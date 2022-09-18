Тур: 6. Стадион: Насьонал
История личных встреч
Андорра
Латвия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виейра Марсио
|1
|0.2
|Рубио Хесус II
|1
|0.2
|Сервос Жоан
|1
|0.2
|Росас Альберт
|1
|0.2
|Алаез Жорди
|1 (1)
|0.2
|Фернандес Рикард
|0
|0
|Мартинес Алекс II
|0
|0
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутковский Владислав
|4
|0.8
|Икауниекс Янис
|4 (1)
|0.8
|Робертс Улдрикис
|2
|0.4
|Зюзин Артур
|1
|0.2
|Савалниекс Робертс
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Эмсис Эдуард
|0
|0
Карточки
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валес Марк
|1
|0
|Рубио Хорди
|1
|0
|Гарсия Кристиан II
|1
|0
|Бернат Виктор
|1
|0
|Рубио Хесус II
|1
|0
|Фернандес Рикард
|1
|0
|Алаез Жорди
|1
|0
|Мартинес Алекс II
|1
|0
|Сервос Жоан
|1
|0
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зюзин Артур
|2
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Юрковскис Райвис
|1
|0
|Черномордийс Антонийс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
60%
2
18%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Андорра
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1
Жирона - Андорра 2:0 Мурсия - Андорра 0:0 Леганес - Андорра 0:2 Молдова - Андорра 2:1 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Албания - Андорра 1:0 Андорра - Польша 1:4 Сан-Марино - Андорра 0:3 Андорра - Англия 0:5 Венгрия - Андорра 2:1 Англия - Андорра 4:0 Андорра - Сан-Марино 2:0
Латвия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0
Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Молдова
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Андорра
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|4.
|Лихтенштейн
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|Андорра
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Молдова
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Лихтенштейн
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Латвия
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Андорра
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Лихтенштейн
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Латвия
|Икауниекс Янис
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Андорра - Латвия
Исход игры
Андорра
12% (6)
Ничья
12% (6)
Латвия
76% (38)
Тотал 2.5
Больше
51.02% (25)
Меньше
48.98% (24)
Обе команды забьют
Да
61.22% (30)
Нет
38.78% (19)
Популярный счёт
1:2 Латвия
40% (20)
0:2 Латвия
18% (9)
0:1 Латвия
12% (6)
1:1 Ничья
12% (6)
2:1 Андорра
6% (3)
1:0 Андорра
6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!