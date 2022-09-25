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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Австрия
FIFA #32
1:1
Первый тайм: 44'
Хорватия
FIFA #18

Ход матча

6'
0:1
Модрич Лука
(Влашич Никола)
9'
Баумгартнер Кристоф
(Забитцер Марсель)
1:1
18'
 
Майер Ловро
Брозович Марсело

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 130
Австрия 10.8% (14)
X 26.2% (34)
Хорватия 63.1% (82)
+1
выиграет Хорватия, со счетом 1:2
ДА
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Хорватия
3.55
3.65
3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Линднер
Хайнц
5
Пош
Штефан
3
Дансо
Кевин
8
Алаба
Давид
16
Триммель
Кристофер
9
Забитцер
Марсель
19
Баумгартнер
Кристоф
4
Шлагер
Ксавер
6
Зайвальд
Николас
11
Грегорич
Михаэль
7
Арнаутович
Марко
1
Ливакович
Доминик
2
Станишич
Йосип
6
Ловрен
Деян
20
Гвардиол
Йошко
3
Баришич
Борна
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
8
Ковачич
Матео
13
Влашич
Никола
17
Будимир
Анте
4
Перишич
Иван
Австрия
3-5-2
Хорватия
4-3-3

История личных встреч

Австрия
Хорватия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
0:3
ТМС
0:1
ЧЕ2(2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 1 0.17
Забитцер Марсель 1 0.17
Вайманн Андреас 1 0.17
Грегорич Михаэль 1 0.17
Шлагер Ксавер 1 0.17
Баумгартнер Кристоф 1 0.17
Вебер Максимилиан 0 0
Онисиво Карим 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модрич Лука 2 (1) 0.33
Пашалич Марио 1 0.17
Соса Борна 1 0.17
Майер Ловро 1 0.17
Крамарич Андрей 1 (1) 0.17
Петкович Бруно 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 2 0
Вайманн Андреас 1 0
Лайнер Штефан 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Виммер Патрик 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вида Домагой 1 0
Перишич Иван 1 0
Брозович Марсело 1 0
Будимир Анте 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Станишич Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
3
60%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2
Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0
Хорватия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1
Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2:0 6 4 0 2 9 - 5 12
2. Хорватия 1:1 6 3 2 1 6 - 6 11
3. Франция 0:2 6 1 2 3 5 - 7 5
4. Австрия 1:1 6 1 2 3 6 - 8 5

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2:0 3 2 0 1 4 - 1 6
2. Хорватия 1:1 3 1 1 1 3 - 5 4
3. Франция 0:2 3 1 0 2 3 - 3 3
4. Австрия 1:1 3 0 2 1 3 - 4 2

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 1:1 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Дания 2:0 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Австрия 1:1 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Франция 0:2 3 0 2 1 2 - 4 2

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Казахстан Алип Нуралы 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Ловро Майер завершает контратаку ударом с правого края штрафной площадки и попадает в Кевина Дансо. 
  • 41'
    Не получает мяч в атаке Перишич, поэтому опускается в оборону и блокирует подачу Триммеля с правого фланга, но круглый остаётся у Австрии, уходя в аут. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Шлагер нанёс удар из-за пределов штрафной площадки, который гости заблокировали, а потом Ксавер нарушил правила на Матео Ковачиче. 
  • 39'
    Австрия переходит на чужую половину поля, а Хорватия отходит всем составом за линию мяча и располагается компактно. 
  • 38'
    Влашич открылся под передачу на правом фланге, и Станишич её выполнил, но вмешался Алаба, сыграв на перехвате. 
  • Опасный момент
    37'
    Триммель подаёт с правого фланга и Ливакович ошибается на выходе, выпуская мяч, после чего Баумгартнер пробивает выше цели. 
  • 36'
    Без моментов проходит игра, хотя первые десять минут давали надежду на то, что острых эпизодов будет очень много. Австрия больше работает с мячом, но ничего опасного не придумывает. 
  • 35'
    Станишич попытался прорваться по правому флангу, но Дансо вступил в отбор и мяч отобрал, а потом выбил его на чужую половину поля. 
  • 33'
    Марко Арнаутович врывается в штрафную площадку с левого фланга и выполняет прострел, но перед этим выпускает мяч за лицевую линию. 
  • 32'
    Странно сыграл Кристофер Триммель. Выполнил передачу вперёд по правому флангу, но никого из партнёров там не было. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Ковачич и Модрич устроили перепасовку на левом фланге, а прервал её Шлагер, нарушив правила на Матео. 
  • 30'
    Алаба попытался откликнуться на подачу с угла поля и нанести удар, но его опередил вовремя вышедший из ворот Ливакович. 
  • Угловой
    29'
    Забитцер принимает мяч на левом углу штрафной площадки, потом стреляет и попадает в Ловрена, зарабатывая угловой. 
  • 28'
    Гвардиол решил начать атаку длинной передачей по левому флангу, но слишком сильно отправил мяч, подарив его Хайнцу Линднеру. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Перишич попытался откликнуться на подачу Станишича с правого фланга, но до мяча не добрался, нарушив правила на Дансо. 
  • Бонусы букмекеров
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    • 26'
      Едва не пропустили второй гол хорваты, поэтому теперь пытаются сбить атакующий порыв оппонента, устанавливая контроль над мячом. 
    • Опасный момент
      25'
      Через центр австрийцам удалось прорваться в штрафную, а потом Баумгартнер нанёс удар, отправив мяч рядом с левой штангой. 
    • 24'
      Марко Арнаутович решился на удар с дальней дистанции. В створ попал, но мощи не хватило, поэтому Доминик Ливакович справился. 
    • 23'
      Майер впервые вступил в игру, но сделал это неудачно. Получил мяч на левом фланге, а потом выпустил его в аут, пойдя в обводку. 
    • 22'
      Высоко начинают встречать австрийцы, создавая трудности хорватам в момент выхода из обороны в атаку. 
    • 21'
      Не сразу, но хорватам удалось разрядить обстановку в собственной штрафной и выбить игровой снаряд в район центрального круга. 
    • Угловой
      20'
      Триммель отправил мяч в штрафную площадку с правого фланга, Ловрен сыграл на перехвате, выбив игровой снаряд за лицевую. 
    • Замена
      19'
      Марсело Брозович покинул поле, а вместо него появился Ловро Майер. 
    • Травма, повреждение
      18'
      Марсело Брозович оказывается на газоне, и медицинская бригада Хорватии отправляется на помощь, а потом сообщает, что требуется замена. 
    • 17'
      Хорваты окружают чужую штрафную площадку и ищут варианты для обострения. Австрийцы предлагаю плотную оборону, не предоставляя пространства. 
    • 16'
      Йошко Гвардиол отправился к штрафной площадке и выполнил передачу на левый край на Ивана Перишича, которого опередил Штефан Пош. 
    • 15'
      Брозович ворвался в штрафную площадку правым краем после передачи Влашича, но не успел к круглому. 
    • 14'
      Перишич получил мяч на левом фланге и сразу же отправил его на линию вратарской, где надёжно сыграл Алаба, разрядив обстановку. 
    • Угловой
      13'
      Второй угловой в матче выполнил Лука Модрич, но снова без остроты он обошёлся. Хайнц Линднер вышел из ворот и сыграл кулаками. 
    • 12'
      Нет, всё чисто, гол забит по правилам, поэтому на табло снова равенство. Хорватам вновь нужно работать для перевеса в счёте. 
    • Видеоповтор
      11'
      Хотя, гол Баумгартнера ещё может быть отменён. На предмет офсайда идёт просмотр эпизода со взятием ворот Хорватии. 
    • 10'
      Вот это начало. Ещё и десяти минут не сыграли команды, а на табло уже две единицы. Очень быстро отыгрывается Австрия и продолжает борьбу за выживание. 
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! БАУМГАРТНЕР!!! Забитцер навесил с левого фланга, Баумгартнер выиграл позицию в центре штрафной и пробил в правый угол. 
    • 8'
      Быстрый гол удаётся забить Хорватии, а теперь Австрии нужно включаться и отвечать, так как отрицательный результат приведёт к вылету в Лигу В. 
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! МОДРИЧ!!! Влашич прорвался по правому флангу и выполнил передачу на Модрича, который вошёл в штрафную и выстрелил в ближний угол. 
    • Угловой
      6'
      С левого фланга Модрич выполнил корнер, сыграв низом на Баришича, который пропустил мяч под ногой, а потом не без труда остановил контратаку Австрии. 
    • Офсайд
      5'
      На левом фланге Грегорич получил мяч и вошёл в штрафную площадку, а потом услышал свисток арбитра - положение "вне игры". 
    • 4'
      Перишич пустился в высокий прессинг на левом фланге, но Триммель разобрался в ситуации, выбив мяч подальше. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Анте Будимир перестарался в борьбе за мяч на чужой половине поля, уронив на газон Кевина Дансо. 
    • 2'
      Первую атаку попытались провести австрийцы, отправив мяч к чужой штрафной, после чего он выкатился за лицевую линию. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Противостояние Австрии и Хорватии начинается! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Австрия 1:1 Хорватия

    Исход игры
    Австрия
    10.7% (14)
    Ничья
    26% (34)
    Хорватия
    63.4% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.85% (70)
    Меньше
    42.15% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    80.99% (98)
    Нет
    19.01% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Хорватия
    36.6% (48)
    1:1 Ничья
    21.4% (28)
    0:1 Хорватия
    13% (17)
    2:1 Австрия
    6.1% (8)
    1:3 Хорватия
    5.3% (7)
    1:0 Австрия
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
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    Хорватия
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