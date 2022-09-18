Тур: 6. Стадион: Зимбру
Позже
История личных встреч
Молдова
Лихтенштейн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Молдова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николаеску Йон
|4 (3)
|0.8
|Болохан Вадим
|1
|0.2
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0.2
|Моцпан Никита
|1
|0.2
|Каймаков Михаил
|1 (1)
|0.2
|Армаш Игорь
|0
|0
|Раца Вадим
|0
|0
|Плэтикэ Сергиу
|0
|0
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Ливио
|1
|0.2
|Фрик Ноа
|0
|0
Карточки
Молдова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раца Вадим
|2
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|2
|0
|Штиня Виктор
|0
|1
|Болохан Вадим
|1
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Посмак Вячеслав
|1
|0
|Кочук Евгений
|1
|0
|Кожокару Максим
|1
|0
|Дрос Кристиан
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малин Андреас
|2
|0
|Зеле Арон
|2
|0
|Майер Ливио
|2
|0
|Грабер Лукас
|2
|0
|Бек Никлас
|2
|0
|Фрик Яник
|1
|0
|Фроммельт Ноах
|1
|0
|Марксер Марко
|1
|0
|Люхингер Зимон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Молдова
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0
Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0
Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2
Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Молдова
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Андорра
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|4.
|Лихтенштейн
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|Андорра
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Молдова
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Лихтенштейн
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Латвия
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Андорра
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Лихтенштейн
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Латвия
|Икауниекс Янис
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Молдова - Лихтенштейн
Исход игры
Молдова
84% (42)
Ничья
8% (4)
Лихтенштейн
8% (4)
Тотал 2.5
Больше
25% (12)
Меньше
75% (36)
Обе команды забьют
Да
33.33% (16)
Нет
66.67% (32)
Популярный счёт
2:0 Молдова
34% (17)
1:0 Молдова
24% (12)
2:1 Молдова
20% (10)
1:1 Ничья
8% (4)
0:1 Лихтенштейн
6% (3)
3:1 Молдова
4% (2)
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