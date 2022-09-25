Первый тайм

6' Рамазан Оразов ворвался в штрафную площадку правым краем и выполнил прострел, который прервал Бахлул Мустафазаде.

5' Около боковой линии развязалась борьба за мяч, победителями из которой вышли гости, а потом Исламбек Куат отправил игровой снаряд на чужую часть поля.

4' На первых минутах команды не особо стремятся в атаку, а пробуют подержать игровой снаряд и войти в игру. Вратари часто встречаются с круглым.

3' Быстров и Марочкин устроили перепасовку перед своей штрафной, а потом Марат выбил мяч подальше, попав под прессинг Шейдаева.

2' Азербайджан начал с центра поля и сразу же отправил мяч в чужую штрафную площадку, после чего Игорь Шацкий сыграл на перехвате.