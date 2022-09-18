Тур: 6. Стадион: Антон Малатинский
История личных встреч
Словакия
Беларусь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беро Матуш
|1
|0.2
|Вайсс Владимир
|1
|0.2
|Суслов Томаш
|1
|0.2
|Ирка Эрик
|1 (1)
|0.2
|Руснак Альберт
|0
|0
Беларусь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савицкий Павел
|1
|0.2
|Малькевич Владислав
|1
|0.2
|Громыко Валерий
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
Карточки
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|2
|1
|Куцка Юрай
|2
|0
|Вайсс Владимир
|2
|0
|Алмаши Ладислав
|2
|0
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|Беро Матуш
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Ирка Эрик
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|Вернон де Марко
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
Беларусь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юденков Руслан
|1
|0
|Бегунов Роман
|1
|0
|Бахар Иван
|1
|0
|Малькевич Владислав
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Хадаркевич Руслан
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Эбонг Макс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Словакия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1
Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1
Беларусь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0
Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Бельгия - Беларусь 8:0 Беларусь - Эстония 4:2 Беларусь - Гондурас 1:1 Албания - Беларусь 3:2 Беларусь - Литва 2:0
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Казахстан
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Азербайджан
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|3.
|Словакия
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|4.
|Беларусь
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Казахстан
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Азербайджан
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Беларусь
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Словакия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словакия
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Казахстан
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Азербайджан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|Беларусь
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Латвия
|Икауниекс Янис
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Словакия - Беларусь
Исход игры
Словакия
97.8% (45)
Ничья
2.2% (1)
Беларусь
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (22)
Меньше
52.17% (24)
Обе команды забьют
Да
47.83% (22)
Нет
52.17% (24)
Популярный счёт
2:0 Словакия
39.1% (18)
2:1 Словакия
37% (17)
1:0 Словакия
10.9% (5)
3:1 Словакия
8.7% (4)
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