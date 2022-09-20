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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Люксембург
FIFA #94
 
Позже
Литва
FIFA #135
Прогнозы 45
Люксембург 44.4% (20)
X 22.2% (10)
Литва 33.3% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Люксембург
Ничья
Литва
1.69
3.70
4.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Люксембург
Литва

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
0:2
Е2
1:1
Е2
2:1
ММ
2:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синани Данел 3 0.6
Родригес Жерсон 3 (2) 0.6
Мартинс Марвин 1 0.2
Баррейро Леандро 1 0.2
Боргес Санчес Ивандро 0 0
Пинту Мика 0 0
Бонерт Флориан 0 0
Олесен Матиас 0 0
Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черных Фёдор 1 0.2
Сливка Выкинтас 1 0.2
Ласицкас Юстас 0 0

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шано Максим 1 0
Мартинс Марвин 1 0
Родригес Жерсон 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климавичюс Линас 2 0
Ласицкас Юстас 2 0
Уткус Эдгарас 2 0
Лаукжемис Каролис 1 0
Черных Фёдор 1 0
Баравикас Роландас 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Гирдвайнис Эдвинас 1 0
Арманавичюс Вилюс 1 0
Сирвис Пиюс 1 0
Шимкус Домантас 1 0
Мегелайтис Линас 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Голубицкас Паулюс 1 0
Милашюс Титас 1 0
Петкявичюс Наурис 1 0
Должников Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
44%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
22%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2
Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1
Литва
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2
Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2 Беларусь - Литва 2:0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 5 4 1 0 17 - 3 13
2. Люксембург 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Фарерские острова 5 1 2 2 5 - 9 5
4. Литва 5 0 1 4 2 - 13 1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Фарерские острова 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Люксембург 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Литва 3 0 1 2 1 - 9 1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Турция 2 2 0 0 8 - 0 6
3. Фарерские острова 3 0 2 1 3 - 7 2
4. Литва 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Латвия Икауниекс Янис 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Люксембург - Литва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2022, осталось 2 дня 11 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 45
    Люксембург 44.4% (20)
    X 22.2% (10)
    Литва 33.3% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Люксембург
    Ничья
    Литва
    1.69
    3.70
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Люксембург - Литва онлайн

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    Прогнозы на матч Люксембург - Литва

    Исход игры
    Люксембург
    44.4% (20)
    Ничья
    22.2% (10)
    Литва
    33.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (20)
    Меньше
    55.56% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    64.44% (29)
    Нет
    35.56% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Люксембург
    26.7% (12)
    1:1 Ничья
    20% (9)
    1:2 Литва
    17.8% (8)
    0:1 Литва
    11.1% (5)
    1:0 Люксембург
    8.9% (4)
    2:0 Люксембург
    8.9% (4)
    0:2 Литва
    4.4% (2)
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    Люксембург
    Литва
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