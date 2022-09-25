ДА
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмрели Махир
|1
|0.2
|Шейдаев Рамиль
|1
|0.2
|Дадашов Ренат
|1
|0.2
|Хагверди Ходжатолла
|1
|0.2
|Исаев Алексей
|0
|0
|Коку Озан
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аймбетов Абат
|3
|0.6
|Дарабаев Аслан
|1
|0.2
|Габышев Михаил
|1
|0.2
|Вороговский Ян
|1
|0.2
|Астанов Эльхан
|1
|0.2
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.2
|Тагыберген Асхат
|0
|0
|Оразов Рамазан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Эмрели Махир
|2
|0
|Алиев Гисмат
|0
|1
|Паскуаль Эдди
|1
|0
|Салахлы Азер
|1
|0
|Алескеров Намик
|1
|0
|Гараев Гара
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Сейдиев Амин
|1
|0
|Гусейнов Джалал
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагыберген Асхат
|1
|1
|Куат Исламбек
|2
|0
|Малый Сергей
|1
|0
|Досмагамбетов Тимур
|1
|0
|Дарабаев Аслан
|1
|0
|Ахметов Елдос
|1
|0
|Марочкин Александр
|1
|0
|Шацкий Игорь
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Каиров Багдат
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Оразов Рамазан
|1
|0
|Шушеначев Артур
|1
|0
|Астанов Эльхан
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3