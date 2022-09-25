ДА
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виейра Марсио
|1
|0.2
|Рубио Хесус II
|1
|0.2
|Сервос Жоан
|1
|0.2
|Росас Альберт
|1
|0.2
|Алаез Жорди
|1 (1)
|0.2
|Фернандес Рикард
|0
|0
|Мартинес Алекс II
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутковский Владислав
|4
|0.8
|Икауниекс Янис
|4 (1)
|0.8
|Робертс Улдрикис
|2
|0.4
|Зюзин Артур
|1
|0.2
|Савалниекс Робертс
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Эмсис Эдуард
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валес Марк
|1
|0
|Рубио Хорди
|1
|0
|Гарсия Кристиан II
|1
|0
|Бернат Виктор
|1
|0
|Рубио Хесус II
|1
|0
|Фернандес Рикард
|1
|0
|Алаез Жорди
|1
|0
|Мартинес Алекс II
|1
|0
|Сервос Жоан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зюзин Артур
|2
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Юрковскис Райвис
|1
|0
|Черномордийс Антонийс
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Молдова
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Андорра
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|4.
|Лихтенштейн
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|Андорра
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Молдова
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Лихтенштейн
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Латвия
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Андорра
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Лихтенштейн
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3