  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2022

Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Молдова
FIFA #181
 
Позже
Лихтенштейн
FIFA #190
Прогнозы 124
Молдова 91.1% (113)
X 4.8% (6)
Лихтенштейн 4% (5)
-1
выиграет Молдова, со счетом 3:1
ДА
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Лихтенштейн
1.23
6.50
6.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Челядник
Дмитрий
14
Крачун
Артур
3
Болохан
Вадим
4
Армаш
Игорь
13
Белоусов
Александр
20
Плэтикэ
Сергиу
22
Раца
Вадим
7
Ионице
Артур
8
Моцпан
Никита
9
Николаеску
Йон
11
Домашкан
Виталий
1
Бюхель
Бенджамин
2
Грюненфельдер
Рафаэль
23
Хофер
Йенс
4
Трабер
Ларс
9
Нетцер
Андрин
8
Зеле
Арон
7
Люхингер
Зимон
3
Гёппель
Максимилиан
18
Хаслер
Николас
19
Филипп
Гасснер
20
Бек
Никлас
Молдова
3-4-1-2
Лихтенштейн
3-4-3

История личных встреч

Молдова
Лихтенштейн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
0:2
Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 4 (3) 0.8
Болохан Вадим 1 0.2
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0.2
Моцпан Никита 1 0.2
Каймаков Михаил 1 (1) 0.2
Армаш Игорь 0 0
Раца Вадим 0 0
Плэтикэ Сергиу 0 0
Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Ливио 1 0.2
Фрик Ноа 0 0

Карточки

Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раца Вадим 2 0
Ревенко Иоан-Кэлин 2 0
Штиня Виктор 0 1
Болохан Вадим 1 0
Армаш Игорь 1 0
Посмак Вячеслав 1 0
Кочук Евгений 1 0
Кожокару Максим 1 0
Дрос Кристиан 1 0
Рябчук Олег 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малин Андреас 2 0
Зеле Арон 2 0
Майер Ливио 2 0
Грабер Лукас 2 0
Бек Никлас 2 0
Фрик Яник 1 0
Фроммельт Ноах 1 0
Марксер Марко 1 0
Люхингер Зимон 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0
Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0
Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0
Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Молдова 5 3 1 1 8 - 6 10
3. Андорра 5 2 1 2 5 - 6 7
4. Лихтенштейн 5 0 0 5 1 - 9 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Андорра 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Молдова 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Лихтенштейн 3 0 0 3 0 - 6 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Молдова 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Латвия 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Андорра 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Лихтенштейн 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Лихтенштейн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2022, осталось 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 124
    Молдова 91.1% (113)
    X 4.8% (6)
    Лихтенштейн 4% (5)
    -1
    выиграет Молдова, со счетом 3:1
    ДА
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Лихтенштейн
    1.23
    6.50
    6.15
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Молдова - Лихтенштейн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Молдова - Лихтенштейн

    Исход игры
    Молдова
    91.9% (113)
    Ничья
    4.9% (6)
    Лихтенштейн
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.09% (37)
    Меньше
    68.91% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    30.25% (36)
    Нет
    69.75% (83)
    Популярный счёт
    2:0 Молдова
    40.7% (50)
    1:0 Молдова
    18.7% (23)
    2:1 Молдова
    18.7% (23)
    3:0 Молдова
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    4.9% (6)
    3:1 Молдова
    4.9% (6)
    0:1 Лихтенштейн
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Молдова
    Лихтенштейн
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     