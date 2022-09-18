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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Сербия
FIFA #25
 
Позже
Швеция
FIFA #17
Прогнозы 55
Сербия 54.5% (30)
X 27.3% (15)
Швеция 18.2% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
Швеция
4.30
3.67
4.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сербия
Швеция

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
0:1
ММ
1:2
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 2 0.5
Йович Лука 2 0.5
Милинкович-Савич Сергей 1 0.25
Живкович Андрия 1 0.25
Радоньич Неманья 1 0.25
Тадич Душан 0 0
Младенович Филип 0 0
Павлович Страхиня 0 0
Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форсберг Эмиль 2 (1) 0.5
Кулушевски Деян 1 0.25
Дьёкереш Виктор 1 0.25
Эланга Энтони 1 0.25
Сванберг Маттиас 0 0

Карточки

Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрович Александар 2 0
Райкович Предраг 0 1
Джуричич Филип 1 0
Гудель Неманья 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Груйич Марко 1 0
Рачич Урош 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крафт Эмиль 3 0
Кулушевски Деян 3 0
Олссон Кристоффер 2 0
Сванберг Маттиас 2 0
Ольсен Робин 1 0
Исак Александр 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
3
60%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сербия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1
Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0
Швеция
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2
Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Сербия 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Швеция 4 1 0 3 5 - 6 3
4. Словения 4 0 2 2 3 - 8 2

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Сербия 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Словения 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Швеция 2 0 0 2 1 - 3 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сербия 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Швеция 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Словения 2 0 1 1 1 - 4 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2022, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 55
    Сербия 54.5% (30)
    X 27.3% (15)
    Швеция 18.2% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Швеция
    4.30
    3.67
    4.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сербия - Швеция онлайн

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    Прогнозы на матч Сербия - Швеция

    Исход игры
    Сербия
    54.5% (30)
    Ничья
    27.3% (15)
    Швеция
    18.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (31)
    Меньше
    42.59% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (45)
    Нет
    16.67% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Сербия
    38.2% (21)
    1:1 Ничья
    25.5% (14)
    1:2 Швеция
    9.1% (5)
    1:0 Сербия
    9.1% (5)
    0:1 Швеция
    3.6% (2)
    2:0 Сербия
    3.6% (2)
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    Сербия
    Швеция
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