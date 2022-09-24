да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|5
|1
|Йович Лука
|2
|0.4
|Живкович Андрия
|1
|0.2
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.2
|Лукич Саша
|1
|0.2
|Радоньич Неманья
|1
|0.2
|Тадич Душан
|0
|0
|Лазович Дарко
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Влахович Душан
|0
|0
|Павлович Страхиня
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.4
|Кулушевски Деян
|1
|0.2
|Классон Виктор
|1
|0.2
|Дьёкереш Виктор
|1
|0.2
|Эланга Энтони
|1
|0.2
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрович Александар
|2
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|Райкович Предраг
|0
|1
|Джуричич Филип
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Живкович Андрия
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крафт Эмиль
|3
|0
|Кулушевски Деян
|3
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Ольсен Робин
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3