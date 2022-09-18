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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Андорра
FIFA #153
 
Позже
Латвия
FIFA #136
Прогнозы 50
Андорра 12% (6)
X 12% (6)
Латвия 76% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андорра
Ничья
Латвия
4.24
3.40
1.77
Все Коэффициенты

История личных встреч

Андорра
Латвия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛНУ
3:0
ЛНУ
0:5
ЛНУ
0:0
ЛНУ
0:0
ЛНУ
0:0
ОМЧ2Е
4:0
ОМЧ2Е
0:1
ТМС
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виейра Марсио 1 0.2
Рубио Хесус II 1 0.2
Сервос Жоан 1 0.2
Росас Альберт 1 0.2
Алаез Жорди 1 (1) 0.2
Фернандес Рикард 0 0
Мартинес Алекс II 0 0
Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутковский Владислав 4 0.8
Икауниекс Янис 4 (1) 0.8
Робертс Улдрикис 2 0.4
Зюзин Артур 1 0.2
Савалниекс Робертс 0 0
Цыганик Андрей 0 0
Эмсис Эдуард 0 0

Карточки

Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валес Марк 1 0
Рубио Хорди 1 0
Гарсия Кристиан II 1 0
Бернат Виктор 1 0
Рубио Хесус II 1 0
Фернандес Рикард 1 0
Алаез Жорди 1 0
Мартинес Алекс II 1 0
Сервос Жоан 1 0
Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюзин Артур 2 0
Цыганик Андрей 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Юрковскис Райвис 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
60%
2
18%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Андорра
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1
Жирона - Андорра 2:0 Мурсия - Андорра 0:0 Леганес - Андорра 0:2 Молдова - Андорра 2:1 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Албания - Андорра 1:0 Андорра - Польша 1:4 Сан-Марино - Андорра 0:3 Андорра - Англия 0:5 Венгрия - Андорра 2:1 Англия - Андорра 4:0 Андорра - Сан-Марино 2:0
Латвия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0
Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Молдова 5 3 1 1 8 - 6 10
3. Андорра 5 2 1 2 5 - 6 7
4. Лихтенштейн 5 0 0 5 1 - 9 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Андорра 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Молдова 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Лихтенштейн 3 0 0 3 0 - 6 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Молдова 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Латвия 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Андорра 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Лихтенштейн 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Латвия Икауниекс Янис 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Андорра - Латвия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2022, осталось 2 дня 6 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 50
    Андорра 12% (6)
    X 12% (6)
    Латвия 76% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Андорра
    Ничья
    Латвия
    4.24
    3.40
    1.77
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Андорра - Латвия онлайн

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    Прогнозы на матч Андорра - Латвия

    Исход игры
    Андорра
    12% (6)
    Ничья
    12% (6)
    Латвия
    76% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    61.22% (30)
    Нет
    38.78% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Латвия
    40% (20)
    0:2 Латвия
    18% (9)
    0:1 Латвия
    12% (6)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    2:1 Андорра
    6% (3)
    1:0 Андорра
    6% (3)
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    Латвия
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