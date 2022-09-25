  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2022

Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Азербайджан
FIFA #119
0:0
Первый тайм: 7'
Казахстан
FIFA #125
0'
12
Магомедалиев
Шахрудин
6
Хагверди
Ходжатолла
15
Гусейнов
Бадави
4
Мустафазаде
Бахлул
3
Джафаргулиев
Элвин
8
Махмудов
Эмин
14
Паскуаль
Эдди
19
Озобич
Филип
21
Коку
Озан
9
Дадашов
Ренат
11
Шейдаев
Рамиль
12
Шацкий
Игорь
21
Быстров
Марат
22
Марочкин
Александр
3
Алип
Нуралы
13
Каиров
Багдат
18
Досмагамбетов
Тимур
20
Оразов
Рамазан
5
Куат
Исламбек
7
Дарабаев
Аслан
10
Астанов
Эльхан
6
Жумабек
Абылайхан
Азербайджан
4-4-2
Казахстан
5-4-1

История личных встреч

Азербайджан
Казахстан

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
ТМС
3:0
ТМС
1:0
Е2
3:2
Е2
2:1
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмрели Махир 1 0.2
Шейдаев Рамиль 1 0.2
Дадашов Ренат 1 0.2
Хагверди Ходжатолла 1 0.2
Исаев Алексей 0 0
Коку Озан 0 0
Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аймбетов Абат 3 0.6
Дарабаев Аслан 1 0.2
Габышев Михаил 1 0.2
Вороговский Ян 1 0.2
Астанов Эльхан 1 0.2
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.2
Тагыберген Асхат 0 0
Оразов Рамазан 0 0

Карточки

Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 2 0
Эмрели Махир 2 0
Алиев Гисмат 0 1
Паскуаль Эдди 1 0
Салахлы Азер 1 0
Алескеров Намик 1 0
Гараев Гара 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Сейдиев Амин 1 0
Гусейнов Джалал 1 0
Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагыберген Асхат 1 1
Куат Исламбек 2 0
Малый Сергей 1 0
Досмагамбетов Тимур 1 0
Дарабаев Аслан 1 0
Ахметов Елдос 1 0
Марочкин Александр 1 0
Шацкий Игорь 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Каиров Багдат 1 0
Алип Нуралы 1 0
Оразов Рамазан 1 0
Шушеначев Артур 1 0
Астанов Эльхан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
13%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0
Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Молдова - Азербайджан 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Турция - Азербайджан 2:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Катар - Азербайджан 2:1 Португалия - Азербайджан 1:0
Казахстан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1
Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 0:0 6 4 2 0 8 - 3 14
2. Азербайджан 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
3. Словакия 0:0 6 2 1 3 4 - 5 7
4. Беларусь 0:0 6 0 3 3 2 - 6 3

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 0:0 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Азербайджан 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
3. Беларусь 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Словакия 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словакия 0:0 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Казахстан 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Азербайджан 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Беларусь 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Рамазан Оразов ворвался в штрафную площадку правым краем и выполнил прострел, который прервал Бахлул Мустафазаде. 
  • 5'
    Около боковой линии развязалась борьба за мяч, победителями из которой вышли гости, а потом Исламбек Куат отправил игровой снаряд на чужую часть поля. 
  • 4'
    На первых минутах команды не особо стремятся в атаку, а пробуют подержать игровой снаряд и войти в игру. Вратари часто встречаются с круглым. 
  • 3'
    Быстров и Марочкин устроили перепасовку перед своей штрафной, а потом Марат выбил мяч подальше, попав под прессинг Шейдаева. 
  • 2'
    Азербайджан начал с центра поля и сразу же отправил мяч в чужую штрафную площадку, после чего Игорь Шацкий сыграл на перехвате. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча Азербайджан - Казахстан, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalga Arena, Baku. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Азербайджан 0:0 Казахстан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Азербайджан 0:0 Казахстан

Исход игры
Азербайджан
42.9% (69)
Ничья
38.5% (62)
Казахстан
18.6% (30)
Тотал 2.5
Больше
40.15% (55)
Меньше
59.85% (82)
Обе команды забьют
Да
74.45% (102)
Нет
25.55% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (57)
2:1 Азербайджан
16.1% (26)
1:0 Азербайджан
12.4% (20)
1:2 Казахстан
9.3% (15)
3:0 Азербайджан
6.2% (10)
2:0 Азербайджан
1.2% (2)
0:1 Казахстан
1.2% (2)
2:2 Ничья
1.2% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Азербайджан
Казахстан
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 