Первый тайм

7' Громыко досталось в прошлом эпизоде. Получил он повреждение, поэтому теперь нуждается в оказании медицинской помощи.

6' Куцка на чужой половине поля нарушил правила. Недоумевает словацкий полузащитник, считая, что действовал он в рамках правил.

5' Словаки не пытаются включать максимальные скорости, надеясь планомерными наступательными действиями заставить гостей пропустить мяч в свои ворота.

4' Гости пока что полностью сосредоточены на обороне своих владений, не пытаясь на первых минутах навязывать какую-то контригру.

3' Левым флангом хозяева поля провели свою первую атаку, но ничем опасным она не закончилась - продраться в штрафную площадку обороняющиеся не позволили.

2' Большого ажиотажа эта встреча в Словакии не вызвала, что неудивительно, ведь с турнирной точки зрения она ничего не решает. Белорусы уже обеспечили себе понижение в классе, в то время как словаки в лучшем случае могут подняться только на второе место.