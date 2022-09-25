ДА
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синани Данел
|3
|0.5
|Родригес Жерсон
|3 (2)
|0.5
|Мартинс Марвин
|1
|0.17
|Баррейро Леандро
|1
|0.17
|Боргес Санчес Ивандро
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Бонерт Флориан
|0
|0
|Олесен Матиас
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черных Фёдор
|1
|0.17
|Сливка Выкинтас
|1
|0.17
|Ласицкас Юстас
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шано Максим
|1
|0
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Родригес Жерсон
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Климавичюс Линас
|2
|0
|Гирдвайнис Эдвинас
|2
|0
|Ласицкас Юстас
|2
|0
|Уткус Эдгарас
|2
|0
|Лаукжемис Каролис
|1
|0
|Черных Фёдор
|1
|0
|Баравикас Роландас
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Арманавичюс Вилюс
|1
|0
|Сирвис Пиюс
|1
|0
|Шимкус Домантас
|1
|0
|Мегелайтис Линас
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Голубицкас Паулюс
|1
|0
|Милашюс Титас
|1
|0
|Петкявичюс Наурис
|1
|0
|Должников Артур
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|0:0
|6
|4
|2
|0
|17 - 3
|14
|2.
|Люксембург
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Фарерские острова
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|4.
|Литва
|0:0
|6
|0
|2
|4
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Фарерские острова
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Люксембург
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|4.
|Литва
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 0
|7
|2.
|Люксембург
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Фарерские острова
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|4.
|Литва
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Казахстан
|Алип Нуралы
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3