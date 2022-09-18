Тур: 6. Стадион: Эрнст Хаппель
История личных встреч
Австрия
Хорватия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|1
|0.2
|Вайманн Андреас
|1
|0.2
|Грегорич Михаэль
|1
|0.2
|Забитцер Марсель
|1
|0.2
|Шлагер Ксавер
|1
|0.2
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Онисиво Карим
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марио
|1
|0.2
|Соса Борна
|1
|0.2
|Майер Ловро
|1
|0.2
|Модрич Лука
|1 (1)
|0.2
|Крамарич Андрей
|1 (1)
|0.2
|Петкович Бруно
|0
|0
Карточки
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|2
|0
|Вайманн Андреас
|1
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вида Домагой
|1
|0
|Перишич Иван
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
3
60%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Австрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2
Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0
Хорватия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1
Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1
Лига A. Группа 1
Лига A. Группа 1
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Латвия
|Икауниекс Янис
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Австрия - Хорватия
Исход игры
Австрия
15.2% (7)
Ничья
32.6% (15)
Хорватия
52.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (26)
Меньше
43.48% (20)
Обе команды забьют
Да
84.78% (39)
Нет
15.22% (7)
Популярный счёт
1:2 Хорватия
34.8% (16)
1:1 Ничья
28.3% (13)
2:1 Австрия
8.7% (4)
1:3 Хорватия
6.5% (3)
1:0 Австрия
6.5% (3)
0:1 Хорватия
6.5% (3)
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