Тур: 5. Стадион: Райко Митич
История личных встреч
Сербия
Швеция
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сербия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|2
|0.5
|Йович Лука
|2
|0.5
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.25
|Живкович Андрия
|1
|0.25
|Радоньич Неманья
|1
|0.25
|Тадич Душан
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Павлович Страхиня
|0
|0
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.5
|Кулушевски Деян
|1
|0.25
|Дьёкереш Виктор
|1
|0.25
|Эланга Энтони
|1
|0.25
|Сванберг Маттиас
|0
|0
Карточки
Сербия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрович Александар
|2
|0
|Райкович Предраг
|0
|1
|Джуричич Филип
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крафт Эмиль
|3
|0
|Кулушевски Деян
|3
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Ольсен Робин
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
3
60%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сербия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1
Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0
Швеция
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2
Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0
Лига B. Группа 4
Лига B. Группа 4
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Сербия - Швеция
Исход игры
Сербия
54.5% (30)
Ничья
27.3% (15)
Швеция
18.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (31)
Меньше
42.59% (23)
Обе команды забьют
Да
83.33% (45)
Нет
16.67% (9)
Популярный счёт
2:1 Сербия
38.2% (21)
1:1 Ничья
25.5% (14)
1:2 Швеция
9.1% (5)
1:0 Сербия
9.1% (5)
0:1 Швеция
3.6% (2)
2:0 Сербия
3.6% (2)
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