ДА
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беро Матуш
|1
|0.17
|Вайсс Владимир
|1
|0.17
|Суслов Томаш
|1
|0.17
|Ирка Эрик
|1 (1)
|0.17
|Руснак Альберт
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савицкий Павел
|1
|0.17
|Малькевич Владислав
|1
|0.17
|Громыко Валерий
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|2
|1
|Куцка Юрай
|2
|0
|Вайсс Владимир
|2
|0
|Алмаши Ладислав
|2
|0
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|Беро Матуш
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Ирка Эрик
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|Вернон де Марко
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юденков Руслан
|1
|0
|Бегунов Роман
|1
|0
|Бахар Иван
|1
|0
|Малькевич Владислав
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Хадаркевич Руслан
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Эбонг Макс
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3