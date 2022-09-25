ДА
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николаеску Йон
|4 (3)
|0.8
|Болохан Вадим
|1
|0.2
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0.2
|Моцпан Никита
|1
|0.2
|Каймаков Михаил
|1 (1)
|0.2
|Армаш Игорь
|0
|0
|Раца Вадим
|0
|0
|Плэтикэ Сергиу
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Ливио
|1
|0.2
|Фрик Ноа
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раца Вадим
|2
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|2
|0
|Штиня Виктор
|0
|1
|Болохан Вадим
|1
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Посмак Вячеслав
|1
|0
|Кочук Евгений
|1
|0
|Кожокару Максим
|1
|0
|Дрос Кристиан
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малин Андреас
|2
|0
|Зеле Арон
|2
|0
|Майер Ливио
|2
|0
|Грабер Лукас
|2
|0
|Бек Никлас
|2
|0
|Фрик Яник
|1
|0
|Фроммельт Ноах
|1
|0
|Марксер Марко
|1
|0
|Люхингер Зимон
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Молдова
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Андорра
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|4.
|Лихтенштейн
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|Андорра
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Молдова
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Лихтенштейн
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Латвия
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Андорра
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Лихтенштейн
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3