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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Австрия
FIFA #32
 
Позже
Хорватия
FIFA #18
Прогнозы 46
Австрия 15.2% (7)
X 32.6% (15)
Хорватия 52.2% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Хорватия
3.40
3.40
3.25
Все Коэффициенты

История личных встреч

Австрия
Хорватия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
0:3
ТМС
0:1
ЧЕ2(2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 1 0.2
Вайманн Андреас 1 0.2
Грегорич Михаэль 1 0.2
Забитцер Марсель 1 0.2
Шлагер Ксавер 1 0.2
Вебер Максимилиан 0 0
Онисиво Карим 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 1 0.2
Соса Борна 1 0.2
Майер Ловро 1 0.2
Модрич Лука 1 (1) 0.2
Крамарич Андрей 1 (1) 0.2
Петкович Бруно 0 0

Карточки

Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 2 0
Вайманн Андреас 1 0
Лайнер Штефан 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Виммер Патрик 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вида Домагой 1 0
Перишич Иван 1 0
Брозович Марсело 1 0
Будимир Анте 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Станишич Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
3
60%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2
Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0
Хорватия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1
Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 5 3 1 1 5 - 5 10
2. Дания 5 3 0 2 7 - 5 9
3. Франция 5 1 2 2 5 - 5 5
4. Австрия 5 1 1 3 5 - 7 4

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 3 1 1 1 3 - 5 4
2. Дания 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Франция 3 1 0 2 3 - 3 3
4. Австрия 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Дания 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Австрия 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Франция 2 0 2 0 2 - 2 2

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Латвия Икауниекс Янис 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2022, осталось 2 дня 11 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 46
    Австрия 15.2% (7)
    X 32.6% (15)
    Хорватия 52.2% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Австрия
    Ничья
    Хорватия
    3.40
    3.40
    3.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Австрия - Хорватия онлайн

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    Прогнозы на матч Австрия - Хорватия

    Исход игры
    Австрия
    15.2% (7)
    Ничья
    32.6% (15)
    Хорватия
    52.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (26)
    Меньше
    43.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (39)
    Нет
    15.22% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Хорватия
    34.8% (16)
    1:1 Ничья
    28.3% (13)
    2:1 Австрия
    8.7% (4)
    1:3 Хорватия
    6.5% (3)
    1:0 Австрия
    6.5% (3)
    0:1 Хорватия
    6.5% (3)
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    Австрия
    Хорватия
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