ДА
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|1
|0.17
|Забитцер Марсель
|1
|0.17
|Вайманн Андреас
|1
|0.17
|Грегорич Михаэль
|1
|0.17
|Шлагер Ксавер
|1
|0.17
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.17
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Онисиво Карим
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.33
|Пашалич Марио
|1
|0.17
|Соса Борна
|1
|0.17
|Майер Ловро
|1
|0.17
|Крамарич Андрей
|1 (1)
|0.17
|Петкович Бруно
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|2
|0
|Вайманн Андреас
|1
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вида Домагой
|1
|0
|Перишич Иван
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Казахстан
|Алип Нуралы
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3