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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Словакия
FIFA #40
 
Позже
Беларусь
FIFA #95
Прогнозы 46
Словакия 97.8% (45)
X 2.2% (1)
Беларусь 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Словакия
Ничья
Беларусь
1.55
4.60
7.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Словакия
Беларусь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:1
Е2ОМ
0:1
Е2ОМ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беро Матуш 1 0.2
Вайсс Владимир 1 0.2
Суслов Томаш 1 0.2
Ирка Эрик 1 (1) 0.2
Руснак Альберт 0 0
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савицкий Павел 1 0.2
Малькевич Владислав 1 0.2
Громыко Валерий 0 0
Печенин Кирилл 0 0

Карточки

Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 2 1
Куцка Юрай 2 0
Вайсс Владимир 2 0
Алмаши Ладислав 2 0
Гараслин Лукаш 1 0
Беро Матуш 1 0
Шатка Любомир 1 0
Ирка Эрик 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Дьомбер Норберт 1 0
Вернон де Марко 1 0
Боженик Роберт 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юденков Руслан 1 0
Бегунов Роман 1 0
Бахар Иван 1 0
Малькевич Владислав 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0
Волков Захар 1 0
Эбонг Макс 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Словакия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1
Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1
Беларусь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0
Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Бельгия - Беларусь 8:0 Беларусь - Эстония 4:2 Беларусь - Гондурас 1:1 Албания - Беларусь 3:2 Беларусь - Литва 2:0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Азербайджан 5 2 1 2 4 - 4 7
3. Словакия 5 2 0 3 4 - 5 6
4. Беларусь 5 0 2 3 2 - 6 2

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Азербайджан 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Беларусь 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Словакия 2 0 0 2 1 - 3 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словакия 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Казахстан 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Азербайджан 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Беларусь 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Латвия Икауниекс Янис 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2022, осталось 2 дня 9 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 46
    Словакия 97.8% (45)
    X 2.2% (1)
    Беларусь 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словакия
    Ничья
    Беларусь
    1.55
    4.60
    7.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Словакия - Беларусь

    Исход игры
    Словакия
    97.8% (45)
    Ничья
    2.2% (1)
    Беларусь
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    47.83% (22)
    Нет
    52.17% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Словакия
    39.1% (18)
    2:1 Словакия
    37% (17)
    1:0 Словакия
    10.9% (5)
    3:1 Словакия
    8.7% (4)
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    Словакия
    Беларусь
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