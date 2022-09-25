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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Люксембург
FIFA #94
0:0
Первый тайм: 44'
Литва
FIFA #135
0'
2' Желтая карточка
Тиль Венсан
15' Желтая карточка
Гирдвайнис Эдвинас
34' Желтая карточка
Сливка Выкинтас

Ход матча

2'
Тиль Венсан
 
15'
 
Гирдвайнис Эдвинас
34'
 
Сливка Выкинтас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 123
Люксембург 61.8% (76)
X 20.3% (25)
Литва 17.9% (22)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
ДА
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Люксембург
Ничья
Литва
1.63
4.20
7.37
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Морис
Антони
18
Жанс
Лоран
22
Мартинс
Марвин
2
Шано
Максим
17
Пинту
Мика
16
Баррейро
Леандро
21
Тилль
Себастьян
11
Тиль
Венсан
6
Боргес
Санчес
Ивандро
9
Синани
Данел
10
Родригес
Жерсон
1
Барткус
Джюгас
6
Саткас
Бенас
14
Сливка
Выкинтас
4
Гирдвайнис
Эдвинас
23
Баравикас
Роландас
21
Бараускас
Доминикас
11
Новиковас
Арвидас
22
Воробьев
Модест
20
Шимкус
Домантас
18
Голубицкас
Паулюс
10
Черных
Фёдор
Люксембург
4-3-3
Литва
5-4-1

История личных встреч

Люксембург
Литва

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
0:2
Е2
1:1
Е2
2:1
ММ
2:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синани Данел 3 0.5
Родригес Жерсон 3 (2) 0.5
Мартинс Марвин 1 0.17
Баррейро Леандро 1 0.17
Боргес Санчес Ивандро 0 0
Пинту Мика 0 0
Бонерт Флориан 0 0
Олесен Матиас 0 0
Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черных Фёдор 1 0.17
Сливка Выкинтас 1 0.17
Ласицкас Юстас 0 0

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шано Максим 1 0
Мартинс Марвин 1 0
Родригес Жерсон 1 0
Тиль Венсан 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климавичюс Линас 2 0
Гирдвайнис Эдвинас 2 0
Ласицкас Юстас 2 0
Уткус Эдгарас 2 0
Лаукжемис Каролис 1 0
Черных Фёдор 1 0
Баравикас Роландас 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Арманавичюс Вилюс 1 0
Сирвис Пиюс 1 0
Шимкус Домантас 1 0
Мегелайтис Линас 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Голубицкас Паулюс 1 0
Милашюс Титас 1 0
Петкявичюс Наурис 1 0
Должников Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
44%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
22%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1
Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0
Литва
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6
Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0:0 6 4 2 0 17 - 3 14
2. Люксембург 0:0 6 2 3 1 8 - 7 9
3. Фарерские острова 0:0 6 1 3 2 5 - 9 6
4. Литва 0:0 6 0 2 4 2 - 13 2

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0:0 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Фарерские острова 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Люксембург 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
4. Литва 0:0 3 0 1 2 1 - 9 1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0:0 3 2 1 0 8 - 0 7
2. Люксембург 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Фарерские острова 0:0 3 0 2 1 3 - 7 2
4. Литва 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Казахстан Алип Нуралы 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Замена
    44'
    Вынужденная замена в составе сборной Литвы случилась. Вместо травмированного Бараускаса на поле вышел Жебраускас.
  • 43'
    В центре поля получил по ногам в подкате Бараускас. не может он самостоятельно подняться на ноги, потому на помощь пришли медики.
  • 42'
    Взял инициативу на себя Шимкус, прошел к чужой штрафной и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • 41'
    С дальней дистанции решил пробить по воротам Тилль после паса от Родригеса, но мяч полетел точно в руки вратарю.
  • 40'
    С левого фланга последовал навес от Пинту в центр штрафной, но мяч головой вынес подальше от ворот Сливка.
  • 39'
    С левого фланга Жанс забросил в штрафную на ход Боргесу, но тот проиграл скоростную дуэль Гирдвайнису.
  • Желтая карточка
    38'
    Сливка на фланге грубо сыграл в подкате по ногам Тиллю. судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • Желтая карточка
    37'
    Небольшая потасовка произошла между тренерами, судье пришлось вмешаться и выписать обоим по желтой карточке. 
  • 36'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Родригес и головой скинул на дальнюю штангу, но здесь Синани в падении не смог замкнуть.
  • 35'
    Тонко вырезал Тилль в штрафную на Родригеса, но тому добраться до мяча помешал в подкате Сливка.
  • Штанга
    34'
    Шикарную возможность выйти вперед упустили сейчас хозяева! Ворвался в штрафную соперника по центру Синани, обыграл защитника и пробил по воротам. Уже на линии ворот удалось остановить сферу Сливке, а добивание от Родригеса пришлось в штангу.
  • 33'
    Пробивал по воротам Родригес с разворота после заброса от Тиля, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.
  • 32'
    С левого фланга Пинту навесил в центр штрафной на Синани, но тот проиграл борьбу за мяч Гирдвайнису.
  • 31'
    Очередная остановка в нашей игре. Черных в столкновении с соперником получил повреждение. Потребуется ему медицинская помощь.
  • 30'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Тилль после паса от Синани и пробил с разворота, но Сливка вновь заблокировал удар в подкате.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      29'
      Один на один с голкипером выскакивал Родригес после заброса от Тилля, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.
    • 28'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Родригес и упал в борьбе с защитником, но судья не стал останавливать игру.
    • 27'
      Протащил мяч к штрафной соперника Синани и отдал пас вперед на Боргеса, но до того мяч не дошел. Хорошо в отборе отыграл Сливка.
    • 26'
      Мягко забросил с фланга Синани в штрафную на Родригеса, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Саткас.
    • 25'
      Проникающий пас в штрафную отдавал Тилль на ход Синани, но прочитал эпизод Сливка и перехватил мяч.
    • 24'
      С угла поля низом прострелил Тилль на линию вратарской, но здесь пробить с ходу Родригесу помешал Воробьев.
    • 23'
      Родригес с левого фланга отдал пас низом на Тиля, который пробил в касание, но его выстрел в подкате накрыл Сливка.
    • 22'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка, команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
    • 21'
      В центре поля Тиль в подкате уложил на газон Шимкуса. Штрафной удар исполнять будут литовцы.
    • 20'
      Очередной угловой исполнил Тиль, послав мяч на дальнюю штангу, но вышел из ворот Барткус и перехватил мяч.
    • Желтая карточка
      19'
      Теперь уже Гирдвайнис в центре поля руками уложил н газон Родригеса в верховой борьбе, за что получил желтую карточку.
    • 18'
      Забросил по флангу Жанс на ход Родригесу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 17'
      С угла поля навесил в центр штрафной Тилль, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить по воротам Боргес.
    • 16'
      Накрутил финтом соперника на фланге Воробьев и подал в центр штрафной, но на выходе снова забрал мяч в руки Морис.
    • 15'
      Отдавал Новиковас по флангу на ход Баравикасу, но прочитал эпизод Пинту и вновь вынес мяч подальше от ворот.
    • 14'
      После прострела с фланга от Баравикаса в подкате вынес сферу ща пределы поля Пинту. Аут вбрасывать будут гости.
    • 13'
      Диагональ исполнял Воробьев на левый фланг, куда забегал Черных, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
    • 12'
      В центре поля получил Тилль в подкате по ногам от Воробьева. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 11'
      Прошел по флангу на скорости Новиковас и подал в центр штрафной, но на выходе этот пас прервал Морис.
    • 10'
      Перехватил мяч на чужой половине поля Голубицкас и тут же забросил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
    • 9'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу Жанс, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше Саткас.
    • 8'
      Грамотно подставился на чужой половине поля Баррейрои заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 7'
      С правого фланга отдавал в центр Баравикас на Черныха, но того опередил Шано и вынес сферу в аут.
    • 6'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Шимкус. Потребуется ему помощь медиков.
    • 5'
      Прорывался по флангу на скорости Новиковас, но получил по ногам от Пинту. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 4'
      Забросил в штрафную соперника Шимкус на ход Черныху, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках вратаря.
    • Желтая карточка
      3'
      На фланге получил по ногам Голубицкас в борьбе против Тиля. Судья тут же показал нарушителю желтую карточку.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Luxembourg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Люксембург 0:0 Литва

    Исход игры
    Люксембург
    61.8% (76)
    Ничья
    20.3% (25)
    Литва
    17.9% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (44)
    Меньше
    63.64% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    52.89% (64)
    Нет
    47.11% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Люксембург
    25.2% (31)
    1:0 Люксембург
    21.1% (26)
    1:1 Ничья
    17.1% (21)
    2:0 Люксембург
    13.8% (17)
    1:2 Литва
    7.3% (9)
    0:1 Литва
    6.5% (8)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    3:1 Люксембург
    1.6% (2)
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    Люксембург
    Литва
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