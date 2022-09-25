Сливка на фланге грубо сыграл в подкате по ногам Тиллю. судья расценил этот фол на желтую карточку.

С левого фланга Жанс забросил в штрафную на ход Боргесу, но тот проиграл скоростную дуэль Гирдвайнису.

С дальней дистанции решил пробить по воротам Тилль после паса от Родригеса, но мяч полетел точно в руки вратарю.

Взял инициативу на себя Шимкус, прошел к чужой штрафной и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

В центре поля получил по ногам в подкате Бараускас. не может он самостоятельно подняться на ноги, потому на помощь пришли медики.

Вынужденная замена в составе сборной Литвы случилась. Вместо травмированного Бараускаса на поле вышел Жебраускас.

37' Небольшая потасовка произошла между тренерами, судье пришлось вмешаться и выписать обоим по желтой карточке.

36' Зацепился за мяч в чужой штрафной Родригес и головой скинул на дальнюю штангу, но здесь Синани в падении не смог замкнуть.

35' Тонко вырезал Тилль в штрафную на Родригеса, но тому добраться до мяча помешал в подкате Сливка.

34' Шикарную возможность выйти вперед упустили сейчас хозяева! Ворвался в штрафную соперника по центру Синани, обыграл защитника и пробил по воротам. Уже на линии ворот удалось остановить сферу Сливке, а добивание от Родригеса пришлось в штангу.

33' Пробивал по воротам Родригес с разворота после заброса от Тиля, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.

32' С левого фланга Пинту навесил в центр штрафной на Синани, но тот проиграл борьбу за мяч Гирдвайнису.

31' Очередная остановка в нашей игре. Черных в столкновении с соперником получил повреждение. Потребуется ему медицинская помощь.