю штрафной и мощно стреляет с 14 метров, однако в ближний угол не попадает.
    • 33'
      Сербы вынесли мяч после подачи с фланга, Форсберг пытался вернуть снаряд в штрафную, но защитники были на месте.
    • Опасный момент
      32'
      Влахович ворвался в штрафную с левого края и пробил с угла вратарской, Ольсен отбил мяч перед собой, а потом поймал снаряд после добивания от Тадича!
    • 30'
      Полчаса отыграли команды, после быстрого обмена голов сложно понять, кто же сегодня может победить.
    • 28'
      Кулушевски с угла штрафной попытался пробить по воротам, однако мяч зацепил ногу Бабича и пришел в руки голкиперу.
    • Угловой
      26'
      С углового Форсберг подал на дальнюю штангу, где Дьёкереш не сумел обработать пришедший к нему мяч.
    • 25'
      Форсберг со штрафного подает на набегающих партнеров, однако Влахович обстановку разряжает, отправляя мяч за лицевую.
    • Желтая карточка
      24'
      Живкович прихватил Форсберга на правом фланге обороны и получил желтую карточку.
    • 23'
      Сванберг нашел момент для удара из-за пределов штрафной из центральной зоны, но мяч прилетел точно в руки Милинковичу-Савичу.
    • Опасный момент
      21'
      Костич прорвался по левому флангу и исполнил прострел в штрафную, на дальней штанге Влахович в падении пытался пробить по воротам, однако не попал в ближний угол!
    • 20'
      Снова идут в атаку хозяева поля, Влахович и Митрович комбинируют буквально в пределах штрафной, но всё же шведам удается разрядить обстановку.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЧ!
      Живкович с правого фланга с левой исполняет подачу на дальний угол вратарской, Митрович переигрывает в воздухе защитника и пробивает головой в дальний угол!
    • 17'
      Заброс по правому флангу исполняют хозяева поля, однако Ольсен своевременно выходит к границе штрафной и забирает мяч.
    • Описание гола
      15'
      ГОЛ! 0:1! ВИКТОР КЛАССОН!
      Кулушевски в борьбе с защитником сумел протолкнуть мяч на Классона, тот ворвался в штрафную по центру и покатил снаряд мимо голкипера!
    • Опасный момент
      14'
      Тадич с левого края штрафной исполняет зрячую подачу на дальнюю штангу, Живкович пробивает с нескольких метров, однако посылает мяч над перекладиной!
    • Угловой
      13'
      Тадич исполняет угловой с левого фланга, но верховая борьба в центре штрафной остается за гостями.
    • 12'
      Подачу с правого фланга исполняет Митрович, однако оборона сборной Швеции справляется.
    • 11'
      Первую позиционную атаку в этой встрече провели шведы, однако Форсберг не рискнул входить в штрафную, и момент быстро иссяк.
    • 9'
      Подача Тадича со штрафного получается неудачной, мяч прилетает в игрока, который обозначал "стенку".
    • Желтая карточка
      8'
      Хиен получает желтую карточку за фол против Влаховича на своей половине поля.
    • 7'
      Сборная Швеции пока в этой группе занимает последнее место, после победы над Словакией "тре крунур" помимо Сербии дважды уступили Норвегии.
    • 6'
      Снова позиционно атакуют сербы, однако перевод Тадича на левый фланг был прерван одним из защитников.
    • 5'
      Неплохую атаку проводят сербы, однако из штрафной пробить по воротам хозяевам не удалось, а удар Милинковича-Савича заблокировал Хиен.
    • 4'
      Первый угловой сегодня исполнили сербы, однако с подачей Тадича оборона гостей справляется.
    • 3'
      Матч первого круга в Сольне завершилась победой сербов с минимальным счётом, единственный гол перед перерывом оформил Лука Йович.
    • 2'
      Сегодня чуть раньше Норвегия уступила Словении, сербы в случае победы догонят скандинавов по очкам в борьбе за лидерство.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сербия 4:1 Швеция онлайн

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    Прогнозы на матч Сербия 4:1 Швеция

    Исход игры
    Сербия
    58.6% (75)
    Ничья
    28.9% (37)
    Швеция
    12.5% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.72% (65)
    Меньше
    46.28% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    82.64% (100)
    Нет
    17.36% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Сербия
    38.3% (49)
    1:1 Ничья
    27.3% (35)
    1:0 Сербия
    11.7% (15)
    1:2 Швеция
    6.3% (8)
    0:1 Швеция
    2.3% (3)
    3:1 Сербия
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:2 Сербия
    1.6% (2)
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