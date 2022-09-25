Без моментов проходит игра, хотя первые десять минут давали надежду на то, что острых эпизодов будет очень много. Австрия больше работает с мячом, но ничего опасного не придумывает.

Триммель подаёт с правого фланга и Ливакович ошибается на выходе, выпуская мяч, после чего Баумгартнер пробивает выше цели.

Влашич открылся под передачу на правом фланге, и Станишич её выполнил, но вмешался Алаба, сыграв на перехвате.

Австрия переходит на чужую половину поля, а Хорватия отходит всем составом за линию мяча и располагается компактно.

Шлагер нанёс удар из-за пределов штрафной площадки, который гости заблокировали, а потом Ксавер нарушил правила на Матео Ковачиче.

Не получает мяч в атаке Перишич, поэтому опускается в оборону и блокирует подачу Триммеля с правого фланга, но круглый остаётся у Австрии, уходя в аут.

Ловро Майер завершает контратаку ударом с правого края штрафной площадки и попадает в Кевина Дансо.

35' Станишич попытался прорваться по правому флангу, но Дансо вступил в отбор и мяч отобрал, а потом выбил его на чужую половину поля.

33' Марко Арнаутович врывается в штрафную площадку с левого фланга и выполняет прострел, но перед этим выпускает мяч за лицевую линию.

32' Странно сыграл Кристофер Триммель. Выполнил передачу вперёд по правому флангу, но никого из партнёров там не было.

31' Ковачич и Модрич устроили перепасовку на левом фланге, а прервал её Шлагер, нарушив правила на Матео.

30' Алаба попытался откликнуться на подачу с угла поля и нанести удар, но его опередил вовремя вышедший из ворот Ливакович.

29' Забитцер принимает мяч на левом углу штрафной площадки, потом стреляет и попадает в Ловрена, зарабатывая угловой.

28' Гвардиол решил начать атаку длинной передачей по левому флангу, но слишком сильно отправил мяч, подарив его Хайнцу Линднеру.