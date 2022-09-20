Тур: 6. Стадион: Stade de Luxembourg
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История личных встреч
Люксембург
Литва
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синани Данел
|3
|0.6
|Родригес Жерсон
|3 (2)
|0.6
|Мартинс Марвин
|1
|0.2
|Баррейро Леандро
|1
|0.2
|Боргес Санчес Ивандро
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Бонерт Флориан
|0
|0
|Олесен Матиас
|0
|0
Литва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черных Фёдор
|1
|0.2
|Сливка Выкинтас
|1
|0.2
|Ласицкас Юстас
|0
|0
Карточки
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шано Максим
|1
|0
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Родригес Жерсон
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
Литва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Климавичюс Линас
|2
|0
|Ласицкас Юстас
|2
|0
|Уткус Эдгарас
|2
|0
|Лаукжемис Каролис
|1
|0
|Черных Фёдор
|1
|0
|Баравикас Роландас
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Гирдвайнис Эдвинас
|1
|0
|Арманавичюс Вилюс
|1
|0
|Сирвис Пиюс
|1
|0
|Шимкус Домантас
|1
|0
|Мегелайтис Линас
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Голубицкас Паулюс
|1
|0
|Милашюс Титас
|1
|0
|Петкявичюс Наурис
|1
|0
|Должников Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
44%
76-90
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
22%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Люксембург
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2
Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1
Литва
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2
Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2 Беларусь - Литва 2:0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|5
|4
|1
|0
|17 - 3
|13
|2.
|Люксембург
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|Фарерские острова
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|4.
|Литва
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Фарерские острова
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Люксембург
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Литва
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Турция
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|Фарерские острова
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|4.
|Литва
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Латвия
|Икауниекс Янис
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Люксембург - Литва
Исход игры
Люксембург
44.4% (20)
Ничья
22.2% (10)
Литва
33.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (20)
Меньше
55.56% (25)
Обе команды забьют
Да
64.44% (29)
Нет
35.56% (16)
Популярный счёт
2:1 Люксембург
26.7% (12)
1:1 Ничья
20% (9)
1:2 Литва
17.8% (8)
0:1 Литва
11.1% (5)
1:0 Люксембург
8.9% (4)
2:0 Люксембург
8.9% (4)
0:2 Литва
4.4% (2)
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