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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Словакия
FIFA #40
0:0
Первый тайм: 7'
Беларусь
FIFA #95
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 130
Словакия 96.9% (126)
X 1.5% (2)
Беларусь 1.5% (2)
-1
выиграет Словакия, со счетом 3:1
ДА
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словакия
Ничья
Беларусь
1.63
4.10
6.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Родак
Марек
2
Пекарик
Петер
5
Шатка
Любомир
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
22
Лоботка
Станислав
8
Бенеш
Ласло
18
Ирка
Эрик
9
Боженик
Роберт
6
Дурис
Давид
16
Плотников
Максим
5
Поляков
Денис
15
Юденков
Руслан
20
Хадаркевич
Руслан
7
Нечаев
Данила
22
Малькевич
Владислав
14
Яблонский
Евгений
13
Бочеров
Валерий
21
Климович
Владислав
23
Громыко
Валерий
10
Бахар
Иван
Словакия
4-3-3
Беларусь
3-4-2-1

История личных встреч

Словакия
Беларусь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:1
Е2ОМ
0:1
Е2ОМ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беро Матуш 1 0.17
Вайсс Владимир 1 0.17
Суслов Томаш 1 0.17
Ирка Эрик 1 (1) 0.17
Руснак Альберт 0 0
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савицкий Павел 1 0.17
Малькевич Владислав 1 0.17
Громыко Валерий 0 0
Печенин Кирилл 0 0

Карточки

Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 2 1
Куцка Юрай 2 0
Вайсс Владимир 2 0
Алмаши Ладислав 2 0
Гараслин Лукаш 1 0
Беро Матуш 1 0
Шатка Любомир 1 0
Ирка Эрик 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Дьомбер Норберт 1 0
Вернон де Марко 1 0
Боженик Роберт 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юденков Руслан 1 0
Бегунов Роман 1 0
Бахар Иван 1 0
Малькевич Владислав 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0
Волков Захар 1 0
Эбонг Макс 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Словакия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1
Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1
Беларусь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0
Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Бельгия - Беларусь 8:0 Беларусь - Эстония 4:2 Беларусь - Гондурас 1:1 Албания - Беларусь 3:2 Беларусь - Литва 2:0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 0:0 6 4 2 0 8 - 3 14
2. Азербайджан 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
3. Словакия 0:0 6 2 1 3 4 - 5 7
4. Беларусь 0:0 6 0 3 3 2 - 6 3

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 0:0 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Азербайджан 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
3. Беларусь 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Словакия 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словакия 0:0 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Казахстан 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Азербайджан 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Беларусь 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    7'
    Громыко досталось в прошлом эпизоде. Получил он повреждение, поэтому теперь нуждается в оказании медицинской помощи.
  • Фол, нарушение
    6'
    Куцка на чужой половине поля нарушил правила. Недоумевает словацкий полузащитник, считая, что действовал он в рамках правил.
  • 5'
    Словаки не пытаются включать максимальные скорости, надеясь планомерными наступательными действиями заставить гостей пропустить мяч в свои ворота.
  • 4'
    Гости пока что полностью сосредоточены на обороне своих владений, не пытаясь на первых минутах навязывать какую-то контригру.
  • 3'
    Левым флангом хозяева поля провели свою первую атаку, но ничем опасным она не закончилась - продраться в штрафную площадку обороняющиеся не позволили.
  • 2'
    Большого ажиотажа эта встреча в Словакии не вызвала, что неудивительно, ведь с турнирной точки зрения она ничего не решает. Белорусы уже обеспечили себе понижение в классе, в то время как словаки в лучшем случае могут подняться только на второе место.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Словакия 0:0 Беларусь

Исход игры
Словакия
96.2% (126)
Ничья
1.5% (2)
Беларусь
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.84% (47)
Меньше
61.16% (74)
Обе команды забьют
Да
38.84% (47)
Нет
61.16% (74)
Популярный счёт
2:0 Словакия
32.1% (42)
2:1 Словакия
28.2% (37)
1:0 Словакия
22.9% (30)
3:1 Словакия
5.3% (7)
1:1 Ничья
1.5% (2)
3:0 Словакия
1.5% (2)
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